Шедевры Прокудина-Горского

Известный русский фотограф, родоначальник цветной фотографии в России Сергей Михайлович Прокудин-Горский (1863-1944). Родился во Владимирской губернии в дворянской семье, в С.-Петербурге оказался после 1878 г., когда его отец Михаил Николаевич получил должность сверхштатного чиновника канцелярии Совета Императорского Человеколюбивого общества в звании камергера.
В 1882 г. отец по-прежнему камергер Высочайшего двора, в чине Действительного Статского Советника (такой чин соответствовал в армии чину Генерал-майора).
Мать Сергея, Мария Николаевна, богатая предпринимательница, содержала магазины, занималась торговлей.
В 1883-1886 будущий фотограф воспитывался в Александровском лицее.
В 1866-1888 гг. он числился вольнослушателем в Петербургском университете, а в 1888-1890 гг. обучался в Военно-медицинской Академии (не окончил).
Изучал живопись в Императорской Академии художеств.
В 1890 г. Сергей женится на дочери Гатчинского промышленника Анне Александровне Лавровой. Прокудин становится директором правления на предприятии тестя.В 1890-х, кроме службы, занимался изучением фотографии. В 1897 г. начал делать доклады о технических результатах своих исследований. Далее началась публикация его книг.
В 1900 г. Русское техническое общество показало черно-белые фотографии Прокудина-Горского на Всемирной Парижской выставке.
В начале ХХ века Сергей Михайлович стал развивать занятия по воспроизведению цвета и уже с осени 1903 года начал свои первые поездки, упражняясь в черно-белой и цветной фотографии.
Осенью 1906 года получил за свои работы медали в Антверпене и Ницце.
Прокудиным-Горским были сделаны цветные фотопортреты Льва Толстого, Фёдора Шаляпина, членов царской семьи (последние утрачены или в коллекциях).Выступал с лекциями о своих достижениях в области цветной фотографии, используя диапозитивы, в Императорском Русском техническом обществе, Петербургском фотографическом обществе и др.
Для экспедиции по Империи в 1909 году Сергею Михайловичу был, по распоряжению Императора, выделен специально оборудованный железнодорожный вагон, а для работы на водных путях правительством был выделен небольшой пароход. Для съёмок Урала и Уральского хребта - в Екатеринбург был прислан автомобиль «Ford». Ему были выданы соответствующие документы, чиновникам предписано помогать фотографу в его путешествиях.Но все съемки днём, проявление снимков в лаборатории вагона вечером, копии с негативов, внесение в альбомы - все это проводилось на собственные средства фотографа, которые постепенно истощались.
Разные поездки с целью фотографирования продолжались до лета 1916 г.После Октябрьской революции Прокудин-Горский участвовал в создании Высшего института фотографии и фототехники, а весной 1918 г. он уехал по заказу Министерства Образования в Норвегию. Но командировка превратилась в эмиграцию, так как началась Гоажданская война, и институт фотографии был не нужен.
Норвегия, Англия, Франция…
Никто не спешил спонсировать русского фотографа. И в 1923 году для Сергея Михайловича наступил финансовый крах. Для выживания был открыт в Париже небольшой фотографический салон.
Семье удалось вывезти часть коллекции из России. Но во время оккупации Парижа коллекция хранилась в сырых подвалах, а в 1948 году была продана наследниками Библиотеке конгресса США.
Скончался в Париже в сентябре 1944 года. Похоронен на русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.
Вот некоторые работы Сергея Михайловича.
Русский город Белозерск (Вологодский край) на фотографиях С.М. Прокудина-Горского
Большинство из представленных на фотографиях церквей ныне находятся в удручающем состоянии.
Суздаль на фотографиях Сергея Михайловича Прокудина-Горского, пионера русской цветной фотографииСуздаль на фотографиях Сергея Михайловича Прокудина-Горского, пионера русской цветной фотографииВид на Суздаль по реке Каменке, 1912 годУглич. Дом Димитрия - сына Ивана Грозного. 1910 г. Фотограф С.М. Прокудин-ГорскийБорисоглебский мужской монастырь в Торжке. Лето 1910 года.
Борисоглебский мужской монастырь в Торжке. Лето 1911 года.Борисоглебский мужской монастырь в Торжке. Лето 1911 года.Город Владимир, вид на гору с Успенским собором с Заречной стороны, 1911 годВладимир. Успенский собор с восточной стороны.1911Краснодарский край на снимках Прокудина-Горского, 1912 год.Краснодарский край на снимках Прокудина-Горского, 1912 год.Краснодарский край на снимках Прокудина-Горского, 1912 год.Леушино на снимках Прокудина-Горского, 1909 год.Леушино на снимках Прокудина-Горского, 1909 год.Леушино на снимках Прокудина-Горского, 1909 год.Город Можайск, 1911 год. Можайск, 1911 год.Никольский собор в Можайске, Московская губерния. Фото Прокудина-Горского, 1911 гДореволюционный Белозерск (Новгородская губерния) на фотографиях Сергея Михайловича Прокудина-ГорскогоДореволюционный Белозерск (Новгородская губерния) на фотографиях Сергея Михайловича Прокудина-ГорскогоПермь, начало 20-го века.Пермь, начало 20-го века.Пермь. Вид на город с востока, 1909 г. Цветное фото С.М. Прокудина-ГорскогоПригород Перми на фотографии Прокудина-Горского, 1909 г.Рязань. Общий вид с колокольни Успенского собора с северо-востока, 1912 г.Город Рязань, вид с востока. Снимок сделан с колокольни Успенского собора.1912Смоленкск на фотографии Прокудина-Горского, 1912 год.Смоленск на фотографии Прокудина-Горского, 1912 год.Вид на Крепостную стену с башни. Смоленск. 1912 год.Северо-восточная часть г. Смоленска с крепостной стеной. 1912 год.Тобольск, фотография М. С. Прокудина - ГорскогоВид на Тобольск, 1912 год.Фотограф С.М. Прокудин-ГорскийВид на г. Тобольск от Успенского собора с северо-западной стороны. 1912 год.Вид на Екатеринбург от дома начальника Горного округа, 1909гПо реке Тобол Прокудин-Горский в 1912 г. путешествовал на пароходе. Пароход Тюмень Министерства Путей Сообщения (М.П.С.), Тобольская губерния.На рубке парохода Шексна М.П.С.(Министерства Путей Собщения). Рыбинск, 1910 год.
Есть еще небольшая часть архива, но это уже в следующий раз.
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