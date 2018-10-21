Волгоград с высоты - город, возрождённый после войны

Волгоград известен в России и за её пределами не только как место жестоких сражений времён Великой Отечественной войны, но и как один из 11 городов-организаторов Чемпионата мира по футболу 2018. А с главным символом Волгограда — скульптурой «Родина-мать зовёт!» — знакомы даже те, кто был здесь только проездом: монумент на Мамаевом кургане настолько высокий, что его видно из окна поезда за несколько километров.

1. Волгоград — город-герой на юго-востоке европейской части России. Его основали в 1589 году, тогда он назывался Царицын и служил военной базой на территории Большой Ногайской орды. Сейчас это город-миллионник, в котором проживает 1 013 533 человека. 2. С 1925 по 1961 годы Царицын носил название Сталинград. Постепенно он превращался в крупный индустриальный центр, в котором развивались металлургия, тяжёлая промышленность и энергетика. В начале 1940-х здесь начали выпускать легендарный танк Т-34. 3. В 1942–1943 годах на территории города проходила Сталинградская битва — одно из важнейших сражений Великой Отечественной войны. 4. Мамаев курган — главная достопримечательность Волгограда, входящая в список Семи чудес России. Во времена Золотой Орды здесь выставляли сторожевые дозоры. Существует легенда о том, что здесь находится гробница самого Мамая, однако при раскопках найти её не удалось. 5. В ходе Великой Отечественной войны на территории кургана шли ожесточённые бои. Позже здесь установили памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы». В братских и индивидуальных могилах похоронено более 35 000 защитников Сталинграда. 6. «Родина-мать зовёт!» работы скульптора Евгения Вучетича и инженера Николая Никитина — главная скульптура ансамбля. 7. Монумент начали строить в 1959 году, а закончили в 1967-м. Его высота без учёта постамента составляет 85 метров: это самая высокая скульптура в России и одна из высочайших в мире. 8. Считается, что Вучетич слепил фигуру статуи с известной дискоболки Нины Думбадзе, а лицо — с собственной супруги Веры. Искусствоведам поза скульптуры напоминает Нику Самофракийскую, а некоторые видят сходство с «Марсельезой» на Триумфальной арке в Париже. 9. Изначально меч длиною 33 метра и весом 14 тонн сделали из нержавеющей стали и обшили титановыми листами. Тяжёлая конструкция сильно раскачивалась на ветру, в итоге меч деформировался, а крепления правой руки расшатались. В 1972-м на монумент установили новый клинок из цельной стали. Чтобы уменьшить парусность, в нём проделали несколько отверстий. 10. Волгоград — один из самых протяжённых городов в России. Вместе с пригородом он вытянулся вдоль Волги на 120 километров. 11. В самом центре Волгограда расположена Т-образная площадь Павших борцов, до революции она называлась Александровской. Вдоль площади тянется Аллея героев. На Новый год здесь устанавливают главную городскую ёлку, а в остальное время проводят праздники, концерты и митинги. 12. Гостиница «Волгоград» находится на этом месте с 1890 года. Её построил купец Василий Воронин, тогда она носила название «Столичные номера». После войны историческое здание было разрушено, и на его фундаменте возвели 5-этажную гостиницу «Сталинград». 13. Во время Сталинградской битвы на месте площади Павших борцов проходили ожесточённые бои. В начале января 1943 года немцы разместили здесь главный опорный пункт южной группы войск Паулюса. Советская армия смогла занять площадь 30 января. 14. Новый экспериментальный театр. Он появился в 1988 году после роспуска театра имени Горького. Здесь часто ставят пьесы современных авторов и нестандартно интерпретируют произведения классиков. 15. С 1915 года на этом месте находился дом науки и искусств, построенный на деньги купца Репникова. Как и большую часть архитектуры Волгограда, здание пришлось реконструировать после войны. В 1952 году его украсили колоннами и скульптурами. Часть оригинального фасада можно увидеть внутри театра. 16. По длине Волгоград пересекают три основные продольные транспортные магистрали, в народе они называются 0-я, 1-я, 2-я и 3-я Продольные. Объездных дорог здесь почти нет, поэтому добираться из одного конца города в другой бывает очень сложно. 17. Главпочтамт Волгограда находится на пересечении улицы Гоголя и площади Павших борцов. Фасад украшают две башни с циферблатами без часовых стрелок. Это было сделано для того, чтобы не дублировать часы на Привокзальной площади, которая находится совсем рядом. 18. Привокзальная площадь. Она начала формироваться ещё в дореволюционные годы, как только в городе появилась железная дорога. В 1930 году здесь же установили фонтан «Бармалей» со скульптурами детей, которые танцуют вокруг крокодила. Композиция стала очень известной благодаря фотографиям военных лет. 19. Железнодорожный вокзал в современном облике возвели в 1954 году. Во время Великой Отечественной войны его предшественник Сталинград–1 был почти полностью разрушен в ходе бомбардировок и постоянных атак. После капитуляции фашистских войск функции вокзала долгие годы выполняла специально построенная одноэтажная времянка. 20. Новое трёхэтажное здание с часовой башней и шпилем возвели на прежнем месте, используя фундамент и подвалы старого вокзала. Однако после восстановления он значительно уменьшился в размерах. Это связано с тем, что административные помещения теперь располагаются в строениях по соседству. В 1997 году зданию вокзала, который сегодня носит название Волгоград–1, присвоили статус памятника архитектуры. 21. Проспект Ленина считается центральной улицей Волгограда. Она тянется с запада на восток и проходит по трём районам города: Центральному, Краснооктябрьскому и Тракторозаводскому. Общая протяжённость проспекта Ленина — почти 15 километров, два из которых — пешеходные бульвары. 22. Волгоградский метротрам — единственный в России скоростной трамвай, чьи пути частично проходят под землёй. Первый участок строили 8 лет и открыли в 1984 году. Сегодня метротрам насчитывает 22 станции. Линия скоростного трамвая протяжённостью 17,3 километра соединяет северные районы города с центром. 23. В 2015 году волгоградский метротрам попал в топ-12 самых интересных трамвайных маршрутов мира по версии журнала «Forbes». Ему отвели 4 место во многом благодаря оригинальному решению строителей. В отличие от вагонов метро, у обычных трамваев двери расположены только справа, потому на подземных участках с платформой между путями движение меняется на левостороннее. При этом на въезде в туннель пути не пересекаются друг с другом напрямую — они меняются местами, проходя на разных уровнях. 24. Старейший ресторан города «Маяк» появился в 1930-е годы на месте уничтоженной церкви Иоанна Предтечи. В ходе Сталинградской битвы ресторан был разрушен, а современное здание отстроили в 1955 году по проекту знаменитого волгоградского архитектора Ефима Левитана. 25. Статус речного порта волгоградская пристать получила в начале 1860-х годов и до революции была в числе первых по перевозке леса, угля и рыбы. Во время Сталинградской битвы волжские речники доставляли продовольствие, вооружение, раненых и эвакуированных жителей. 26. В послевоенные годы число причаливающих судов начало стремительно расти, поэтому встал вопрос о строительстве постоянного речного вокзала вместо деревянного павильона. Его строили в два этапа: в 1980 году возвели причалы и зал ожидания на 700 человек, а через несколько лет — концертный зал на 1000 мест. Волгоградский речной порт является одним из самых крупных не только в России, но и в Европе. 27. Центральная набережная города носит имя 62-й Армии, которая на протяжении 180 суток обороняла прибрежную территорию города от фашистов. Свой нынешний облик набережная обрела в 1952 году. Предполагалось, что она станет парадным входом в город. 28. Набережная разделена на две террасы: верхняя граничит с жилыми районами, общественными зданиями и парками, а нижняя используется для прогулок и швартовки речных судов. 29. За годы своего существования площадь Ленина несколько раз меняла название: до революции она именовалась Никольской, в 1920-е годы — 9-го Января, а после Сталинградской битвы была переименована в площадь Обороны. В 1960 году здесь установили памятник Ленину, и площадь получила имя вождя пролетариата. За постаментом расположена полукруглая колоннада, которая объединяет три жилых дома в архитектурный ансамбль. 30. Музей-заповедник «Сталинградская битва.

На улице маршала Чуйкова расположен знаменитый и крупнейший в России музейный комплекс, посвящённый битве при Сталинграде. Здание в форме гиперболоида — музей-панорама «Сталинградская битва». Рядом находятся руины мельницы имени Грудинина и постоянная экспозиция образцов военной техники. Также на территории комплекса установлено несколько памятников: мирным жителям города, полководцу Георгию Жукову и морякам Волжской военной флотилии. 31. Разрушенная паровая мельница — символ жестоких боев в Сталинградской битве. Она была построена в 1900 году и до революции принадлежала торговому дому «А. Д. Гергардтъ и племянники». В советские годы мельницу национализировали и назвали в честь Константина Грудинина — большевика, работавшего здесь токарем. 32. Второй уровень музея полностью занимает самое крупное живописное полотно в России — панорама «Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом». На холсте размером размером 16×120 метров изображён заключительный этап кровопролитной битвы — операция «Кольцо». 33. Жилой комплекс «Волжские Паруса». Он состоит двух башен высотой в 32 и 28 этажей, которые соединены застеклённым жилым мостом на уровне 17–19 этажей. Из-за изогнутой формы фасадов здания напоминают наполненные ветром паруса. 34. На данный момент это самые высокие здания в Волгограде. 35. Интерактивный парк-музей «Россия — моя история» — один из нескольких аналогичных культурно-образовательных проектов, которые реализуются по всей стране. Здание построили в 2017 году. На 7 тысячах квадратных метров расположилась интерактивная экспозиция, которая знакомит посетителей с 42 периодами российской истории. 36. Зону вокруг музея благоустроили и открыли парк с большим детским городком, площадкой для воркаута и велосипедными дорожками. 37. В 2011 году Волгоград попал в рейтинг самых «советских» городов России. Он занял первое место по числу улиц, памятников и зданий, связанных с советской эпохой. 38. Дворец Культуры Профсоюзов — яркий образец поздней сталинской архитектуры. Его строительство началось в 1951 году, а завершилось в 1957-м, уже после смерти вождя и развенчания культа личности. Именно поэтому цитата Сталина на фронтоне осталась без подписи автора, а над ней изобразили профиль Ленина. 39. Волгоградский планетарий — один из крупнейших, старейших и красивейших в России. Он был открыт в 1954 году и стал подарком тружеников ГДР советскому народу в знак стремления к миру и прогрессу. 40. Здание венчает скульптурная группа «Мир» — последняя работа Веры Мухиной. Символично, что планетарий построен на проспекте Мира — одной из первых улиц, восстановленных после Сталинградской битвы. 41. Волгоградский мост, открытый в 2009 году, известен в городе и за его пределами как «танцующий». Прозвище закрепилось за ним в мае 2010-го, когда из-за сильного ветра мост начал раскачиваться, как будто по нему проходит волна. По свидетельствам очевидцев, амплитуда колебаний достигала метра. Позже на мосту установили гасители колебаний, и «танцы» больше не повторялись, но память о том происшествии осталась в видеозаписях на YouTube. 42. Футбольный стадион «Волгоград Арена» был одной из площадок Чемпионата мира 2018 года — на нём прошли четыре матча группового этапа. Спортивный объект вместимостью 45 586 зрителей возвели у подножия Мамаева кургана на месте бывшего Центрального стадиона. 43. Комплекс «Волгоград-Сити» — бизнес-микрорайон в центре города. После возведения всех зданий и инфраструктурных объектов «Волгоград-Сити» должен стать крупнейшим подобным комплексом на юге России. 44. «Бизнес-центр» класса «А» высотой 100 метров. 45. Торговый центр «Ворошиловский». 46. «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» — крупнейший производитель топлива в Южном федеральном округе. Мощность завода, введённого в эксплуатацию в 1957 году, сейчас составляет 15,7 миллионов тонн в год. Часть продукции экспортируется на рынки Средней Азии и Средиземноморья. 47. Волжская ГЭС — самая крупная гидроэлектростанция в европейской части России, а на момент официального запуска в 1961 году была крупнейшей в мире. Её установленная мощность составляет 2671 МВт. По сооружениям ГЭС проложены железнодорожный и автомобильный переходы, поэтому она не только вырабатывает энергию, но и служит переправой через Волгу. 48. Для пропуска речных судов через гидроузел был построен двухлинейный шлюз. Он поднимает суда на 26-метровую высоту, чтобы они могли пройти из Волги в водохранилище. 49. Дом №93 по проспекту Ленина — один из памятников исторического наследия региона. Он был возведён в начале 1950-х годов по индивидуальному проекту, а его первые жильцы установили на вершину башни пятиконечную звезду. 50. Ещё одно здание с башней — Дом водников на Рабоче-Крестьянской, 14. 51. Дом №5 по улице Коммунистической — здание бывшей пожарной части. Ещё до революции фотографы часто делали с обзорной площадки каланчи снимки для будущих открыток с видами города. Дом №7, по форме напоминающий крест, был возведён в 1912 году как один из корпусов железнодорожной больницы. Сейчас здесь размещается поликлиника №1. 52. Дом № 25 по улице Ленина, более известный как Дом-башня Масляева, — один из архитектурных символов города. Семиэтажное здание было построено в 1949 году по проекту Вадима Масляева, который позже стал главным архитектором Волгограда (тогда — Сталинграда). 53. По форме корпуса «Волжских парусов» напоминают знаменитый отель «Парус» в Дубае. 54. Под площадью Ленина расположена одноимённая станция скоростного трамвая. 55. 56. В 2012 году музей-панораму «Сталинградская битва» посетила комиссия FIFA — здесь проходила презентация Волгограда в качестве претендента на проведение матчей ЧМ–2018. 57. Здание железнодорожного вокзала было капитально отремонтировано в 2005 году — к 60-летию Победы. Ему вернули белоснежный цвет и добавили оригинальную подсветку в трёх световых температурах. Для внешних архитектурных элементов используется «холодный» белый свет, для внутренних — «тёплый» жёлтый, а залы освещаются люминесцентными светильниками, свет которых снаружи выглядит зелёным. 58. Панорама. Кликабельна. 59. Мамаев курган. 60. В 2014 году Мамаев курган стал кандидатом на включение в список всемирного наследия ЮНЕСКО. 61. Скульптура «Родина-мать зовёт!» — уникальная инженерная конструкция, для создания которой потребовалось 5500 тонн бетона и 2400 тонн металлических конструкций. Статуя не закреплена на постаменте и удерживает равновесие только благодаря точному математическому расчёту. 62. На момент создания «Родина-мать» была самым высоким изваянием в мире и отметилась в книге рекордов Гиннеса. 63. Высота «Родины-матери» без учёта постамента больше, чем у нью-йоркской статуи Свободы и статуи Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро вместе взятых. 64. Храм Всех Святых на Мамаевом кургане. 65. Воинское мемориальное кладбище. 66. Скульптура «Родина-мать» впечатлила многих иностранных болельщиков, побывавших в Волгограде на матчах Чемпионата мира. Также, судя по отзывам, иностранцы остались в восторге от Волги — многие из них видели такую широкую реку впервые.