Снимки Москвы в 1918 году. Первый год при большевиках

Сегодня прогуляемся по Москве. Первый полноценный год советской власти сильно изменяет привычный быт Москвы, существовавший веками.

Во-первых, город приобретает вновь столичный статус.

Во-вторых, мигом исчезают многие памятники, посвященные "царскому режиму".

В-третьих, большой государственный аппарат переселяется из Петрограда и занимает бывшие доходные и торговые дома, отели, усадьбы под свои нужды.

Давайте посмотрим на эти изменения на снимках Москвы в 1918 году.

1. Бюрю пропусков у Кутафьей башни

В 1918 году Кремль закрыли для горожан. Теперь внутрь древней крепости можно было попасть только по пропуску. Тем самым Кремль стал закрытой местностью, где обитали представители новой советской власти.

Для москвичей это событие стало шокирующим. Кремль до революции был частью единого городского пространства. Через Кремль было очень удобно, к примеру, срезать путь от Ильинки к Волхонке: можно было зайти через Спасские ворота крепости и выйти через Боровицкие, сократив путь на метров 500!

Только в 1955 году Кремль был частично открыт для посещения. Даже сейчас большая часть Кремля недоступна для посещения.

2. Кузнецкий мост Частая ситуация на улицах Москвы в 1918 год. Идет гражданская война, непонятна судьба советской власти, городское хозяйство еще толком не наложено.

Многие улицы города зимой утопали в сугробах – было не до их уборки.

3. Сбитые орлы с Кремлевского дворца в Кремле 4. Могилы под стенами Кремля В 1918 году под стенами Кремля уже были устроены первые могилы. Здесь хоронили солдат, павших в боях за установление советской власти.

5. 1 мая Одним из главных праздников страны становится 1 мая.

6. Декорированная автомашина с плакатами и эмблемами на Красной площади в Москве в день 1 Мая 1918 года, архивное фото

7. Годовщина Октябрьской революции Широко празднуется годовщина Октябрьской революции. На первом кадре Владимир Ильич Ленин поздравляет собравшихся с этим событием.

Новая власть огромное внимание наглядной агитации и пропаганде и, несмотря на разруху, неустроенность и Гражданскую войну, сделали все возможное, чтобы широко отметить первую годовщину своего прихода к власти. В праздничном оформлении Москвы принимали участие крупнейшие художники своего времени из сочувствующих большевикам.

К сожалению не все фотографии хорошего качества, но все они сделаны именно в этот день. Демонстрация на Красной площади 7 ноября 1918 года Демонстрация на Красной площади 7 ноября 1918 года Колонна артистов цирка на Красной площади, 7 ноября 1918 года Демонстрация у Иверской часовни 7 ноября 1918 года Инсценировка "Похороны самодержавия" в колонне демонстрантов. 7 ноября 1918 года Выступление артистов на уличной эстраде у здания театра Зона, 7 ноября 1918 года Тверская улица, 7 ноября 1918 года Агиттрамвай на Страстной площади в Москве 7 ноября 1918 года

8. Открытие памятника на Сенатской башне Один за другим стали появляться новые памятники в Москве. На Сенатской башне Кремля открыли памятник, посвященный памяти павших бойцов в революционных октябрьских боях. Композицию убрали только в 1950-е годы из-за ветхости.

9. Последний крестный ход Уникальное событие для Москвы в 1918 году. В мае 1918 года на Красной площади прошел последний масштабный крестный ход, возглавляемый патриархом Тихоном. На него пришли тысячи человек. Как так получилось?

На первомайской демонстрации прямо в разгар манифестации оборвалось красное полотнище, закрывавшее икону на Никольской башне, следом упало полотнище, закрывающее икону на Спасской башне. Многие восприняли это как знамение.

И, в итоге, на празднование Николина дня был проведен крестный ход у башенных икон. История их (икон) достойна описания.

Народу на крестный ход пришло намного больше, чем на советские демонстрации. Впервые советская власть столкнулось с угрозой, исходившей для нее от церкви. Чем это все обернется для церкви, мы прекрасно знаем.

10. Снос памятника Александру II в Кремле В 1918 году был принят Декрет о сносе памятников царского времени. Так разбирали памятник в Александру II в Кремле.

11. Разбирают памятник белому генералу Скобелеву – герою войны 1877-1878 гг. 12. Обезглавленный и затем полностью снесенный памятник Александру III у Храма Христа Спасителя 13. Новый памятник Робеспьеру Вместо царей пришли новый герои...

14. Памятник Марксу и Энгельсу на Театральной площади Как все может быстро измениться...

15. Борьба со спекуляцией на московских базарах. Охотный ряд 16. Охрана у Большого театра, где проходит 5 Всероссийский съезд советов 17. Демонстрация на Тверской 18. Дети мечтают о светлом будущем на первомай 19. Постамент от снесенного памятника Александру III 20. Первая мобилизация рабочих в Москве весной 1918 год архив фото

21. Делегаты первого Всероссийского съезда Союзов рабочих и крестьянской молодежи, открывшегося в Москве 29 октября 1918 год, архивное фото

22. Делегаты первого Всероссийского съезда Союзов рабочих и крестьянской молодежи, открывшегося в Москве 29 октября 1918 год, фото архив

23. Архив фото 1918 Год. Дворник у костра

24. Варварка, 1918 год

25. У здания Большого театра в Москве. 1918 г.

26. Рыночная торговля. Москва, 1918 год.

27. Часовня и татарская архитектура Кремля. Москва, 1918 год.

28. Вид на Москву с колокольни Ивана Великого. 1918 год.

29. Редкое фото. В.И. Ленин и В.Д. Бонч-Бруевич в Кремле. 1918 г. Фото: РИА Новости

Такой была Москва в 1918 году. Честно, очень поражает, как все быстро может измениться вмиг! Я смотрела кадры Москвы в 1916 году, в 1918 – совсем все по-другому, новый мир. Удивительно конечно... Как такое стало возможным?

На этом сегодня все.