Мы из Советского Союза

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Самые интересные и красивые часы из СССР

До 1991 года в нашей стране работали около десяти заводов, которые в совокупности выпускали до сотни марок часов. Отдельного внимания заслуживали часы для военных, летчиков и космонавтов.

Производители таких часов прикладывали немало усилий и времени, чтобы получить действительно стоящий образец. Некоторые марки, несмотря на большую популярность в советское время, сегодня являются раритетом. Цена таких экземпляров достигает нескольких сотен долларов.

Луч
В 60-х и 70-х мечта интеллигента. Суперплоские!Самые интересные и красивые часы из СССР

МЧЗ 1 им. КироваСамые интересные и красивые часы из СССР

Seconda de lux
Такие часы шли на экспорт.Самые интересные и красивые часы из СССР

Штурманские
В таких часах Юрий Гагарин совершил свой знаменитый полет в космосСамые интересные и красивые часы из СССР

Луч
Электро-механические часыСамые интересные и красивые часы из СССР

ЗаряСамые интересные и красивые часы из СССР

ЭраСамые интересные и красивые часы из СССР

ЧайкаСамые интересные и красивые часы из СССР

Chaika. На экспортСамые интересные и красивые часы из СССР

Ракета
КоперникСамые интересные и красивые часы из СССР

Ракета
Часы для слабовидящихСамые интересные и красивые часы из СССР

Ракета
КалендарьСамые интересные и красивые часы из СССР

Ракета
Так называемый «телевизор». Очень популярный дизайн в 70-80-хСамые интересные и красивые часы из СССР

SlavaСамые интересные и красивые часы из СССР

ПолетСамые интересные и красивые часы из СССР

Полет Хрон
Гражданский вариант ОкеанаСамые интересные и красивые часы из СССР

Ракета
24-х часовой циферблатСамые интересные и красивые часы из СССР

Полет
Атомная защитаСамые интересные и красивые часы из СССР

Электроника
Часы этой линейки пользовались особой популярностьюСамые интересные и красивые часы из СССРСамые интересные и красивые часы из СССРСамые интересные и красивые часы из СССРСамые интересные и красивые часы из СССРСамые интересные и красивые часы из СССРСамые интересные и красивые часы из СССРСамые интересные и красивые часы из СССРСамые интересные и красивые часы из СССРОднако на этом история крутых отечественных часов не заканчивается.

И уже в нашей, российской действительности, появились часы КосмонавигаторСамые интересные и красивые часы из СССР

советские успехи
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