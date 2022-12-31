Человек устал убирать снег лопатой. Что из этого вышло?

Первая снегоуборочная машина была построена Гербертом Фрицем в начале 80-х годов XIX века. Она не имела мотора, поэтому для работы нужно было постоянно крутить ручку, присоединенную к валу снегоочистителя. Машина могла сметать снег лишь на полтора метра в сторону, потому не завоевала особой популярности в тогдашней Австрийской империи.

Спустя несколько лет, коллега Фрица академик Писерман установил на снегоуборочную машину паровой двигатель. Это произошло 23 января 1885 года. Эту дату можно официально считать датой изобретения первой снегоуборочной машины. Существует мнение, что прадедушку современных машин для чистки улиц от снега собрала Синтия Вестовер в 1892 году.

Несколько исторических справок:

Снегоотбрасыватель с ж/д путей.

В 1870 году стоматолог Дж. Эллиот (J.W. Elliot) из города Торонто (Toronto, провинция Онтарио, Канада) получил первый патент на устройство для удаления снега с железнодорожных путей (Elliott's compound revolving snow shovel). Принцип работы снегоотбрасывателя Эллиота был основан на сдувании снега потоком воздуха.

Роторный снегоуборщик ("Снежный плуг").

В 1884 году работник мельницы Оранж Джулл (Orange Jull) из города Оранжвилл (Orangeville, провинция Онтарио, Канада) получил патент на роторный снегоуборщик - на "снежный плуг" (Snow Plough).

Конструкция, состояла из расположенного впереди питателя в виде разрезающего снежный пласт колеса с лопастями, после которого перелопаченный и измельченный снег задувался на расположенную сзади крыльчатку метателя, отбрасывающего его вбок через выпускной желоб. Устройства Джулла для работы снабжалось автономным паровым двигателем, но для его перемещения было необходимо использование локомотива.

Джулл заключил выгодный контракт с крупной фирмой и построил 146 экземпляров, в которых два огромных вентилятора вращались в разные стороны, измельчая снег и отбрасывая его в сторону.

Самоходный снегоуборщик.

В 1925 году фермер Артур Сикард (Arthur Sicard) из окресностей города Санкт-Леонард-де-Порт-Морис (Saint-Leonard-de-Port-Maurice, провинция Квебек, Канада) изобрёл первый самоходный снегоуборщик. Это был первый рабочий прототип самоходного снегоуборщика, названного создателем Sicard Snow Remover Snowblower - агрегат на базе четырехколесного шасси и двигателя от грузового автомобиля. Впереди располагался роторный снегоотбрасыватель с автономным мотором и двумя регулируемыми выпускными желобами. Справка:

Увидев в 1894 году новую зерномолотилку 18-летний изобретатель пришел к выводу, что подобный принцип работы вполне подойдет для машины по отбрасыванию снега. Первый блин, то есть модель самоходного снегоуборщика, был, как водится, комом. Окружающие признали идею несостоятельной, и только упорство и вера в свои силы позволили Сикарду добиться успеха спустя 31 год, для чего ему пришлось даже покинуть отчий дом. Механический снегоочиститель

В 1840 году австрийский изобретатель Герберт Фриц (Herbert Fritz) из города Милоуш (Milouš) запатентовал первый механический снегоочиститель, представлял собой повозку, в которую впрягались лошади. Само устройство состояло из вала, который приводился в движение постоянным вращением ручки. Снег отбрасывался всего на метр-полтора, а усилий для работы с механизмом стоило приложить много, поэтому детище Фрица не завоевало особой популярности в тогдашней Австрийской империи. 23 января 1885 коллега Фрица академик Писерман (Pisserman) установил на снегоуборочную машину паровой двигатель. Сию дату можно официально считать датой изобретения первой снегоуборочной машины. В дальнейшем очистка снега осуществлялась в основном тракторами и мощными снегоуборочными машинами, поступающими на «вооружение» коммунальных служб. Они прослужили вплоть до 21 века, а в некоторых уголках земли работают и сейчас.

Снегоуборщики нового поколения

Современные снегоуборочные машины имеют отличающиеся мощностью двигатели, а также дополнительные опции. При выборе агрегата учитывается не только его функциональность, но и то, для чего он предназначен. Современные снегоуборщики мало чем похожи на первые модели прошлого столетия. Техника бывает двух типов: самоходная и несамоходная. Каждый из вариантов отличается своими особенностями, функциональными возможностями и преимуществами. Бензиновый или электрический двигатель?

Электрические снегоуборщики относятся к классу маломощных. Кроме того, они зависимы от электропитания, если речь идет не об аккумуляторных моделях, а о сетевых. Одно из очевидных преимуществ — доступная стоимость

Бензиновые модели стоят дороже, однако именно они способы расчищать даже сложные завалы, утрамбованный снег и обледенелый покров. Эта техника мобильна, поэтому ее можно использовать в любом месте вашего участка или коттеджного поселка

Помимо стандартного комплекта опций любая техника нового поколения оснащена дополнительными функциями, что применимо и к роторным снегоуборщикам. Удобство эксплуатации обусловлено:

Электростартером. Даже в сильный мороз двигатель можно запустить без лишних усилий при заряженной аккумуляторной батарее

Системой подогрева ручек. На морозе руки у оператора не замерзают

Подметальными щетками

Зимними шинами с протекторами

LED-фарами для освещения в темное время суток

Пройдя такой длинный путь становления, снегоуборочная техника трансформировалась в поистине незаменимых помощников, в случаях когда речь идет об уборке территорий от снега

https://vk.com/wall-149749616_29

https://dzen.ru/media/id/615aebb45f1de21de3c61fb6/chelovek-ustal-ubirat-sneg-lopatoi-chto-iz-etogo-vyshlo-61c5addb65248f0d8161224b