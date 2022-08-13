Самые интересные и красивые часы из СССР

До 1991 года в нашей стране работали около десяти заводов, которые в совокупности выпускали до сотни марок часов. Отдельного внимания заслуживали часы для военных, летчиков и космонавтов.
Производители таких часов прикладывали немало усилий и времени, чтобы получить действительно стоящий образец. Некоторые марки, несмотря на большую популярность в советское время, сегодня являются раритетом. Цена таких экземпляров достигает нескольких сотен долларов.
Луч
В 60-х и 70-х мечта интеллигента. Суперплоские!
МЧЗ 1 им. Кирова
Seconda de lux
Такие часы шли на экспорт.
Штурманские
В таких часах Юрий Гагарин совершил свой знаменитый полет в космос
Луч
Электро-механические часы
Заря
Эра
Чайка
Chaika. На экспорт
Ракета
Коперник
Ракета
Часы для слабовидящих
Ракета
Календарь
Ракета
Так называемый «телевизор». Очень популярный дизайн в 70-80-х
Slava
Полет
Полет Хрон
Гражданский вариант Океана
Ракета
24-х часовой циферблат
Полет
Атомная защита
Электроника
Часы этой линейки пользовались особой популярностьюОднако на этом история крутых отечественных часов не заканчивается.
И уже в нашей, российской действительности, появились часы Космонавигатор
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