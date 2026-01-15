Об истинном лице цифровой трансформации - на двух простых примерах

Отмечаем крайне неприятные тенденции со стороны флагмана цифровой трансформации России - в лице Минцифры, отмечают их и независимые IT-эксперты. Интересно, когда их уже заметят на самом высоком уровне?

А речь вот о чем. Минцифры официально сообщило, что вход на Госуслуги через СМС-подтверждение на смартфонах больше не будет работать.

Милости просят всех это делать через частный мессенджер Max. Ну, или через десктопную (как для компьютера) версию браузера.

То есть государство создало госприложение, которому теперь вдруг перестало доверять - и для доступа в него гражданам предлагается (очень навязчиво) поставить ещё одно приложение - уже частное, от дочки ООО "ВК".

И абсолютно та же схема реализована со внесенным Правительством в Госдуму недавно ПФЗ о единой цифровой платформе ГосТех (см. наш разбор документа (https://t.me/riakatysha/42932)). Координатором единой платформы, на которой объединят все ГИС, ИС внебюджетных фондов, НКО и частников, работающих по госконтрактам, будет Минцифры. А вот оператором, согласно законопроекту, может быть любой частник, с которым Минцифры заключит соглашение.

То есть на наших глазах между гражданами и государством в лице аппарата чиновников/госорганов создаётся большая прокладка в лице частных структур. Которые, уже в силу своей деятельности, будут иметь доступ ко всем ключевым, критически важным ПД граждан.

И это есть неотъемлемая, если не ключевая, особенность т.н. цифровой трансформации от швабовцев-глобалистов. Госаппарат как таковой должен уйти в тень (личное общение граждан с чиновниками - в идеале, исключено), управление отношениями государства и общества перетекает в руки корпораций.

Позже, когда все будет оцифровано, когда персональные траектории развития и социальный скоринг станут государственной базой, корпорации буквально подменят собой государство и станут хозяевами положения.

Кому-то об этом мечтается? Нам - нет. Поэтому и предупреждаем о том, что все эти процессы зашли слишком далеко и пора их тормозить.

Иван Ваганов, РИА "Катюша" https://t.me/riakatysha/43102

И продолжают давить Студенты Северо-Осетинской государственной медицинской академии (СОГМА) пожаловались, что деканат принуждает их устанавливать мессенджер из трех букв, угрожая недопуском к сессии, то есть фактически - отчислением.

Ранее о принуждениях к скачиванию Max сообщали студенты Курского Медицинского Университета - и там ректор в итоге встал на сторону обучающихся. (https://t.me/riakatysha/42715) А московским ординаторам и аспирантам угрожали невыдачей дипломов, если они не установят мессенджер. В СПбГУ сделали доступ к бесплатному WiFi на территории вуза только через мессенджер Max. (https://t.me/riakatysha/43154) Учеников колледжа имени Ползунова, что в Екатеринбурге, отказавшихся от пользования Max, призвали писать заявление об отчислении (https://t.me/riakatysha/42340) по собственному желанию. Декан художественно-графического факультета Кубанского государственного университета распорядился (https://t.me/riakatysha/43008), чтобы студенты и преподаватели использовали для общения по вопросам учебы только мессенджер MAX. Тех, кто не установил приложение, он требовал привлечь к дисциплинарной ответственности... Ну, и так далее.

Тем времени, усилиями депутатов Госдумы частное приложение Max от дочки ООО "ВК" накануне получило статус электронного ID человека (удостоверения личности в виде QR-кода), а также оно стало обязательным для использования организациями в сфере ЖКХ. Беспредел продолжается - нас усиленно погружает в цифровое средневековье, если говорить о правовом аспекте происходящего... Такими темпами скоро пресс-служба мессенджера торжественно объявит, что их детище установили 146% граждан России.