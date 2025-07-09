Московские прогулки, ч. 61

Пречистенская пожарная часть Пречистенская пожарная часть, построенная в 1764 году, является объектом культурного наследия федерального значения.

Изначально здание было частным домом, принадлежавшим княгине Хованской, Н. И. Ртищеву и генералу А. П. Ермолову.

В 1835 году оно было приобретено казной и преобразовано в Центральное пожарное депо, а позже сюда был переведён полицейский отряд.

В 1840-х годах здание расширили и в 1843 году увенчали каланчой с колоннадой, служившей для подачи сигнала о пожаре.В 1908 году был внедрён первый пожарный автомобиль с лестницей, достигающей третьего этажа.Сегодня в этом здании находится Главное управление пожарной охраны города Москвы.ул. Пречистенка, 22/2, Москва

Доходный дом С.Ф. Кулагина Многоквартирный дом построенный в 1904 году по проекту Семена Кулагина.

Это четырехэтажное здание украшено белым рустом на первом этаже и портиками с полуколонками на фасаде.

Многоквартирный доходный дом, стоящий на углу Чистого, бывшего Обухова, переулка и правой стороны Пречистенки, был построен в 1904 году по проекту архитектора Семена Федоровича Кулагина. Массивный, четырехэтажный желтый дом украшен белым рустом по первому этажу, несколько окон по фасаду, выходящему на Пречистенку, имеют портики с полуколонками. Фасад, выходящий в Чистый переулок, украшают два больших окна, объединяющие второй и третий этажи. Дом стал известен благодаря тому, что в нем жил Николай Михайлович Покровский, дядя Михаила Булгакова, и часто бывал второй дядя писателя, Михаил Михайлович Покровский.

В квартире № 12, где они жили, Булгаков бывал часто.Дом, расположенный по адресу Пречистенка 24, прославил М.

А. Булгаков, «поселивший» в нем персонажей повести «Собачье сердце».На самом деле строительство доходных домов в Москве на рубеже XIX-XX веков меняло облик столицы не меньше, чем современные новостройки. Их обычно называли именами архитекторов или домовладельцев.Доходный дом С.Ф. Кулагина – из первых. Учитывая художественный вымысел писателя, профессора Преображенского можно представить в любом другом доходном доме, которые еще сохранились в границах «старой» Москвы.Их фасады уже не имеют того вида, который задумывали архитекторы, не знавшие стеклопакетов и кондиционеров, но еще сохранили очарование дореволюционной застройки.В этом доме также родился советский физик Лев Альтшулер, основоположник динамической физики высоких давлений.Чистый пер., 1/24, Москва

Жилой дом А.П. Ермолова До пожара 1812 года на этом месте, скорее всего, располагался дом лейб-медика императора Александра I, доктора Христиана Лодера, лечившего все недуги прогулками на свежем воздухе (отсюда, видимо, и родилось выражение «гонять лодыря»). Злополучный пожар 1812 года уничтожил здание, полностью изменив облик города, восстановлением которого занимались лучшие зодчие своего времени. После Отечественной войны на месте старого сооружения появился двухэтажный особняк с характерным для московских построек классическим фасадом. В том же году дом перешел в собственность графини Орловой, а затем новым владельцем особняка стал герой знаменитый военачальник Алексей Петрович Ермолов, который собрал в своем доме богатейшую библиотеку, насчитывавшую более 9 тысяч изданий. Генерал прожил в особняке на Пречистенке последние 10 лет своей жизни. Здание сменяло владельцев: с 1861 по 1884 год им владел купец В. Д. Коншин, затем — В. И. Фирсанова. В начале XX века особняк купил промышленник А.К. Ушков, сколотивший состояние на торговле чаем. Особняк был полностью им переделан. Интересно, что фасад дома стал практически точной репликой особняка промышленника в Казани, спроектированного выдающимся архитектором Карлом Людвиговичем Мюфке. Фасад московского дома оформили лепным декором с изображениями орлов, грифонов, львиных голов, дубовых и лавровых ветвей, а на втором этаже здания появился изящный балкон c ажурной кованой решеткой. После 1917 года здесь жили танцовщица Айседора Дункан и её муж Сергей Есенин, который оставался в доме до 1924 года. В 1999 году дом был реставрирован, а в XXI веке стал помещением Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России.

ул. Пречистенка, 20, Москва

Городская усадьба А.И. Лобковой Классическая усадьба на углу Козицкого переулка и Большой Дмитровки имеет очень долгую историю. Началась история усадьбы в конце 1780-х годов, когда отставной генерал-поручик Федор Матвеевич Шестаков купил на этом месте несколько владений и заказал построить каменный дом архитектору Матвею Казакову. Шестаков не успел пожить в новом доме. После его смерти особняк наследовал его родственник - провиантмейстер Василий Дмитриевич Лобков. А после смерти В.Д. Лобкова в 1795 году — его вдова Анна Ивановна Лобкова. Она владела большим состоянием. При ней была достроена вся усадьба и увеличен объем главного здания. Анна Ивановна Лобкова в 1803 году в Риге родила сына от помещика Александра Николаевича Соймонова. Мальчику купили польскую дворянскую фамилию Соболевский, под которой он хорошо известен. Сергей Соболевский прожил в доме матери до 15 лет, после чего был отправлен в пансион в Петербурге, где познакомился с Львом Пушкиным, а затем и с его братом - Александром Пушкиным и подружился с ним до конца его дней. Не раз он спасал его от дуэлей. В.А. Соллогуб считал, что если бы Соболевский в 1837 году был в Петербурге, то роковая дуэль не состоялась.

В 1827 году Анна Лобкова умерла, и так как она не оставила завещания в пользу внебрачного сына, дом достался ее сестре и племянникам. В 1828 году Сергей Соболевский, оформив все дела с наследством, надолго покидает Россию.

В 1820 году дом был продан князю Б. А. Голицына, затем его владела В. А. Глебова, сдавая его в аренду.

В 1860 году усадьба перешла к архитектору М. О. Лопыревскому.

В конце XIX века здесь открыли типографию. В 1920-х годах дом был преобразован в общежитие, где жил поэт А. Т. Твардовский.

С 1960-х годов здесь располагался Институт искусствознания.

С 1960 года в этом здании находится Институт Искусствознания Академии Наук, поддерживающий особняк в великолепном состоянии. В усадьбе проводят культурные мероприятия, сохраняя историческую атмосферу.

Козицкий пер., 5, Москва

Дом Варваринского акционерного общества домовладельцев Дом был построен в 1892 году для Варваринского акционерного общества домовладельцев, занимающегося строительством и сдачей в аренду жилых и коммерческих помещений в период активной индустриализации Москвы. Здание спроектировано в стиле эклектики с элементами ренессансной и барочной архитектуры архитектором Н. А. Захаровым. Фасады украшены эркерами, арочной нишей с колоннами и декоративными элементами, такими как маскароны, лепные цветы и фигуры женщин с ангелами.

Дом «Варваринского акционерного общества домовладельцев» знаменит своими жильцами. Квартиры занимали: профессор Московской консерватории А.А. Ярошевский, редактор журнала «Математическое обозрение» И.И. Чистяков, инженер В.Г. Шухов, историк М.Д. Довнар‑Запольский, профессор Московского университета А.И. Абрикосов, экономист А.А. Мануйлов, биолог, основоположник экспериментальной биологии в России и СССР Н.К. Кольцов. В доме по Пожарскому переулку в квартире 66 неоднократно бывал писатель М.А. Булгаков у своего близкого друга филолога Николая Николаевича Лямина.

Этот дом символизировал рост среднего класса и развитие коммерции, сочетая практичность и красоту.

Дом признан объектом культурного наследия.

ул. Остоженка, 7, стр. 1, Москва

Доходный дом Я. А. Рекка Весьма выразительный когда-то семиэтажный доходный дом, расположенный на углу Пречистенке и Лопухинского переулка, выстроен (первоначально о шести этажах) в 1910-1911 годах по проекту германского подданногоархитектора Густава Августовича Гельрихапо заказу владельца основателя Московского торгово-строительного акционерного общества Якова Андреевича Рекка. Дом в 1912-1913гг.

Дом знаменит своим жильцом. На верхнем этаже размещались квартиры 11 и 12, занимал их Александр Петрович Фаберже, родственник знаменитого ювелира. При фирме Фаберже он был юрисконсультом, во время революции спешно покинул Россию, оставив все свое имущество. Обе квартиры стали коммунальными, их заняла коммуна московских художников, в частности, группа «Бубновый валет». После революции его квартиры были превращены в коммунальные, и в них поселились художники из группы «Бубновый валет», среди которых был Б. А. Такке и другие известные личности, включая режиссёра А. А. Муата, друга Михаила Булгакова. Булгаков использовал интерьеры этого дома в своих произведениях, описав их в «Мастере и Маргарите» и «Собачьем сердце».

В 1983-1987 годах здание было надстроено седьмым техническим этажом по проекту, выполненному Ярославским филиалом Государственного института по проектированию заводов приборостроения и средств автоматизации Гипроприбор. Дом подвергся значительной реконструкции, угловая башня вошла в надстройку и фактически перестала существовать. А дом потерял существенную часть своего обаяния. В 2000-е годы дом был реконструирован.

В 2006 году дом был выкуплен частной компанией.

После реконструкции был обновлён интерьер и добавлен подземный паркинг. В здании теперь находятся элитные квартиры, и оно считается одним из самых престижных на рынке недвижимости Москвы.

ул. Пречистенка, 13, Москва

Доходный дом И.П. Исакова Доходный дом был построен в 1904–1906 годах по проекту Льва Кекушева.

В 1906 году особняк был продан петербургскому купцу Ивану Исакову, сменившему Рекка на посту главы Московского торгово-строительного акционерного общества. Здание так и останется в истории столичной архитектуры как «Доходный дом Исакова». Исаков владел доходным домом до революции, и даже сам какое-то время жил в одной из квартир. В этом же доме в 1907 году снимал жилье и архитектор Кекушев, поселившийся в квартире № 9 после размолвки с женой. Еще через пару лет, когда особняк на Остоженке, в котором Кекушев проживал с женой и детьми, будет продан, знаменитый архитектор вновь переедет в доходный дом Исакова вместе со всем своим семейством. После национализации дом остался жилым. Поскольку просторные квартиры были превращены в коммуналки, к середине 1920-х годов в здании проживало 365 человек. Две квартиры были переданы Институту красной профессуры. Дом выполнен в стиле модерн с асимметричной планировкой: одна часть имеет шесть этажей, другая — пять. Окна украшены переплетами, а балконы — ажурной ковкой. Дом, предназначенный для состоятельных людей, содержит майоликовые камины с индивидуальными орнаментами. Здание признано объектом культурного наследия федерального значения.

ул. Пречистенка, 28, Москва

Особняк М.Г. Понизовского фото 1911 г. До XIX века территория принадлежала тайному советнику Даниле Волчкову, который владел деревянной усадьбой.

В 1886 году здесь построили дом для сдачи в аренду, а к 1900 году здание использовалось под аренду.

В 1902 году участок был выкуплен для застройки, и в 1903 году здесь были построены два особняка в стиле модерн.

В 1909 году Понизовский приобрёл один из них, а в 1908 году перестроил его в неоклассическом стиле, разделив на 26 комнат. После революции Понизовский эмигрировал во Францию, а здание было передано посольству Афганистана в 1922 году. В интерьере сохранились витражи, дверные ручки и люстра, выполненные по проектам Кекушева.

Поварская ул., 42, стр. 1, Москва

Особняк И. А. Миндовского Особняк после окончания строительства, 1904–1905 гг.

Особняк И. А. Миндовского был построен в 1903–1904 годах по проекту Льва Кекушева.Передача национализированных особняков в 1920–1930-е годы дипломатическим службам зарубежным стран, посольствам и консульствам спасла московский модерн. Здание долго не могло найти покупателя, пока в 1909 году его не приобрёл купец Иван Миндовский.

Однако недолго довелось Ивану Александровичу наслаждаться элегантными своими апартаментами, ибо в 1912 году купец скончался, оставив дом в наследство детям — Николаю, Ивану, Ираиде и Ольге. Несложно догадаться, что через пять лет особняк национализировали. После революции особняк был национализирован и использовался для различных целей, включая госпиталь и клуб для рабочих. Москве же тогда вновь вернулся статус столицы государства, и иностранные представительства, соответственно, надо было где-то поприличней разместить. Поварская улица, настоящий заповедник дворянских и купеческих парадных владений, где классика соревнуется с модерном, не ударила в грязь лицом перед заморскими послами.

В особняке по адресу Поварская, 44/2, в 1924 году обосновалась шведская дипмиссия, ставшая посольством Швеции в СССР. А с 1973 года и по сей день в этих стенах располагается официальная резиденция посольства Новой Зеландии в России. Особняк оформлен в различных художественных стилях. Фасад на Поварской улице украшен трёхчастным окном с балконом и лепными фигурами младенцев, а фасад на Скарятинский переулок — двумя эркерами и воротами, напоминающими крылья бабочки.

Во время войны (а возможно, и ранее) творение Льва Кекушева лишилось одного из своих главных украшений, а именно статуи Авроры, у ног которой примостились играющие амуры. Древнеримская богиня утренней зари, венчающая аттик особняка Миндовского, рассыпала цветы, держа в руках палитру и кисть. В ходе последней комплексной реставрации здания (обошедшейся в 314 млн рублей) трехметровое бронзовое изваяние вернулось на прежнее место. Теперь его видит любой прохожий. В сумерках Аврора выглядит особенно мистически.

Задний двор включает конюшню с декоративными окнами и головой лошади.

Поварская ул., 44/2с1, Москва

Доходный дом П.А. Скопника 1910 годДоходный дом П.А. Скопника был построен в 1906 году в стиле позднего модерна по проекту немецкого архитектора Густава Гельриха. Дом Скопника П-образный в плане и имеет целых три фасада. Со второго по пятый этаж рядами тянутся эркеры. В замкнутый внутренний двор ведет проездная арка. Полуциркульные окна в лепном обрамлении на фоне керамической плитки цвета горчицы и розового заката чередуются с узкими прямоугольными. Под окном третьего этажа балкон с металлической кованой решеткой. После революции здание было преобразовано в коммунальные квартиры, которые были расселены к Олимпиаде 1980 года. Сегодня в доме находятся 24 квартиры. Здание привлекает внимание своим волнообразным фасадом с балконами и эркерами, украшенными цветочным орнаментом. Угловой эркер поддерживают атланты, а крышу венчает бельведер.

В доме на Спиридоновке устроили коммунальные квартиры, которые расселили только в 1980 году, к Олимпиаде. В бывшем доходном доме Скопника помимо жилья ныне располагается Астрономо-геодезическое общество РАН.

В 2021 году в здании, выявленном объекте культурного наследия, провели реставрацию, отремонтировали крышу, заменили стропильную систему, расчистили кирпичную кладку, деревянные конструкции обработали огнебиозащитным составом.

ул. Спиридоновка, 27/24, Москва

Городская усадьба Е.П. Мочаловой В начале XVIII в. территорию между современными Садовой-Кудринской улицей и Вспольным переулком занимал пустырь. Сложившаяся здесь к концу XVIII в. деревянная застройка в 1812 г. была полностью уничтожена пожаром.

В 1857 г. на месте выгоревшей усадьбы по красной линии Георгиевского переулка (так до 1922 г. назывался Вспольный переулок) дочь знаменитого актера Малого театра П. С. Мочалова Екатерина Павловна строит двухэтажный жилой дом с деревянным вторым этажом и мезонином.

В 1891 году В. И. Фомичев пристроил каменный корпус и построил конюшни. В 1906–1910 годах усадьба была реконструирована, фасад обновили в стиле позднего классицизма. В начале XX века дом стал культурным центром Москвы, проводились выставки и концерты.

После революции 1918 года усадьба стала музеем, сначала Музеем нового западного искусства, а затем — Государственным музеем искусства народов Востока. В советское время здание сначала использовалось под коммунальные квартиры, затем под административные нужды. Во флигеле в 1980-е гг. была произведена реконструкция с приспособлением под театральный зал. За это время исторические интерьеры в обоих строениях были полностью утрачены. В 1990-е годы она перешла в ведение Московского дома фотографии. Сегодня в главном здании расположены офисы, а в флигеле — театр "На досках".

Вспольный пер., 21, Москва

И на сегодня завершаем прогулку

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