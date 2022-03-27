Снимки Москвы в 1918 году. Первый год при большевиках

Сегодня прогуляемся по Москве. Первый полноценный год советской власти сильно изменяет привычный быт Москвы, существовавший веками.
Во-первых, город приобретает вновь столичный статус.
Во-вторых, мигом исчезают многие памятники, посвященные "царскому режиму".
В-третьих, большой государственный аппарат переселяется из Петрограда и занимает бывшие доходные и торговые дома, отели, усадьбы под свои нужды.
Давайте посмотрим на эти изменения на снимках Москвы в 1918 году.
1. Бюрю пропусков у Кутафьей башни
Для москвичей это событие стало шокирующим. Кремль до революции был частью единого городского пространства. Через Кремль было очень удобно, к примеру, срезать путь от Ильинки к Волхонке: можно было зайти через Спасские ворота крепости и выйти через Боровицкие, сократив путь на метров 500!
Только в 1955 году Кремль был частично открыт для посещения. Даже сейчас большая часть Кремля недоступна для посещения.
2. Кузнецкий мостЧастая ситуация на улицах Москвы в 1918 год. Идет гражданская война, непонятна судьба советской власти, городское хозяйство еще толком не наложено.
Многие улицы города зимой утопали в сугробах – было не до их уборки.
3. Сбитые орлы с Кремлевского дворца в Кремле4. Могилы под стенами КремляВ 1918 году под стенами Кремля уже были устроены первые могилы. Здесь хоронили солдат, павших в боях за установление советской власти.
5. 1 маяОдним из главных праздников страны становится 1 мая.
6. Декорированная автомашина с плакатами и эмблемами на Красной площади в Москве в день 1 Мая 1918 года, архивное фото
7. Годовщина Октябрьской революцииШироко празднуется годовщина Октябрьской революции. На первом кадре Владимир Ильич Ленин поздравляет собравшихся с этим событием.
Новая власть огромное внимание наглядной агитации и пропаганде и, несмотря на разруху, неустроенность и Гражданскую войну, сделали все возможное, чтобы широко отметить первую годовщину своего прихода к власти. В праздничном оформлении Москвы принимали участие крупнейшие художники своего времени из сочувствующих большевикам.
К сожалению не все фотографии хорошего качества, но все они сделаны именно в этот день.Демонстрация на Красной площади 7 ноября 1918 годаДемонстрация на Красной площади 7 ноября 1918 годаКолонна артистов цирка на Красной площади, 7 ноября 1918 годаДемонстрация у Иверской часовни 7 ноября 1918 годаИнсценировка "Похороны самодержавия" в колонне демонстрантов. 7 ноября 1918 годаВыступление артистов на уличной эстраде у здания театра Зона, 7 ноября 1918 годаТверская улица, 7 ноября 1918 годаАгиттрамвай на Страстной площади в Москве 7 ноября 1918 года
8. Открытие памятника на Сенатской башнеОдин за другим стали появляться новые памятники в Москве. На Сенатской башне Кремля открыли памятник, посвященный памяти павших бойцов в революционных октябрьских боях. Композицию убрали только в 1950-е годы из-за ветхости.
9. Последний крестный ходУникальное событие для Москвы в 1918 году. В мае 1918 года на Красной площади прошел последний масштабный крестный ход, возглавляемый патриархом Тихоном. На него пришли тысячи человек. Как так получилось?
На первомайской демонстрации прямо в разгар манифестации оборвалось красное полотнище, закрывавшее икону на Никольской башне, следом упало полотнище, закрывающее икону на Спасской башне. Многие восприняли это как знамение.
И, в итоге, на празднование Николина дня был проведен крестный ход у башенных икон. История их (икон) достойна описания.
Народу на крестный ход пришло намного больше, чем на советские демонстрации. Впервые советская власть столкнулось с угрозой, исходившей для нее от церкви. Чем это все обернется для церкви, мы прекрасно знаем.
10. Снос памятника Александру II в КремлеВ 1918 году был принят Декрет о сносе памятников царского времени. Так разбирали памятник в Александру II в Кремле.
11. Разбирают памятник белому генералу Скобелеву – герою войны 1877-1878 гг.12. Обезглавленный и затем полностью снесенный памятник Александру III у Храма Христа Спасителя13. Новый памятник РобеспьеруВместо царей пришли новый герои...
14. Памятник Марксу и Энгельсу на Театральной площадиКак все может быстро измениться...
15. Борьба со спекуляцией на московских базарах. Охотный ряд16. Охрана у Большого театра, где проходит 5 Всероссийский съезд советов17. Демонстрация на Тверской18. Дети мечтают о светлом будущем на первомай19. Постамент от снесенного памятника Александру III20. Первая мобилизация рабочих в Москве весной 1918 год архив фото
21. Делегаты первого Всероссийского съезда Союзов рабочих и крестьянской молодежи, открывшегося в Москве 29 октября 1918 год, архивное фото
22. Делегаты первого Всероссийского съезда Союзов рабочих и крестьянской молодежи, открывшегося в Москве 29 октября 1918 год, фото архив
23. Архив фото 1918 Год. Дворник у костра
24. Варварка, 1918 год
25. У здания Большого театра в Москве. 1918 г.
26. Рыночная торговля. Москва, 1918 год.
27. Часовня и татарская архитектура Кремля. Москва, 1918 год.
28. Вид на Москву с колокольни Ивана Великого. 1918 год.
29. Редкое фото. В.И. Ленин и В.Д. Бонч-Бруевич в Кремле. 1918 г. Фото: РИА Новости
Такой была Москва в 1918 году. Честно, очень поражает, как все быстро может измениться вмиг! Я смотрела кадры Москвы в 1916 году, в 1918 – совсем все по-другому, новый мир. Удивительно конечно... Как такое стало возможным?
На этом сегодня все.
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