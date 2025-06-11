12 июня 1936г - Сталинская Конституция - начало Всенародного обсуждения

Февральский пленум ЦК ВКП(б) 1935 года принял решение о необходимости внесения изменений в Конституцию СССР и постановил представить соответствующие предложения 7-му Всесоюзному съезду Советов. 7-й Всесоюзный съезд Советов 6 февраля 1935 года, обсудив этот вопрос, постановил внести в Конституцию Союза ССР изменения в направлении:

а) дальнейшей демократизации избирательной системы: замены не вполне равных выборов равными, не всеобщих – всеобщими, многоступенчатых – прямыми, при проведении тайного голосования;

б) уточнения социально-экономической основы Конституции: приведения Конституции в соответствие с нынешним соотношением классовых сил в СССР (создание новой, социалистической индустрии, разгром кулачества, победа колхозного строя, утверждение социалистической собственности, как основы советского общества, и др.

Была образована Конституционная комиссия под председательством И. В. Сталина, которой было поручено подготовить проект исправленной Конституции. В отличие от ельцинской Конституции, как отмечают историки, политики, правоведы, принятие Конституции-36 было продиктовано временем. В стране необходимо было закрепить диктатуру пролетариата, социалистическую систему и ввести всеобщее избирательное право. С августа до декабря 1936 года текст проекта обсуждался в трудовых коллективах, общественных организациях, да и просто в семьях. Детально изучалась каждая статья Конституции, а ее принятие было действительно всенародным. Это признано историей, сторонниками и противниками социалистической системы.

Сталинским руководством были предприняты широкомасштабные меры для того, чтобы слова проекта были услышаны всеми советскими гражданами во всех уголках СССР. В проведение данной кампании активно включились государственные и партийные органы СССР. В целях обеспечения всех населенных пунктов текстами проекта новой Конституции он был опубликован всеми краевыми и районными печатными органами. Основным этапом всенародного обсуждения проекта Конституции было его обсуждение на общих собраниях граждан. При подготовке к ним большое внимание уделялось элементам внешней агитации.

Для организации обсуждения Основного закона и проведения пленумов сельсоветов краевыми и районными органами выделялись агитаторы, входившие в группы краевого партактива, на которых легла основная организационная работа. Подобные группы подготавливались и районными руководителями. Обсуждение законопроекта на общих собраниях проходило в большинстве колхозов в форме ознакомления крестьян с его текстом и решением VII Всесоюзного съезда Советов. Проведению собраний предшествовали «читки» проекта на квартирах колхозников. Документ рассматривался также на собраниях бригад, которые, как и общие собрания, создавали комиссии из членов артели для сбора предложений и поправок. Количество последних являлось критерием оценки работы агитаторов. Поправки, внесенные крестьянами на собраниях, оформлялись в виде подшитых, пронумерованных листов и отправлялись в краевые органы государственной и партийной власти. Там они, в соответствии с главами проекта Основного закона, объединялись в группы.

Отчеты, составленные местными руководителями, говорят о высоком уровне явки крестьян на собрания в первые месяцы кампании. Так, за первые три месяца кампании только в Немецком районе было проведено 128 заседаний кружков, в которых приняло участие 3 548 чел. и 130 собраний с явкой на них 6 047 крестьян. Низкий культурный и политический уровень пропагандистов, формальное отношение к своим обязанностям, незнание, когда это требовалось, национального языка, приводили иногда к низкой явке колхозников на собрание (17-40 %), к безграмотным ответам на вопросы крестьян.

Так, в одном из районов на вопрос, когда будет коммунизм, последовал ответ докладчика: «Народ у нас скоро будет жить при социализме, а вожди уже живут при коммунизме». В другом районе на подобный вопрос председатель двусмысленно ответил: «До коммунизма мы не доживем, но мы должны много работать, чтобы вожди могли его построить». На вопрос: «Кто такие душевнобольные?»- крестьяне слышали ответ: «Те, которые верят в бога». Приходя домой, крестьяне говорили: «Я дома Конституцию читаю - понимаю, а здесь (на собрании - А. М) ничего не узнаю». Критику краевого руководства вызывало проведение собраний, посвященных обсуждению Конституции в национальных селах, на русском языке.

Недостатки, проявившиеся в работе на местах, привели к критике на всесоюзном уровне. В газете «Правда» было отмечено, что органы не смогли развернуть широкого обсуждения Конституции и не вели учета поправок.

Критическую статью в центральной партийной газете можно считать началом нового этапа в обсуждении законопроекта, в ходе которого были активизированы усилия государственных и партийных органов в том числе и Западно-Сибирского Края. С 26 сентября по 30 октября было проведено восемь заседаний крайисполкома ЗСК, на которых заслушивались доклады восемнадцати райисполкомов. Было исправлено положение и с учетом поправок: если на 10 августа зафиксировано лишь 536 поправок и предложений, то на 10 октября их было - 5 319, причем 1 456 из них - оформлены в виде отдельного перечня. Впервые, как писали тогда средства массовой информации, и не только в Советском Союзе, проект Конституции широко и свободно обсуждался народом. Сталин считал, что в обсуждении должен был участвовать каждый взрослый гражданин. В этом заключалась сущность социализма. Повсеместно проходили митинги, собрания, работали многочисленные кружки, где разъяснялись и дискутировались положения будущего Основного Закона. Коллективные и личные отзывы люди направляли в конституционную комиссию. Было внесено 2 млн. поправок, дополнений и предложений, которые систематизировались, учитывались сначала в местных советах, а затем — в высших органах власти республик и Союза. Будущую Конституцию поддерживали искренне, что подтверждают документы того времени и воспоминания.

Высказывались, конечно, и критические суждения, особенно в адрес отдельных депутатов Советов. Нерадивым избранникам пришлось сложить полномочия. Только по РСФСР было отозвано 14 953 депутата различных уровней. В других республиках отзывов было еще больше. Это укрепляло в людях сознание значимости, весомости их мнения на уровне управления государством, поднимало их политическую, общественную, производственную, творческую активность.

Подлинно демократический процесс обсуждения и принятия Конституции-36 высоко оценен многими учеными и политиками, в том числе и зарубежными, и охарактеризован как прорыв в конституционном праве.

История не знала другого подобного примера всенародного обсуждения проекта Основного закона страны. Если при принятии Примерного устава сельскохозяйственной артели в обсуждении было задействовано лишь население сельских районов, то в 1936 г. в исследуемом процессе приняли участие все граждане СССР. Они имели возможность вносить поправки к любым статьям и положениям законопроекта. Приводимые в исследованиях советского периода данные о количестве лиц, принявших участие в обсуждении законопроекта, о числе внесенных поправок, различаются. Большинство исследователей сходятся на том, что в этой кампании приняло участие не менее 75 млн. человек, или около 80 % взрослого населения страны. Но в настоящее время эти цифры очень сложно проверить.

На 21 ноября 1936 г. проект Конституции был обсужден на 164 893 пленумах Советов и исполкомов, заседаниях секций и депутатских групп, на предприятиях, в колхозах и учреждениях проведено 458 441 собрание, всего внесено 169 739 предложений с изменениями и дополнениями в проект Конституции. Анализируя эти данные, необходимо принимать во внимание, то что критерием оценки проведения процедуры обсуждения проекта Конституции 1936 г. являлось число внесенных поправок и количество проведенных собраний.

Обсуждение проекта Конституции продолжилось на Чрезвычайном VIII Всесоюзном съезде Советов, открывшемся 25 ноября 1936 года. В своем докладе И.В. Сталин, давая анализ внесенных поправок, разделил их на три категории. Первую категорию составляли 75-80 % всех поправок и дополнений. Они касались не проекта Конституции, а текущего законодательства. Ко второй категории относились 15-18 % поправок. Их авторы предлагали внести в законопроект ряд исторических справок и декларативных положений. Эти предложения также не касались непосредственно проекта. К третьей категории относились 8-10 % поправок и дополнений по существу проекта. Значительная часть последних носила редакционный характер и была передана в Редакционную комиссию для учета при окончательном редактировании текста законопроекта.

Около недели ушло у 220 членов Редакционной комиссии на постатейное обсуждение внесенных поправок и дополнений. Редакционная комиссия в ходе своей работы внесла дополнения и изменения в 38 статей проекта Конституции. Большинство поправок носили редакционный характер и не были связаны с поправками, внесенными рядовыми гражданами. Однако в ряд статей были внесены важные дополнения, имеющие принципиальное значение.

Наиболее существенные дополнения касались глав, регулирующих вопросы государственного устройства. В статье 14 была внесена поправка об увеличении объема исключительных полномочий СССР по отношению к субъектам федерации: союзное руководство получило право утверждать образование новых краев и областей, а также новых автономных республик в составе союзных республик.

Принципиальным изменениям подвергся текст статьи 35, в которой шла речь о формировании верхней палаты советского представительного органа - Совета Национальностей. По законопроекту, предложенному для обсуждения, она, как и верхние палаты парламентов многих западных стран, формировались за счет представителей, выделяемых парламентами субъектов федерации - Верховными Советами союзных и автономных республик и Советами депутатов трудящихся автономных областей: от каждой союзной и автономной республики - по 10 и 5 соответственно и от автономных областей - по 2 представителя. В соответствии с окончательной редакцией законопроекта депутаты избирались на основе прямых выборов при тайном голосовании.

В окончательной редакции подчеркивалось, что избирательное право в СССР не может быть ограничено расовой и национальной принадлежностью, вероисповеданием, образовательным цензом, оседлостью, социальным происхождением и прошлой деятельностью.

Интересно проследить изменение положений статьи 118. В первом варианте речь шла об отсутствии в СССР хозяйственных кризисов. В окончательном - констатировалось стремление государства к их возможному устранению. Тем самым на конституционном уровне была отвергнута идея о безкризисности социалистического общества. Впервые в советском законе говорилось о неприкосновенности личности, жилища и охране переписки, что должно было, по мнению рядовых граждан. Конституция СССР провозгласила и гарантировала величайшие демократические права и свободы для граждан СССР: право на труд, право на отдых, право на материальное обеспечение в старости, а также в случае болезни и потери трудоспособности; право на образование; равноправие граждан СССР независимо от пола и от национально-расовой принадлежности; свободу слова, свободу печати, свободу собраний и митингов, свободу уличных шествий и демонстраций, свободу объединения в общественные организации и общества трудящихся, свободу совести.

Провозглашая равные права для всех граждан, Конституция СССР возложила на них равные обязанности: обязанность соблюдать конституцию, исполнять законы, блюсти дисциплину труда, честно относиться к общественному долгу, уважать правила социалистического общежития, беречь и укреплять общественную, социалистическую собственность, как священную и неприкосновенную основу советского строя. 5 декабря 1936 года Всесоюзный съезд Советов утвердил новую Советскую Конституцию (ссылка на текст) и постановил: день 5 декабря считать всенародным праздником.

Сталинская конституция была выражением того исторического факта, что СССР вступил в новую полосу развития, в полосу завершения строительства социализма и постепенного перехода к коммунистическому обществу. «В результате пройденного пути борьбы и лишений приятно и радостно иметь свою Конституцию, трактующую о плодах наших побед. Приятно и радостно знать, за что бились наши люди и как они добились всемирно-исторической победы. Приятно и радостно знать, что кровь, обильно пролитая нашими людьми, не прошла даром, что она дала свои результаты. Это вооружает духовно наш рабочий класс, наше крестьянство, нашу трудовую интеллигенцию. Это двигает вперёд и поднимает чувство законной гордости. Это укрепляет веру в свои силы и мобилизует на новую борьбу для завоевания новых побед коммунизма» (И.В. Сталин). В 1937 году Конституция СССР стала учебным предметом в общеобразовательной школе. Преподавание Конституции СССР имело огромное значение в формировании у учащихся марксистско-ленинского мировоззрения, в воспитании их в духе советского патриотизма, беззаветной преданности Родине, Коммунистической партии.

https://kprf.ru/history/date/113141.html 12 июня: именины Буша, «День России» или День Победы ЦРУ?

12 июня - день рождения Джорджа Буша-старшего - президента США и экс-главы ЦРУ. Теперь вы понимаете, почему «Декларация о суверенитете РФ» была подписана Ельциным именно в этот день? Так что мы празднуем, «дорогие россияне»? Мир – это война. А цель войны – не техническое поражение армии противника и даже не добыча, а социальный результат – если не физическое, то поголовное моральное уничтожение побежденного сообщества, внушение ему комплекса неполноценности. Короче, порабощение – в широком значении этого емкого слова.

Охота на человека – древнейший вид охоты. И, как и всякая коллективная охота, всегда сопровождаемый ритуалами. Таковы интернациональные особенности охоты на сапиенсов. Поэтому празднование победы, в том числе ритуальное глумление над побежденными – живыми и мертвыми, как наиболее приятная часть праздника, было и пребудет вовеки одной из важнейших политических технологий.

Эталоном «политтехнологий победы» стал Рим, давший человечеству триумф – «праздник стратегического назначения», ставший основой для всех аналогичных церемониалов: с триумфаторами на золотых колесницах, с торжественным маршем легионов, демонстрацией «городу и миру» военных трофеев, строительством триумфальных арок и колонн, особо кровавыми представлениями в цирках и т.п.

Участвовали в триумфах и побежденные, маршируя по улицам Рима в качестве военной добычи и в рабских ошейниках.

Говоря о ритуальной части победы, мы обычно вспоминаем более сдержанные ритуалы европейского феодализма: сдачу знамен и шпаг, вручение победителю ключей от города, и т.д., целомудренно опуская грабежи и насилия над побежденным населением. А иногда – и поголовное истребление гарнизона.

Азиатские ритуалы победы ( включая распродажу побежденных в качестве рабов) были гораздо более откровенны – до физиологичности. Их тоже замалчивают – естественно, из соображений толерантности. А как же, ведь Азия, только что насытившись кровью внутренних конфликтов, массово переезжает в Россию. Взять хотя бы такой эпизод из жизни Кавказа. Незадолго до принятия Грузии под «проклятое имперское владычество» турки, проводя дежурный набег на Тбилиси, увековечили свою победу, ритуально изнасиловав всю грузинскую государственность в лице всех местных девственниц. Отметим, что данный акт группового насилия не был стихийным эксцессом, а был санкционирован и даже детально регламентирован турецким руководством. Несчастных жертв не только обесчестили, но и «на память» надрезали сухожилие на ноге, чтобы хромота пожизненно напоминала окружающим о величии Блистательной Порты и ничтожестве Грузии.

Персы от турок не отставали. Ни по масштабам, ни по жестокости насилий над населением. Стандартный список «игр победителей» включал клеймение пленных каленым железом, навеки лишавшее их социального статуса (даже если их не продавали в рабство). И много что еще, о чем и писать неудобно. У ксенофобии глубокие и объективные исторические корни.

Классика жанра, возрожденная в 21 веке – ритуальное убийство главы побежденного государства, желательно вместе с родственниками, желательно облеченное в форму судебного процесса (Саддам Хусейн). Или самопровозглашенный агрессорами «трибунал» по бывшей Югославии. Либо ритуальный самосуд с трансляцией по всему миру – как при убийстве Муамара Каддафи.

Сложнее обстоит с триумфаторами новых, невидимых, войн, определяющих лицо нового мира. Уж сколько раз американское руководство и спецслужбы намекали, что разрушение СССР – результат громадного и многолетнего комплекса спецопераций, а мы все талдычим про «развал СССР» да «бездарность руководства». В конце концов, надо уважать противника - хотя бы из уважения к себе.

Удивительно ли, что, не надеясь на признание современников и действуя под грифом секретности, герои плаща и кинжала все же находят возможности оставить потомкам недвусмысленные намеки на свое авторство в исторических событиях.

Пожалуй, самым характерным случаем такого рода стал выбор дат для начала уничтожения СССР, проведенного руками Бориса Ельцина и стоящих за ним «кремлевских кротов».

Итак, почему подписание Ельциным печально известной «декларации о государственном суверенитете России» состоялось именно 12 июня 1990 года?

Почему через год именно на этот день были назначены заранее предрешенные выборы Ельцина в «президенты России»?

И почему именно этот день (а, к примеру, не день ареста ГКЧП) назначен «национальным праздником всех россиян»?

Ответ прост и почти бесспорен. 12 июня – день рождения Джорджа Буша старшего - президента США, вице-президента при Рональде Рейгане и экс-главы ЦРУ. День рождения человека, имевшего к уничтожению СССР гораздо большее отношение, чем даже Ельцин или Горбачев (на определенном этапе их можно было заменить аналогами)

Так американские кураторы, которые в июне 1991 года уверенно и почти без помех продвигали Ельцина к захвату власти, дважды, с интервалом в год, увековечили роль своего шефа в победе «Крестового похода против СССР». А заодно – поставили несмываемое хозяйское тавро (клеймо на рогатом скоте – ред.) на всей марионеточной «россиянской» российской государственности. Так что же мы празднуем, «дорогие россияне»?

P.S. Отметим также, что день рождения президента США достойно отметил Анатолий Собчак, подверстав к выборам «президента всех россиян» городской референдум о замене названия города «Ленинград» на «Санкт-Петербург. (https://docs.cntd.ru/document/2100014 "О ПОЛОЖЕНИИ ОБ ОПРОСЕ НАСЕЛЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА 12 ИЮНЯ 1991 Г. О ВОССТАНОВЛЕНИИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО НАЗВАНИЯ ГОРОДА") .

Согласитесь, что такая идеологически значимая смена географических названий была по достоинству оценена американским разведсообществом, что и показала история. Профессионалы знают цену такого рода подаркам.

Александр Орлов

https://lytkin-pavel.livejournal.com/203923.html «1991 год». Художник Геннадий Зыков

Канал "Красная линия". "Точка зрения. 12 июня - чей это праздник?" (12.06.2019)

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