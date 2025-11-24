Немецкие потери в операции «Багратион» — тайна, которую необходимо раскрыть

В июне у нас есть знаменательная дата — годовщина операции «Багратион» (Белорусская стратегическая операция, проводившаяся по плану под кодовым названием «Багратион»). Начавшаяся 23 июня 1944 г. операция стала выдающимся достижением отечественного военного искусства и образцом эффективности действий советских войск, добившихся колоссальных стратегических результатов.

За два месяца, что проводился «Багратион», безвозвратные потери советских войск составили 178 000 человек (попавших в плен в этой операции было мало, так что это в основном убитые). Также выбыло 537 000 раненых и заболевших. Всего советские войска потеряли 766 000 человек, около трети от начальной численности. Альтернативная история от немецких историков

А сколько потеряли в «Багратионе» немцы? Немецкие источники большие цифры наших потерь охотно приводят. Потери же немецкой стороны заявляются в 26 397 человек убитыми, 262 929 пропавшими без вести и 109 776 ранеными. Часть пропавших затем вышла к немецким позициям – с их учетом итоговая цифра составляет 390 000. То есть, немцы, хотя и признают свой разгром в операции «Багратион», но считают, что немецкие войска нанесли советской стороне вдвое большие потери, чем понесли сами немцы.

Основанием для немецкой цифры потерь являются данные службы учёта потерь при OKW. Вот только достоверность данных этой службы вызвала сомнения даже у Мюллер-Гиллебранда, который привел их в труде «Сухопутная армия Германии 1933-1945».

Можно встретить ссылки на этот труд и приведённые в нём цифры немецких потерь за войну с комментариями в том духе, что вот авторитетный источник, в котором посчитаны немецкие потери, и они сравниваются с гораздо более высокими советскими потерями в войне.

Но Мюллер-Гиллебранд в своей работе не только привёл данные службы учёта потерь, но и тут же, со следующего абзаца, дал критику этих данных и всей немецкой системы учёта потерь. В итоге он приходит к выводу, что реальные немецкие потери значительно превышали собранные службой учёта потерь цифры.

Служба учёта основывалась на донесениях из войск о потерях. Но в этих донесениях могли содержаться ошибочные сведения. Мюллер-Гиллебранд выделил причины ошибок: «К моменту отправки донесения… не всегда представлялось возможным собрать полные и надёжные сведения о числе убитых»; «В условиях быстротечной маневренной войны… особенно в периоды отступления войск имело место, естественно, некоторое запоздание с представлением донесений или частичное отсутствие таких донесений в течение многих дней». Операция «Багратион» является ярким примером именно такой ситуации для немцев (быстротечные боевые действия, разгром и отступление), когда немецкая система учёта потерь стала не просто сбоить, а развалилась. В результате масса реально потерянных немецких солдат в отчётность не попали.

Известный немецкий современный исследователь Р. Оверманс также оценил как недостоверные данные о потерях, собранные немецкой службой учёта. По подсчётам Оверманса, реальные потери вооружённых сил Германии в июне-декабре 1944 примерно на 500 000 убитых превышают данные официальной службы учёта. Значительная часть этого превышения должна приходиться на «Багратион».

В общем, есть обоснованные указания на недостоверность статистики от службы учёта OKW, а именно, на занижение немецких потерь. Но немецкие источники по «Багратиону» всё равно держатся цифр от OKW, сохраняя убеждённость, что советские потери в этой битве вдвое или даже больше превысили немецкие. Даже сомнение в этом может вызвать агрессивную реакцию. На одном интернет-форуме (German Catastrophe in Belorussia in 1944 - Feldgrau.net) российский участник усомнился в цифре 390 000 немецких потерь, на что немецкий участник разразился злобной тирадой, что такие сомнения являются сталинской пропагандой и фальсификацией. Российский участник не стал отвечать на выпад. А зря, поскольку позиция его оппонента уязвима, его ведь тоже можно сразу обвинить в пропаганде и фальсификации – гитлеровской, с развитием до того, что этот оппонент сам лично является поклонником нацизма. Пример немецких потерь — разгромленная колонна техники.

Немецкие источники в поддержку своего убеждения о меньших потерях обязательно пишут про высокое воинское мастерство своей армии. Но главный аргумент — тезис о малочисленности войск ГА «Центр» (то есть немцев было так мало, что они не могли потерять много). По их кредо (отражённому и в немецкой Вики), в ГА «Центр» имелось всего 486 493 человека — и потери в битве не могут превышать этого числа.

Надо понимать, что на немецкой стороне не заинтересованы в коррекции цифры своих потерь, она их устраивает, позволяя выдавать произошедший с ними полный разгром за своего рода победу над русскими. Особая проблема здесь в том, их цифры могут проникать и в российскую медиасферу на почве некритического отношения к немецким источникам и, соответственно, недоверия к отечественным. Поэтому надо показать лживость немецких цифр, их основу в виде шулерских манипуляций. Колонна немецких пленных проходят мимо трофейного танка

Как установить реальную историю?

Заявляемые немецкой стороной потери в операции «Багратион» — двукратно меньшие советских — совершенно не соответствуют характеру битвы, в которой были истреблены и разгромлены множество немецких соединений, а фронт был отброшен на 600 км на запад. Вторая причина, в силу которой немецкие цифры потерь должны быть сразу расценены как лживые и неприемлемые, — это их основа на недостоверных данных службы учёта при OKW. Дав заслуженную оценку немецким цифрам, необходимо противопоставить им действительную величину немецких потерь. Но её определение на сегодняшний день является проблемой. Одним из её проявлений является широкое варьирование цифры немецких потерь в российских источниках. В них встречаются такие данные:

- 410 000 человек. Эти данные первым привёл И. Тимохович; разбивка немецких потерь в тексте Тимоховича (410 000, из них 255 000 безвозвратно; 200 000 взяты в плен) не совсем ясна, общие потери можно посчитать как 610 000 (410 + 200 000). Другие авторы, берущие цифры у Тимоховича, такого сложения не делают. Но если 200 000 пленных получаются вычитанием из 255 000 безвозвратных потерь, то на долю убитых остаётся 55 000, что неправдоподобно, поскольку не отвечает характеру битвы.

- 380 000 убитых и 158 000 пленных немцев только за один месяц с 23 июня по 23 июля. Эта цифра получена суммированием данных из докладов советских войск о потерях противника.

- 289 000 убитыми и пленными, 110 000 ранеными. Эта цифра из официального немецкого отчёта о потерях.

- 350 000. Это, видимо, «округление» цифры из немецкого отчёта.

Известные историки А. Исаев и Р. Иринархов в своих монографиях, посвящённых операции «Багратион», общие потери немцев не приводят, обходя этот вопрос. Цифра немецких потерь по докладам советских войск кажется завышенной. Но если брать цифру по докладам немецких войск, то рассказ о блестящей советской победе становится каким-то казусом. Даже в такой операции советские потери оказываются вдвое больше немецких.

Существующее положение ставит перед отечественной историографией задачу опровержения пронацистских фальсификаций и достоверного определения величины немецких потерь в операции «Багратион». Ни один сгинувший гитлеровец не должен уйти от учёта. Фальсификация означает не просто занижение немецких потерь, но и принижение подвига наших воинов – солдат и полководцев. Всё это требует ответа – настоящего, близкого к действительному определения немецких потерь в битве.

Как первый этап решения этой задачи необходимо установить численность немецких сил, участвовавших в битве. В немецких источниках приводится цифра в 486 000 ч. При этом в советских источниках численность сил противника к началу операции определяется в 1,2 млн. Как получается такая разница? Ответ расписывается ниже, его суть — шулерские манипуляции немецкой стороны, занижающие её силы, участвовавшие в битве, и их потери.

486 000 — это так называемая боевая численность ГА «Центр». Общая же численность ГА «Центр» составляла 850 000 человек. Немецкие историки, кажется, сами удивляются — откуда ещё столько людей — 360 000? Предполагается, что это оккупационная администрация, военизированные организации, разномастные коллаборационистские формирования и т. п. В общем, люди, не имеющие отношения к собственно вермахту. Видимо, немцам сызмальства внушается цифра в 400 000 человек и общее представление о том, что русских на фронте было в 5-8-15… раз больше.

Вот только эти представления лживы и в общем для советско-германского фронта, и в частном случае «Багратиона». Мюллер-Гиллебранд даёт такие данные по силам немецкой стороны на восточном фронте: 1 июля 1944 вермахт имел там 2,2 млн человек (в ГА «Центр» более 800 000, в ГА «Север» 540 000, в ГА «Северная Украина» и ГА «Южная Украина» – 400 000 и 510 000; при этом общая численность вооружённых сил Германии составляла более 9 млн). Есть авторы, что берут цифру 2,2 млн и сравнивают с общей численностью советской действующей армии в 6,6 млн. Исаев, например, это делает, фактически участвуя в немецкой фальсификации. Вот только, как и в предыдущем примере с Мюллер-Гиллебрандом, его надо читать внимательнее. Приводя цифру в 2,2 млн, он делает примечание, что в ней не учтены войска СС, силы люфтваффе (включающие и ПВО, и, в общем, очень многочисленные у немцев), а также 20-я горная армия, авиаполевые соединения, а также обслуживающий персонал, военизированные организации, коллаборационисты. Возможно даже, что не учтены охранные соединения (указание на это имелось в предыдущей сводке численности немецкой армии на востоке). И что точно — не учтены около миллиона человек в действующих на восточном фронте армиях немецких союзников.

В общем, следует принять указываемую в советских источниках численность сил противника на фронте в 4,3 млн — и сравнивать вот эту цифру с советскими 6,6 млн. Получается, что общее советское превосходство к лету 1944 было примерно полуторакратным — и двукратным в полосе Багратиона к его началу (2,4 млн на советской стороне против, как минимум, 1,2 млн на немецкой).

Так что 360 000 человек в дополнение к боевой численности ГА «Центр» — это тоже вермахт. Они, должно быть, состояли в тыловых частях корпусного, армейского и выше подчинения. Вермахт состоял не только из боевых частей, в нём была развита тыловая поддержка, поэтому масса людей находилась в службе снабжения, учебных, ремонтных, медико-ветеринарных и т. п. частях.

В советской группировке при общей численности в 2,4 млн человек, в боевых частях насчитывалось 1,6 млн, то есть треть приходилась на тыл. У немцев на тыл получается заметно больший процент от общей численности – 43%. Возможно, дело в методике подсчёте: у нас учитывались корпусные, армейские и фронтовые тылы, немцы же считают и дивизионные. Либо у немцев не все боевые части учтены. И боевая численность была побольше, чем 486 000.

Итак, приводимая в немецких источниках цифра 486 000 человек – это только боевая численность и только ГА «Центр». Но в группировке, подвергшейся глубоким прорывам – как это произошло в «Багратионе» – вся масса войск становится боевой. Тыловые части оказываются на передовой и втягиваются в бои. Так что при расчёте потерь надо учитывать всю численность ГА «Центр», не только номинально боевую.

К тому же, советским войскам противостояли в битве не только войска ГА «Центр». Советская операция захватывала также прилегающие фланги соседних групп армий – «Север» и «Северная Украина». Немецкие источники о том, что в битве участвовали и войска соседних ГА, стараются не упоминать. Но эти ГА добавляли немцам значительные силы в битве.

К началу операции на захваченных ею участках ГА «Север» и ГА «Северная Украина» находились 13 немецких дивизий. Вместе с боевыми и тыловыми частями корпусного и выше подчинения общую численность личного состава этой группировки следует оценить не менее чем в 200 000 человек. Прибавив их к ГА «Центр», получим общую цифру немецких войск в более чем миллион человек в трёх ГА, находящихся в полосе «Багратиона» к его началу. Но и эта цифра далеко не полна, в ней учтены не все силы противника.

У Мюллер-Гиллебранда есть примечательные сведения по немецкой группировке на западе на 1 марта 1944 г. — там на довольствии числилось:

Сухопутные войска - 806 927 человек

Войска СС и полиция - 85 230 человек

Иностранные добровольцы - 61 439 человек

Союзные войска - 13 631 человек

Военно-воздушные силы - 337 140 человек

Военно-морской флот - 96 084 человека

Обслуживающий персонал

Вермахта (вольнонаёмные служащие) - 145 611 человек

Всего - 1 546 062 человека.

Эта таблица является наглядным примером того, как должен выглядеть полный учёт немецких сил. Подобных данных по немецким силам в полосе операции «Багратион» нет. Но такие сведения необходимы для полного учёта немецких сил в операции.

На 1-е марта 1944 на западе имелось примерно 50 дивизий, в войсках числилось более 800 000 человек. ГА «Центр» перед «Багратионом» имела примерно такую же численность соединений и людей. Но общая численность людей в немецкой группировке на западе составляла полтора миллиона. Вышеприведённая таблица показывает, что такая численность достигалась за счет того, что в группировку входили, кроме армии, также полиция, ВВС, ВМФ, союзники, обслуживающий персонал и т. д.

Но такие же элементы входили и в немецкую группировку в Белоруссии, увеличивая её общую численность. В ГА «Центр» имелись союзные войска – 5 венгерских дивизий, а также иностранные добровольцы. Коллаборационистов в полосе ГА «Центр» немецкий источник насчитывает примерно 100 000.

Большое количество людей в немецкую группировку должны добавлять ВВС, которые у немцев отличались многочисленностью своего персонала. В немецкие ВВС входили и довольно многочисленные части ПВО. Действовавший в полосе ГА «Центр» 2-й зенитный корпус включал три зенитно-артиллерийских дивизии и бригаду – эти силы точно надо включать в расчёт немецкой группировки в операции.

На западе немецкие ВВС насчитывали 337 000 человек. Была ли в Белоруссии численность люфтваффе меньше? 6-й воздушный флот, поддерживавший ГА «Центр», был довольно крупным соединением – более 900 самолётов (600 исправных). На западе самолётов имелось примерно столько же (при меньшем количестве исправных).

В ходе битвы наземный персонал Люфтваффе нёс потери в результате интенсивных налётов на аэродромы, лётный состав — в воздушных боях. Но характер операции «Багратион» был таким, что немецкие ВВС были втянуты и в наземные бои. Зенитные части обязаны вступать в бой с прорвавшимся сухопутным противником. Персонал ВВС попадал в котлы или становился объектом советских атак на отступающие колонны. И в ходе битвы личный состав из ВВС переводился во фронтовые части. Брошенная немецкая зенитка в Могилёве

Теперь о графе «полиция» – в ней учтены немецкие полицейские войска. Это именно войска, состоящие именно из немцев. В 1944 г. немецкие полицейские формирования насчитывали более 500 000 человек, что делает их заметной частью гитлеровских сил. В партизанской Белоруссии немцы вынуждены были держать большую полицейскую группировку; наиболее известной в ней была так называемая боевая группа Готтберга, состоявшая из нескольких полицейских полков, имевшая свою артиллерию и даже бронетехнику. И полицейские части во время сражения тоже были брошены на фронт. Некоторым аналогом немецких полицейских войск на советской стороне были войска НКВД. Они вступали в бой при немецких прорывах, и их потери учитываются в общих потерях вооружённых сил СССР (примерно 100 000 из общих 8,7 млн). Немецкая полицейская часть в Белоруссии

Советские источники численность войск противника к началу операции определяют в 1,2 млн человек. И эту цифру следует считать минимально верной. Цифра же в 486 000 из немецких источников является враньём недобитых сверхнедочеловеков.

За определением численности немецких войск к началу операции должен следовать второй этап – подсчёт немецких сил, введённых в сражение во время операции. В ходе битвы, длившейся больше двух месяцев, немецкая сторона ввела ещё массу войск – их надо прибавить к начальной численности. На советской стороне насчитали 46 дивизий, а также 22 отдельных полка и 7 бригад (что даёт ещё 10 расчётных дивизий), дополнительно введённых немцами в битву. Было множество и более мелких частей, так Типпельских упоминает десятки отдельных батальонов, брошенных в битву. Следует считать, что только в составе новых соединений и частей немцы бросили в битву ещё не менее полумиллиона человек. Также на фронт шёл поток маршевого пополнения в уже находящиеся там части. В силы противника перед фронтом операции также входили войска ГА «Север» (87-я, 205-я, 290-я, 389-я пд) и ГА «Северная Украина» (56-й тк: 4 пд (26-я, 131-я, 253-я, 342-я), 2 тд (4-я, 5-я), 28-я егерская, 1-я лыжноегерская, 454-я охранная).

В ходе битвы, к изначально имевшимся трём танковым дивизиям, немцы ввели ещё одиннадцать (3-я, 6-я, 7-я, 12-я, 14-я, 19-я, 25-я, 3-я СС, 5-я СС Викинг, Герман Геринг, Великая Германия). Из ГА Северная Украина были переброшены 1-я, 367-я пд, 5-я егерская дивизия; из ГА Южная Украина 17-я пд: из ГА Север в ГА Центр были переброшены 21-я, 58-я, 69-я, 170-я, 212-я пд. Также в ГА Север на южный фланг, затронутый операцией «Багратион», уже в начале июля были переброшены из центра и северного фланга 24-я, 81-я, 132-я, 215-я пд. В последующем на южный фланг были переброшены и другие соединения. Из Германии в ГА Центр были переброшены 50-я и 73-я пд, из Норвегии 196-я пд. Также в июле началось формирование пятнадцати новых гренадёрских дивизий, с конца июля они стали выдвигаться в полосу ГА Центр. Также началось формирование десяти новых танковых бригад, часть из которых приняли участие в битве. Немецкие подкрепления направляются на фронт

В общем, учёт всех сил с немецкой стороны, принявших участие в битве, даёт основание определять их величину как минимум в 1,8 млн (без учёта обслуживающего персонала, военизированных организаций, союзников и коллаборационистов (в т. ч. литовские, латышские, азербайджанские и т. п. формирования)). Эта цифра является базой, на основе которой следует оценивать понесённые немецкой стороной потери. Характер операции «Багратион» позволяет полагать, что немецкие потери в этой битве были настолько большими, что значительно превысили советские потери. Участвовавших в битве немецких сил для таких потерь (более 800 000) вполне хватало. Пример немецкой военизированной организации в битве - Имперская служба труда готовит позиции для отступающих немецких войск

Применённая методика исследования операций приложима и к другим случаям. Например, в Википедии есть статья «Первая Ясско-Кишинёвская операция». В советской историографии эти бои апреля-июня 1944 на румынском направлении не выделялись в отдельное сражение; в 12-томнике «История ВМВ» им посвящены два абзаца, хотя и отмечается, что бои были ожесточенные, свои наступательные задачи пытались решить обе стороны – и обе не решили. Объединили эти бои в отдельную битву в западной историографии, примером может быть книга Д. Гланца, из которой взяты данные в Вики (в том числе передраны и в российскую Викистатью по операции). По соотношению сил Гланц даёт советской стороне трёхкратное превосходство (830 000 против 300 000 у противника; такое же, трёхкратное, превышение даётся и для потерь советской стороны).

Искать книгу Гланца и разбираться в ней незачем. Сам тезис о превышении в три раза советских сил и их потерь (в середине 1944 г.) показывает, что это очередная фальшивка. Методы её создания те же, что и для «Багратиона». На нашей стороне подсчитываются всё и все, а на немецкой — только, так скажем, чистый вермахт — его так называемая боевая численность (понятно, что «чистый вермахт» — это шутка, должная напомнить, что весь вермахт был грязным вследствие его массового участия в военных преступлениях). Но в вермахт, помимо боевых частей, входили и разнообразные тыловики, составляя примерно 40% его общей численности. Вот на эти проценты сразу следует увеличивать заявляемую численность немецких сил в сражении — и это будет далеко не полная их цифра.

Мюллер-Гиллебранд даёт численность вермахта на советском фронте в июне 1944 в 2,2 млн человек, из них на долю ГА Южная Украина, действовавшей на румынском направлении, приходилось более 500 000 человек (это после вывода ряда соединений из ГА, поскольку на её участке наступило относительное затишье). К этой цифре следует добавить силы люфтваффе (по крайней мере, многочисленных у немцев зенитчиков точно) и эсэсовцев, также не включённых М-Г в численность вермахта. Помимо немцев на этом участке были задействованы ещё 18 румынских дивизий и 6 бригад.

Всё это позволяет заключить, что в «Первой Ясско-Кишинёвской операции» столкнулись примерно равные силы с советской и гитлеровской стороны. Потери сторон тоже должны быть примерно равны, поскольку в характере сражения не было ничего масштабно катастрофического для советской стороны. Напротив, было очень много неудачных немецко-румынских атак, в которых противник должен был понести потери больше, чем советская сторона.

P.S. Данная публикация основана на статье в Военно-историческом журнале (№ 3, 2024, «К проблеме исчисления сил и потерь противника в операции «Багратион» 1944 года») за моим же авторством.

