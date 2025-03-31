Капитан Елькин, слепой на один глаз лётчик, решил судьбу грозного линкора "Тирпиц"

Леонид Ильич Елькин Леонид Ильич Елькин

В июле 2019 года, аккурат перед пандемией, мы сходили по Заполярной Норвегии. За год арендовали парусную яхту и середине июля отправились в двухнедельную экспедицию по маршруту: Тромсе – Лофотены – Тромсе. Я в этих краях уже бывал – моя капитанская лицензия и плавательный ценз позволяли арендовать суда в приливных зонах. Новости СМИ2

Основная цель экспедиции – провести очередную разведку и добраться до парочки артиллерийских батарей, которые во время Второй мировой входили в так называемый Атлантический вал. Батарея 420 мм на мысе Trondenes

Общая протяженность оборонительных сооружений Атлантического вала составляла более 5000 км. Начиналась фортификация от границы с Испанией, вдоль Атлантического побережья Франции, далее Голландия, Дания и Норвегия. Основная функция – защита оккупированных Германией территорий от возможного вторжения союзников.

Большая часть фортификаций, которые мне приходилось видеть во Франции и Голландии, представляет собой бетонные коробки, в которых «начинку» в послевоенные годы порезали со всей капиталистической беспощадностью. Впрочем, у нас происходило то же самое. А вот в норвежском Заполярье часть фортификации сохранилась в девственном состоянии – орудия, подземные коммуникации – многое. Одна из причин – это удаленность объектов от цивилизации, а вторая причина сохранности в том, что в послевоенные годы батареи продолжали находиться на боевом дежурстве. Только целеуказание поменялось. Зенитка на батарее Немецкая батарея Skrolsvik 1 Немецкая батарея Skrolsvik 2

Впрочем, одна из основных целей нашего похода – добраться до места, где был потоплен немецкий линкор "Тирпиц", нырнуть на него и посмотреть, что осталось на дне от этой громадины. Ну и заодно получить удовольствие от северной природы и рыбалки. "Тирпиц"

Линкор "Тирпиц" – второй линкор типа «Бисмарк», спущенный на воду 1 апреля 1939 года. После гибели Бисмарка самый мощный корабль в составе Кригсмарине: длина 253 метра, ширина 36, максимальное водоизмещение 53500 т, скорость хода 30.8 узла (57 км ч.). Вооружение: восемь 380 мм и двенадцать 150 мм орудий, а также 116 стволов зенитной артиллерии от 20 до 105 мм.

В январе 1942 года "Трипиц" был отправлен в Норвегию. С этого момента немцы начали охоту за полярными конвоями, а британцы «охоту на Тирпиц».

На этом театре военных действий линкор оказался в большей степени угрозой психологической – одним своим присутствием сковывал существенные силы британского флота и угрожал арктическим конвоям, которые доставляли стратегические грузы по программе ленд-лиз в Мурманск и Архангельск.

Два с половиной года продолжалась охота на "Тирпиц", и большую часть времени линкор простоял во фьордах. Результаты его редких выходов в море были более чем скромны.

В марте 1942 года итогом похода стал отставший от конвоя QP-8 советский лесовоз «Ижора». Причём потопленный одним из миноносцев сопровождения. В июле 1942 конвой PQ-17, хотя был распущен и оставлен без охраны именно из-за угрозы со стороны "Тирпица", колоссальные потери понес все же в результате атак немецкой авиации и подводных лодок. Этот эпизод эмоционально и невероятно круто, описан в книге Валентина Пикуля «Реквием каравану PQ-17». Правда, это литературное произведение, и при всех достоинствах относиться к нему надо соответственно.

В сентябре следующего года "Тирпиц" участвовал в высадке германских войск на Шпицберген, чье пребывание на острове продолжалось аж целых три дня – с 6 по 9 сентября 1943 года.

А вот британцы довольно успешно охотились на "Тирпиц", время от времени отправляя его в ремонт, пока 12 ноября 1944 года окончательно не отправили его на дно у южной оконечности острова Хакойя, в шести морских милях к западу от Тромсе. В тот день три 5,5-тонные бомбы Tallboy, сброшенные с четырехмоторных Ланкастеров достигли своей цели – спустя 10 минут линкор перевернулся, по разным оценкам отправив на тот свет от 950 до 1200 моряков. Часть бомб упала мимо и создала, как пишут в интернете, искусственные озера. На самом деле, следы от бомб, как на берегу, так и на дне, остались – это воронки диаметром около 10 метров, и скорее, небольшие прудики, заполненные водой. Тем не менее - размеры впечатляют. Воронка от авиабомбы Tallboy

Фрагмент палубной лебедки

Фрагменты линкора Тирпиц

При отливе на берегу можно увидеть многочисленные фрагменты механизмов "Тирпица", а на дне действительно лежит большой кусок носовой части корабля. Как в интернете пишут - так и есть на самом деле. Правда, то, что можно увидеть при "низкой воде", не останки линкора, как полагают многие, а понтон, который остался после его распила.

В англоязычной версии Вики довольно подробно описан ход и результаты всех британских атак на линкор "Тирпиц", и я не буду повторять то, что уже многократно описано. Долгое время не было ясности в участии в охоте на "Тирпиц" наших подводников. После войны британские морские власти пригласили к осмотру повреждений линкора и советских представителей - на предмет подтверждения успешности атаки советской подлодки К-21 под командой кап-два Николая Лунина. Осмотр не установил следов ремонта. Атака Лунина была, но, к сожалению, её успешность отражена только в художественной литературе и некоторых публикациях.

С 1948 по 1957 г. г. "Тирпиц" резали. Броневая сталь - штука полезная, палубный лист до сих пор используют в регионе Тромсе как временное покрытие для ремонта дорог. Видел в пригороде. Резали и продолжают резать линкор и на сувениры. Нас сия участь тоже не миновала – из куска меди мы сделали небольшие рынды для участников экспедиции.

Несколько лет назад кусок брони "Тирпица" даже был выкуплен у норвежцев немецкой компанией "Бокер" для изготовления ограниченной серии ножей. Памятник. Броневая плита линкора Тирпиц

Известный британский журналист и писатель Людовик Кеннеди в своей книге так финализировал судьбу корабля: "Прожил жизнь инвалида и умер смертью калеки". Остров Hakoya Место гибели Тирпица

Про "Тирпиц" и охоту на него можно узнать много "вкусных" подробностей. И я никоим образом не подвергаю сомнениям упорство и мужество тех британцев, летчиков и моряков, которые участвовали в рейдах на "Тирпиц" и в конце концов отправили его на травянистое дно норвежского фиорда. Но вот о чём не пишет англоязычная Вики, так это об участии и решающей роли в охоте на "Тирпиц" нашей авиационной разведки. Справедливость требует отметить, что важнейшие разведданные о местонахождении линкора предоставлял Северный флот, а конкретно 118-й отдельный авиационный разведывательный авиаполк.

Уже спустя год или даже больше, после окончания нашего похода мне позвонил мой друг и коллега Роман Рябинцев (руководитель Костромского отделения Русского географического общества) с вопросом: в курсе ли я, кто помог отправить на дно линкор "Тирпиц"? Ну да, я, разумеется, был в курсе, что Северный флот приложил к этому руку. Но без подробностей.

Оказалось, что в этой истории есть конкретный герой. Наш герой. Костромич, герой Советского Союза Леонид Ильич Елькин. Капитан, командир эскадрильи 118-го отдельного разведывательного авиационного полка. Самое удивительное, я бы сказал, невероятное, что ценнейшие сведения о местонахождении линкора "Тирпиц", которые обеспечили британцам успех в атаке на него, капитан Елькин добыл будучи... одноглазым! Вернее не одноглазым, а потерявшим после осколочного ранения зрение на один глаз. Я с трудом понимаю, как летчик может вернуться в боевую авиацию после потери ног, как например Алексей Маресьев и Захар Сорокин.

Но как можно летать с одним глазом, да еще в разведку - вообще не представляю. Попробуйте проехать на машине по дорогам общего пользования, закрыв один глаз, - дистанцию не определить. Спросил у сына, а он летает командиром, - говорит, с одним глазом летать нельзя - феномен или тренировка. Правда, еще один такой пример существует - герой Советского Союза Сергей Николаевич Анохин.

Самое печальное, что по какой-то необъяснимой причине герой Советского Союза Леонид Ильич Елькин даже в Книге Памяти Костромской области отсутствует. Хотя еще лет десять назад эту историю раскопал журналист Руслан Мусинов, издав книгу о гении воздушной разведки, правда, очень небольшим тиражом. Ну а костромичи Роман Рябинцев и Юрий Кокоулин явились для меня триггером для начала работы над материалом и фильмом об их земляке. Тем более, что, оказывается, эта история еще не окончена... Роман Рябинцев из Костромского отделения РГО

Но все по порядку. Леонид Ильич Елькин

Итак, Леонид Елькин. Родился в костромской деревушке Малый Завраг в 1916 году. Кстати, ровесник Алексея Маресьева. Да и сходных эпизодов в судьбе обоих лётчиков хватает. На сегодняшний день в деревне осталось всего 8 домов, и дом Елькиных не сохранился. Жаль, для фильма это бы пригодилось. В 1924 году переехал с родителями в Великий Устюг. После окончания школы окончил Московский авиационный техникум. Тогда же впервые поднялся в небо, примерив на себе комбинезон учлёта в аэроклубе Осоавиахима. Учился, как и все, на двухместном У-2, который по остроумному замечанию инструктора, "состоял из палочек для усиления и дырочек для облегчения". Благодаря блестящей аттестации Елькин практически сразу попадает по спецнабору в Ейское военно-морское авиационное училище. В 1937 году, как окончивший с отличием, получает лейтенантские "кубари" и право выбора места службы. Так Леонид Елькин попадает на Северный флот.

В 1939-1940-х годах в составе 118-го авиационного полка Северного флота участвует в так называемой Зимней войне. В этот период на его счету 85 вылетов на разведку коммуникаций противника. Как и многие летчики, Елькин мечтал о кабине истребителя, но его отмеченные командованием успехи в авиаразведке, очевидно, тогда привели его к осознанию того, что именно в этом его призвание, или, как выражались его коллеги, "перст судьбы". В тот период в молодом офицере открылся еще один дар - умение передавать наработанный опыт разведки в сложных погодных условиях Заполярья своим товарищам.

С июля 1941 года Леонид Елькин – командир звена 4-й эскадрильи 118-го отдельного разведывательного авиационного полка. Всего за годы войны произвёл 254 боевых вылета, из них 129 ночью на бомбежку войск противника и 125 днём на дальнюю и ближнюю разведку коммуникаций противника. Елькин, по свидетельству однополчан, был "мастером пилотажа и тонким тактиком", обладал опытом, чутьем и, вероятно, везением: сведения, которые он доставлял командованию, позволяли успешно топить вражеские корабли и транспорты. И то, что командующий Северным флотом адмирал Арсений Григорьевич Головко лично ставил задачу Елькину, говорит, если хотите, о таланте летчика. Секрет его результативности - "видеть все, оставаясь незамеченным. Гарантия успеха - скрытность и внезапность". Изучая особенности его тактики, прихожу к выводу, что даже сложную и переменчивую погоду в Заполярье он сделал своим союзником - "чем хуже метео, тем больше шансов на успешную разведку и благополучное возвращение на базу". К лету 1942 года командование флота было обеспокоено активизацией подводных сил противника у берегов Новой Земли и даже Карского моря. Наскоки "волчьей стаи" папаши Дёница на коммуникациях Севморпути были огромной угрозой для транспортов, доставлявших грузы по главной транспортной магистрали в Арктике.

Задачу разведчику ставил лично адмирал Головко: "Готовь свою летающую лодку для полета на Новую Землю. Знаю, сектор не твой, но нужны твой опыт и квалификация. В Белушьей губе залива Рогачёва садятся наши гидросамолеты, а нам нужен еще и сухопутный аэродром, для посадки колесных машин - бомбардировщиков, штурмовиков и истребителей. Твоя задача доставить туда картографов и геодезистов. И будь острожен - похоже, где-то рядом замаскирована база немецких подлодок".

Утром 27 июля старший лейтенант Елькин вылетел на двухмоторной летающей лодке "Каталине". Выбор самолета был не случаен - он обладал, в отличие от большинства собратьев, рекордной дальностью и мог находится в воздухе до 20 часов. Вечером того же для "Каталина" приводнилась в Белушьей губе. Но как только пассажиры высадились на берег в бухту, ввалилась немецкая подлодка и, расчехлив палубное орудие, открыла огонь по "Каталине". Её командир получил осколочные ранения в голову. Обмотавшись полотенцем, обливаясь кровью, Елькин сумел поднять машину в воздух и укрыть её в другой бухте, вне досягаемости подлодки. "Каталина"

В госпиталь Леонида Елькина вывезли уже на другом гидросамолете, вызванном с Большой земли. Стараниями флотских, а затем московских хирургов удалось залечить ранения в шею и голову. Но, к сожалению, один из осколков повредил глазной нерв, и летчик практически ослеп на правый глаз - контуры предметов не различал, а свет видел в виде расплывчатого пятна. Приговор комиссии: к лётной работе не годен. Попытки уговорить врачей ничем не закончились, и тогда Елькин сменил тактику и стал осаждать кабинеты высокого начальства.

Из воспоминаний штурмана эскадрильи 118-го отдельного разведывательного авиационного полка, героя Советского Союза Петра Ивановича Селезнева: "О своих мытарствах с медиками и хождениях по инстанциям Елькин никому не рассказывал, поэтому я даже не знаю, кто поверил в него, и кем дано было разрешение на допуск к полетам. Видели мы только внешний ход дела: вернётся Леонид с очередного приема, мрачный, молчит — не подходи, потом сидит в уголке и на тумбочке очередное «прошение» пишет. Когда выпустили его в первый самостоятельный полёт, все сбежались смотреть, словно цирк какой. Летал он осторожно, «блинчиком», словно ходить заново учился, ни одной бочки не крутанул, ни одной горки не сделал, а уж высший пилотаж он просто обожал: если видишь, что кто-то жаворонком в небе кувыркается, можно не проверять - Елькин. До войны за эти фигуры наказывали и отстраняли от полётов, поэтому у Елькина была репутация чуть ли не воздушного хулигана. По-моему, как Чкалова, даже на гауптвахту за лётное «лихачество» сажали. В войну поумнели, а бывших «хулиганов» приставили к обучению молодежи. Сколько жизней спас боевой высший пилотаж! Ну, выбрался он из кабины самолёта, поглядел на нас и улыбается, а мы уж и забыли, что он когда-то улыбался. Поверите, от этой его улыбки мы, товарищи его, чуть ли не расплакались. Любили его, и в полку за Леонида переживали страшно, только он ничьих сочувствий после ранения не принимал. Характер был кремень". Леонид Ильич Елькин

В конце августа 1943 года в Мурманск на эскадренном миноносце прибыло подразделение британской воздушной разведки, которому была поставлена задача: на трёх, оборудованных для фоторазведки "Спитфайрах", добыть сведения о месте базирования в Северной Норвегии кораблей Кригсмарине, и прежде всего линкора "Тирпиц". "Спитфайр"

Удар предполагалось нанести шестью мини субмаринами типа «Миджет», каждая из которых несла двухтонный заряд взрывчатки. В оперативных документах лодки-малютки именовались кораблями «X». Океанские подлодки должны были буксировать «иксы» до горловины Альтен-фьорда, а после атаки принять их обратно за пределами минных полей.

Но вот проблема - точного местонахождения "Тирпица" у британцев не было. Уже в момент нахождения группы подлодок на маршруте, британским летчикам все еще никак не удавалось добраться до цели.

Из воспоминаний штурмана эскадрильи 118-го отдельного разведывательного авиационного полка, героя Советского Союза Петра Ивановича Селезнева: «У англичан не было охотников летать на «Спитфайрах» на меньшей высоте, чем пять тысяч метров. Объясняется это очень просто. На высоте свыше пяти километров «спитфайр-разведчик» уходил от любого фашистского истребителя, такая у него была аэродинамика. А на меньших высотах «Мессершмитты» его догоняли. Вот и отгадка, почему 12 сентября 1943 года Елькин выполнил задание, а англичане нет. Летали мы с ними в одном небе, да только по-разному".

12 сентября 1943 года после двух неудачных попыток провести разведку в районе Альтен-фиорда, британцы вынуждены были обратиться за помощью к адмиралу Головко, который лично поставил задачу капитану Елькину. В 14.30 "Спитфайр" капитана Елькина поднялся в воздух и через два с половиной часа был над предполагаемой целью. Альтен-фьорд встретил зарядами дождя и мокрого снега. В первом заходе пришлось снизиться до высоты 50 метров, но зафиксировать цель не удалось. Немцы при этом огня не открывали - не успели опознать. Елькин мог бы улететь, но принял решения ждать и через полчаса барражирования дождался просвета в облаках и под ураганным огнем зениток трижды прошелся "по головам", зафиксировав на фотокамеру все крупные корабли, стоявшие на рейде. Радиограмма с точными координатами "Тирпица" ушла в штаб контр-адмирала Барри, а снимки, сделанные Елькиным вылетели в Лондон. "Тирпиц"

22 сентября 1943 года двум из шести мини-подлодок удалось достичь цели и сбросить под днищем "Тирпица" четыре мины. Немецкий линкор получил серьезные повреждения и выбыл из строя на шесть месяцев. К апрелю 1944 года он был отремонтирован, но прежнюю скорость хода восстановить не удалось. 12 ноября 1944 года в охоте на "Тирпиц" была окончательно поставлена точка. Командиры двух мини-подлодок, участвовавших в атаке, были награждены высшими военными наградами Великобритании - Крестами Виктории. 12 сентября 1943 года капитану Елькину перед строем была объявлена благодарность.

22 января 1944 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство» капитан Елькин был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 2647). 29 февраля 1944 года капитан Леонид Ильич Елькин, одноглазый летчик, летавший на безоружном "Спитфайре", не вернулся с разведки порта Нарвик. 22 мая 1944 года он был посмертно удостоен Ордена Британской империи V степени. В 1993 году фрагменты "Спитфайра" капитана Елькина были обнаружены на побережье Северной Норвегии. Так что эта история еще не окончена. По крайней мере, для нас.

Редакция Русского следа благодарит Юрия Кокоулина и Романа Рябинцева за предоставленные материалы. Алексей Никулин

Честь имею!