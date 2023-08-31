Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.58

Начну с плаката вНестеров Руслан с женой А это, чтоб можно было прочесть строки, фрагмент плаката.

Информацию о Руслане и его портреты можно посмотреть вот в этих темах:

Бессмертный полк в работах художника Окладникова,ч.3. (40)

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.55

21 агуста в России отмечается День Офицера. Вадим сделал вот такой плакат с Поповым Александром, Героем России. А дальше у нам пойдут очередные портреты.

Сначала Парадный Портрет Быкова Александра. Это я их так назвала, чтоб можно было отличать. Все-таки список уже просто огромный. Выполнено уже 1230 работ, не считаю плакатов, мемориальных досок, парт героев и других работ Вадима Окладникова. Даже Флаг на Эльбрус был выполнен по работе Вадим. Это не первый портрет. Об Александре можно посмотреть вот тут:

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.28

Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)

Об этом герое нашла только вот такой материал на МК. Ямал:

В Ямальском районе супруге погибшего на фронте Рустама Алиева передали его орден Мужества ФОТО: VK.COM АНДРЕЙ КУГАЕВСКИЙ

Погибший в зоне спецоперации Рустам Алиев за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, посмертно награжден орденом Мужества. Глава муниципалитета Андрей Кугаевский вручил награду супруге героя, о чем 11 апреля сообщил на своих страничках в соцсетях.

«Выражаю искреннюю благодарность родителям за сына, которого они воспитали настоящим героем, мужественным и храбрым человеком. Он отдал жизнь, защищая интересы своей родины. Его подвиг будет навсегда вписан в историю нашего района и страны. Вечная память герою!» — написал глава района. ФОТО: VK.COM АНДРЕЙ КУГАЕВСКИЙ

Рустам Алиев отправился на фронт добровольцем, был стрелком парашютно-десантной роты парашютно-десантного батальона в Каховке Херсонской области. Рустам Батырбекович был одним из тех, кто пошел добровольно исполнять воинский долг. Служил в зоне СВО в звании гвардии сержанта, был стрелком парашютно-десантной роты парашютно-десантного батальона в Херсонской области, Каховке и героически погиб в Новоалександровке 29 августа 2022 года.

https://www.mk-yamal.ru/social/2023/04/11/v-yamalskom-rayone...

https://yamaltime.ru/?module=articles&action=view&id...

Нашлась еще такая вот краткая заметка Это все, что нашла.

Появилась информация о том, что еще один военнослужащий из Красноярска погиб во время спецоперации на Украине. Родственники военного рассказали NGS24.RU, что старшему сержанту Андрею Гилеву было 37 лет. После службы в армии он заключил контракт. Служил в Чечне, на морфлоте и в спецназе в Новосибирске. По информации родных, Андрей Гилев погиб еще 16 марта в Фастовском районе Киевской области. О его смерти родственники узнали 27 марта, похоронили военного на Шинном кладбище 3 апреля. — Обычный был человек, добрый, отзывчивый. К нему обратишься — он всегда поможет тебе в трудной ситуации, — рассказала нам сноха Андрея Виктория. Телеканал «ТВК Красноярск» сообщил , что Андрея посмертно наградили орденом Мужества. В администрации Советского района NGS24.RU подтвердили, что в начале апреля была церемония награждения погибшего солдата Андрея Гилева. На ней присутствовали глава района Елена Ланина, военный комиссар Андрей Лысенко и представители районного военного комиссариата. Награду супруге военного вручал депутат Заксобрания края Анатолий Самков. https://ngs24.ru/text/world/2022/05/06/71309780/ В ходе спецоперации на Украине погиб боец спецназа ГРУ старший сержант Андрей Гилёв. Об этом «ТВК Красноярск» сообщил его брат Михаил. Михаил рассказал, что Андрей родился 5 октября 1984 г. в Казахской ССР в городе Капчагай (ныне Конаев), после чего вместе с семьей переехали в село Белый Яр Курагинского района. Затем проживал в городе Заозёрный Рыбинского района, откуда и отправился служить по контракту в 2008 г. Андрей Гилёв проходил службу в войсках специального назначения: был в разных частях, и в морфлоте, и в спецназе, и во внутренних войсках МВД в Красноярске. Последний его контракт был в Новосибирске в спецназе ГРУ. «16 марта Андрей выполнял боевую задачу под Киевом в селе Дорогинка. Спасал раненых товарищей, грузил их в машину. Получил осколочные ранения, от которых скончался», – говорит его брат Михаил. Андрей Гилёв был похоронен 3 апреля на Шинном кладбище. Ему было 37 лет, у военного осталось четверо детей. Андрея наградили орденом Мужества посмертно. Вручение награды проходило в администрации Советского района, на котором присутствовала его глава Елена Ланина и военный комиссар Красноярского края Андрей Лысенко, рассказали «ТВК Красноярск» в администрации района. Однако информации о награждении героя нигде не появилась. https://tvk6.ru/publications/news/66483/ Этот же материал был вот тут: https://krasnoyarsk.bezformata.com/listnews/spetcnaza-gru-iz...

Герман Зубов имел опыт службы в ВДВ, осенью 2022 года он был мобилизован, но позже его вернули обратно домой Фото: Тимофей Калмаков, родственники Германа Зубова

В спецоперации погиб 29-летний житель Добрянского округа, контрактник Герман Зубов. Ранее он был мобилизован, но его вернули домой «до особых распоряжений». Тогда Герман Зубов поступил на контрактную службу. Об этом 59.RU сообщили в военкомате Добрянского округа.

Ранее Герман Зубов служил в ВДВ, сообщила тетя погибшего. По информации военкомата, в октябре 2022 года Германа мобилизовали. Его направили на учения, но позже автобус с его группой вернули обратно, мобилизованных отправили домой «до особых распоряжений». После этого Герман заключил контракт на военную службу и был направлен на СВО.

— А 29 января был его день рождения, — отметила собеседница.

https://59.ru/text/gorod/2023/02/09/72045167/

Очень краткая заметка есть в АИФе:

Житель Добрянского округа Пермского края Герман Зубов погиб в зоне СВО, пишет 59.RU со ссылкой на военкомат.

Мужчине было 29 лет. Ранее он служил в ВДВ. В октябре 2022 года его мобилизовали. После этого он вернулся домой, а потом уехал служить по контракту.

Погиб Герман Зубов 3 января. Информацию perm.aif.ru подтвердили в Министерстве территориальной безопасности Пермского края.

https://perm.aif.ru/society/vernuvshiysya_posle_mobilizacii_...

Позднее АИФ Прикамье немного добавило информации:

Прощание с погибшим в СВО 29-летним Германом Зубовым прошло в Добрянке, сообщает газета «Камские зори».

Уроженец деревни Ключи, Герман Зубов, учился в школе № 3 Полазны, а затем в Пермском политехническом колледже имени Славянова. Осенью 2022 года его мобилизовали, однако отправку группы отменили. Герман Зубов заключил контракт с воинской частью и отправился в зону спецоперации.

29-летний молодой человек погиб 30 января. Прощение прошло 10 февраля в ДКиС им. В.А. Ладугина, на церемонии присутствовало около 200 человек.

https://perm.aif.ru/society/v_permskom_krae_prostilis_s_pogi... Гвардии Рядовой Зубов Герман Александрович 29.01.1994 г. р., уроженец Пермского края д. Ключи с позывным "зуба" Героически погиб 30.01.2023 г. в зоне СВО при выполнения боевых действий под Запорожьем сражаясь за Родину, награждён орденом мужества (посмертно)!!! Герман были очень добрым, светлым, и мужественным, призван был по мобилизации но бох его уберег и автобус с ребятами вернули дамой, но Германа этот не остановило и уехав в Московскую область, подписал контракт и отважно пошёл защищать родину и свою семью!!!

Герои не умирают, герои живут вечно!!!!!

Отмечено на портале Герои России

https://vk.com/wall-214486361_24476

Нашла еще 2 коротеньких ролика https://w ww.youtube.com/watch?v=iciKyjOwr2g https://w ww.youtube.com/watch?v=8G5

Мы вами гордимся! В преддверии Дня Героев Отечества мы, учителя школы № 190, выражаем благодарность родителям тех мужчин, которые исполняют свой воинский долг по защите интересов своего государства, имя которому – Россия. В специальной военной операции сейчас участвуют и выпускники нашей школы.

Наша школа носит имя Героя России Виталия Николаевича Потылицына, выпускника 1990 года, погибшего в 96-м при освобождении города Грозный в Чеченской республике.

В школьном музее, открытом в 1979 году, есть раздел о выпускниках-военных, теперь мы добавим туда и страничку о тех, кто отстаивает независимость нашей Родины в специальной военной операции на Украине.

Мы гордимся нашими ребятами и уверены, что они ответственно относятся к поставленной боевой задаче. Знаем, что некоторые получили ранения, но вновь вернулись в свои части. Да, там идут жестокие бои и, к сожалению, не всем удаётся остаться живыми. Вот уже три выпускника школы погибли... Сегодня я хочу рассказать о выпускнике школы 2014 года, окончившем НВВКУ в 2018 году, Ильгаре Гусейновиче Мамедове. Ему было всего 25 лет. Ильгара хорошо помнят учителя, одноклассники и нынешние старшеклассники. Мы никак пока не можем смириться с известием о его гибели. Перебирая фотографии истории школы, видим Ильгара членом знамённой группы на встрече с ветеранами ВОВ, в музыкальном поздравлении педагогов на День учителя. А вот он весело встречает с друзьями Новый год. Быстро пролетело время, много вместе пережито и не хочется расставаться, но 25 мая 2014 года прозвенел последний звонок. Есть фото «Последнего урока», где Ильгар с одноклассниками участвует в музыкальной композиции. Экзамены позади, впереди взрослая, самостоятельная жизнь. Настал час прощания со школьной жизнью, с друзьями, учителями, и фотограф делает снимок, на котором выпускники закружились в вальсе под звуки песни «Когда уйдём со школьного двора…»

Ещё в школе Ильгар активно начал готовить себя к профессии военного. На уроках ОБЖ учился применять средства химической защиты (противогаз и костюм ОЗК), оказывать медицинскую помощь себе и окружающим, собирал и разбирал автомат АК, стрелял из невматической винтовки, а во время сборов на полигоне НВВКУ метал гранаты и стрелял из боевого автомата. Как и все ученики, на уроках физического воспитания подтягивался, отжимался, поднимал гирю, а зимой бегал на лыжах. Всё это пригодилось ему в будущем. По воспоминаниям учителей, Ильгар был весёлым, ответственным, самостоятельным человеком и хорошим товарищем. Он легко шёл на контакт, имел своё мнение, пользовался авторитетом среди сверстников. 16 февраля 2016 года

После школы Ильгар принял решение продлить семейную династию военных (отец – полковник Мамедов Гусейн Мамед оглы) и поступил в НВВКУ по специальности «Применение подразделений войсковой разведки». При этом он бывал частым гостем в родной школе и в музее, а на «Уроках мужества» в 10-11 классах рассказывал об условиях поступления и обучения в военном институте. Говорил, что профессия военного – выбор настоящего мужчины.

За время обучения в НВВКУ проявил себя грамотным специалистом, истинным патриотом Родины. Активно участвовал в жизни роты и всего высшего военного училища, беспрекословно выполнял приказы командиров и начальников. Постоянно оказывал содействие сослуживцам, отстаивал их интересы. Среди курсантов и у профессорско-преподавательского состава пользовался заслуженным авторитетом. Июнь 2014, выпускной

Окончил НВВКУ с золотой медалью, был направлен для дальнейшего прохождения службы в миротворческую 15 отдельную мотострелковую бригаду на должность командира разведывательного взвода. В декабре 2019 года Ильгар Мамедов был назначен на должность командира роты глубинной разведки.

В 2020 году выполнял задачи в Сирийской Арабской Республике. С самого начала принимал участие в специальной военной операции по демилитаризации и денацификации на территории Украины. За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, награждён орденом Мужества.

16 июля 2022 года, выполняя боевую задачу, капитан Мамедов Ильгар Гусейнович героически погиб. В НВВКУ одной из аудиторий присвоено его имя и установлена мемориальная доска.

Мы, учителя, гордимся своими выпускниками и уверены в своих «мальчишках» (вне зависимости от того, сколько им сейчас лет), участвующих в специальной военной операции. Они мужественные, самостоятельные, ответственные, потому что защищают своих близких и хотят чтобы мы жили в свободной, мирной, независимой стране. Мы низко кланяемся им.

Валентина Николаевна Горскина, МБОУ СОШ № 190 https://bumerang.nsk.ru/publications/main/my-vami-gordimsya/

23 декабря в школе №2 «Спектр» состоялось торжественное открытие памятных досок четверым героям, погибшим во время спецоперации на Украине, пишет сайт Бердск-Онлайн. Максим Дайбов и Дмитрий Пак учились в школе № 2, а у Егора Мелешенко и Владимира Дегтяренко здесь учились дети, они были членами совета отцов школы №2.

Мемориальный комплекс с памятными досками, фотографиями и информацией о погибших бойцах, разместили в холле второго этажа.Сегодня на торжественное открытие пришли родные и близкие родственники, сослуживцы героев-военнослужащих, чиновники и депутаты, кадеты и учащиеся военно-патриотического класса.

Присутствующие с трудом подбирали слова. Отец Дмитрия Пака передал в открывшийся в стенах школы музей личные вещи сына – форменную одежду и каску.

Люди возлагали цветы, отдавая дань памяти погибшим воинам. А родные ещё долго стояли у памятных досок, вглядываясь в лица героев.

Капитан Дмитрий Пак погиб 5 мая 2022 года. В этот день он удерживал переправу через реку Северный Донец в Луганской области. При артиллерийском обстреле получил ранение, не совместимое с жизнью. В 2003 году окончил школу № 2. Ему было 36 лет.

Подполковник Егор Мелешко погиб при выполнении боевой задачи в селе Граково Харьковской области 25 июня 2022 года. Он был командиром танкового батальона. Был поражен артиллеристским снарядом. Ему было 44 года. Входил в состав совета отцов школы, был активным участником школьной жизни.

Майор полиции Максим Дайбов погиб в Изюме Харьковской области 17 августа 2022 года. Его подразделение попало под обстрел. Он получил ранения, не совместимые с жизнью. В 1999 году окончил школу № 2. Ему был 41 год

Мобилизованный капитан запаса Владимир Дегтяренко погиб 1 декабря 2022 года на территории Украины при выполнении боевой задачи. Был постоянным членом совета отцов школы, организатор военно-патриотических и спортивных мероприятий школы. Ему было 47 лет.

«Источник сообщения Бердск-Онлайн» https://berdsk-online.ru/news/obshchestvo/pamyatnye-doski-po...



В Бердске в школе №2 «Спектр» торжественно открыли четыре мемориальные доски в память о погибших в зоне СВО Дмитрии Паке, Егоре Мелешко, Максиме Дайбове и Егоре Дегтяренко. Мемориальный комплекс, включающий также фотографии и информацию о погибших, а также место для возложения цветов, разметили в холле второго этажа.

Церемонию посетили родные, близкие и сослуживцы героев, представители органов власти, кадеты и ученики военно-патриотического класса.

https://novos.mk.ru/social/2022/12/25/memorial-chetyrem-pogi... На днях не стало нашего друга, человека с большим сердцем, которого знали во множестве баскетбольных сообществ нашей страны. Настоящего бойца не только на баскетбольной площадке, но и на передовой, где он защищал нашу Родину, свою семью и каждого из нас...

Дима долгое время жил в Сочи, играл за команду Краснополянские медведи и помогал в развитии баскетбола в нашем городе.

Ты навсегда в наших сердцах, Дима. А твой дух мы будем чувствовать рядом, выходя на площадки нашего города, на которых бок о бок рубились с тобой плечом к плечу....Светлая память.... Это написано на портале "Все о баскетболе в г.Сочи"

https://vk.com/wall-2179655_6436

Есть его странички в ВК и Одноклассниках, пока не закрытые... и больше ничего.

УРОЖЕНЕЦ БРЯНЩИНЫ МАКСИМ СЛЕПАКОВ ПОГИБ НА ПЕРЕДОВОЙ СПЕЦОПЕРАЦИИ В ходе военной спецоперации погиб военнослужащий из Брянской области Максим Слепаков. Об этом трагическом факте сообщили в соцсетях друзья бойца.

Погибший на передовой был уроженцем поселка Любохна Дятьковского района. Обстоятельства гибели и другие подробности не сообщаются. «Пусть страна никогда не забудет своих героев!» — такими словами заканчивается сообщение о гибели Максима Слепакова.

https://guberniya.tv/obshhestvo/urozhenets-bryanshhiny-maksi...

Новости Брянска напечатали такую же заметку И КП

https://newsbryansk.ru/fn_1318584.html

https://www.bryansk.kp.ru/online/news/5238707/

Есть еще несколько порталов, но везде просто краткая иформация: погиб... и все.

В Белореченске открыли Памятную доску отцу 4 детей, погибшему в ходе СВО Петрозаводск, 22 марта - Аиф-Карелия.

В Беломорской школе № 3 открыли памятную доску в честь Кирилла Шабаш, погибшего на СВО, сообщает администрация муниципального образования «Беломорский муниципальный район».

Известно, что погибший служил в войсковой части города Североморска Мурманской области: он проходил службу в радиотехническом полку. За четыре месяца до окончания военной службы старший сержант добровольно написал рапорт на участие в СВО.

«Подразделение, в котором служил Кирилл, было направлено для занятия позиции в районе н.п. Гряниковка Харьковской области. Противник обнаружил расположение наших солдат и открыл миномётный огонь, - говорится в сообщении районной администрации. - Кирилл бросился предупредить вновь прибывший личный состав об опасности и ценой своей жизни (рядом разорвалась мина) спас своих товарищей».

За подвиг жителя Беломорского района посмертно наградили Орденом Мужества.

Известно, что у погибшего бойца РК остались четверо детей.

Напомним, глава Республики Карелия Артур Парфенчиков на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил о гибели ещё троих жителей в ходе СВО. «Будем помнить. Стрелок Максим Курман, рядовой. Старший наводчик Александр Черкасов, рядовой. Командир отделения Роман Базылюк, сержант, - написал губернатор.

https://karel.aif.ru/society/v_belorechenske_otkryli_pamyatn... В беломорской школе №3 учился старший сержант Кирилл Шабаш, погибший в зоне специальной военной операции.

В среду, 22 марта, в беломорской школе №3 открыли памятную доску в честь участника специальной военной операции, погибшего на Украине. Об этом сообщили в официальном паблике районных властей.

На церемонии открытия присутствовали родные погибшего - отец и сестра, а также друзья и одноклассники.

Накануне мероприятия в адрес беломорской школы №3 пришло письмо из войсковой части города Североморска Мурманской области, где служил беломорчанин, сообщили в паблике.

«Старший сержант Шабаш К.Ю., уроженец города Беломорска, проходил службу в радиотехническом полку. Часто ездил в командировки, дважды был в Цхинвали Южной Осетии.

В обычной жизни Кирилл был общительным, контактным парнем, у него было много друзей в Беломорске и Петрозаводске, они его любили и уважали. Кирилл был байкером. Это было частью его жизни. Он был заботливым отцом четырех детей, примером для подражания сестре и младшему брату», - приводят текст письма администраторы паблика.

Также в сообщении говорится, что за четыре месяца до окончания воинской службы старший сержант Кирилл Шабаш добровольно написал рапорт на участие в специальной военной операции и в августе убыл выполнять свой долг.

«Подразделение, в котором он служил, отправили для занятия позиции в районе населенного пункта Гряниковка Харьковской области. Противник обнаружил расположение наших солдат и открыл минометный огонь. Кирилл бросился предупредить вновь прибывший личный состав об опасности и ценой своей жизни (рядом разорвалась мина) спас своих товарищей», - в частности, говорится в сообщении.

За свой подвиг указом президента России Кирилл Юрьевич Шабаш посмертно награжден Орденом Мужества.

Похоронили его в Брянске, на Аллее славы центрального кладбища.

https://stolicaonego.ru/news/pamjatnuju-dosku-v-chest-ottsa-...

https://petrozavodsk.bezformata.com/listnews/chetireh-detey-... В Беломорске увековечили память о погибшем в зоне СВО Кирилле Юрьевиче Шабаше. Об этом сообщили в группе района в соцсетях. В Беломорске увековечили память о погибшем в зоне СВО Кирилле Юрьевиче Шабаше. Об этом сообщили в группе района в соцсетях.

В официальной группе Беломорского района «ВКонтакте» сообщили об открытии памятной доски в школе №3 в честь погибшего на СВО Кирилла Юрьевича Шабаш. Установка мемориала была произведена при поддержке главы Карелии Артура Парфенчикова.

На церемонии присутствовали родные бойца — его отец, сестра, а также представители администрации, школы, военкомата Беломорского района, общественных организаций, юнармейцы, а также друзья, одноклассники и другие жители города.

Кирилл Юрьевич Шабаш был старшим сержантом, проходил службу в радиотехническом полку. Представители войсковой части г. Североморска Мурманской обл., в которой служил Шабаш, вспоминают о нем как об ответственном человеке, который «добросовестно исполнял свои служебные обязанности и бдительно нес боевое дежурство».

Дома у бойца остались четверо детей. Близкие вспоминают Кирилла как общительного и доброго человека, у которого было много друзей. Еще одним интересным фактом является то, что неотъемлемой частью жизни бойца были мотоциклы.

https://dzen.ru/a/ZBrth9kQFhyfXegq?utm_referer=www.google.ru



На Украине погиб уроженец Сарапула Вадим Шарафетдинов В ходе военной спецоперации российской армии на Украине погиб еще один уроженец Удмуртии, житель Сарапула Вадим Шарафетдинов. Об этом в соцсетях сообщила администрация города.

«Печальное известие пришло в Сарапул, в ходе спецоперации на Украине героически погиб наш земляк, Вадим Ильшатович Шарафетдинов. Вадим по жизни был активным юношей, большое внимание уделял занятием спортом, принимал участие в городских и республиканских соревнованиях по футболу и волейболу. От имени всех горожан приносим искренние соболезнования родным и близким. Светлая память о герое навсегда останется в наших сердцах!», - написала пресс-служба администрации Сарапула.

По данным муниципалитета, церемония прощания с погибшим пройдет 28 мая, с 10 часов в ДК «Радиозавода».

Udm-info выражает глубокие соболезнования родным погибших военнослужащих.

https://udm-info.ru

С 21 июня в сарапульских автобусах появились фотографии участников Великой Отечественной войны и специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. В транспорте можно увидеть фото жителя Сарапула Вадима Шарафетдинова, погибшего 31 марта 2022 года в Мариуполе, прикрывая отход своих боевых товарищей и мирных жителей.

https://susanin.news/udmurtia/society/20230621-303458/



Небольшой ролик о Вадиме

Навечно в наших сердцах Шемякин Кирилл наш выпускник 2017 года. С 5 по 8 класс обучался в ГОУ “Кадетская общеобразовательная школа-интернат Забайкальского края”, был командиром класса, показывал высокие достижения в учебе, в военно-прикладных дисциплинах. В 2014 году поступил в Читинское СВУ МВД, обучался на отлично, показывал высокие достижения в учебе, в военно-прикладных дисциплинах, был занесен на доску почета “Лучший суворовец”. В 2017 году возвращается в ГОУ “Кадетская общеобразовательная школа-интернат Забайкальского края”, чтобы после ее окончания продолжить обучение в военном училище.

В 2017 поступил в Дальневосточное Высшее Общевойсковое Командное Ордена Жукова Училище имени Маршала СССР К.К Рокоссовского на факультет “Применение горных мотострелковых подразделений”. После окончания в 2021 году попал по распределению в 55 отдельную мотострелковую бригаду, расположенную в г. Кызыл.

С 24 февраля 2022 г. принимал участие в боевых действиях на территории ДНР, ЛНР и Украины.

Кирилл героически погиб 4 ноября 2022 г. при исполнении воинского долга. Награжден медалями: “Суворова” и “За боевые заслуги”

https://xn--80aacnfhx1e.xn--p1ai/857-2

Памятную доску погибшему на СВО выпускнику открыли в кадетской школе Читы Чита, 18 мая - АиФ-Забайкалье.

Мемориальную доску в честь погибшего во время спецоперации выпускника Кирилла Шемякина открыли в Краевой кадетской школе в Чите, сообщили на сайте Минобра Забайкальского края.

Кирилл Шемякин был офицером и погиб в ноябре 2022 года, выполняя боевую задачу по населённым пунктом Червонопоповка Луганской области. Группа бойца попала под артобстрел, он получил тяжёлые ранения, но успел вызвать по рации подмогу. Однако машину, на которой должны были транспортировать Кирилла, взорвали. В этот день вместе с ним погибли 12 человек. Он награждён медалями за боевые заслуги и орденом Мужества посмертно.

«Он был простой мальчишка, который совсем недавно ходил по коридорам нашей школы. Он не побоялся в свои 23 года отдать жизнь ради того, чтобы над всеми было мирное небо. Кирилл выбрал профессию защитника Родины. Он выполнил свой долг, остался верен воинской присяге», — сказал во время торжественной линейки директор кадетской школы Николай Гапонов.

Мать и жена погибшего офицера прибыли на открытие мемориальной доски из другого региона.

Орден Мужества, которым посмертно наградили Кирилла, вручили его матери Любови Шемякиной.

На линейке присутствовали более 100 учеников, преподавателей кадетского корпуса, представителей военкомата, родственников и друзей Кирилла. В памятном мероприятии поучаствовали и. о. министра образования Татьяна Клименко, глава администрации Железнодорожного района Читы Алексей Пономарёв и военный комиссар Константин Селезнёв. К мемориальной доске возложили венок, память военного почтили салютом.

https://chita.aif.ru/society/pamyatnuyu_dosku_pogibshemu_na_...

Памятную мемориальную доску выпускнику кадетской школы-интерната Забайкальского края Кириллу Шемякину, погибшему при выполнении боевого задания в зоне специальной военной операции, открыли на фасаде учебного заведения, с которого начинал свой боевой путь кадет, а в дальнейшем и офицер Российской армии. О человеке, который всегда был и остается примером для многих, расскажут наши корреспонденты.

Подвиг Кирилл Шемякин совершил в зоне проведения военной спецоперации, а закалялся его боевой характер в стенах кадетской школы-интерната Забайкальского края. Именно здесь и в семье он получил то воспитание, которое позволило ему ещё в восьмом классе стать командиром взвода, а позже и настоящим офицером. Он всегда был в центре внимания: участвовал в соревнованиях, общественной жизни, хорошо учился. Спустя годы в кадетской школе снова говорят о нём: педагоги, друзья, близкие и мама Любовь Шемякина.

Любовь Шемякина: «Я хочу вам сказать, ребята, мужество случайным не бывает. Будьте мужественны. Берите пример с тех мальчишек, которые отдали жизнь за мирное небо над нашими головами, берите с них пример, и помните: ведь самое главное - это память, она бессмертна».

Память о Кирилле теперь высечена ещё и в граните, а в его семье с этого дня будет храниться орден Мужества, которым офицер был награжден посмертно.

- За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, наградить орденом Мужества Шемякина Кирилла Алексеевича, лейтенанта посмертно.

В зоне проведения специальной военной операции Кирилл Шемякин находился с 24 февраля 2022 года, в ноябре под населенным пунктом Чернопоповка его мотострелковый взвод получил задание окружить и ликвидировать противника. Офицер выполнил приказ, после чего попал под артобстрел. Кирилла не стало, но победа, которую он так ждал, обязательно будет - уверен дядя бойца, ветеран МВД Сергей Шемякин.

Сергей Шемякин, ветеран МВД: «Победа на фронте, который идет на Украине, однозначно будет за нами, потому что сколько на нашу страну не шли и кто только не шел, и где они теперь. Нету их».

В завершении церемонии открытия к мемориальной доске возложили венки и цветы, а двор школы огласил тройной оружейный залп. Как дань памяти и знак того, что бой будет продолжен.

https://gtrkchita.ru/news/sotssfera/memorialnuiu-dosku-v-che...

Очень мало нашлось информации.

В годовщину со дня начала СВО в Центре патриотического воспитания молодежи Краснодара прошел военно-спортивный турнир. Соревнования посвятили краснодарцам-участникам СВО: кавалерам Ордена Мужества — старшему лейтенанту Никите Мальковскому и лейтенанту Андрею Присеко, которые были воспитанниками Почетного караула Краснодара.

— Не случайно турнир проходит на площадке штаба Поста №1. Они были частью этого движения, а после выбрали для себя одну из главных и важных профессий — защищать Родину. Они отдали жизнь ради мирного будущего. Огромное спасибо и низкий поклон родителям героев. Ими гордится не только семья, а вся страна. Мы всегда их будем помнить. Их подвиг — незабываемый пример мужества для молодого поколения, — сказал начальник управления по делам молодежи Сергей Мальцев.

Он также отметил, что турнир станет традиционным и будет проходить ежегодно.

В спортивных состязаниях приняли участие команды молодежных и подростковых военно-патриотических клубов, организаций и объединений — местное отделение военно-патриотического движения «Юнармия», «Почётный караул» Краснодара, военно-патриотические клубы «Феникс», «Авиатор» и другие.

Ребята выполнили спортивные упражнения, соревновались в сборке-разборке АК-74, снаряжении магазина, продемонстрировали навыки оказания первой помощи.

В завершении мероприятия в штабе Поста № 1 состоялось открытие стендов и выставочной экспозиции. Они посвящены кавалерам Ордена Мужества, старшему лейтенанту Никите Мальковскому и лейтенанту Андрею Присеко. Участники Почётного караула встретитесь с матерями погибших героев. Старший лейтенант Никита Мальковский — военный летчик, был выпускником краснодарского движения Пост №1. После школы окончил Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков. Погиб 27 мая 2022 года при исполнении воинского долга. Указом президента Российской Федерации был награжден высокой государственной наградой Орденом Мужества посмертно.

https://krd.ru/novosti/glavnye-novosti/v-chest-krasnodartsev...

Еще попалась заметка в АИФе, но я не хочу ее сюда ставить. Некрасивая история о том, как обманули родителей героя.

https://krym.aif.ru/society/ni_mashiny_ni_deneg_roditeli_pog...

А это мама написала о своем сыне Никите Мальковском.

Об этом герое я ни чего не смолгла найти кроме вот такой записи:

3 военных погибли, подорвавшись на противотанковой мине в Брянской области.

По данным источников ASTRA, ночью 19 июля в Климовском районе на противотанковой мине «ТМ-62» подорвались военнослужащие по контракту Александр Доросевич, Михаил Деревянко и Виктор Гусаров.

Все трое погибли на месте.

https://t.me/astrapress/32907 портал в ВК Синодик отметил:

В зоне СВО, под Артемовском погиб наш дорогой, любимый сын, муж, отец, брат Тюфяков ИЛЬЯ Владимирович из города Ижевска. 30.09.1995-18.03.2023. рядовой контрактник ЧВК Вагнер и был награждён посмертно гос.наградами:

Орден мужества; медаль орден за заслуги перед Отечеством 2 степени.

ЧВК Вагнер награды- черный крест; золотой крест за отвагу и мужества; комплект за кровь и храбрость. . Сегодня 40 дней как его не стало с нами. Помним любим скорбим!!! Помолитесь за него пожалуйста.

26.04.2023 https://vk.com/wall-201190697_62