Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 19

Очередная доля собранных плакатов Рисунки и картины Воздушно-десантные войска с небес на землю — арт канала "Рыбарь" в поддержку ВС РФ «Войска дяди Васи» всегда считались элитой Вооруженных сил. Высокоманевренные, способные за несколько часов оказаться в глубоком тылу противника и захватить стратегически важный объект, обеспечив успех на локальном участке фронта.

И в первый день специальной военной операции российские десантники доказали, что умеют справляться с такими задачами. 24 февраля ознаменовалось легендарным броском на аэродром Гостомель под Киевом. Заняв важный плацдарм, подразделения ВДВ России держали оборону до подхода основных сил, отбивая натиск превосходящих сил противника.

Сегодня десантники действуют на Николаевско-Криворожском и Соледарском направлениях. Мы видим, с какой филигранной точностью операторы БЛА из состава ВДВ России применяют БЛА-камикадзе «Ланцет», точечно поражая цели противника.

Да, в ходе специальной военной операции мы так и не стали свидетелями масштабного десантирования с Ил-76 в тылу украинских войск, хотя весь мир этого и ждал. Возможно, ещё просто не настало врем для фирменной «фишки» российских десантников. Но мы уверены, что и в командовании ВДВ, и подразделениях на местах люди ждут своего часа.

https://t.me/rybar/36517 Пограничные войска: чужие здесь не ходят — наш арт в поддержку российских силовых структур

Ещё до начала специальной военной операции российские пограничные войска первыми отражали нападения диверсионно-разведывательных групп в Ростовской области Российской Федерации.

Спустя пять с лишним месяцев СВО роль погранвойск существенно выросла: сегодня именно благодаря им удаётся пресекать попытки диверсий и терактов в Брянской, Курской и Белгородской областях.

Зачастую результаты их работы не видны, а единичные случаи успешных действий ДРГ противника вводят в заблуждение, что ничего не делается.

Но это не так. Пограничные войска стоят на страже юго-западных рубежей России и постоянно срывают планы противника. https://t.me/rybar/36605

Рисунки автора канала https://t.me/drawanything/91 Портрет военного с позывным «Баба Яга», он является пулемётчиком под командованием Рокота Подпись «Грибники Большой и Фредди» Струна Струна

Стритарт в Екатеринбурге Еще в Екатеринбурге плакат Стрит арт в городе Венёв, Тульская область. А такой в Приморском крае, г. Уссурийск, гарнизон Барановский. Изготовлен памятник Владимиру Жоге, погибшему комбату «СПАРТЫ». Немного юмора.

Читаю украинскую ленту. Не пойму, то ли новость, то ли анекдот. 31 июля в устье Дуная подорвался на украинской мине и затонул украинский лоцманский катер "Орлик".

2 августа для подъёма "Орлика" в устье Дуная был направлен украинский плавкран. Он тоже, подорвался на украинской мине и затонул .

Теперь нужно два плавкрана - один для "Орлика", один для первого плавкрана. И приготовиться ещё четырём плавкранам! На просторах сети