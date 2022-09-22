Иркутск — первый город на Ангаре

Иркутск — город в 66 км от Байкала. До Москвы отсюда более 4000 км — если добираться самолётом, уйдет почти 6 часов. А поездом — почти 4 дня. В Иркутске часто останавливаются туристы, которые едут на Байкал. Но город достоин того, чтобы остановиться в нём и потратить пару дней на местные достопримечательности. Именно здесь проходили ссылку декабристы, долго жил Леонид Гайдай. И, несмотря на частые пожары, сохранилось много старинной архитектуры. А ещё город делит на две части Ангара — единственная река, которая вытекает из Байкала.

1. На территории города археологи обнаружили стоянки эпох верхнего палеолита, мезолита, неолита, энеолита, бронзового и железного веков. Но современная история Иркутска началась с небольшой деревянной крепости. Острог построил в 1661 году отряд землепроходца Якова Похабова по приказу Енисейского воеводы. Сам Яков в конце того же года вернулся в Енисейск — и больше упоминаний о нём не было. А в 2011 в Иркутске ему установили памятник — как основателю города.

Поначалу острог занимался сбором ясака — натурального налога с народов Сибири. Обычно это была пушнина. Но со временем острог вырос, превратился в крупный посёлок — появились церкви, два монастыря, открылись торговые пути в Китай. К 1700 году в Иркутске проживало около 1000 человек. Сейчас — более 600 тысяч. 2. Богоявленский собор — одно из старейших каменных зданий в Иркутске. Первый собор был построен в 1693 году, но он был деревянным и сгорел во время пожара 1716 года. Через два года начали строить новое кирпичное здание, которое открыли в 1746 году. 3. Храм несколько раз перестраивали, после революции разместили внутри печи местного хлебозавода и даже хотели снести в 1960 году. Для этого из Москвы в Иркутск специально отправили архитектора Галину Оранскую, но она вместо приказа о сносе занялась реставрацией храма. Тогда же собор получил статус памятника архитектуры. В результате в храме демонтировали печи, восстановили здание и отделку. Некоторое время здесь размещался краеведческий музей, но в 1994 году храм передали верующим. Сейчас Богоявленский собор — главный кафедральный собор Иркутской области. 4. Площадь Сперанского, сквер Кирова.

На жизнь и историю Иркутска большое влияние оказали декабристы — через местную тюрьму прошли все участники восстания 1825 года, которых отправили в ссылку. Сначала ссыльным не разрешали селиться в Иркутске — они должны были работать на выделенных участках земли. Но со временем некоторые дворяне построили дома в городе. Первой в Иркутск переехала семья Волконского — их дом стал с 1847 года культурным центром города. Мария Волконская организовала в доме клуб, где собиралась местная интеллигенция. Вечерами они обсуждали литературу, театр, картины. Сейчас в доме Волконских работает музей, а рядом установлена скульптура «Жёнам декабристов». Памятник изображает княгиню Волконскую. 5. Спасская церковь — единственная в Сибири, на внешних стенах которой имеются росписи начала XIX века. Их уникальность в том, расписаны были не только внутренние стены храма, но и наружные. В 1970-х годах внешние росписи были восстановлены, а внутренние были утрачены, так как не поддавались реконструкции. 6. В Иркутске оставили свой след декабристы, можно увидеть храмы с древней историей. Здесь долго жил и работал Леонид Гайдай — на одной из улиц есть даже скульптурная композиция, где он на съемочной площадке показывает Моргунову, Вицину и Никулину, как перекрывать дорогу в знаменитой Кавказской пленнице. И вообще в городе можно найти самые неожиданные памятники — например, скульптуру верблюда, корги, доктора Айболита или трех обезьян «Мидзару, кикадзару, ивадзару». Так что в Иркутск можно приехать не только по пути на Байкал, но и как в отдельную точку туристического маршрута. Иркутск с вертолета

Иркутск – ворота Байкала. Город расположен в Восточной Сибири на берегах Ангары, единственной реки, вытекающей из самого глубокого в мире озера. Основанный еще в XVII веке, Иркутск сохранил свою первоначальную планировку и исторический облик: в городе почти нет высоток и мало широких улиц. Место впадения реки Иркут в Ангару. Отсюда и сложилось название города. Площадь Кирова. Администрация Иркутской области. Спасская церковь Глазковский мост Иркутск – ворота Байкала. Город расположен в Восточной Сибири на берегах Ангары, единственной реки, вытекающей из самого глубокого в мире озера. Основанный еще в XVII веке, Иркутск сохранил свою первоначальную планировку и исторический облик: в городе почти нет высоток и мало широких улиц.Место впадения реки Иркут в Ангару. Отсюда и сложилось название города.Площадь Кирова. Администрация Иркутской области.Спасская церковьГлазковский мост

До 2011 года носил неофициальное название Старый Ангарский мост. Построен в 1931—1936 гг. Набережная Ангары - бульвар Гагарина Население Иркутска составляет более 600 тыс человек Иркутская ГЭС

Первая крупная гидроэлектростанция в Сибири (возведена в 1950—1959 годах) Образованное сооружениями станции водохранилище включило в свой состав озеро Байкал, подняв его уровень примерно на метр. Стадион «Труд»

Панорама города (кликабельна) Академический мост Центр города Телевышка иркутского областного радиотелевизионного передающего центра Станция Солнечная детской железной дороги Нижняя набережная Ледовый дворец, БЦ «Академический» и библиотека имени Молчанова-Сибирского. Аэропорт Иркутск Улица Маяковского Железнодорожный вокзал Иркутск-Пассажирский Железнодорожная станция Иркутск-Сортировочный

Иннокентьевский мост Микрорайон Юбилейный Улица Байкальская в Октябрьском районе Мосты через Иркут Ново-Иркутская ТЭЦ



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