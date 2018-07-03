Американский генерал рассказал, как сражались русские в Сирии

Проясняются детали нападения не игиловцев, а именно американцев на наших контрактников в начале февраля этого года. 13 февраля, Пентагон провёл для прессы брифинг, посвящённый операциям на Ближнем Востоке. Специально для журналистов была налажена связь с генерал-лейтенантом Джеффри Харриганом, который непосредственно руководил операцией по атаке на сирийские позиции 7 февраля, в ходе которой погибли российские бойцы из ЧВК Вагнера. Генерал Джеффри Харриган

В частности, он рассказал, какие силы ему пришлось задействовать. В первом эшелоне шли многоцелевые истребители F-22 и беспилотники MQ-9. В их задачу входило не только нанесение ударов управляемыми ракетами, но и прикрытие так называемого «ганшипа» AC-130, на борту которого находится ствольная артиллерия. Именно его за работу наземной артиллерии приняли участники того боя.

Однако первый удар должного эффекта не произвёл, и русские контрактники продолжали упорно стоять на позициях. Тогда в воздух подняли новые звенья беспилотников, которые совместно наносили удары уже с истребителями F-15E. Но "противник" держался.

Тогда было задействовано куда более грозное оружие – стратегические бомбардировщики B-52, наследие времён холодной войны. Именно эти машины проводили ковровые бомбардировки во Вьетнаме и других горячих точках. Только после сокрушительных ударов B-52, каждый из которых способен нести более 30 тонн бомб, российские бойцы начали отступать. На их преследование Харриган направил ударные вертолёты «Апач», которые добивали технику, на которой бойцы старались эвакуировать раненых. Всего бой продлился три часа. Три часа русские парни вели бой с курдами, несмотря на то, что генерал Харриган задействовал всюдоступную авиацию.

Как видно, все сообщения, которые поступали в первые сутки после боя и были заклеймены фейками - подтверждаются. И расстрел отступающих с вертолётов, и «ганшип», принятый за артиллерию.

Американцы с вертолётов добили раненых: подробности гибели сотни российских бойцов в Сирии Стало известно, что армия США нанесла «оборонительный удар» по частям сирийской армии в провинции Дейр-эз-Зор, перешедшим Евфрат. В это же время начали поступать первые сообщения о том, что среди погибших сирийцев было и несколько российских военных советников.

Позже информация изменилась и речь шла уже о бойцах частной военной компании Вагнера, через которую в Сирию на войну едут добровольцы из России – ветераны чеченских войн и офицеры запаса. При этом речь шла уже о десятках погибших, называлась цифра в 158 человек.

Информация о трагическом инциденте начала подтверждаться. Так, иранское новостное агентство FARS, со ссылкой на источники в «Хезболле», подтвердило, что под удар попала колонна российских бойцов. Американский телеканал CBS также упомянул о сотрудниках ЧВК. Администрация ресурса «Солдаты удачи», имеющая прямые контакты с бойцами из российских частных военных компаний, сообщило о подробностях боя. Как выяснилось, колонна грузовиков двигалась в направлении линии разграничения для ротации, когда по ней был открыт шквальный артиллерийский огонь. Никаких предупредительных выстрелов не было, поэтому бойцы даже не успели рассредоточится на местности. Спустя несколько минут к месту расстрела прибыли американские ударные вертолёты «Апач» и добили с воздуха выживших – именно по этой причине раненых не оказалась, вся группа была уничтожена.

Соболезнования родным и близким погибших бойцов, об отваге которых не расскажут по центральным каналам.

https://www.defense.gov/News/Transcripts/Transcript-View/Art...

https://zen.yandex.ru/media/rusbastion/prishlos-vyzyvat-b52-...

https://zen.yandex.ru/media/rusbastion/amerikancy-s-vertolet...