Разоблачаем. Советские морские мифы. «Пижма»

Мифы – морские в том числе – явление, периодически возникающее в поле СМИ. Уже несколько десятилетий, каждые 7 – 8 лет всплывают истории о «Пижме», перевозящей заключенных ГУЛАГа и об эсминцах проекта 45-бис, предназначенных для войны с американцами в Антарктиде и многое другое. Каждое новое поколение читателей получают возможность с ними ознакомиться. В этот раз мы коснемся 2 тем, относящимся к "морским мифам".

Первый миф – о пароходе «Пижма», который шел в паре со знаменитым «Челюскиным», и на котором перевозили заключенных ГУЛАГа, второй – об Антарктическом флоте СССР и о кораблях, входивших в него. Мы подробно объясним, почему эти истории – выдуманы.

Пароход «Пижма», перевозивший заключенных

Этот миф появился в конце 90-х годов ХХ века – времени, когда массово появлялись публикации о настоящих и мнимых преступлениях 30-х годов. В 1997 году в газете «Известия» появилась заметка Прокопенко, в марте 2000 года в еженедельной газете «Новая Сибирь» появилась статья Э.И. Белимова «Тайна экспедиции «Челюскина». Эту статью перепечатали многие СМИ (например, петербургская газета «Час пик» и даже один из израильских (!) журналов), вышла она и на телеэкраны.

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Такая мрачная страшилка, пришитая к идее научной экспедиции, получила быстрое распространение. Очерк был перепечатан многими изданиями и многими интернет-сайтами. Эта эпидемия продолжается до сих пор.

В августе 2001 года телеканал ТВ-6 в своей программе показал сюжет о «Пижме», а в 2005 году на телеканале «Культура» в цикле «Секретные проекты» был показан фильм «Неизвестный "Челюскин"» производства телекомпании «Цивилизация». По жанру он позиционировался как «документально-художественный исторический детектив».

Содержание мифа

Суть мифа в следующем. В 20–30-е годы в СССР не было богатых и стабильных месторождений олова. Этот стратегический материал за валюту покупался за рубежом. Перед советскими геологами была поставлена стратегическая задача – найти богатое месторождение на территории СССР. В полевые сезоны 1933 и 1934 годов геологами Арктического института (сегодня Институт Арктики и Антарктики) была установлена территория, на которой такое месторождение могло было быть – так называемые «точки Серпухова». Располагались они на Чукотке. Само собой, строить там рудник и комбинат должны были заключенные ГУЛАГа. Вопрос состоял в том, как их незаметно доставить в столь удаленный регион. Для прикрытия данного похода было решено использовать широко освещаемый в прессе поход по Северному морскому пути (СМП) парохода «Челюскин». Пароход Челюскин летом 1933 года в Ленинграде

Момент гибели Челюскина Немного отвлекаясь, скажем, что этот поход был классической авантюрой советской эпохи. До него СМП за одну навигацию прошёл ледокольный пароход «Александр Сибиряков» Ледокольный пароход – это обычное грузовое судно с усиленным корпусом, позволяющим ходить во льдах. Сегодня такие суда называются судами с усиленным ледовым классом. Восемь таких пароходов (7 ледокольных парохода и ледорез «Литке») были куплены царским правительством во время Первой мировой войны для обеспечения доставки грузов в Архангельск. «Челюскин» был обычным сухогрузным пароходом с тонкими бортами и большой шпацией – расстоянием между шпангоутами. У ледоколов шпангоуты стоят близко друг к другу – это дополнительная защита борта от льда.Момент гибели Челюскина

Для перевозки заключенных якобы выбрали однотипный пароход, так же построенный в Дании – «Пижма». По версии создателей мифа, в Копенгагене, на верфи компании «Бурмейстер и Вайн» были построены два однотипных торговых судна – «Лена» и «Пижма». «Лену» передали в распоряжение Главному управлению Севморпути и переименовали в «Челюскин», а «Пижму» передали НКВД для доставки заключенных в северные лагеря. Некоторая задержка с выходом «Челюскина» из Мурманска объяснялось тем, что не всех заключенных успели доставить на «Пижму». Замысел чекистов был прост – для того, чтобы спрятать вещь, её надо положить на самое светлое место. Этот принцип и был применен в данном случае. Суда шли в паре, на небольшом расстоянии друг от друга. Поскольку все внимание было привлечено к «Челюскину», «Пижма» оставалась в тени. По планам, суда должны были идти вместе до Певека. Не будем подробно рассказывать эту легенду о переходе двух судов, прейдем к самому главному. После того, как «Челюскин» был затёрт льдами и затонул, было принято решение взорвать «Пижму» вместе с заключенными. «Пижма» находилась в 30 километрах от «Челюскина». Охранники на аэросанях были перевезены на «Челюскин» (правда, не ясно, куда они делись потом), а 2 000 заключенных ушли на дно вместе с «Пижмой». Однако в статье Белимова очень много несоотвествий, такое впечатление что писалась она, основываясь чуть ли не на скупых материалах из школьного учебника. В частности, описывается встреча двух кораблей в январе 1934 года - встреча, которой не могло быть по причине того, что "Челюскин" к тому времени уже почти четыре месяца дрейфовал, вмерзший в лед. Есть ошибки в дате выхода из Мурманска, и даже утверждение что "Пижма" была однотипной "Челюскину" опровергается датской верфью Burmeister and Wain, где по специальному проекту был построен "Челюскин" - такой пароход в те годы был построен только один.

В списках кораблей Мурманского и Дальневосточного пароходств нет никакой "Пижмы". Ничего о ней не знают и зарубежные исследователи, много лет занимавшиеся истрорией "ГУЛАГа". Да и оловянные рудники Певека находятся гораздо западнее района, где застрял во льдах "Челюскин". Шедшему с ним кораблю, даже если он и существовал, не было нужды идти дальше на восток.

Еще раз немного отвлечемся. Эта история – не первая попытка «утопить» заключенных на борту пароходов ГУЛАГа. Еще в конце 30-х годов в эмигрантской прессе было много публикаций о гибели в Чукотском море в 1935 году парохода «Джурма» с 12 000 заключенных(!!!) После того, как стало понятно, что на относительно небольшом пароходе столько человек просто физически не поместится, один ноль убрали.

Главным от органов на «Пижме» был некий Кандыба. После гибели «Челюскина» он запросил Москву о своих действиях. Там ответили: «Взрывать». Кандыба заложил взрывчатку и подорвал судно. Однако, сработали не все заряды, «Пыжма» тонула медленно, заключённые выбрались на лед, выгрузили запас продовольствия и рацию. Кто-то из заключенных был знаком с радиоделом, и по радио запросили о помощи. Несколько человек эвакуировали американскими самолетами в США. В Америке они попали на обложку журнала. В СССР Кандыбу повысили в звании до комбрига и наградили орденом Красного Знамени, но после появления этого журнала – расстреляли. Вот такой жуткий бред.

Опровержение

Отто Юльевич Шмидт Отто Юльевич Шмидт

Необходимо сделать одно отступление, которое справедливо для всех морских мифов, не только советских. Морские мифы распознать значительно легче, чем все остальные. Дело в том, что при придумывании какой то истории очень важно показать её правдоподобность. В ней никогда не скажут: «Отплыл на корабле». Обязательно укажут название, иногда номер проекта. Для достоверности. И это название будет лакмусовой бумажкой на правдивость истории. Дело в том, что в ХХ и XXI веке жизнь корабля оставляет столько следов, что невозможно представить корабль или судно инкогнито. В этом и нет необходимости. Все корабли, даже выполняющие самые секретные задания, хорошо известны. Например, в ВМФ есть два сверхсекретных подразделения – ОСНАЗ и ГУГИ. Говорят, что ГУГИ по степени секретности превосходит знаменитое ГРУ. Однако, во всех справочники и в профильной литературе есть список кораблей, которые подчиняются одному и другому ведомству. О выполняемых ими заданиях, мы, возможно, не узнаем никогда, но то, что эти корабли принадлежат данным структурам, известно.

Возвращаясь к ХХ веку, скажем, что в СССР действительно существовали суда, которые перевозили заключенных, в частности, на Колыму. Все заключенные на Колыме подчинялись Дальстрою, который в свою очередь, входил в структуру НКВД. У этой организации есть страница в Википедии, где указываются все пароходы Дальстроя. Именно благодаря тому, что информацию о кораблях и судах невозможно скрыть, был развеян миф о гибели 1 200 человек на пароходе «Джурма». Дело в том, что почти все пароходы «Дальстроя» не строились на отечественных верфях, а покупались за границей. Утверждалось, что «Джурма» погибла в Чукотском море в первой половине 1935 года. Но дело в том, что пароход был куплен СССР только в конце 1935 года. А когда она, якобы, погибла, пароход еще ходил под голландским флагом под названием «Brielle». Так закончился миф о «Джурме». Пароходы «Дальстроя» действительно гибли. О гибели парохода «Индигирка» я как-нибудь расскажу в дальнейшем.

Если применить подобный подход к данной истории, то без труда можно установить, что в Копенгагене был построен только один грузовой пароход «Лена», переименованный в «Челюскин». Никаких других судов этого проекта построено не было. Более того, в Дании в 30-е годы ХХ века не было построено ни одного торгового судна с названием «Пижма». В списках судов Народного комиссариата морского флота СССР не было судна с названием «Пижма». Все остальные подробности этой истории просто не интересны.

К тому же хочу подчеркнуть, что версия Белимова была оформлена в виде рассказа сына человека, якобы выжившего после гибели парохода «Пижма». Здесь в первые называется название корабля с заключенными, приводится их численность и рассказывается о их дальнейшей судьбе. Закончить рассказ об этом мифе можно любопытным фактом. Дотошные исследователи нашли судно с названием «Пижма». Им оказался плавмагазин на реке Печоре. Правда есть еще современный сухогруз с таким же наименованием. Дату постройки не удалось выяснить, но по виду ясно, что судно весьма современное. Вот что пишет Лазарь Фрейдгейм в статье "Домыслы и правда об экспедиции «Челюскина»":

"Могие, вовлеченные в околочелюскинские проблемы после публикации работы Э.И. Белимова, хотели выяснить серьезные вопросы в общении с автором. Я также предпринял настойчивые попытки найти возможность выяснить соотношение литературного вымысла и факта непосредственно у автора. К сожалению, могу сообщить, что узнать мнение Э.И. Белимова уже никому не удастся. По сведениям его старых сослуживцев он умер в Израиле примерно три года тому назад.

Проверка всех основных положений работы Э. Белимова или израильской версии, как называют ее некоторые, закончена. Рассмотрены факты и публикации, заслушаны воспоминания свидетелей. По-видимому, в сочетании со всеми остальными данными, проанализированными выше (в статье Фрейдгейма), это позволяет на сегодняшний день поставить точку в расследовании «тайн» экспедиции «Челюскина». Пришел конец действию презумпции невиновности. В соответствии со всеми известными на сегодня сведениями можно утверждать, что «Пижма» является литературным вымыслом".

Благодаря усилиям падких на сенсации журналистов версия обросла целой серией свидетелей и участников, в памяти которых якобы всплывали события тех далеких лет. Все эти детали в точности повторяют фрагменты литературного опуса Белимова. Те же имена, то же чудесное спасение, те же священники и коротковолновики-рекордсмены… Обращает на себя внимание тот факт, что все без исключения интервью, воспоминания и публикации такого рода появились позже публикации работы Белимова.