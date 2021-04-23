Конец Елисеевского?

5 февраля «Елисеевский» гастроном в Москве праздновал день рождения - 120 лет со дня открытия, хотя в этом году торжества не получилось. 11 апреля 2021 года был его последний день работы. Хотя городские власти уверяют, что со зданием ничего не случится, оно находится на охране как памятник архитектуры со всеми интерьерами, и выдвигают новые версии его развития и существования после завершения давно тянущихся судебных процессов. Ну-ну... посмотрим. С 2005 года «Елисеевский» принадлежал сети премиальных магазинов «Алые паруса», но в 2020 году компания ушла с рынка и закрыла все свои точки. Владеет помещениями исторического магазина, который является объектом культурного наследия, Правительство Москвы, но «Елисеевский» все еще ждет нового инвестора – надежного хозяина, который сохранит купеческое наследие и вернет ему былую гастрономическую славу. Мэрия собирается выставить на торги помещения знаменитого Елисеевского магазина на Тверской улице. Об этом «Известиям» рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента имущества Владимир Ефимов. Торговый функционал помещений будет сохранен. — Мы планируем в течение месяца, максимум двух, объявить аукцион о продаже данных помещений, — сказал Владимир Ефимов.

У объекта есть обременения — два договора аренды с ОАО «Елисеевский магазин», действующих до 2035 года и до 2045 года соответственно. Власти считают, что предложение о продаже может быть интересно нынешнему арендатору. Или же придет новый собственник, и он будет договариваться с арендатором о дальнейшем использовании помещений самостоятельно. Будем надеяться на лучшее, а пока москвичи всю неделю прощались с одним из символов города, бесконечным ручейком протекая в массивные двери гастронома и непрерывно снимая на фотоаппараты и телефоны убранство опустевшего магазина. Продавцы только смотрели на это с тоской, понимая, что люди пришли не за продуктами, а для того, чтобы оставить в памяти это удивительное здание, с которым у каждого связаны собственные воспоминания. Удивить кого-то ассортиментом магазинов теперь довольно сложно. В столице чуть ли не каждый день открываются новые гастрономы и магазины «Продукты», появляются новые узнаваемые марки. Но даже среди них «Елисеевский» стоял особняком. Кому бы за свою долгую историю он ни принадлежал. На него равнялись, его имя произносили с ностальгией и придыханием. И даже если ничего не покупали, то обязательно заходили посмотреть. Как в музей. Здание на Тверской, 14, имеет длинную и очень интересную историю. В конце XVIII века дом начала строить вдова статс-секретаря Екатерины II Григория Козицкого. Заказ она сделала построившему многие архитектурные шедевры Москвы Матвею Казакову. Ее дочь — княгиня Анна Белосельская-Белозерская. В свое время особняк прожил блистательную жизнь, будучи во владении Зинаиды Волконской. Это было место, где собиралась вся литературная Москва – Баратынский, Апухтин, Дельвиг, здесь обменивались эпиграммами Пушкин и Муравьев. Отсюда, с Тверской, уезжала в ссылку за своим мужем декабристом родственница Зинаиды Мария Волконская А в 1898 году здание, в котором к тому времени на первом этаже торговали солдатской обувью, приобрел купец Григорий Елисеев, чей бюст и портрет и поныне украшают интерьер магазина. Дворец менял хозяев и внешний вид, пока не достался Елисееву в изрядно запущенном состоянии. Стены и крышу полностью зашили досками, поставили охрану с собаками, чтобы ничей любопытный нос не разнюхал, какой сюрприз готовится для москвичей. Строение закрылось лесами так, что ни одному из любопытствующих не удавалось заглянуть за них. Это вызвало толки среди московской публики, где выдвигалась даже гипотеза о перестройке здания в «Храм Бахуса». Ассортимент Елисеевского магазина в Москве был по-настоящему велик. Здесь продавали оливковое масло из Прованса, трюфели и устриц, окорока, балыки из ценных пород рыб, разные виды «дамских пирожных» из местной пекарни, кофе и чай, а также вино, многообразие которого вводило покупателей в ступор. Отделку внутренних помещений проводили по проекту архитектора Гавриила Барановского, который руководил и работами по реконструкции всего здания. Свой вклад в интерьер торговых залов внесли и другие зодчие - В.В. Воейков и М.М. Перетяткович. И открылся здесь «Магазин Елисеева и погреба русских и иностранных вин». Роскошный фасад, огромные сияющие окна, сквозь которые виднелось невероятное убранство, а самое главное – прилавки, ломившиеся от товара, уложенного аккуратными рядами и пирамидами – яблоко к яблочку, баночка к баночке. Чай, кофе, фрукты, всевозможные пряности, выбор сыров. Качеству товара придавалось едва ли не культовое значение, Елисеев лично следил за внешним видом и выкладкой. В магазине было пять отделов, несколько цехов по изготовлению собственной продукции – фирменная пекарня, кстати, работала до последних дней. В магазине были: огромный по площади фруктовый, колониально-гастрономических товаров, хрусталя Баккара, бакалея, кондитерка. При рознице существовали собственные производства и винный погреб. Москвичи тут же прозвали гастроном храмом обжорства, поскольку уйти без покупки от Елисеева было просто невозможно... Правда почти сразу после открытия возникла проблема, которую Елисеев быстро решил. Торговали вином по законодательству того времени нельзя было ближе, чем в 130 саженях от храма. А ранее, до реконструкции Тверской улицы, напротив Елисеевского гастронома стоял храм Дмитрия Солунского, от которого расстояние до витрин было менее дозволенного законодательством. Елисеев перенес винный отдел в ту часть магазина, которая выходит на Козицкий переулок. В советские годы винный вернулся в большой торговый зал, а на его месте устроили хлебный отдел. После перестройки винный опять переехал в дальний зал, но вход с Козицкого не открыли. Да и сам винный зал перед закрытием не работал и был забаррикадирован. «Магазин Елисеева и погреба русских и иностранных вин» открылся утром — торжественным молебном и парадным завтраком для гостей, который подробно и красочно описал в своей книге «Москва и москвичи»: А ведь еще дед купца был крепостным, садовником у графа Николая Шереметева. Звали деда Петр Елисеевич Касаткин, однажды под Рождество он угодил графу и гостям тем, что подал к столу… землянику. Не растерялся на хозяйское «Проси, что хочешь!», попросил вольную. И в тот же месяц уже торговал апельсинами на улицах Москвы, собирая капитал, чтобы выкупить брата. И выкупил, и основали братья «Товарищество», назвавшись в память об отце не Касаткиными, а по отчеству — Елисеевыми. Кстати, Елисеев ввел в России понятие оптовой и розничной торговли, имиджевую рекламу...

Если кратко, то «обзавелся» Петр Елисеевич с женой в Петербурге. Промониторил рынок, как говорится, купил мешок апельсинов – зимой это экзотика – и пошел на набережную, торговать с лотка. Первые покупатели робко брали по штуке, а со временем горожане стали специально выходить на улицы, чтобы найти торговца вкусностями.

Дело пошло. Накопив денег, Петр перевез из деревни троих сыновей, а позже выкупил у графа брата Григория. Сыновья Елисея так и решили зваться в честь отца, и вскоре подали прошение об учреждении «Товарищества братьев Елисеевых».

Историю развития этого дела запросто могут взять на вооружение современные бизнес-тренеры. Представьте себе – в отсутствие интернета, телевидения, обходясь только книгами, деревенские парни досконально изучили географию, узнали, где произрастают редкие фрукты и производят вино, овладели языками – насколько сильно братья хотели стать лучшими в своем деле! Пока Григорий управлялся с делами в Петербурге, Петр ходил на судах в экзотические страны, лично пробовал вина, учился тонкостям приготовления, выдержки и хранения, заключал договора и налаживал поставки. Магазин Елисеевых поражал жителей северной столицы – на прилавках были выставлены не только редкие для России фрукты, но и совершенно невиданные. Ассортименту вин, представленному в магазине, поражались даже самые тонкие знатоки. Кофе нескольких сортов, обширный выбор чая и диковиное масло – оливковое. Фирмой к тому времени занимались уже все трое сыновей Петра, а все семейство было записано в купеческое сословие.

Вся история «Товарищества Елисеевых» – это сплошной взлет. И все-таки золотой век «Елисеевского» был еще впереди – в 1901 году, когда внук Петра Касаткина Григорий Григорьевич Елисеев, открыл на Тверской “Магазин Г.Г. Елисеева и погреб русских и иностранных вин”. Вот этот самый... Но в 1914 году Елисеев покинул Россию после семейного скандала. На собственной косе повесилась его жена Мария Андреевна, родившая ему семь сыновей (выжило четыре) и одну дочь. Первая жена Григория Елисеева, Мария Андреевна, покончила с собой.Она не смогла вынести измену мужа с Верой Васильевой, «бракоразведённой женой петроградского купца», которая была младше его на 20 лет. Самоубийство жены позволило Елисееву сразу же обвенчаться с любовницей. Из-за поступка отца сыновья отказались от наследства, а после революции и национализации его магазинов и фабрик Елисеев был вынужден эмигрировать во Францию, где жил на свои накопления. Умер Григорий Григорьевич в Париже в 1949 году в возрасте 84 лет и был похоронен на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа. Один его сын был расстрелян в 1937 году. Дочь прожила долгую жизнь и умерла в 1970-х годах. Оставшиеся два брата жили и умерли во Франции и в Америке. Тот, что жил во Франции похоронен рядом с отцом. С приходом советской власти «Елисеевский» был национализирован. Но под именем «Гастроном №1» по-прежнему оставался особенным магазином. «Какой здесь был голландский сыр! Со слезой!» — до сих пор вспоминают москвичи. А вологодское масло огромным брикетом с рисунком «в ромбик» на эмалированном подносе? А колбасные обрезки? Прежде чем отрезать от колбасы кусок, продавцы делали тонкий срез, который откладывался в сторону. И вот эти обрезки от разных мясных деликатесов продавались на вес. Недорого, а как вкусно!

Интерьер, конечно, выглядел не так торжественно и роскошно, как при хозяине, облезла позолота, люстры лишились части своих хрустальных подвесок, вместо услужливых приказчиков за прилавок встали обычные советские грубоватые продавщицы. Постепенно «Елисеевский» превратился в «спецмаг», обслуживающий партийную номенклатуру и профессиональную элиту столицы.

В народе магазин по-прежнему назвали «Елисеевским» и он не переставал быть символом сытой и обеспеченной жизни. Простому люду он был не по карману, а вот любимцы власти могли себя побаловать – в «Гастроном №1» захаживал Маяковский, Вертинский, живший в соседнем доме. А в середине 90-х прошлого века ему вернули название "Елисеевский".

И всегда гастроном оставался местом, где можно было купить самые дефицитные товары и встретить самых известных людей страны.

Во время войны, в 1944 году, в Елисеевском открылась коммерческая торговля, — можно было без карточек приобрести разные продукты. А по карточкам магазин работал с начала войны, с 1941 года. В андроповские времена был арестован, а затем в 1984 году расстрелян директор магазина Юрий Соколов. Показательно. За взятку, да еще на даче нашли колоссальную по тем временам сумму – 50 тысяч рублей! Его жена с необычным именем Флорида работала заместителем директора в не менее престижном месте — Главном универсальном магазине (ГУМе) на Красной площади. Она и попалась первой во время другого уголовного дела. А потом потянула за собой и мужа. Во время допросов Соколов раскрыл секреты разных схем хищений из московских магазинов – на основании его показаний было возбуждено около сотни уголовных дел против руководителей московской торговли. Имущество директора конфисковали, а его заместителей приговорили к крупным тюремным срокам. Эта история стала крупнейшим делом о хищениях в советской торговле.

Соколов был талантливым управленцем: за то время, пока он руководил гастрономом №1, выручка магазина выросла в три раза — с 30 до 90 миллионов рублей в год. Конечно, благодаря своему высокому посту и талантам он был вхож в самые высокие партийные круги. Среди его покровителей, кроме Николая Трегубова, были второй секретарь Московского горкома КПСС Раиса Дементьева и министр внутренних дел СССР Николай Щелоков. Но самым влиятельным среди них был секретарь Московского горкома партии Виктор Гришин. На суде Соколова прервали во время последнего слова, боялись, что он расскажет обо всех своих связях с высшим руководством страны. Соколов был хорошим менеджером и талантливым расхитителем. При помощи закупленного в Финляндии оборудования он снизил потери при хранении продуктов. Нормативы остались прежними, сэкономленное шло в нелегальный оборот. Гастроном N 1 стал центром закрытого сбыта дефицита - икры, балыков, копченой колбасы, тропических фруктов. Заведующие отделами выплачивали Соколову фиксированную мзду, он передавал деньги наверх, своим многочисленным "крышам". Основным передаточным звеном был начальник главка торговли Мосгорисполкома Трегубов, получивший 15 лет. А магазин продолжал работать. Сюда приходили «посмотреть на коммунизм»: изобилие, вежливые продавцы, неповторимый интерьер, роскошество запахов и вещей, которые обычные граждане видели только по праздникам. И покупали пусть даже сто граммов нарезанной ломтиками колбасы, но обязательно из этого магазина. С достоинством и уважением к себе и продавцу. Незадолго до смерти Брежнева КГБ оборудовало служебные помещения Гастронома N 1 микрофонами и теленаблюдением, когда Генерального не стало, доказательства были налицо. Говорили, что это стало одним из этапов борьбы за власть между Андроповым и первым секретарем московского горкома Гришиным - для того все это стало ударом. Кстати, в этом доме правительство предоставило квартиру писателю Николаю Островскому. В ней он, смертельно больной, работал над романом «Рожденные бурей». Вечером 11 апреля 2021 года москвичи-старожилы решили собраться у здания магазина. Чтобы проститься с ним, а заодно сделать в «Елисеевском» грошевые покупки и сохранить на память чеки – это ведь тоже станет историческим документом.

https://progulkipomoskve.ru/publ/statja/istorija_eliseevskog...

https://iz.ru/news/585091

https://rg.ru/2019/10/02/reg-cfo/istoriia-eliseevskogo-magaz...

https://moskvagid.ru/eliseevskij-magazin-v-moskve

https://typical-moscow.ru/eliseevskij-magazin/

https://www.culture.ru/institutes/12007/eliseevskii-magazin-...