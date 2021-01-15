5 января в Италии был арестован итальянский гражданин Артуро Делья (Arturo D'Elia), компьютерный консультант. 6 января он дал показания в итальянском суде о своем участии в хакерской атаке на американскую систему выборов.



Подсудимый заявил, что он работал на объекте в Пескара компании Leonardo SpA и использовал кибератаки военного уровня, возможности шифрования для передачи коммутируемых голосов через военный спутник башни Фучино на Франкфурт на Майне (Германия). Подсудимый заявил, что готов дать показания по всем физическим и юридическим лицам, участвовавшим в передаче голосов от Трампа к Байдену, при условии полной защиты для себя и своей семьи. Существует резервная копия исходных данных и данных, переданных для предоставления доказательства в суде по этому делу.

Обаму и Ренци обвиняют в том, что они являются организаторами фальсификации выборов в США.

Брэдли Джонсон, бывший агент ЦРУ и начальник одной из служб разведки, рассказал, что Италия сыграла решающую роль в том, что можно назвать международным госпереворотом. По сути, главным действующим лицом в этой атаке был Леонардо, лидер итальянской госкомпании в оборонном и аэрокосмическом секторах.

Теперь есть еще один человек, полностью подтвердивший роль Италии в этом мошенничестве, - это Мария Зак - председатель ассоциации «Нации в действии».

В аудиофайле, просочившемся два дня назад, она объясняет, как могло произойти мошенничество. По ее словам, операционным центром, который координировал атаку, фактически, было посольство США в Риме. Эта версия полностью совпадает с рассказом мистера Джонсона, но Зак приводит более важные подробности.

Операцию координировал итальянский генерал Клаудио Грациано на втором этаже посольства, которому помогал бывший агент итальянской секретной службы Клаудио Серафини. Генерал Грациано - важный персонаж в этой истории. Он в настоящее время является президентом военного комитета ЕС. Грациано можно рассматривать, как оперативника глубинного государства и члена военных лобби, которые яростно противостоят внешней политике Трампа, основанной не на военном интервенционизме, а, скорее, на уважении суверенитета других стран.

Как сказал Джонсон, итальянская правительственная компания Леонардо предоставила свою технологию для проведения хакерской атаки. Мария Зак подтверждает, что «спутник Леонардо был использован для загрузки программного обеспечения и изменения голосов, поданных за Трампа в пользу Байдена».

История фальсификации выборов в США по сути представляет собой международный госпереворот, задуманный Глубинным государством Вашингтона и действовавший при участии нескольких стран и глобалистских правительств, таких как Канада, Германия, Китай, Испания и Италия.

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