Зимний Новокузнецк — южная столица Кузбасса

Новокузнецк — город с более чем полумиллионным населением, расположен на Юге Западной Сибири, в Кемеровской области. Новокузнецк неразрывно связан с Кузбассом, шахтами и металлургической промышленностью, но он отличается от других городов области и Сибири. В архитектуре города целые улицы построены в стиле сталинского ампира, некоторые сталинки соединены с хрущёвками. Здесь есть дом-гайка, дом-шайба, дома-дуги и дом-клюшка, первый в Сибири небоскрёб, настоящая крепость и улицы, которые пересекают сами себя. А еще этот город настолько быстро вырос, что масштабы поразили современников, а Владимир Маяковский даже написал о нём поэму-оду.

1. Новокузнецк основан в 1618 году как острог — укреплённое сооружение на окраине государства. В остроге размещались войска, которые должны были защищать от нападений местных кочевых племен.

В остроге был деревянный частокол, укрепления, казармы, церковь и жилые дома. К 1680 году поселение разрослось и ему присвоили статус города. В начале XIX века в городе построена крепость для защиты от Цинского Китая. Но только в Советское время произошёл стремительный скачок — и Новокузнецк стал угледобывающим и металлургическим центром всего региона. 2. Изначально город называли Кузнецк — местное население (северные шорцы) уже тогда могли выплавлять из руды железо и занимались кузнечным делом. В 1931 году из-за строительства крупного металлургического комбината решили основать рядом ещё один город — так посёлок Сад-огород стал Новокузнецком. Новый город рос очень быстро, соединился со старым — и в итоге Кузнецк стал одним из его районов.

В 1932 году город переименовали в Сталинск, а в 1961 — обратно в Новокузнецк. Сейчас здесь проживает более 540 тысяч человек. 3. До революции город состоял почти целиком из деревянных зданий — только несколько домов и крепость были построены из камня. Массовая застройка началась в 1931 году, после образования Новокузнецка. Сейчас в городе в основном дома высотой 5 и 9 этажей, хотя есть и более высокие постройки — 16, 18 этажей. Много хрущёвок, но сохранились и целые улицы в стиле сталинского ампира. 4. Театральная площадь.

Расположена на пересечении улицы Кирова и проспекта Металлургов. Обустройство площади началось еще в начале 1930-х годов, почти сразу после образования нового города. Здесь планировали построить Дом Советов и Дом Правительства, но первым появилось здание Дома Культуры и Техники Металлургов. 5. Первый сибирский небоскрёб.

Это здание построено в 1960 году. Изначально планировалось, что в нём будет 14 этажей, но строителям урезали бюджет — и оставили только 11. А ещё из проекта убрали башню со шпилем, которая должна была украшать здание. Но в остальном здание полностью соответствует параметрам того времени — большие окна, высота потолков — 3,6 метров. 6. В то время такие большие здания были редкостью — дом на Кирова 22А сразу стали называть первым сибирским небоскрёбом. Хотя технология строительства отличается от классических многоэтажек — это здание целиком построено из кирпича. 7. Сначала в здании хотели разместить гостиницу, но решили отдать его под общежитие. Сейчас большинство комнат жильцы выкупили. 8. В 1963 году начал работать Драмтеатр — именно тогда площадь получила название Театральная и было решено её заново благоустроить. В итоге на площади появился фонтан с большой чашей в центре. В начале 2000-х провели его реконструкцию, а несколько лет назад появился и зимний вариант с разноцветной подсветкой. 9. Новокузнецкий Драмтеатр.

На его месте планировали построить вторую очередь Дворца Культуры — в то время труппа работала в Театре Металлургов. Во время Великой Отечественной Войны театр уступил свою площадку актерам из Москвы, центральных городов России и Украины, а труппа перенесла спектакли в Ленинск-Кузнецкий — небольшой город между Новокузнецком и Кемерово. Коллектив вернулся в Новокузнецк только в 1963 году, когда было построено новое здание. Здание выполнено в стиле советского классицизма. 10. Сад Металлургов. 11. Проспект Металлургов, 25. «Дворянское гнездо», которое спроектировал архитектор Н. А. Бровкин, предназначалось для руководителей и ИТР и передовиков производства металлургического завода, поэтому здание изначально называлось «Дом ударников». Это квадратный семиэтажный дом с большими квартирами и необычными решениями в планировке: вход в ванную был из спальни, в кухне — свой мусоропровод. Именно здесь появился первый в городе лифт. 12. Граффити-портрет Владимира Высоцкого.

С 2015 года на домах начали рисовать граффити-портреты знаменитостей, которые имеют отношение к Новокузнецку. Первым появился десятиметровый портрет Маяковского на улице Энтузиастов, остальные — на домах улицы Кирова. Есть и портрет Достоевского, недалеко от дома-музея. 13. Граффити-портрет Владимира Машкова. Ещё в Новокузнецке можно найти портреты героев Великой Отечественной войны, академиков, известных ректоров университета. 14. Площадь Маяковского на пересечении проспекта Металлургов и улицы Орджоникидзе. На площади установлен памятник поэту. Хотя Маяковский никогда не был в Новокузнецке, он посвятил этому городу поэму, которая начиналась с пророческих слов:

«К этому месту будет подвезено в пятилетку 1 000 000 вагонов строительных материалов. Здесь будет гигант металлургии, угольный гигант и город в сотни тысяч людей». 15. Дом на площади Маяковского. Проспект Металлургов, 39. Этот дом считается одним из символов Новокузнецка. Раньше дом заселяли театральные деятели, актёры, врачи — здание было классическим образцом жилья советской элиты. Горожане в то время называли его «Театральный дом». 16. На шестом этаже дома протянута открытая галерея с 32-мя колоннами. В центре — большие арки. Изначально в этом месте располагались трамвайные пути и архитекторам пришлось предусмотреть проезд — иначе дом здесь не разрешали строить. Но после окончания строительства архитекторы добились переноса трамвайных путей — так в городе появился новый мост через Абу, который проходит по проспекту Металлургов. 17. Во времена строительства этот «Театральный дом» казался настолько большим, что его не поставили в один ряд с другими зданиями на проспекте, а отодвинули немного вглубь. По краям здания расположены две башни, на каждой установлен шпиль со звездой. 18. Кинотеатр «Октябрь». 19. Пересечение улицы Кирова и 25 лет Октября. 20. «Дом с башенкой» на пр. Строителей, 47/9.

Это одно из последних построенных в Новокузнецке зданий в стиле сталинского ампира — именно во время его возведения изменились требования к архитектуре. В итоге вместо двух неоклассических зданий, которые были задуманы по проекту, к дому с башенкой пристроили хрущёвки. 21. Построить башню на этом доме разработчик проекта предлагал еще в 1948 году. Но во время строительства политика изменилась — появились требования по устранению излишеств в архитектуре. В итоге башенку строить не стали. И только через 55 лет, в 2003 году, башня всё-таки появилась на этом доме. 22. Башня видна с любой точки проспекта Металлургов. Издалека она напоминает одну из башен Московского Кремля. 23. Железнодорожный вокзал Новокузнецка. 24. Ежедневно от железнодорожного вокзала Новокузнецка отравляются 4–5 поездов дальнего следования и 16–17 электричек. 25. На фронтонах вокзала установлены большие часы. Считается, что это самые точные часы в Новокузнецке. Несколько лет назад снесли уличные кассы и построили еще один вокзал — для пригородных направлений. 26. «Дом-гайка» на проспекте Курако, 16. Этот пятиэтажный пятигранник — одно из творений архитектора Лоскутникова. «Дом-гайка» — настоящее элитное жильё советского времени с двухуровневыми квартирами и отдельными комнатами для домработниц. Остальные здания на проспекте Курако построены в похожем стиле, но настолько шикарных квартир в них нет. 27. Башни в этом доме тоже жилые — в этих комнатах окна выходят на три стороны. До появления дома на площади Маяковского «дом-гайка» был самым большим жилым зданием в Кузбассе. 28. Кольцо на пересечении улицы Кирова и Бардина, Октябрьского и Кузнецкстроевского проспектов.

Некоторые улицы в городе имеют особенности: например, нумерация домов по улице Разведчиков по чётной и нечётной сторонам идёт в разнонаправленные стороны, а Гужевая улица в Куйбышевском районе и параллельна сама себе, и перпендикулярна, и даже трижды пересекает сама себя. 29. Гостиница «Новокузнецкая». 30. Памятник «50 лет образования СССР». Памятник построен в 1972 году и должен был стать социалистическим символом, но в народе его называют просто — «Ромашка». 31. Сквер им. Выпова — выдающегося архитектора Новокузнецка. 32. Администрация Новокузнецка.

Здание выполнено в форме трилистника, лифты и лестницы расположены в центре. Главная особенность здания — у него нет главного фасада, все стороны равнозначны. Постройка стоит на колоннах — под ней можно свободно ходить. Городская администрация переехала сюда в 1993 году. 33. Улица Тольятти. Названа, как и одноименный город, в честь известного итальянского политического деятеля. 34. Кузнецкстроевский проспект. 35. Река Аба. Проходит через весь город — реку пересекают 9 мостов. 36. Новокузнецкий строительный техникум. 37. Кузнецкая крепость.

Строительство оборонительного сооружения длилось больше 20 лет и было завершено в 1820 году. Крепость построена как замена деревянного острога — когда здания обветшали, было решено обновить укрепления. Это было очень масштабное и дорогое сооружение для своего времени. Сама крепость была выполнена в виде неправильного многоугольника с высокими земляными укреплениями и каменными полубастионами. Своими пушками крепость прикрывала Кузнецк с вероятной стороны нападения неприятеля — войск Цинского Китая.

В 1870 перестроили старые казармы и организовали в крепости тюрьму. После революции здания были заброшены и только в 1950 году было решено провести реставрацию и сохранить крепость как исторический памятник. В 1998 году начался новый этап реставрации — восстановили исторические постройки, интерьер. Сейчас здесь располагается историко-архитектурный музей «Кузнецкая крепость». 38. Спасо-Преображенский кафедральный собор.

Строился три раза: первый — одновременно с Кузнецким острогом. Вскоре после строительства храм стал самым значимым для местных жителей и приобрел статус собора. Он простоял почти 100 лет и сгорел во втором десятилетии XVIII века. Через 70 лет на том же месте был построен второй храм, который работал до революции, но в 1919 году во время антиколчаковских выступлений сгорели все иконостасы, а колокола рухнули на землю. Через 5 лет восстановили первый этаж и снова начали проводить службы, но уже в 1929 году церковь закрыли и в помещении разместился археологический музей. Затем некоторое время в здесь была школа комбайнёров, потом хлебопекарня. Окончательно здание забросили в 1950-х. Прихожане не раз просили передать им храм, но каждый раз получали отказ. Только в 1989 году собор вновь отдали верующим — и с 1992 года началась масштабная реставрация. Своё новое рождение собор праздновал в 2004 году. 39. Дворец культуры «Алюминщик».

Это творение Леонида Лужбина, архитектора из Ленинграда. Лужбин оказался очень настойчивым и даже в период, когда все отказывались от архитектурных излишеств, сумел построить здание именно так, как было запланировано. Архитектор постоянно присутствовал на стройке, добивался полного соответствия проекту, заставлял переделывать самые мелкие детали. 40. По плану архитектора среди скульптур на фасаде должен был размещаться вращающийся глобус, освещённый прожекторами — в честь Всемирного фестиваля молодёжи и студентов. Но здание начали возводить, когда с этого события прошло больше 10 лет, поэтому от идеи отказались. 41. Арки входа в парк, ДК «Алюминщик» и дом с часами — все эти проекты Лужбин разработал как единую архитектурную композицию, которая окружает площадь Ленина. Часы на башне появились не сразу — только через 4 года после окончания строительства проект был завершён. Интересно, что механизм часов изначально находился не в башне, а в здании ДК «Алюминщик» — для простоты обслуживания. За время службы часы не раз ломались, пока не установили более надёжное устройство с GPS коррекцией. 42. Дугообразные дома на улице Тореза. Большой в городе называют «Курская дуга», поменьше — «Малая дуга». 43. Если не считать необычной формы, полукруглые дома — обычные пятиэтажные хрущёвки. После их строительства эксперименты с формой прекратили и следующие здания в городе возводили как обычно. 44. Дом-кольцо в Новокузнецке.

Выбор такой формы архитекторы объясняли борьбой с излишествами — на выделенной площади невозможно было построить запланированные квадратные метры жилья. Было два выхода — строить 9-ти этажные дома с дорогими лифтами или менять форму дома на кольцо. Выбрали второй вариант. Грани кольца — обычные типовые пятиэтажки, которые соединили панелями и использовали пространство для получения дополнительных квадратных метров. 45. В городе это здание называют «дом-шайба», а рядом с ним расположена изогнутая пятиэтажка — «дом-клюшка». 46. Собор Рождества Христова. Возведен как мемориал шахтёрам, погибшим в 1997 году на шахте «Зыряновская». Собор начали строить в 2001 году, но почти сразу остановили — кончилось финансирование. В 2008 году стройка возобновилась и в 2012 году собор был открыт. 47. В процессе работы было решено увековечить всех погибших шахтёров — студенты собрали 15900 фамилий, начиная с 1920 года. 48. Храм Святого Иоанна Воина.

На этом месте располагалась деревянная школа, которую затем переделали в спортивную, а в 1994 году в здании открыли приход и в 1995 году передали церкви. В 2000 году началась реконструкция — и с 2008 года обновленный храм открылся. 49. Деревянные купола храма покрывают осиновые фигурные дощечки, изготовленные вручную. Внутри есть иконы, которые написаны 100-200 лет назад, а в сети ходит немало историй о чудесных исцелениях, которые случались здесь. 50. «Я знаю — город будет, я знаю — саду цвесть, когда такие люди в стране Советской есть» — написал Маяковский в своей поэме о Новокузнецке. Приезжающих встречают именно эти строки — огромные светящимися фразы на пятиэтажках привокзальной площади.

https://gelio.livejournal.com/265149.html