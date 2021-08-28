Краткая правдивая история США

В 1495 году испанцы открыли новый континент, названный позже Америкой. И нашли там золото. И туземцев, у которых это золото можно было отобрать. После чего принялись активно пытать, превращать в рабов и убивать туземцев (это называлось «обращением в истинную веру»), а золото возить домой в Испанию.

Об этом узнали англичане и тоже захотели золота. Сначала они просто пиратствовали, за что ряд самых отмороженных головорезов получил от британской короны рыцарские звания.

Потом они решили основать собственные поселения, но поскольку кораблей у Испании было больше и самые жирные места она уже взяла под свой контроль, то англичанам, самим живущим существенно севернее, пришлось основывать свои колонии также существенно севернее.

Золота в тех местах оказалось существенно меньше, поэтому сначала поселенцы промышляли в основном охотой и фермерством (на севере), а потом начали выращивать табак, сахар и хлопок (в основном на юге).

Для этого с одной стороны с энтузиазмом принялись выпиливать местное население, а с другой массово завозить рабов. Причём рабами были не только негры из Африки, но и, например, ирландцы, а также каторжники, осуждённые за различные тяжёлые преступления.

Через какое-то время колонии решили, что они не хотят платить налоги в метрополию, и развязали войну за независимость. Ещё одной из причин войны за независимость был запрет поселенцам селиться к западу от Аппалачских гор, где жили индейцы.

Американцы очень любят рассказывать, как они победили британцев в войне за независимость – снимают про это фильмы, выпускают игры и так далее. Но при этом практически никогда не показывают, что ради того, чтобы нагадить конкурентам, в эту войну на стороне будущих США вписались Испания, Франция и даже Голландия. Сами американские ополченцы воевали из рук вон плохо, в основном бегали от британского экспедиционного корпуса по всей стране, и без помощи «великих держав» ничего бы не добились.

Была ещё вторая англо-американская война, о которой американцы вспоминать почему-то не любят. Во время наполеоновских войн США решили, что Британия слишком вовлечена в европейские войны и они смогут под шумок отжать себе Канаду и Флориду. Но не тут-то было. Немногочисленный британский корпус не только отразил очередные попытки американцев взять Квебек, но и между делом взял Вашингтон и сжёг Капитолий и Белый дом (потом их пришлось отстраивать заново). Плюс британский флот уничтожил кучу американских пиратов (каперов). Война по сути закончилась «белым миром».

Хотя потом американцы со временем внушили себе, что победили. Они всегда так делают.

Некоторое время американцы искали, к кому из соседей придолбаться, чтобы отжать территорий. По большей части безуспешно, хотя Техас у Мексики им всё-таки случайно удалось отжать (опять же, в основном потому, что самим мексиканцам эта война была не особо интересна). Кстати, Техас отделился от Мексики потому, что там отменили рабство. Но этого вам не расскажут.

Потом скука достала американцев до такой степени, что они устроили гражданскую войну и принялись выпиливать друг дружку. Причём делали это с таким энтузиазмом, что потери в гражданской войне оказались самыми большими за всю историю США. И даже Вторая мировая, Корея и Вьетнам даже близко не смогли приблизиться к гражданской по смертности. Никого американцы не ненавидят так сильно, как самих себя.

Там много всего было показательного. Например, как ирландских беженцев, прибывавших в страну, спасаясь от искусственного голода (Великий картофельный голод), сразу с трапа корабля записывали в солдаты, давали форму, винтовку и отправляли на фронт.

Из смешного: всю войну обе стороны (да, конфедераты тоже это делали, потому что в составе северян было четыре рабовладельческих штата) активно освобождали рабов. Но… только чужих. Своих по-прежнему держали в загонах.

И даже когда рабство в США формально отменили, отношение к неграм не стало лучше. Их не пускали во многие места, им не давали гражданских прав, их линчевали и вешали, иногда массово.

Кроме негритянских рабов были ещё и азиаты (японцы, китайцы, корейцы и так далее). Отношение к которым было ненамного лучше, и которых массово использовали в качестве почти бесплатной рабочей силы на строительстве железных дорог, мостов, дамб и прочих тяжёлых работах. Есть сериал «Воин», там это показано достаточно наглядно.

Ну и, конечно, всё это время в фоновом режиме продолжался геноцид коренного населения Америки – индейцев…

Романтизируемый период американской истории – так называемый «Дикий Запад». Если кратко, это когда на большей части территории страны вас могли пристрелить без причин и последствий. Просто «потому что могут». И единственный шанс выжить был начать стрелять первым (правда, «плохие ребята» обычно ходят большими бандами, что намекает). Впрочем, если смотреть свежие криминальные сводки из США, то ничего не изменилось.

Во время Второй мировой войны США большей частью отсиживалось у себя за лужей, а решили повоевать в Европе только тогда, когда поражение нацистов от СССР уже стало неизбежной очевидностью (или очевидной неизбежностью). При этом они неоднократно неиллюзорно отхватывали от японцев, завалили трупами побережье Нормандии (этот позорный эпизод у них тоже почему-то подвигом считается) и уничтожили несколько сотен тысяч гражданского населения Японии ядерными бомбардировками.

Вообще с безоружным гражданским населением у США получается воевать гораздо лучше, чем с любыми войсками (даже в шлёпанцах). Это они ярко продемонстрировали во Вьетнаме, где убили свыше шести миллионов человек мирного населения, но войну всё равно проиграли и позорно сбежали.

Другие их войны – Ирак, Афганистан – проходят примерно по такому же сценарию: разбомбить всю страну, убить побольше гражданского населения, проиграть партизанам в шлёпанцах и сбежать.

При этом в самих США сотни тысяч бездомных, 15% населения под угрозой выселения, дома из картона, миллионы наркоманов, массовая нищета, треть населения недоедает, а тупость и безграмотность американцев давно стала нарицательной.

Я вот смотрю на всю эту историю, состоящую сплошь из геноцида, рабства, немотивированного и запредельного насилия, беспредела, цензуры, преследования инакомыслящих и инаковыглядящих, лицемерия и подлости – и не могу понять: почему некоторые считают это идеалом и образцом для подражания?

P.S. Нет, были в США и прекрасные моменты. Например, фильм «Беспечный ездок» вдохновил миллионы байкеров по всей планете. Но, если кто забыл, главных героев убили. Просто так, без причины. И так у них во всём.