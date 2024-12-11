Юнна Мориц прокомментировала свое самое «антилиберальное» стихотворение

Дмитрий Лекух пишет о «великом поэте, замолчанном заживо»:

«Маленькая, седая, совершенно железная и, слава Богу, до сих пор живая женщина, имеющая наглость писать гениальные стихи, на фоне которых различные включаемые чиновниками от министерства просвещения в школьную программу „современные литературные классики“ выглядят, извините меня, совершенными литературными пигмеями. Новости СМИ2

https://t.me/yunnamorits/2219

Юнна Мориц: Мы – Ваньки-Встаньки, а Россия – Неваляшка

Великая Поэтесса прокомментировала политическому обозревателю «КП» Гамову свое самое решительное - «антилиберальное» - стихотворение Юнна Мориц.

Фото: Александр ГАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

И кто подумать мог, что в этом случае

В Россию хлынет с запада всё худшее,

А наше драгоценное, великое

Самоубьётся, над собой хихикая?..

…- Извините, Юнна Петровна, а Вам не кажется, что в этом стихотворении Вы «открыли наши секреты» и «военные тайны», о которых наши враги и не догадывались? Вдруг они ими воспользуются? Нам это не повредит?

- Нам повредит, Саша, - только сокрытие этих секретов и этой тайны. Мы как раз постоянно должны предъявлять в рассекреченном, в наглядном виде такие секреты и такие тайны - всем, кто возмечтал «Победить Россию и перерезать русским горло!» - как вопят сегодня главнюки русофобского нацизма.

- «Мы – Ваньки-Встаньки, а Россия – Неваляшка». Нас это не унижает - сравнение страны с «несерьезными детскими игрушками»? Или все же возвышает?

- Ванька-Встанька и Неваляшка - очень серьёзные «игрушки», они - наглядное пособие нашей Истории, нашей Непобедимости. Такие «игрушки» - наглядное зрелище для воспитания духа Непобедимости.

- Когда до запада, Юнна Петровна, дойдет, что Россия - это не «раненый Медведь»? Или - уже доходит, начинает доходить?

…А кто при этом приказал соседям

Считать Россию раненым медведем,

Которого добить – святое дело,

Сплотясь международно, обалдело?..

- Когда до запада, Саша, доходит, что Россия - не «раненый медведь», - запад делает всё возможное, чтобы Россия стала «раненым медведем»!!! И вот как раз поэтому Россия стала великой страной Побед, которую ни в какие времена запад не смог и не сможет победить, завоевать!

Это - «История болезни» запада, когда больной постоянно бредит о «раненом медведе», который - Ванька-Встанька и Неваляшка.

- Огромное спасибо, Юнна Петровна! А теперь - эти удивительные стихи - полностью!

* * *

И кто подумать мог, что в этом случае

В Россию хлынет с запада всё худшее,

А наше драгоценное, великое

Самоубьётся, над собой хихикая?

А кто сказать посмел об этом с горечью?

Тот, кто объявлен мракобесом, сволочью,

Скотиной, выродком, дебилом, идиотом,

Что равнозначно – быть в России патриотом!..

А кто при этом приказал соседям

Считать Россию раненым медведем,

Которого добить – святое дело,

Сплотясь международно, обалдело?

И кто подумать мог, что на подхвате

В России столько русофобской знати,

Которая в своей ума палате

Клянёт Россию, процветая в благодати?

А кто сказать посмел об этом с горечью,

Тот был объявлен патриотом, сволочью,

Что равнозначно, это – нить сквозная!

Но я другой такой страны не знаю,

Где так привольно дышат в жирной прибыли

Те, кто своей стране желают гибели,

Дают советы, зная суть предмета,

Как поскорей конец устроить света,

Чтоб наше драгоценное, великое,

Самоубилось, над собой хихикая!..

Но не дождутся! Наша звёздная поблажка:

Мы – Ваньки-Встаньки, а Россия – Неваляшка.

Александр ГАМОВ

https://www.kp.ru/daily/27648/4999264/ Почитаем ещё:

Х Х Х

"Запад или Россия, одно - из двух!" -

Было в\на Украине сказано вслух.

За пять с половиной мильярдов долларов куплен майдан

В\на Украине, приказ которой западом дан:

"Запад или Россия, одно из двух!"

Так русофобщины грянул вонючий дух,

Западного нацизма вонь гитлерячья -

"Запад или Россия, одно из двух, - и никак иначе",

Диктует запада главный бухгалтер, главбух,

Запад мечтой - по России бухнуть! - разбух,

Однажды он бухнул своим гитлерьём по нашей стране,

Победу над ним повторить мы готовы вполне,

Потому что Непобедимости нашей суть -

Это наших Побед повторы, Истории нашей путь,

А выбор "Запад или Россия?" - гитлерячьего запада вонь,

От которой - победное средство : "За Родину нашу - огонь!"

Это победное средство - Непобедимости нашей сила,

Наших Побед повторы - в ответ на "Запад или Россия?"

Это - от Господа Бога ! - такая России подмога

В ответ на "Запад или Россия?.." У нашего Господа, Бога -

Непобедимость России, сомнений в которой нет:

"Огонь - за Родину нашу, Россию!" Невозможен другой ответ

На "Запад или Россия?.." С нами - Бог, и Победы Свет

Включает Господь навеки - России, Стране Побед,

Не сатане войны, который мечтой разбух:

"Запад или Россия, одно - из двух!"

29.11.24.

https://t.me/yunnamorits/2226

* * *

РОССИЯ, УБЕЙ ВОЙНУ!

Россия, убей войну,

Объявленную тебе, -

Не будь никогда в плену,

Где велено быть рабе!

Убей войну не одну,

А все, чтоб не стать рабой, -

Любую убей войну,

Пришедшую за тобой,

Чтоб гробить твою страну!

Любую войну убей, -

Не будешь рабой в плену!

От жалости не робей, -

Любую убей войну

Безжалостно! Сатану

Войны убивать - не грех,

А жалости пустобрех

Не жалеет твоих людей,

Любуясь при том собой!

Любую войну убей,

Россия, не будь рабой

Сочувствия сатане

Войны, сатане дробей,

Грозящих твоей стране, -

Любую войну убей!

Иначе войны сатана

Твою раздробит страну :

За это идёт война!

Россия, убей войну!

На стороне твоей -

Господь и Его подмога,

Россия, войну убей

Победой - во славу Бога!

https://t.me/yunnamorits/2184

* * *

Простой народ?.. Народа нет простого,

А просто – без народа нет страны,

Нет просто Пушкина, и просто Льва Толстого

Нет без народа!.. Просто есть вруны,

Чьё словоблудье о простом народе –

Такое пугало простое в огороде.

Простой народ?.. Такого просто нет!

А просто – без народа нет Истории,

Есть население на просто территории,

Где просто нет народа!.. Кабинет

Министров – это сукины сыны,

Когда у них народа нет и нет страны.

Простой народ?.. Такой отравлена мечтой

Высокомерных выскочек порода, –

Мечтой о том, что есть народ простой,

Чья простота зовётся просто нищетой,

И образ нищей простоты святой –

Такое просто украшение народа!

Простой народ?.. Нигде и никогда!

Мечта об этом – просто анекдот.

Для выскочек всегда одна беда:

Страна – не та, и в ней народ – не тот!..

Одна беда, всегда одной величины,

Когда у них народа нет и нет страны.

https://t.me/yunnamorits/2165

* * *

Нарисованные двери, на которых – слово "ВХОД"

Для России эти двери нарисованы всегда.

Кто же их рисует?.. Запад демократии свобод.

И туда Россия мчалась в девяностые года, –

В нарисованные двери, на которых – слово "ВХОД".

Нарисованная крыша с нарисованной трубой,

Над которой дым клубится, – это " Мирный договор"

Нарисован для России, это запад в день любой

Нарисует дым, который встал столбом над головой, –

Договор такой о мире нарисован с древних пор

Для России!.. Вижу крышу с нарисованной трубой.

Нарисованные стены, нарисованная крыша,

Нарисованные двери, на которых – слово "ВХОД".

Это запад "расы высшей" – для России "расы низшей"

Договор рисует мирный, – дым трубы, который дышит,

Как в Освенциме дышала демократия свобод.

https://t.me/yunnamorits/2152

* * *

Если б я эти годы косые

Провела на планете другой,

Я могла бы сегодня в России

Громко топнуть волшебной ногой!..

Для начала права бы качала,

Под изгнанницу сильно кося, –

Благодарность бы я получала

Уж за то, что я выжила вся.

И Россия была бы виновна

За моё на чужбине житьё,

Но прошляпила Юнна Петровна

Невозвратное счастье своё.

Не вернусь я теперь ниоткуда,

Потому что осталась я здесь

Наглядеться на русское чудо,

На его самоедскую бесь,

На его механизмы презренья

К никуда не удравшей стране,

Где по воздуху стихотворенья

Мой Читатель гуляет ко мне.

Он – поэтской Луны обитатель,

Обладатель поэтской струны,

Никуда не удравший Читатель

Никуда не удравшей страны.

https://t.me/yunnamorits/2153

* * *

Просто вижу, просто не забыла,

Что не будь страны, где мы живём,

Запад из меня сварил бы мыло

Где-нибудь в Освенциме своём.

https://t.me/yunnamorits/2233

Доброго здравия и творческого успеха, Великая Юнна Петровна !