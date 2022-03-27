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Снимки Москвы в 1918 году. Первый год при большевиках

Сегодня прогуляемся по Москве. Первый полноценный год советской власти сильно изменяет привычный быт Москвы, существовавший веками.

Во-первых, город приобретает вновь столичный статус. 
Во-вторых, мигом исчезают многие памятники, посвященные "царскому режиму". 
В-третьих, большой государственный аппарат переселяется из Петрограда и занимает бывшие доходные и торговые дома, отели, усадьбы под свои нужды.

Давайте посмотрим на эти изменения на снимках Москвы в 1918 году.

1. Бюрю пропусков у Кутафьей башни

Первый год при большевиках. Снимки Москвы в 1918 году.В 1918 году Кремль закрыли для горожан. Теперь внутрь древней крепости можно было попасть только по пропуску. Тем самым Кремль стал закрытой местностью, где обитали представители новой советской власти.

Для москвичей это событие стало шокирующим. Кремль до революции был частью единого городского пространства. Через Кремль было очень удобно, к примеру, срезать путь от Ильинки к Волхонке: можно было зайти через Спасские ворота крепости и выйти через Боровицкие, сократив путь на метров 500!

Только в 1955 году Кремль был частично открыт для посещения. Даже сейчас большая часть Кремля недоступна для посещения.

2.  Кузнецкий мостПервый год при большевиках. Снимки Москвы в 1918 году.Частая ситуация на улицах Москвы в 1918 год. Идет гражданская война, непонятна судьба советской власти, городское хозяйство еще толком не наложено.

Многие улицы города зимой утопали в сугробах – было не до их уборки.

3. Сбитые орлы с Кремлевского дворца в КремлеПервый год при большевиках. Снимки Москвы в 1918 году.4. Могилы под стенами КремляПервый год при большевиках. Снимки Москвы в 1918 году.В 1918 году под стенами Кремля уже были устроены первые могилы. Здесь хоронили солдат, павших в боях за установление советской власти.

5. 1 маяПервый год при большевиках. Снимки Москвы в 1918 году.Первый год при большевиках. Снимки Москвы в 1918 году.Первый год при большевиках. Снимки Москвы в 1918 году.Одним из главных праздников страны становится 1 мая.

6. Декорированная автомашина с плакатами и эмблемами на Красной площади в Москве в день 1 Мая 1918 года, архивное фотоСнимки Москвы в 1918 году. Первый год при большевиках

7. Годовщина Октябрьской революцииПервый год при большевиках. Снимки Москвы в 1918 году.Первый год при большевиках. Снимки Москвы в 1918 году.Широко празднуется годовщина Октябрьской революции. На первом кадре Владимир Ильич Ленин поздравляет собравшихся с этим событием.

Новая власть огромное внимание наглядной агитации и пропаганде и, несмотря на разруху, неустроенность и Гражданскую войну, сделали все возможное, чтобы широко отметить первую годовщину своего прихода к власти. В праздничном оформлении Москвы принимали участие крупнейшие художники своего времени из сочувствующих большевикам.

К сожалению не все фотографии хорошего качества, но все они сделаны именно в этот день.Демонстрация на Красной площади 7 ноября 1918 годаДемонстрация на Красной площади 7 ноября 1918 годаДемонстрация на Красной площади 7 ноября 1918 годаДемонстрация на Красной площади 7 ноября 1918 годаКолонна артистов цирка на Красной площади, 7 ноября 1918 годаКолонна артистов цирка на Красной площади, 7 ноября 1918 годаДемонстрация у Иверской часовни 7 ноября 1918 годаДемонстрация у Иверской часовни 7 ноября 1918 годаИнсценировка "Похороны самодержавия" в колонне демонстрантов. 7 ноября 1918 годаИнсценировка "Похороны самодержавия" в колонне демонстрантов. 7 ноября 1918 годаВыступление артистов на уличной эстраде у здания театра Зона, 7 ноября 1918 годаВыступление артистов на уличной эстраде у здания театра Зона, 7 ноября 1918 годаТверская улица, 7 ноября 1918 годаТверская улица, 7 ноября 1918 годаАгиттрамвай на Страстной площади в Москве 7 ноября 1918 годаАгиттрамвай на Страстной площади в Москве 7 ноября 1918 года

8. Открытие памятника на Сенатской башнеПервый год при большевиках. Снимки Москвы в 1918 году.Один за другим стали появляться новые памятники в Москве. На Сенатской башне Кремля открыли памятник, посвященный памяти павших бойцов в революционных октябрьских боях. Композицию убрали только в 1950-е годы из-за ветхости.

9. Последний крестный ходПервый год при большевиках. Снимки Москвы в 1918 году.Снимки Москвы в 1918 году. Первый год при большевикахПервый год при большевиках. Снимки Москвы в 1918 году.Уникальное событие для Москвы в 1918 году. В мае 1918 года на Красной площади прошел последний масштабный крестный ход, возглавляемый патриархом Тихоном. На него пришли тысячи человек. Как так получилось?

На первомайской демонстрации прямо в разгар манифестации оборвалось красное полотнище, закрывавшее икону на Никольской башне, следом упало полотнище, закрывающее икону на Спасской башне. Многие восприняли это как знамение.

И, в итоге, на празднование Николина дня был проведен крестный ход у башенных икон. История их (икон) достойна описания.

Народу на крестный ход пришло намного больше, чем на советские демонстрации. Впервые советская власть столкнулось с угрозой, исходившей для нее от церкви. Чем это все обернется для церкви, мы прекрасно знаем.

10. Снос памятника Александру II в КремлеПервый год при большевиках. Снимки Москвы в 1918 году.В 1918 году был принят Декрет о сносе памятников царского времени. Так разбирали памятник в Александру II в Кремле.

11. Разбирают памятник белому генералу Скобелеву – герою войны 1877-1878 гг.Первый год при большевиках. Снимки Москвы в 1918 году.12. Обезглавленный и затем полностью снесенный памятник Александру III у Храма Христа СпасителяПервый год при большевиках. Снимки Москвы в 1918 году.Первый год при большевиках. Снимки Москвы в 1918 году.Первый год при большевиках. Снимки Москвы в 1918 году.13. Новый памятник РобеспьеруПервый год при большевиках. Снимки Москвы в 1918 году.Вместо царей пришли новый герои...

14. Памятник Марксу и Энгельсу на Театральной площадиПервый год при большевиках. Снимки Москвы в 1918 году.Как все может быстро измениться...

15. Борьба со спекуляцией на московских базарах. Охотный рядСнимки Москвы в 1918 году. Первый год при большевиках16.  Охрана у Большого театра, где проходит 5 Всероссийский съезд советовПервый год при большевиках. Снимки Москвы в 1918 году.17. Демонстрация на ТверскойПервый год при большевиках. Снимки Москвы в 1918 году.18. Дети мечтают о светлом будущем на первомайСнимки Москвы в 1918 году. Первый год при большевиках19. Постамент от снесенного памятника Александру IIIПервый год при большевиках. Снимки Москвы в 1918 году.20. Первая мобилизация рабочих в Москве весной 1918 год архив фотоСнимки Москвы в 1918 году. Первый год при большевиках
21. Делегаты первого Всероссийского съезда Союзов рабочих и крестьянской молодежи, открывшегося в Москве 29 октября 1918 год, архивное фотоСнимки Москвы в 1918 году. Первый год при большевиках
22. Делегаты первого Всероссийского съезда Союзов рабочих и крестьянской молодежи, открывшегося в Москве 29 октября 1918 год, фото архивСнимки Москвы в 1918 году. Первый год при большевиках
23. Архив фото 1918 Год. Дворник у костраСнимки Москвы в 1918 году. Первый год при большевиках
24. Варварка, 1918 годСнимки Москвы в 1918 году. Первый год при большевиках
25. У здания Большого театра в Москве. 1918 г. Снимки Москвы в 1918 году. Первый год при большевиках
26. Рыночная торговля. Москва, 1918 год.Снимки Москвы в 1918 году. Первый год при большевиках
27. Часовня и татарская архитектура Кремля. Москва, 1918 год.Снимки Москвы в 1918 году. Первый год при большевиках
28. Вид на Москву с колокольни Ивана Великого. 1918 год.Снимки Москвы в 1918 году. Первый год при большевиках
29. Редкое фото. В.И. Ленин и В.Д. Бонч-Бруевич в Кремле. 1918 г. Фото: РИА НовостиСнимки Москвы в 1918 году. Первый год при большевиках
Такой была Москва в 1918 году. Честно, очень поражает, как все быстро может измениться вмиг! Я смотрела кадры Москвы в 1916 году, в 1918 – совсем все по-другому, новый мир. Удивительно конечно... Как такое стало возможным?

На этом сегодня все.

историягорода Советского СоюзаСветлана Митленкофотоностальгия
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