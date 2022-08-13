Самые интересные и красивые часы из СССР

Мы из Советского Союза

До 1991 года в нашей стране работали около десяти заводов, которые в совокупности выпускали до сотни марок часов. Отдельного внимания заслуживали часы для военных, летчиков и космонавтов.

Производители таких часов прикладывали немало усилий и времени, чтобы получить действительно стоящий образец. Некоторые марки, несмотря на большую популярность в советское время, сегодня являются раритетом. Цена таких экземпляров достигает нескольких сотен долларов.

Луч

В 60-х и 70-х мечта интеллигента. Суперплоские!

МЧЗ 1 им. Кирова

Seconda de lux

Такие часы шли на экспорт.

Штурманские

В таких часах Юрий Гагарин совершил свой знаменитый полет в космос

Луч

Электро-механические часы

Заря

Эра

Чайка

Chaika. На экспорт

Ракета

Коперник

Ракета

Часы для слабовидящих

Ракета

Календарь

Ракета

Так называемый «телевизор». Очень популярный дизайн в 70-80-х

Slava

Полет

Полет Хрон

Гражданский вариант Океана

Ракета

24-х часовой циферблат

Полет

Атомная защита

Электроника

Часы этой линейки пользовались особой популярностью Однако на этом история крутых отечественных часов не заканчивается.

И уже в нашей, российской действительности, появились часы Космонавигатор