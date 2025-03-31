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Капитан Елькин, слепой на один глаз лётчик, решил судьбу грозного линкора "Тирпиц"

В июле 2019 года, аккурат перед пандемией, мы сходили по Заполярной Норвегии. За год арендовали парусную яхту и середине июля отправились в двухнедельную экспедицию по маршруту: Тромсе – Лофотены – Тромсе. Я в этих краях уже бывал – моя капитанская лицензия и плавательный ценз позволяли арендовать суда в приливных зонах.

Основная цель экспедиции – провести очередную разведку и добраться до парочки артиллерийских батарей, которые во время Второй мировой входили в так называемый Атлантический вал.Батарея 420 мм на мысе TrondenesБатарея 420 мм на мысе Trondenes

Общая протяженность оборонительных сооружений Атлантического вала составляла более 5000 км. Начиналась фортификация от границы с Испанией, вдоль Атлантического побережья Франции, далее Голландия, Дания и Норвегия. Основная функция – защита оккупированных Германией территорий от возможного вторжения союзников.

Большая часть фортификаций, которые мне приходилось видеть во Франции и Голландии, представляет собой бетонные коробки, в которых «начинку» в послевоенные годы порезали со всей капиталистической беспощадностью. Впрочем, у нас происходило то же самое. А вот в норвежском Заполярье часть фортификации сохранилась в девственном состоянии – орудия, подземные коммуникации – многое. Одна из причин – это удаленность объектов от цивилизации, а вторая причина сохранности в том, что в послевоенные годы батареи продолжали находиться на боевом дежурстве. Только целеуказание поменялось.Зенитка на батарееЗенитка на батарееНемецкая батарея Skrolsvik 1Немецкая батарея Skrolsvik 1Немецкая батарея Skrolsvik 2Немецкая батарея Skrolsvik 2

Впрочем, одна из основных целей нашего похода – добраться до места, где был потоплен немецкий линкор "Тирпиц", нырнуть на него и посмотреть, что осталось на дне от этой громадины. Ну и заодно получить удовольствие от северной природы и рыбалки."Тирпиц"

Линкор "Тирпиц" – второй линкор типа «Бисмарк», спущенный на воду 1 апреля 1939 года. После гибели Бисмарка самый мощный корабль в составе Кригсмарине: длина 253 метра, ширина 36, максимальное водоизмещение 53500 т, скорость хода 30.8 узла (57 км ч.). Вооружение: восемь 380 мм и двенадцать 150 мм орудий, а также 116 стволов зенитной артиллерии от 20 до 105 мм.

В январе 1942 года "Трипиц" был отправлен в Норвегию. С этого момента немцы начали охоту за полярными конвоями, а британцы «охоту на Тирпиц».

На этом театре военных действий линкор оказался в большей степени угрозой психологической – одним своим присутствием сковывал существенные силы британского флота и угрожал арктическим конвоям, которые доставляли стратегические грузы по программе ленд-лиз в Мурманск и Архангельск.

Два с половиной года продолжалась охота на "Тирпиц", и большую часть времени линкор простоял во фьордах. Результаты его редких выходов в море были более чем скромны.

В марте 1942 года итогом похода стал отставший от конвоя QP-8 советский лесовоз «Ижора». Причём потопленный одним из миноносцев сопровождения.В июле 1942 конвой PQ-17, хотя был распущен и оставлен без охраны именно из-за угрозы со стороны "Тирпица", колоссальные потери понес все же в результате атак немецкой авиации и подводных лодок. Этот эпизод эмоционально и невероятно круто, описан в книге Валентина Пикуля «Реквием каравану PQ-17». Правда, это литературное произведение, и при всех достоинствах относиться к нему надо соответственно.

В сентябре следующего года "Тирпиц" участвовал в высадке германских войск на Шпицберген, чье пребывание на острове продолжалось аж целых три дня – с 6 по 9 сентября 1943 года.

А вот британцы довольно успешно охотились на "Тирпиц", время от времени отправляя его в ремонт, пока 12 ноября 1944 года окончательно не отправили его на дно у южной оконечности острова Хакойя, в шести морских милях к западу от Тромсе. В тот день три 5,5-тонные бомбы Tallboy, сброшенные с четырехмоторных Ланкастеров достигли своей цели – спустя 10 минут линкор перевернулся, по разным оценкам отправив на тот свет от 950 до 1200 моряков. Часть бомб упала мимо и создала, как пишут в интернете, искусственные озера. На самом деле, следы от бомб, как на берегу, так и на дне, остались – это воронки диаметром около 10 метров, и скорее, небольшие прудики, заполненные водой. Тем не менее - размеры впечатляют.Воронка от авиабомбы TallboyВоронка от авиабомбы TallboyФрагмент палубной лебедки

Фрагменты линкора Тирпиц

При отливе на берегу можно увидеть многочисленные фрагменты механизмов "Тирпица", а на дне действительно лежит большой кусок носовой части корабля. Как в интернете пишут - так и есть на самом деле. Правда, то, что можно увидеть при "низкой воде", не останки линкора, как полагают многие, а понтон, который остался после его распила. 

В англоязычной версии Вики довольно подробно описан ход и результаты всех британских атак на линкор "Тирпиц", и я не буду повторять то, что уже многократно описано. Долгое время  не было ясности в участии в охоте на "Тирпиц" наших подводников. После войны британские морские власти пригласили к осмотру повреждений линкора и советских представителей - на предмет подтверждения успешности атаки советской подлодки К-21 под командой кап-два Николая Лунина. Осмотр не установил следов ремонта. Атака Лунина была, но, к сожалению, её успешность отражена только в художественной литературе и некоторых публикациях.

С 1948 по 1957 г. г. "Тирпиц" резали. Броневая сталь - штука полезная, палубный лист до сих пор используют в регионе Тромсе как временное покрытие для ремонта дорог. Видел в пригороде. Резали и продолжают резать линкор и на сувениры. Нас сия участь тоже не миновала – из куска меди мы сделали небольшие рынды для участников экспедиции.

Несколько лет назад кусок брони "Тирпица" даже был выкуплен у норвежцев немецкой компанией "Бокер" для изготовления ограниченной серии ножей.Памятник. Броневая плита линкора ТирпицПамятник. Броневая плита линкора Тирпиц

Известный британский журналист и писатель Людовик Кеннеди в своей книге так финализировал судьбу корабля: "Прожил жизнь инвалида и умер смертью калеки".Остров Hakoya Место гибели Тирпица Остров Hakoya Место гибели Тирпица

Про "Тирпиц" и охоту на него можно узнать много "вкусных" подробностей. И я никоим образом не подвергаю сомнениям упорство и мужество тех британцев, летчиков и моряков, которые участвовали в рейдах на "Тирпиц" и в конце концов отправили его на травянистое дно норвежского фиорда. Но вот о чём не пишет англоязычная Вики, так это об участии и решающей роли в охоте на "Тирпиц" нашей авиационной разведки. Справедливость требует отметить, что важнейшие разведданные о местонахождении линкора предоставлял Северный флот, а конкретно 118-й отдельный авиационный разведывательный авиаполк.

Уже спустя год или даже больше, после окончания нашего похода мне позвонил мой друг и коллега Роман Рябинцев (руководитель Костромского отделения Русского географического общества) с вопросом: в курсе ли я, кто помог отправить на дно линкор "Тирпиц"? Ну да, я, разумеется, был в курсе, что Северный флот приложил к этому руку. Но без подробностей.

Оказалось, что в этой истории есть конкретный герой. Наш герой. Костромич, герой Советского Союза Леонид Ильич Елькин. Капитан, командир эскадрильи 118-го отдельного разведывательного авиационного полка. Самое удивительное, я бы сказал, невероятное, что ценнейшие сведения о местонахождении линкора "Тирпиц", которые обеспечили британцам успех в атаке на него, капитан Елькин добыл будучи... одноглазым! Вернее не одноглазым, а потерявшим после осколочного ранения зрение на один глаз. Я с трудом понимаю, как летчик может вернуться в боевую авиацию после потери ног, как например Алексей Маресьев и Захар Сорокин.

Но как можно летать с одним глазом, да еще в разведку - вообще не представляю. Попробуйте проехать на машине по дорогам общего пользования, закрыв один глаз, - дистанцию не определить. Спросил у сына, а он летает командиром, - говорит, с одним глазом летать нельзя - феномен или тренировка.  Правда, еще один такой пример существует - герой Советского Союза Сергей Николаевич Анохин.

Самое печальное, что по какой-то необъяснимой причине герой Советского Союза Леонид Ильич Елькин даже в Книге Памяти Костромской области отсутствует. Хотя еще лет десять назад эту историю раскопал журналист Руслан Мусинов, издав книгу о гении воздушной разведки, правда, очень небольшим тиражом. Ну а костромичи Роман Рябинцев и Юрий Кокоулин явились для меня триггером для начала работы над материалом и фильмом об их земляке. Тем более, что, оказывается, эта история еще не окончена... Роман Рябинцев из Костромского отделения РГОРоман Рябинцев из Костромского отделения РГО

Но все по порядку.Леонид Ильич ЕлькинЛеонид Ильич Елькин

Итак, Леонид Елькин. Родился в костромской деревушке Малый Завраг в 1916 году. Кстати, ровесник Алексея Маресьева. Да и сходных эпизодов в судьбе обоих лётчиков хватает. На сегодняшний день в деревне осталось всего 8 домов, и дом Елькиных не сохранился. Жаль, для фильма это бы пригодилось. В 1924 году переехал с родителями в Великий Устюг. После окончания школы окончил Московский авиационный техникум. Тогда же впервые поднялся в небо, примерив на себе комбинезон учлёта в аэроклубе Осоавиахима. Учился, как и все, на двухместном У-2, который по остроумному замечанию инструктора, "состоял из палочек для усиления и дырочек для облегчения". Благодаря блестящей аттестации Елькин практически сразу попадает по спецнабору в Ейское военно-морское авиационное училище. В 1937 году, как окончивший с отличием, получает лейтенантские "кубари" и право выбора места службы. Так Леонид Елькин попадает на Северный флот.

В 1939-1940-х годах в составе 118-го авиационного полка Северного флота участвует в так называемой Зимней войне. В этот период на его счету 85 вылетов на разведку коммуникаций противника. Как и многие летчики, Елькин мечтал о кабине истребителя, но его отмеченные командованием успехи в авиаразведке, очевидно, тогда привели его к осознанию того, что именно в этом его призвание, или, как выражались его коллеги, "перст судьбы". В тот период в молодом офицере открылся еще один дар - умение передавать наработанный опыт разведки в сложных погодных условиях Заполярья своим товарищам.

С июля 1941 года Леонид Елькин – командир звена 4-й эскадрильи 118-го отдельного разведывательного авиационного полка. Всего за годы войны произвёл 254 боевых вылета, из них 129 ночью на бомбежку войск противника и 125 днём на дальнюю и ближнюю разведку коммуникаций противника. Елькин, по свидетельству однополчан, был "мастером пилотажа и тонким тактиком", обладал опытом, чутьем и, вероятно, везением: сведения, которые он доставлял командованию, позволяли успешно топить вражеские корабли и транспорты. И то, что командующий Северным флотом адмирал Арсений Григорьевич Головко лично ставил задачу Елькину, говорит, если хотите, о таланте летчика.  Секрет его результативности - "видеть все, оставаясь незамеченным. Гарантия успеха - скрытность и внезапность". Изучая особенности его тактики, прихожу к выводу, что даже сложную и переменчивую погоду в Заполярье он сделал своим союзником - "чем хуже метео, тем больше шансов на успешную разведку и благополучное возвращение на базу".К лету 1942 года командование флота было обеспокоено активизацией подводных сил противника у берегов Новой Земли и даже Карского моря. Наскоки "волчьей стаи" папаши Дёница на коммуникациях Севморпути были огромной угрозой для транспортов, доставлявших грузы по главной транспортной магистрали в Арктике.

Задачу разведчику ставил лично адмирал Головко: "Готовь свою летающую лодку для полета на Новую Землю. Знаю, сектор не твой, но нужны твой опыт и квалификация. В Белушьей губе залива Рогачёва садятся наши гидросамолеты, а нам нужен еще и сухопутный аэродром, для посадки колесных машин - бомбардировщиков, штурмовиков и истребителей. Твоя задача доставить туда картографов и геодезистов. И будь острожен - похоже, где-то рядом замаскирована база немецких подлодок".

Утром 27 июля старший лейтенант Елькин вылетел на двухмоторной летающей лодке "Каталине". Выбор самолета был не случаен - он обладал, в отличие от большинства собратьев, рекордной дальностью и мог находится в воздухе до 20 часов. Вечером того же для "Каталина" приводнилась в Белушьей губе. Но как только пассажиры высадились на берег в бухту, ввалилась немецкая подлодка и, расчехлив палубное орудие, открыла огонь по "Каталине". Её командир получил осколочные ранения в голову. Обмотавшись полотенцем, обливаясь кровью, Елькин сумел поднять машину в воздух и укрыть её в другой бухте, вне досягаемости подлодки."Каталина"

В госпиталь Леонида Елькина вывезли уже на другом гидросамолете, вызванном с Большой земли. Стараниями флотских, а затем московских хирургов удалось залечить ранения в шею и голову. Но, к сожалению, один из осколков повредил глазной нерв, и летчик практически ослеп на правый глаз - контуры предметов не различал, а свет видел в виде расплывчатого пятна. Приговор комиссии: к лётной работе не годен. Попытки уговорить врачей ничем не закончились, и тогда Елькин сменил тактику и стал осаждать кабинеты высокого начальства.

Из воспоминаний штурмана эскадрильи 118-го отдельного разведывательного авиационного полка, героя Советского Союза Петра Ивановича Селезнева: "О своих мытарствах с медиками и хождениях по инстанциям Елькин никому не рассказывал, поэтому я даже не знаю, кто поверил в него, и кем дано было разрешение на допуск к полетам. Видели мы только внешний ход дела: вернётся Леонид с очередного приема, мрачный, молчит — не подходи, потом сидит в уголке и на тумбочке очередное «прошение» пишет. Когда выпустили его в первый самостоятельный полёт, все сбежались смотреть, словно цирк какой. Летал он осторожно, «блинчиком», словно ходить заново учился, ни одной бочки не крутанул, ни одной горки не сделал, а уж высший пилотаж он просто обожал: если видишь, что кто-то жаворонком в небе кувыркается, можно не проверять - Елькин. До войны за эти фигуры наказывали и отстраняли от полётов, поэтому у Елькина была репутация чуть ли не воздушного хулигана. По-моему, как Чкалова, даже на гауптвахту за лётное «лихачество» сажали. В войну поумнели, а бывших «хулиганов» приставили к обучению молодежи. Сколько жизней спас боевой высший пилотаж! Ну, выбрался он из кабины самолёта, поглядел на нас и улыбается, а мы уж и забыли, что он когда-то улыбался. Поверите, от этой его улыбки мы, товарищи его, чуть ли не расплакались. Любили его, и в полку за Леонида переживали страшно, только он ничьих сочувствий после ранения не принимал. Характер был кремень".Леонид Ильич ЕлькинЛеонид Ильич Елькин

В конце августа 1943 года в Мурманск на эскадренном миноносце прибыло подразделение британской воздушной разведки, которому была поставлена задача: на трёх, оборудованных для фоторазведки "Спитфайрах", добыть сведения о месте базирования в Северной Норвегии кораблей Кригсмарине, и прежде всего линкора "Тирпиц"."Спитфайр"

Удар предполагалось нанести шестью мини субмаринами типа «Миджет», каждая из которых несла двухтонный заряд взрывчатки. В оперативных документах лодки-малютки именовались кораблями «X». Океанские подлодки должны были буксировать «иксы» до горловины Альтен-фьорда, а после атаки принять их обратно за пределами минных полей.

Но вот проблема - точного местонахождения "Тирпица" у британцев не было. Уже в момент нахождения группы подлодок на маршруте, британским летчикам все еще никак не удавалось добраться до цели.

Из воспоминаний штурмана эскадрильи 118-го отдельного разведывательного авиационного полка, героя Советского Союза Петра Ивановича Селезнева: «У англичан не было охотников летать на «Спитфайрах» на меньшей высоте, чем пять тысяч метров. Объясняется это очень просто. На высоте свыше пяти километров «спитфайр-разведчик» уходил от любого фашистского истребителя, такая у него была аэродинамика. А на меньших высотах «Мессершмитты» его догоняли. Вот и отгадка, почему 12 сентября 1943 года Елькин выполнил задание, а англичане нет. Летали мы с ними в одном небе, да только по-разному".

12 сентября 1943 года после двух неудачных попыток провести разведку в районе Альтен-фиорда, британцы вынуждены были обратиться за помощью к адмиралу Головко, который лично поставил задачу капитану Елькину. В 14.30 "Спитфайр" капитана Елькина поднялся в воздух и через два с половиной часа был над предполагаемой целью. Альтен-фьорд встретил зарядами дождя и мокрого снега. В первом заходе пришлось снизиться до высоты 50 метров, но зафиксировать цель не удалось. Немцы при этом огня не открывали - не успели опознать. Елькин мог бы улететь, но принял решения ждать и через полчаса барражирования дождался просвета в облаках и под ураганным огнем зениток трижды прошелся "по головам", зафиксировав на фотокамеру все крупные корабли, стоявшие на рейде. Радиограмма с точными координатами "Тирпица" ушла в штаб контр-адмирала Барри, а снимки, сделанные Елькиным вылетели в Лондон."Тирпиц"

22 сентября 1943 года двум из шести мини-подлодок удалось достичь цели и сбросить под днищем "Тирпица" четыре мины. Немецкий линкор получил серьезные повреждения и выбыл из строя на шесть месяцев. К апрелю 1944 года он был отремонтирован, но прежнюю скорость хода восстановить не удалось. 12 ноября 1944 года в охоте на "Тирпиц" была окончательно поставлена точка. Командиры двух мини-подлодок, участвовавших в атаке, были награждены высшими военными наградами Великобритании - Крестами Виктории. 12 сентября 1943 года капитану Елькину перед строем была объявлена благодарность.

22 января 1944 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство» капитан Елькин был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 2647).Добавьте описание29 февраля 1944 года капитан Леонид Ильич Елькин, одноглазый летчик, летавший на безоружном "Спитфайре", не вернулся с разведки порта Нарвик.Добавьте описаниеДобавьте описаниеДобавьте описание22 мая 1944 года он был посмертно удостоен Ордена Британской империи V степени.Добавьте описаниеДобавьте описаниеВ 1993 году фрагменты "Спитфайра" капитана Елькина были обнаружены на побережье Северной Норвегии. Так что эта история еще не окончена. По крайней мере, для нас.

Редакция Русского следа благодарит Юрия Кокоулина и Романа Рябинцева за предоставленные материалы.Добавьте описаниеАлексей Никулин

Честь имею!

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