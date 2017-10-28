Лет десять назад попалось прикольное стихотворение "Жизнь в ста словах". Решил сегодня поискать - нашел. Да не одно, а три разных авторов. Располагаю по принципу "лучшее - впереди"

Два мужских стихотворения. Взято здесь

© Игорь Аглицкий

Колыбель. Пеленки. Плач.

Слово. Шаг. Простуда. Врач.

Беготня. Игрушки. Брат.

Двор. Качели. Детский сад.

Школа. Двойка. Тройка. Пять.

Мяч. Подножка. Гипс. Кровать.

Драка. Кровь. Разбитый нос.

Двор. Друзья. Тусовка. Форс.

Институт. Весна. Кусты.

Лето. Сессия. Хвосты.

Пиво. Водка. Джин со льдом.

Кофе. Сессия. Диплом.

Романтизм. Любовь. Звезда.

Руки. Губы. Ночь без сна.

Свадьба. Теща. Тесть. Капкан.

Ссора. Клуб. Друзья. Стакан.

Дом. Работа. Дом. Семья.

Солнце. Лето. Снег. Зима.

Дочь. Пеленки. Колыбель.

Стресс. Любовница. Постель.

Бизнес. Деньги. План. Аврал.

Телевизор. Сериал.

Дача. Вишни. Кабачки.

Седина. Мигрень. Очки.

Внук. Пеленки. Колыбель.

Стресс. Давление. Постель.

Сердце. Почки. Кости. Врач.

Речи. Гроб. Прощанье. Плач.

© Олег Молотков. 80–е года прошлого века, если не раньше.

Мама, каша, ложка, кошка,

Книжка, яркая обложка,

Буратино, Карабас,

Ранец, школа, первый класс,

Грязь в тетрадке, тройка, двойка,

Папа, крик, головомойка,

Лето, труд, овин, солома,

Осень, сбор металлолома,

Пушкин, Дарвин, Кромвель, Ом,

Робеспьер, Наполеон,

Менделеев, Герострат,

Бал прощальный, аттестат,

Институт, экзамен, нервы,

Конкурс, лекции, курс первый,

Тренировки, семинары,

Песни, танцы, тары–бары.

Прелесть! Нравится! Влечёт…

Сессия, весна, зачёт,

Стройотряд, жара, работа,

Культпоход, газета, фото,

Общежитье, «пас» и «мизер»,

Радиола, телевизор,

Карандаш, рейсфедер, дом,

Пятый курс, проект, диплом,

Отпуск, море, пароход,

Крым, Ай–Петри, турпоход,

Кульман, шеф, конец квартала,

Цех, участок, план по валу,

ЖСК, гараж, квартира,

Тёща, сын, жена Эльвира,

Детский сад, велосипед,

Карты, шахматы, сосед,

Сердце, печень, лишний вес,

Внуки, пенсия, собес,

Юбилей, часы, награда,

Речи, памятник, ограда…

И одно женское. Взято здесь

Светлана Боровкова

Видела часто широко известный стих "Жизнь в 100 словах".

Так и не поняла, кто же его написал - у многих он напечатан.

Но одно ясно - это был явно мужчина.

Захотелось написать нечто в том же духе о жизни женщины.

Вот так и получилось...

300 слов о жизни женщины

Распашонки. Коляска. Игрушки.

Ползунки. Колыбель. Погремушки.

Куклы. Бантики. Пупсики. Книжки.

Карусели. Резинки. Мальчишки.

Парк. Уроки. Подружки. Тетрадки.

Старшеклассник. Весна. Блестят глазки…

Поцелуи. Мечты. Вздохи. Грёзы.

Дискотеки. Соперницы. Слёзы...

Море. Солнце. Песок. Лёгкий бриз.

Яхта. Парус. Желанье. Каприз.

Звёзды. Ночи. Прогулки. Луна.

Флирт. Любовь… и опять не до сна.

Институт. Диплом. Выпускной.

Планы. Цели. Весь мир пред тобой!

Труд. Работа. Упорство. Успех.

Кавалеры. Цветы. Шутки. Смех.

Встреча. Нежность. Улыбка. Глаза.

Наслаждение. Счастье! Весна.

Лимузины. Шампанское. Гости.

«Горько!». Танцы. Подарки и тосты.

Месяц отдыха. Пальмы. Мальдивы.

Страсть! Любовь! Романтика! Дивно!

Год работы. Отпуск. Декрет…

Дети. Хлопоты. Борщ на обед.

Дом. Семья. Котлеты. Блины.

Снова вздохи. Мечты. Грёзы. Сны…

Муж. Друзья. Рыбалка. Охота.

Стирка. Глажка. И … снова работа.

Посиделки. Подружки. Мартини.

Тренажеры. Солярий. Бикини…

Маникюр. Парикмахер. Массаж.

Рестораны. Клубы. Кураж…

Бизнес-планы. Отчеты. Работа.

Понедельник. Заботы. Суббота.

Сериалы. Депрессия. Стресс.

Магазины. Опять… лишний вес.

Незнакомец. Фитнес. Весна.

Солнце. Птички. Опять.. не до сна.

Отпуск. Море. Муж. Интерес.

Лайнер белый. Любовь. Мерседес…

Рим. Венеция. Рай. Маскарад.

Маски. Танцы. Веселье. Парад.

Барселона. Париж и Мадрид.

И опять жизнь по новой бурлит!

Дочка. Свадьба. Внуки. Пеленки.

Снова соски. Врачи. Распашонки.)))

Карусели. Кубики. Мячики.

Сказки. Песенки. Солнышка зайчики.

Сын. Волнение. Армия. Служба.

Долг его еще Родине нужен.

Год. Заботы. Проблемы. Дела.

Снова вместе собралась семья!

Свадьба. Гости. Подарки. Невестка.

Ревность. Музыка. Грохот оркестра…

Пироги. Варенье. Пельмени.

Шум, веселье один раз в неделю.

Фотографии. Скайп. Телефон.

Жизнь прошла как большой сладкий сон.

Ожидание. Грусть и мигрень.

Дети. Внуки. Ваза. Сирень.

Встречи. Проводы и расставания.

Дни, часы ожиданья свидания.

Муж. Диван. Разговоры. Общение.

Воспоминания о приключениях.

Нежность. Ласка. Забота. Любовь…

Юбилей. Очень много цветов!

Осень. Холод. Снежинки. Зима.

Елка. Праздник. Семья. Кутерьма.

Болезни. Таблетки. Больницы.

Ночи длинные. Снова не спится..

Бюллетень. Давление. Сердце..

Яркий свет. В рай открытая дверца..

Вечность.. Ангел.. Любовь на века

Охраняет нас всех свысока ...

7 - 9 февраля 2012 г.

Примечание:

Соотношение количества слов между женским и мужскими вариантами этого стихотворения - 300 к 100, что очень похоже на реальное соотношение слов, которые по одному и тому же поводу, да и вообще по жизни, произносят женщины по сравнению с мужчинами.