Шедевры Прокудина-Горского

Известный русский фотограф, родоначальник цветной фотографии в России Сергей Михайлович Прокудин-Горский (1863-1944). Родился во Владимирской губернии в дворянской семье, в С.-Петербурге оказался после 1878 г., когда его отец Михаил Николаевич получил должность сверхштатного чиновника канцелярии Совета Императорского Человеколюбивого общества в звании камергера.

В 1882 г. отец по-прежнему камергер Высочайшего двора, в чине Действительного Статского Советника (такой чин соответствовал в армии чину Генерал-майора).

Мать Сергея, Мария Николаевна, богатая предпринимательница, содержала магазины, занималась торговлей.

В 1883-1886 будущий фотограф воспитывался в Александровском лицее.

В 1866-1888 гг. он числился вольнослушателем в Петербургском университете, а в 1888-1890 гг. обучался в Военно-медицинской Академии (не окончил).

Изучал живопись в Императорской Академии художеств.

В 1890 г. Сергей женится на дочери Гатчинского промышленника Анне Александровне Лавровой. Прокудин становится директором правления на предприятии тестя. В 1890-х, кроме службы, занимался изучением фотографии. В 1897 г. начал делать доклады о технических результатах своих исследований. Далее началась публикация его книг.

В 1900 г. Русское техническое общество показало черно-белые фотографии Прокудина-Горского на Всемирной Парижской выставке.

В начале ХХ века Сергей Михайлович стал развивать занятия по воспроизведению цвета и уже с осени 1903 года начал свои первые поездки, упражняясь в черно-белой и цветной фотографии.

Осенью 1906 года получил за свои работы медали в Антверпене и Ницце.

Прокудиным-Горским были сделаны цветные фотопортреты Льва Толстого, Фёдора Шаляпина, членов царской семьи (последние утрачены или в коллекциях). Выступал с лекциями о своих достижениях в области цветной фотографии, используя диапозитивы, в Императорском Русском техническом обществе, Петербургском фотографическом обществе и др.

Для экспедиции по Империи в 1909 году Сергею Михайловичу был, по распоряжению Императора, выделен специально оборудованный железнодорожный вагон, а для работы на водных путях правительством был выделен небольшой пароход. Для съёмок Урала и Уральского хребта - в Екатеринбург был прислан автомобиль «Ford». Ему были выданы соответствующие документы, чиновникам предписано помогать фотографу в его путешествиях. Но все съемки днём, проявление снимков в лаборатории вагона вечером, копии с негативов, внесение в альбомы - все это проводилось на собственные средства фотографа, которые постепенно истощались.

Разные поездки с целью фотографирования продолжались до лета 1916 г. После Октябрьской революции Прокудин-Горский участвовал в создании Высшего института фотографии и фототехники, а весной 1918 г. он уехал по заказу Министерства Образования в Норвегию. Но командировка превратилась в эмиграцию, так как началась Гоажданская война, и институт фотографии был не нужен.

Норвегия, Англия, Франция…

Никто не спешил спонсировать русского фотографа. И в 1923 году для Сергея Михайловича наступил финансовый крах. Для выживания был открыт в Париже небольшой фотографический салон.

Семье удалось вывезти часть коллекции из России. Но во время оккупации Парижа коллекция хранилась в сырых подвалах, а в 1948 году была продана наследниками Библиотеке конгресса США.

Скончался в Париже в сентябре 1944 года. Похоронен на русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

Вот некоторые работы Сергея Михайловича.

Русский город Белозерск (Вологодский край) на фотографиях С.М. Прокудина-Горского

Большинство из представленных на фотографиях церквей ныне находятся в удручающем состоянии.

Суздаль на фотографиях Сергея Михайловича Прокудина-Горского, пионера русской цветной фотографии Суздаль на фотографиях Сергея Михайловича Прокудина-Горского, пионера русской цветной фотографии Вид на Суздаль по реке Каменке, 1912 год Углич. Дом Димитрия - сына Ивана Грозного. 1910 г. Фотограф С.М. Прокудин-Горский Борисоглебский мужской монастырь в Торжке. Лето 1910 года.

Борисоглебский мужской монастырь в Торжке. Лето 1911 года. Борисоглебский мужской монастырь в Торжке. Лето 1911 года. Город Владимир, вид на гору с Успенским собором с Заречной стороны, 1911 год Владимир. Успенский собор с восточной стороны.1911 Краснодарский край на снимках Прокудина-Горского, 1912 год. Краснодарский край на снимках Прокудина-Горского, 1912 год. Краснодарский край на снимках Прокудина-Горского, 1912 год. Леушино на снимках Прокудина-Горского, 1909 год. Леушино на снимках Прокудина-Горского, 1909 год. Леушино на снимках Прокудина-Горского, 1909 год. Город Можайск, 1911 год. Можайск, 1911 год. Никольский собор в Можайске, Московская губерния. Фото Прокудина-Горского, 1911 г Дореволюционный Белозерск (Новгородская губерния) на фотографиях Сергея Михайловича Прокудина-Горского Дореволюционный Белозерск (Новгородская губерния) на фотографиях Сергея Михайловича Прокудина-Горского Пермь, начало 20-го века. Пермь, начало 20-го века. Пермь. Вид на город с востока, 1909 г. Цветное фото С.М. Прокудина-Горского Пригород Перми на фотографии Прокудина-Горского, 1909 г. Рязань. Общий вид с колокольни Успенского собора с северо-востока, 1912 г. Город Рязань, вид с востока. Снимок сделан с колокольни Успенского собора.1912 Смоленкск на фотографии Прокудина-Горского, 1912 год. Смоленск на фотографии Прокудина-Горского, 1912 год. Вид на Крепостную стену с башни. Смоленск. 1912 год. Северо-восточная часть г. Смоленска с крепостной стеной. 1912 год. Тобольск, фотография М. С. Прокудина - Горского Вид на Тобольск, 1912 год.Фотограф С.М. Прокудин-Горский Вид на г. Тобольск от Успенского собора с северо-западной стороны. 1912 год. Вид на Екатеринбург от дома начальника Горного округа, 1909г По реке Тобол Прокудин-Горский в 1912 г. путешествовал на пароходе. Пароход Тюмень Министерства Путей Сообщения (М.П.С.), Тобольская губерния. На рубке парохода Шексна М.П.С.(Министерства Путей Собщения). Рыбинск, 1910 год.

Есть еще небольшая часть архива, но это уже в следующий раз.

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