О деполитизации Сталина

и Великой Отечественной войны

Дракон Коминтернов

От редакции сайта СКУ(У) : Публикуем интересную статью о совершенно явной, хоть и подспудной классовой борьбе со стороны буржуазии. Пора бы и пролетариату подумать о своей классовой борьбе.

Давно известно о антисоветском характере теперешней российской власти.

В девяностые и нулевые годы она была открытой и явной. Кое-кто даже пытался реабилитировать предателя Власова. Также постоянно говорилось, да и сейчас некоторые говорят, о выносе Ленина из Мавзолея для того, чтобы «похоронить его по-христиански», хотя сам Ленин христианином, в отличие, кстати, от церковных мощей, не был.

Однако, сейчас власти проводят немного другую политику. О её значении не очень давно высказался президент: «В целом всё, что связано с Великой Отечественной Войной и с тем, какую роль сыграл Сталин в победе надо иметь ввиду и постараться это деполитизировать». Итак, что предлагает сделать глава государства? Он предлагает деполитизировать Сталина и Великую Отечественную Войну.

Конечно, эта политика начала проводиться далеко не вчера, но продолжается и сегодня: ставятся памятники Сталину, уже не первый год идёт речь о переименовании Волгограда в Сталинград… активно агитируется по ТВ триединство государства Российского (нередко можно встретить соседство трёх флагов), Сталина представляют «красным императором», а по радио заявляют, что Сталин разгромил большевиков. Некоторые также беспочвенно громят, или восхваляют Сталина как антисемита, хотя, разумеется, некто Лазарь Каганович, бывший, между прочим, одним из лидеров «антипартийной группы» 1957 года, над последним, конечно, только бы посмеялся.

И некоторые особо одарённые меньшевички имеют наглость этому радоваться, твердя о том, что «в текущих условиях власть вынуждена обелять Сталина», что это даже ведёт к полевению власти. Но, простите за, конечно же, использование Ленина в своих корыстных, по их мнению, целях– Ленин сам был далеко не в восторге, когда Маркса таким же образом «обеляли» «марксисты» меньшевики, а сам Сталин – когда того же Ленина «обелял» «коммунист» Троцкий. Но последние, по крайней мере, признавали (простите за тавтологию) марксиста в Марксе, а коммуниста – в Ленине, да и сами считали себя таковыми.

Однако, по отношению к Сталину современная российская власть проводит не такую простую политику (да и советской она себя не считает и таковой не является). Она делает это для того, чтобы приспособить Сталина к своим нуждам, сделать из Сталина антикоммуниста, антибольшевика, красного императора, собирателя земель русских, победителя в «русско-немецкой» войне 1941-45 годов. Иными словами, власть «обеляет» Сталина, и обеляет именно в значении времён Гражданской Войны.

Сначала про «сталинские» репрессии. По официальным данным с 1924 по 1953 год были репрессированы 3_778_234 человека, из них расстреляны 786_098 человек. Разумеется, туда входят далеко не только «большевики», но и всякого рода коллаборационисты (власовцы, бандеровцы, лесные братья и т.п.), а также вредители народного хозяйства, и даже откровенные разбойники, которых по той или иной причине приписали к политическим.

Притом, довольно большое количество репрессированных пришлось на период ежовщины – 1937-38 годы. За это время были репрессированы 1_344_923 человека (35,6% от общего числа), а расстреляно 681_692 (86,6% от общего числа и 50,7% от осуждённых за тот период). Притом, в 1939-40 годах прошла первая бериевская амнистия, по которой было выпущено 270-290 тысяч человек, арестованных в период ежовщины, а самого Ежова заодно с его компанией самого ждал расстрел. Сам Сталин говорил об этом: «Ежов — мерзавец! Погубил наши лучшие кадры. Разложившийся человек. Много невинных погубил. Мы его за это расстреляли». Так что говорить о том, что именно Сталин устроил «большой террор» – весьма глупо (хотя и он сам ошибся, когда поставил садиста Ежова на эту должность). Да и расстреляно при нём далеко не так много, как говорят либералы.

Также ставят в один ряд Ленина и Троцкого, и Сталин, борясь с троцкизмом, будто бы, боролся с большевизмом. Однако, Ленин боролся с меньшевиком (да, с меньшевиком!) Троцким задолго до Сталина. Если интересно, можете прочитать его труды «О краске стыда у Иудушки Троцкого», «О поражении своего правительства в империалистической войне», и другие его статьии брошюры.

Приведу, к примеру, цитату Ленина из его книги «Шаг вперёд – два шага назад» 1904 года: «К числу таких [оппортунистических] рассуждений, неизбежно всплывающих при попытках обоснования мартовской формулы, принадлежит в особенности фраза тов. Троцкого … «Но если юридические определения должны соответствовать фактическим отношениям, то формула тов. Ленина должна быть отвергнута» - говорит тов. Троцкий и говорит опять, как оппортунист»…

Сам Троцкий тоже в долгу не оставался. Например, в своей брошюре «Наши политические задачи» он пытался разбить аргументацию Ленина, хоть и весьма неудачно, используя не рациональность, а эмоции. Вот, что пишет Троцкий: «Для него [Ленина] марксизм не метод научного исследования, налагающий большие теоретические обязательства, нет, это... половая тряпка, когда нужно затереть свои следы, белый экран, когда нужно демонстрировать свое величие, складной аршин, когда нужно предъявить свою партийную совесть».

Даже после революции Ленин и Троцкий[1] боролись друг с другом, хотя и на время Гражданской Войны Ленин принял его в качестве временного союзника в партию (1917 год).Однако, после Войны Ленин и Троцкий продолжили враждовать. В 1921 году Ленин написал брошюру «Ещё раз о профсоюзах, о текущем моменте и об ошибках Троцкого и Бухарина». Эта брошюра довольно большая, и Троцкий упоминается в ней больше 100 раз. Поэтому приведу оттуда всего пару цитат, чтобы вы поняли, насколько «близкими друзьями» были Ленин и Троцкий: «С этими тезисами т. Троцкого вышла неприятная история. То, что в них есть верного, не только не ново, но и обращается против Троцкого. А то, что в них ново, сплошь неверно».

Также, Ленин в той же брошюре говорил и о борьбе Троцкого с ним и с проводимой большевиками линией, и, к слову, говорил верно: «Странно, что приходится ставить вновь столь элементарный, азбучный вопрос. К сожалению, Троцкий и Бухарин заставляют делать это. Они оба упрекают меня в том, что я «подменяю» вопрос, или, что я подхожу «политически», а они подходят «хозяйственно … Меня т. Троцкий тоже упрекал, что «Ленин не сказал ни слова» о том, «какую роль играют и должны играть те рычаги, которые называются аппаратом профсоюзов» Извините, тов. Троцкий: прочитав полностью тезисы Рудзутака и присоединившись к ним, я сказал об этом больше, полнее, вернее, проще, яснее, чем все ваши тезисы и весь ваш доклад или содоклад и заключительное слово».

Зато как изменился Троцкий после смерти Ленина! Написал множество книжек (в частности – «Уроки Октября»), где поставил себя чуть ли не на одну высоту с Ильичом, выставляя себя в качестве его преемника. Да и борьба со Сталиным, Советским Союзом и Коминтерном проводилась Троцким именно под флагом ленинизма, хотя, на деле, ничего ленинского в его словах не было и быть не могло.

Для этого посмотрим вкратце на историю взаимоотношений Ленина и Троцкого. В 1898 году Троцкий вступил в РСДРП. После раскола в 1903 году встал на сторону меньшевиков. Пробыв там до 1904 года создал свою «внефракционную группу РСДРП» и, вплоть до 1917 года боролся с большевиками, в том числе, создав антибольшевистский «Августовский блок». Однако, в 1917 году Троцкий заключил временный союз с Лениным и вступил в партию. Противостояние продолжилось после 1920 года и шло вплоть до отхода Ленина от дел. Именно поэтому Сталин, борясь против Троцкого, боролся отнюдь не с ленинизмом, а как раз наоборот – с антиленинизмом.

К слову, многие упирают на «Завещание» Ленина (А именно, «Письмо к съезду»), написанное последним в конце 1922 – начале 1923 года, и которое предоставила его жена Крупская перед 13 съездом РКП(б) в мае 1924 года. И это действительно написал Ленин. Это признавали все большевики, включая Сталина, и отрицать это бессмысленно. Однако, власти, продолжая дело Троцкого, таким же образом лгут о содержании данного текста, заявляя о том, что в данном «Завещании» Ленин, якобы, передаёт власть Троцкому. Прочитав же его, многие убедятся в обратном.

Что говорит в нём Ленин? Во-первых, он говорит о том, что нужно увеличить количество членов ЦК до 50 или 100 человек, чтобы сохранить единство партии и избежать раскола. Вступить, по словам Ленина, в ЦК должны рабочие, «стоящие ниже того слоя, который выдвинулся у нас за пять лет в число советских служащих, и принадлежащие ближе к числу рядовых рабочих и крестьян, которые, однако, не попадают и разряд прямо или косвенно эксплуататоров».

Во-вторых, он говорит далеко не о том, что нужно передать бразды правления Троцкому. Он, наоборот, говорит о Троцком как о бывшем меньшевике, что Троцкий боролся против ЦК и страдает излишним администратизмом и самоуверенностью. Зиновьева и Каменева Ленин тоже изрядно «похвалил» за их предательство в 1917 году. Конечно, и о Сталине Ленин сказал пару слов – высказал неуверенность, что Сталин сможет правильно воспользоваться властью и указал на его грубость, рекомендуя «обдумать способ перемещения Сталина с этого места и назначить на это место другого человека, который во всех других отношениях отличается от тов. Сталина только одним перевесом, именно, более терпим, более лоялен, более вежлив и более внимателен к товарищам, меньше капризности и т. д.». Ясно, что упрёки к Сталину, которого Ленин, на минуточку, на пост Генсека и выдвинул, намного меньше, чем к Троцкому.

То, что даже Сталин признавал это завещание – далеко не миф. Для этого можете, хотя бы, прочитать статью Сталина «Троцкистская оппозиция прежде и теперь» 1927 года:

«Говорят, что в этом «завещании» тов. Ленин предлагал съезду ввиду «грубости» Сталина обдумать вопрос о замене Сталина на посту генерального секретаря другим товарищем. Это совершенно верно. Да, я груб, товарищи, в отношении тех, которые грубо и вероломно разрушают и раскалывают партию. Я этого не скрывал и не скрываю. Возможно, что здесь требуется известная мягкость в отношении раскольников. Но этого у меня не получается. Я на первом же заседании пленума ЦК после XIII съезда просил пленум ЦК освободить меня от обязанностей генерального секретаря. Съезд сам обсуждал этот вопрос. Каждая делегация обсуждала этот вопрос, и все делегации единогласно, в том числе и Троцкий, Каменев, Зиновьев, обязали Сталина остаться на своем посту.

…Оппозиция старается козырять «завещанием» Ленина. Но стоит только прочесть это «завещание», чтобы понять, что козырять им нечем. Наоборот, «завещание» Ленина убивает нынешних лидеров оппозиции.

В самом деле, это факт, что Ленин в своем «завещании» обвиняет Троцкого в «небольшевизме», а насчет ошибки Каменева и Зиновьева во время Октября говорит, что эта ошибка не является «случайностью». Что это значит? А это значит, что политически нельзя доверять ни Троцкому, который страдает «небольшевизмом», ни Каменеву и Зиновьеву, ошибки которых не являются «случайностью» и которые могут и должны повториться. Характерно, что ни одного слова, ни одного намека нет в «завещании» насчет ошибок Сталина. Говорится там только о грубости Сталина. Но грубость не есть и не может быть недостатком политической линии или позиции Сталина».

Итак, ясно, что Ленин и Троцкий продолжительное время относились друг к другу довольно враждебно. Однако, со Сталиным Ленин в хороших отношениях был всегда, или почти всегда. Достаточно указать, что Сталин активно поддержал Ленина в 1905-7 годах против меньшевиков (Избирательная борьба в Петербурге и меньшевики: «Рабочие называют социал-демократов либералами и предпочитают идти с буржуазными демократами, с эсерами. Вот к чему привел оппортунизм меньшевиков! Большевики продолжают вести свою непримиримую тактику и призывают все революционные элементы сплотиться вокруг пролетариата.»), что Ленин в 1912 году на 11 съезде выдвинул Сталина в члены ЦК и Сталин также возглавил Русский отдел ЦК большевиков. В октябре 1917 года Сталин поддержал Ленина в вопросе революции. В 1922 году Ленин также выдвинул его на пост генерального секретаря. Так что не Троцкий, а именно Сталин, являлся реальным большевиком. И даже после смерти Ленина он таковым оставался. К примеру, в беседе с немецким писателем Эмилем Людвигом, когда тот спросил, является ли Сталин продолжателем дела Петра Великого, Иосиф Виссарионович ответил:

«Да, конечно, Петр Великий сделал много для возвышения класса помещиков и развития нарождавшегося купеческого класса. Петр сделал очень много для создания и укрепления национального государства помещиков и торговцев. Надо сказать, также, что возвышение класса помещиков, содействие нарождавшемуся классу торговцев и укрепление национального государства этих классов происходило за счет крепостного крестьянства, с которого драли три шкуры.

Что касается меня, то я только ученик Ленина и цель моей жизни — быть достойным его учеником.

Задача, которой я посвящаю свою жизнь, состоит в возвышении другого класса, а именно — рабочего класса. Задачей этой является не укрепление какого-либо «национального» государства, а укрепление государства социалистического, и значит — интернационального, причем всякое укрепление этого государства содействует укреплению всего международного рабочего класса. Если бы каждый шаг в моей работе по возвышению рабочего класса и укреплению социалистического государства этого класса не был направлен на то, чтобы укреплять и улучшать положение рабочего класса, то я считал бы свою жизнь бесцельной.

Вы видите, что Ваша параллель не подходит. Что касается Ленина и Петра Великого, то последний был каплей в море, а Ленин — целый океан.»

Думаю, ясно, в каких интересах действовал Сталин, и чьи интересы он осуществлял. А теперь поговорим о Великой Отечественной Войне. Многие сейчас пытаются (порой, к сожалению, небезуспешно) превратить день победы Советского народа (хотя, и над значением слова «Советский» многие не задумываются) в абстрактный праздник победы в «советско-германской войне». Однако можно ли реально, а не в головах послушных обезьянок, «деполитизировать» то, что напрямую связано с противостоянием капитализма и социализма – буржуазной и социалистической идеологией, экономикой, мироустройством? Нет. Это невозможно, хоть это и всячески пытаются сделать буржуазные власти разных стран. Однако, почему Великая Отечественная война реально была не абстрактной «русско-немецкой», а именно «фашистско-социалистической»?

Вкратце, потому, что (Читайте Ленина «Что делать?») вопрос обстоит только так – буржуазная, или социалистическая идеология, ибо никакой «третьей идеологии» в условиях общества, раздираемого классовыми противоречиями, нет, да и не может выработать человечество. Именно поэтому, отстраняясь от социалистической идеологии, говоря о «надклассовых интересах», о «классовом мире», тем самым всячески усиливается идеология буржуазная, а если и возможен «классовый мир», о котором вопят всякие недоумки и социал-фашисты, то он возможен только на условиях буржуазии, только на условиях капитуляции пролетариата, увековечивания всё более тяжкого угнетения капиталом трудящихся и кровавых, в том числе, и мировых войн за сохранение капитализма. За это и выступает фашизм.

Однако, что же такое сам фашизм? И почему он не является левой идеологией, как твердят нам некоторые либералы и охранители? Читаем определение, утверждённое 13 пленумом ИККИ:

«Фашизм есть открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических и наиболее империалистических элементов финансового капитала. Фашизм пытается обеспечить за монополистическим капиталом массовый базис среди мелкой буржуазии, апеллируя к выбитому из колеи крестьянству, ремесленникам, служащим, чиновникам, и в частности к деклассированным элементам крупных городов, стремясь также проникнуть в рабочий класс.

Рост фашизма и его приход к власти в Германии и в ряде других капиталистических стран означают, что

а) растут революционный класс и возмущение широких масс против господства капитала;

б) капиталисты уже не в силах удержать свою диктатуру старыми методами парламентаризма и вообще буржуазной демократии.

в) более того – методы парламентаризма и вообще буржуазная демократия становятся помехой для капиталистов как во внутренней политике (борьба против пролетариата), так и во внешней политике (война за империалистический передел мира).

г) капитал вынужден ввиду этого перейти к открытой террористической диктатуре внутри страны и к безудержному шовинизму во внешней политике, представляющему прямую подготовку к империалистическим войнам.

Фашизм, родившийся в недрах буржуазной демократии, является в глазах капиталистов средством спасения капитализма от развала. Лишь в целях обмана и разоружения рабочих социал-демократия отрицает фашизацию буржуазной демократии и принципиально противопоставляет страны демократии странам фашистской диктатуры. С другой стороны, фашистская диктатура не является неизбежным этапом диктатуры буржуазии во всех странах. Возможность её предотвращения зависит от силы борющегося пролетариата, которую больше всего парализует разлагающее влияние социал-демократии».

Это – полное определение Коминтерна, данное, повторяю, на 13 Пленуме Исполкома Коммунистического Интернационала. Поэтому весьма глупо возлагать определение фашизма на одного лишь Димитрова, не прочитав даже его доклад, где он просто повторяет это определение, сославшись на тот самый пленум. Но он сыграл другую роль – он популяризировал идею народного антифашистского антикапиталистического и антиимпериалистического народного фронта с рабочими и социалистическими организациями (заметьте, не с буржуазией!) для того, чтобы в борьбе против капитала усиливаться самим. Но об этом в другой раз. А, пока что, он тоже написал довольно интересные мысли о фашизме, а именно, для чего он нужен и что он из себя представляет.

«Империалистические круги пытаются переложить всю тяжесть кризиса на плечи трудящихся. Для этого им нужен фашизм.

Они стараются разрешить проблему рынков за счет порабощения слабых народов, увеличения колониального гнета и нового передела мира путем войны. Для этого им нужен фашизм.

Они стремятся опередить нарастание сил революции путем разгрома революционного движения рабочих и крестьян и военного нападения на Советский союз—оплот мирового пролетариата. Для этого им нужен фашизм. …

В одних странах, преимущественно там, где у фашизма нет широкой массовой базы и где борьба отдельных группировок в лагере самой фашистской буржуазии достаточно сильна, фашизм не сразу решается ликвидировать парламент и сохраняет за другими буржуазными партиями, а также за социал-демократией, известную легальность. В других странах, где господствующая буржуазия опасается близкого взрыва революции, фашизм устанавливает свою неограниченную политическую монополию либо сразу, либо всё более усиливая террор и расправу со всеми конкурирующими партиями и группировками. Это не исключает попыток фашизма в момент особого обострения своего положения расширить свою базу, и, не меняя своей классовой сущности, сочетать открытую террористическую диктатуру с грубой фальсификацией парламентаризма. …

В чем же источник влияния фашизма на массы? Фашизму удается привлечь массы потому, что он демагогически апеллирует к их особенно наболевшим нуждам и запросам. Фашизм не только разжигает глубоко вкоренившиеся в массы предрассудки, но он играет и на лучших чувствах масс, на их чувстве справедливости и иногда даже на их революционных традициях. Почему германские фашисты, эти лакеи крупной буржуазии и смертельные враги социализма, выдают себя массам за «социалистов» и свой приход к власти изображают как «революцию»? Потому, что они стремятся эксплуатировать веру в революцию, тягу к социализму, которые живут в сердцах широких трудящихся масс Германии[2]».

Кажется, ясно, что представляет собой фашизм по Коминтерну и чем он отличается от социализма. Фашизм отличается от социализма тем, что он контрреволюционен, направлен против широких трудящихся масс. Фашисты прикрываются и национальной, и социальной демагогией, порой, называя себя даже социалистами и коммунистами (пример Пол Пота), апеллирует, между прочим, к классовому миру, прикрываясь «национальными интересами», которые являются на самом деле орудием в руках буржуазии для обмана и угнетения пролетариата. При этом фашизм для угнетения использует не только демагогию, но и террористические методы, истребляя неугодных.

При этом империалистическое государство может быть более фашистским, или более буржуазно-демократическим в зависимости от борьбы пролетариата и конкуренции между различными буржуазными группировками. Также, фашизм при этом является идеологией империалистических войн, использующая шовинизм во внешней политике для угнетения и порабощения чужих народов. Фашизм не терпит мирной политики. Ему нужна империалистическая война, чтобы наполнить карманы капиталистов деньгами за счёт угнетения чужих народов, за счёт их крови и смертей.

Итак, почему же Великая Отечественная Война была 1) буржуазной и социалистической идеологий, 2) буржуазной и социалистической экономик,3) буржуазного и социалистического мироустройств?

1) Почему это была война буржуазной и социалистической идеологий? Потому что буржуазия и пролетариат – антагонистичные классы. Буржуазия, направляя фашизм против Советского Союза, действовала против социалистической идеологии, которая выражалась, если грубо, в пролетарском интернационализме и власти трудящихся. Буржуазия противопоставила идеологии пролетариата свою идеологию собственного господства, идеологию порабощения советского (как и мирового) пролетариата, и разделение его на множество конфликтующих между собой частей. Это фашизм. И это идеология буржуазная. А, как говорил Ленин, существуют только две идеологии – буржуазная и социалистическая. Сталин тоже говорил о фашистской идеологии. Наиболее ярко он произнёс это на своём докладе на заседании 6 ноября 1941 года:

«Можно ли считать гитлеровцев социалистами? Нет, нельзя. На самом деле гитлеровцы являются заклятыми врагами социализма, злейшими реакционерами и черносотенцами, лишившими рабочий класс и народы Европы элементарных демократических свобод. Чтобы прикрыть свою реакционно-черносотенную сущность, гитлеровцы ругают англо-американский внутренний режим плутократическим режимом. Но в Англии и США имеются элементарные демократические свободы, существуют профсоюзы рабочих и служащих, существуют рабочие партии, существует парламент, а в Германии при гитлеровском режиме уничтожены все эти институты. Стоит только сопоставить эти два ряда фактов, чтобы понять реакционную сущность гитлеровского режима и всю фальшь болтовни немецких фашистов об англо-американском плутократическом режиме. По сути дела, гитлеровский режим является копией того реакционного режима, который существовал в России при царизме. Известно, что гитлеровцы так же охотно попирают права рабочих, права интеллигенции и права народов, как попирал их царский режим, что они так же охотно устраивают средневековые еврейские погромы, как устраивал их царский режим.

Гитлеровская партия есть партия врагов демократических свобод, партия средневековой реакции и черносотенных погромов».

Это о том, что Сталин говорил об идеологии фашистской. Однако, он, между тем, говорил и об идеологии социалистической. О ней он сказал в той же беседе с писателем Эмилем Людвигом:

«…Неужели Вы думаете, что можно было бы в течение 14 лет удерживать власть и иметь поддержку миллионных масс благодаря методу запугивания, устрашения? Нет, это невозможно. Лучше всех умело запугивать царское правительство. Оно обладало в этой области громадным старым опытом. Европейская, в частности французская, буржуазия всячески помогала в этом царизму и учила его устрашать народ. Несмотря на этот опыт, несмотря на помощь европейской буржуазии, политика устрашения привела к разгрому царизма.

… Я уже не говорю о том, что нынешние условия политической и культурной жизни страны в корне отличаются от условий старого времени, когда темнота, некультурность, покорность и политическая забитость масс давали возможность тогдашним «правителям» оставаться у власти на более или менее продолжительный срок.

Что касается народа, что касается рабочих и крестьян СССР, то они вовсе не такие смирные, покорные и запуганные, какими Вы себе их представляете. … Вы только что спрашивали меня, решает ли у нас все один человек. Никогда, ни при каких условиях, наши рабочие не потерпели бы теперь власти одного лица. Самые крупные авторитеты сходят у нас на нет, превращаются в ничто, как только им перестают доверять рабочие массы, как только они теряют контакт с рабочими массами. …

Но если взять трудящееся население СССР, рабочих и трудящихся крестьян, представляющих не менее 90 % населения, то они стоят за Советскую власть и подавляющее большинство их активно поддерживает советский режим. А поддерживают они Советский строй потому, что этот строй обслуживает коренные интересы рабочих и крестьян».

2) Почему это была война буржуазной и социалистической экономик? Потому что экономика буржуазная, которая есть и при фашизме, направлена на прибыль, на обогащение одних за счёт бедности других, служит классу капиталистов, которые фашизм и устанавливают. Пример такого капиталиста – Густав Крупп. Социалистическая экономика была плановой, основанной на общенародной собственности, служила интересам всего общества. Поэтому при социализме не может быть кризисов. Цитата из постановления 13 пленума ИККИ:

«В то время, как СССР, оплот международного пролетариата и угнетённых народов, развёртывает своё социалистическое строительство и всё выше поднимает свою мощь, экономика капиталистического мира разваливается. Всё туже затягиваются петля нищеты, разорения, голода. Буржуазия бешено усиливает свои экономические способы эксплуатации методами фашистского насилия, грабежа трудящихся классов и путём хищнических войн против других народов».

Более подробно можете посмотреть об этом на докладе т. Куусинена на том же пленуме. Вот его отрывок:

«Пятый год уже продолжается самый серьёзный и самый глубокий из всех существовавших до сих пор мировых экономических кризисов. Характерно, что авторитетные буржуазные экономисты уже сравнивают сокращение национального дохода за годы кризиса с издержками мировой империалистической войны. Экономический ущерб, причинённый мировой войной, по мнению Э. Шульца, оценивается в 744-833 млрд. золотых марок, а уменьшение национального дохода только США и Германии с 1929 г. до конца 1932 г., т.е. за три года кризиса, составляет около 500 млрд. марок. Уже этот один факт даёт представление о том, как дорого обошёлся капиталистическим странам нынешний экономический кризис. Темпы уменьшения промышленной продукции с 1930 до 1932 г. были таковы, что их можно сравнивать даже с темпами роста промышленности в СССР. Тов. Л. Мендельсон приводит следующее сопоставление (в процентах):

1930 г. 1931 г. 1932 г. СССР + 27,3 % + 22,6% + 11,0 % Капиталистический мир - 13,1 % - 12,9 % - 18,5 %

ни об одной из капиталистических стран нельзя сказать, что она оказалась в состоянии вырваться из тисков экономического кризиса. Нет. Во всём капиталистическом мире – почти полное отсутствие капиталовложений и дальнейший упадок мировой торговли; мировые запасы сырья вследствие недостатка спроса не сокращаются; инфляция охватила уже 52 капиталистические страны»

Вот, что говорит Куусинен об экономике капиталистического мира того времени и об экономике СССР. И он прав. В период «Великой депрессии» в США экономика молодого социалистического государства росла и крепла, развивались колхозы, росло промышленное производство, и т.д. В общем, мировой экономический кризис практически никак не коснулся Советского Союза. Более того, уже после Сталина даже ставилась задача «догнать и перегнать Америку». И ставилась не на пустом месте. И это при том, что в СССР не было кризисов, свойственных буржуазному обществу.

И этот строй буржуазия хотела заменить на свой – строй эксплуатации человека человеком, строй бедности миллионов ради роскоши единиц, строй экономических кризисов и империалистических войн? Нет, спасибо, от таких изменений мы точно отказываемся. Хотя, в 1991 году нашего мнения не спросили.

3) Почему это была война буржуазного и социалистического мироустройств? Потому что Советская власть в то время реально строила коммунизм, реально действовала для того, чтобы освободить пролетариат всего мира от гнёта капитала. Буржуазное же мироустройство (наиболее всего – фашистское) стремится консервировать мир всеми возможными, даже, порой, террористическими методами, направляя их против рабочего класса и коммунистов. Не зря гитлеровцы обвинили именно последних в поджоге Рейхстага, а также сожгли на большом костре большинство неугодной им литературы и искусства. Прогресс чужд фашизму. Коминтерн верно определил буржуазное мироустройство как таковое. Приведу цитату из его программы:

«Империалистическая форма капитализма, выражая тенденцию к сплочению различных фракций господствующего класса, противопоставляет широкие массы пролетариата не отдельному предпринимателю, а в возрастающей степени — всему классу капиталистов в целом и его государственной власти. С другой стороны, эта форма капитализма взрывает ставшие тесными перегородки национального государства и расширяет рамки капиталистической государственной власти господствующей великодержавной нации, противопоставляя этой власти миллионные кассы национально-угнетенных народов как среди так называемых малых наций, так и в колониях. Наконец эта форма капитализма в наиболее острой степени противопоставляет империалистические государства друг другу.

При таком положении вещей особое значение для буржуазии приобретает государственная власть, становящаяся диктатурой финансово-капиталистической олигархии, выражением ее концентрированной мощи, функции этого многонационального империалистического государства разрастаются по всем направлениям. Развитие государственно-капиталистических форм, облегчающих как борьбу на внешнем рынке (военная мобилизация хозяйства), так и борьбу против рабочего класса; исключительно чудовищный рост милитаризма (армия, морской и воздушный флот, применение химии и бактериологии); возрастающее давление империалистического государства на рабочий класс (рост эксплуатации и прямое подавление — с одной стороны, систематическая политика подкупа бюрократической реформистской верхушки — с другой) — все это выражает собою громадный рост удельного веса государственной власти. В этих условиях каждое более или менее крупное выступление пролетариата превращается в выступление против государственной власти, т. е. в выступление политическое».

О буржуазном мироустройстве всё более-менее ясно. Но что же касается пролетарского, социалистического государства, являющегося оплотом мирового пролетариата, и которое на деле было властью трудящихся? Об этом наиболее ярко и понятно сказал Ленин в речи «Что такое советская власть?» в 1919 году, названной по первой фразе им сказанным. Она небольшая, поэтому приведу дословно:

«Что такое Советская власть? В чём заключается сущность этой новой власти, которой не хотят или не могут понять ещё в большинстве стран? Сущность её, привлекающая к себе рабочих каждой страны всё больше и больше, состоит в том, что прежде государством управляли так или иначе богатые или капиталисты, а теперь в первый раз управляют государством, притом в массовом числе, как раз те классы, которых капитализм угнетал. Даже в самой демократической, даже в самой свободной республике, пока остаётся господство капитала, пока земля остаётся в частной собственности, государством всегда управляет небольшое меньшинство, взятое на девять десятых из капиталистов или из богатых.

Первый раз в мире власть государства построена у нас в России таким образом, что только рабочие, только трудящиеся крестьяне, исключая эксплуататоров, составляют массовые организации — Советы, и этим Советам передается вся государственная власть. Вот почему, как ни клевещут на Россию представители буржуазии во всех странах, а везде в мире слово «Совет» стало не только понятным, стало популярным, стало любимым для рабочих, для всех трудящихся. И вот почему Советская власть, каковы бы ни были преследования сторонников коммунизма в разных странах, Советская власть неминуемо, неизбежно и в недалеком будущем победит во всём мире.

Мы хорошо знаем, что у нас ещё много недостатков в организации Советской власти. Советская власть — не чудесный талисман. Она не излечивает сразу от недостатков прошлого, от безграмотности, от некультурности, от наследия дикой войны, от наследия грабительского капитализма. Но зато она даёт возможность переходить к социализму. Она даёт возможность подняться тем, кого угнетали, и самим брать всё больше и больше в свои руки всё управление государством, всё управление хозяйством, всё управление производством.

Советская власть есть путь к социализму, найденный массами трудящихся и потому — верный, и потому — непобедимый.»

И именно этим Советская власть отличается от капитализма. Не даром в гимне Коминтерна пелось: «Наш лозунг – всемирный Советский Союз»! Власть трудящихся должна неминуемо восторжествовать на всём земном шаре, как бы ни противились этому господа-капиталисты всех буржуазных государств. «Пролетариат не имеет отечества» - вот, что говорил Маркс о периоде империализма. Но с возникновением Советского Союза это положение изменилось. Именно СССР стал Родиной трудящегося класса всего мира! Именно СССР был тем государством, которое действовало на благо трудящихся всего мира! И именно на его благо действовал Иосиф Виссарионович Сталин!

Итак, что же можно сказать о том, кто победил и кто проиграл в Великой Отечественной войне?

В ней победил, в первую очередь, интернациональный советский народ, разделённый в начале 90х теми, кто ныне правит государствами-осколками. В ней победил мировой пролетариат, сражавшийся против финансового капитала империалистической фашистской буржуазии (неважно, какой страны, вплоть до комитета «Свободная Германия» и Гарибальдийских бригад в Италии). В ней победил товарищ Сталин – большевик, друг и соратник Ленина. В ней победили коммунисты многих стран, сражавшиеся и, порой, отдавшие жизнь за дело Страны Советов. В ней победила коммунистическая идеология, идеология истинной свободы трудящегося большинства, которые ни при буржуазной «демократии», ни, тем более, при фашизме, не имеют реального права на свободу – экономическую и политическую. В ней победила социалистическая плановая экономика, социалистическое производство, развившиеся в силу прогрессивности социализма во вторую, а по многим отраслям и первую экономику мира. В ней победило социалистическое мироустройство, при котором каждый имеет право на свободный труд, надежду на завтрашний день, товарищеское отношение со стороны других. В ней победил, наконец, социализм и марксистско-ленинское учение, основанное на всемирном историческом прогрессе, апологетами которого являлись Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин и множество, и множество других коммунистов, верно следующих заветам «учения об условиях освобождения пролетариата». Победили именно мы!

Итак, почему же власти России, да и других стран боятся указать на это? Почему в России твердят о «Сталине-императоре, разгромившем большевиков», а в странах противоположного лагеря его превращают чуть ли не в людоеда, уничтожавшего миллионы советских граждан?

Потому, что именно они проиграли в Великой Отечественной войне. Потому, что именно мировой капитал, которому они прислуживают, был разгромлен социализмом в 1945 году. Именно это они боятся признать. Боятся признать,что капитализм себя давно изжил, что буржуазная экономика, не восстановившаяся за 30 с лишним лет после крушения СССР и ещё более гниющая, уступает экономике Советского Союза, которая за 20 лет после Гражданской войны, подготовилась ко Второй Мировой и победила армию фашиствующего империализма и его союзников.

И победила именно благодаря социализму, именно благодаря социалистической системе, а не «мудрому руководству императора Сталина», который при капитализме не смог бы повторить успех социалистического строительства из-за буржуазной экономической системы. Именно это «деполитизаторы» Сталина всяко скрывают, «обеляя», а, по сути, клевеща на последнего.

Но почему же, спросите вы, в России отказались от «отрицательной» клеветы на Сталина и заменили её клеветой «положительной»? Потому, что они не только не могут отречься от положительного образа Сталина в народе, но и используют его для продвижения своих интересов. Многие обыватели относятся к Сталину положительно, но далеко не все из них думают, что он коммунист. Почему же власти используют именно его, а не, например, Петра Великого, для своей агитации?

Ответ найдём у Димитрова: «фашизм приспособляет свою демагогию к национальным особенностям каждой страны и даже к особенностям различных социальных слоев в одной и той же стране. И массы мелкой буржуазии, даже часть рабочих, доведенные до отчаяния нуждой, безработицей и необеспеченностью своею существования, становятся жертвой социальной и шовинистической демагогии фашизма. …

Фашисты перетряхивают всю историю каждого народа для того, чтобы представить себя наследниками и продолжателями всего возвышенного и героического в его прошлом, а все, что было унизительного и оскорбительного для национальных чувств народа, используют как оружие против врагов фашизма. В Германии издаются сотни книг, преследующих лишь одну цель—фальсификацию на фашистский лад истории германского народа. … В этих книгах изображаются крупнейшие деятели германского народа в прошлом в качестве фашистов, а великие крестьянские движения — как прямые предтечи фашистского движения.

Муссолини усиленно старается нажить капитал на героическом образе Гарибальди. Французские фашисты выдвигают как свою героиню Жанну д’Арк. Американские фашисты апеллируют к традициям американских войн за независимость, к традициям Вашингтона, Линкольна. Болгарские фашисты используют национально-освободительное движение семидесятых годов и его любимых народом героев—Василь Левского, Стефана Караджа и т. д.

Те коммунисты … которые ничего не делают, чтобы исторически правильно, в подлинно марксистском, ленинско-марксистском, ленинско-сталинском духе осветить перед трудящимися массами прошлое их собственного народа, чтобы увязать свою теперешнюю борьбу с его революционными традициями в прошлом — эти коммунисты добровольно предоставляют фашистским фальсификаторам все, что есть ценного в историческом прошлом нации, для одурачивания народных масс.»

Да, вы всё правильно поняли. Буржуазия, которая, по сути, фашизирует государство Российское, пытается использовать коммуниста и антифашиста Сталина как «национального героя», как «красного императора» для фашизации собственного государства потому, что он популярен у широких масс трудящихся! И эта популярность используется для того, чтобы подготовить почву для установления фашизма! Именно для этого и нужна его деполитизация, а по сути- начавшаяся далеко не вчера!

Что делать коммунистам в данном направлении? Делать то, что сказал Димитров: всячески бороться с «обелением» Сталина финансовым капиталом, бороться и против «отрицательной», и против «положительной» клеветы на него, не только от буржуазной власти, но и, отчасти, его клеветы от КПРФ, равно как и против всего, что делается против социалистической идеологии, того, что уродует историю, «обеляет» Сталина, негласно приравнивая его к деятелям белого движения. Именно мы, коммунисты и пролетарии всего мира, победили финансовый капитал в Великой Отечественной войне! Должны мы победить и теперь!

_______

[1] Л. Троцкий был не просто меньшевиком, он, по всем признакам, был послан в революционную Россию представителями крупного западного капитала. Мы уже публиковали материал нашего товарища об этом: «Лучший большевик или… иудушка?».

(Здесь и далее комментарии редакции сайта СКУ(У))

[2] И здесь бросается в глаза аналогия с нынешней Украиной: и методы прихода во власть, и лживые лозунги, и «утилизация» памятников истории и неудобной им литературы, и переписывание истории в гротескных пределах…

Одна разница- украинские нацисты не эксплуатируют слово «социализм», а напротив, всячески стараются его искоренить, и любовь к порядку далеко не немецкая…