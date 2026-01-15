Об истинном лице цифровой трансформации - на двух простых примерах
Отмечаем крайне неприятные тенденции со стороны флагмана цифровой трансформации России - в лице Минцифры, отмечают их и независимые IT-эксперты. Интересно, когда их уже заметят на самом высоком уровне?
А речь вот о чем. Минцифры официально сообщило, что вход на Госуслуги через СМС-подтверждение на смартфонах больше не будет работать.
То есть государство создало госприложение, которому теперь вдруг перестало доверять - и для доступа в него гражданам предлагается (очень навязчиво) поставить ещё одно приложение - уже частное, от дочки ООО "ВК".
И абсолютно та же схема реализована со внесенным Правительством в Госдуму недавно ПФЗ о единой цифровой платформе ГосТех (см. наш разбор документа (https://t.me/riakatysha/42932)). Координатором единой платформы, на которой объединят все ГИС, ИС внебюджетных фондов, НКО и частников, работающих по госконтрактам, будет Минцифры. А вот оператором, согласно законопроекту, может быть любой частник, с которым Минцифры заключит соглашение.
То есть на наших глазах между гражданами и государством в лице аппарата чиновников/госорганов создаётся большая прокладка в лице частных структур. Которые, уже в силу своей деятельности, будут иметь доступ ко всем ключевым, критически важным ПД граждан.
И это есть неотъемлемая, если не ключевая, особенность т.н. цифровой трансформации от швабовцев-глобалистов. Госаппарат как таковой должен уйти в тень (личное общение граждан с чиновниками - в идеале, исключено), управление отношениями государства и общества перетекает в руки корпораций.
Кому-то об этом мечтается? Нам - нет. Поэтому и предупреждаем о том, что все эти процессы зашли слишком далеко и пора их тормозить.
Иван Ваганов, РИА "Катюша" https://t.me/riakatysha/43102
И продолжают давитьСтуденты Северо-Осетинской государственной медицинской академии (СОГМА) пожаловались, что деканат принуждает их устанавливать мессенджер из трех букв, угрожая недопуском к сессии, то есть фактически - отчислением.
Ранее о принуждениях к скачиванию Max сообщали студенты Курского Медицинского Университета - и там ректор в итоге встал на сторону обучающихся. (https://t.me/riakatysha/42715) А московским ординаторам и аспирантам угрожали невыдачей дипломов, если они не установят мессенджер. В СПбГУ сделали доступ к бесплатному WiFi на территории вуза только через мессенджер Max. (https://t.me/riakatysha/43154) Учеников колледжа имени Ползунова, что в Екатеринбурге, отказавшихся от пользования Max, призвали писать заявление об отчислении (https://t.me/riakatysha/42340) по собственному желанию. Декан художественно-графического факультета Кубанского государственного университета распорядился (https://t.me/riakatysha/43008), чтобы студенты и преподаватели использовали для общения по вопросам учебы только мессенджер MAX. Тех, кто не установил приложение, он требовал привлечь к дисциплинарной ответственности... Ну, и так далее.
Тем времени, усилиями депутатов Госдумы частное приложение Max от дочки ООО "ВК" накануне получило статус электронного ID человека (удостоверения личности в виде QR-кода), а также оно стало обязательным для использования организациями в сфере ЖКХ. Беспредел продолжается - нас усиленно погружает в цифровое средневековье, если говорить о правовом аспекте происходящего... Такими темпами скоро пресс-служба мессенджера торжественно объявит, что их детище установили 146% граждан России.
