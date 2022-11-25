Элита готова к бегству, а Путин, похоже, готов к ее чистке

По мере усиления и углубления противостояния России и «коллективного Запада» становится все более понятно, что нашей стране никак не обойтись без серьезнейшей чистки своей элиты, поскольку далеко не все входящие в нее персоны показали себя патриотами. Идет ли здесь речь о желании сохранить свои находящиеся на Западе активы или же лишь о нежелании что-либо менять за десятилетия сложившегося «элитного консенсуса», непринципиально — факт заключается в том, что их деятельность оказалась несовместимой с новой стратегией российского военно-политического руководства. А это уже представляет реальную опасность для государства, с которой не будут мириться ни президент Владимир Путин, ни члены его команды.

Похоже, что для В. Путина пришло время непростых решений

Элитный консенсус нарушен — а значит, впереди большие перемены

И похоже, что он уже сделал выводы из происходящего и готовится (а точнее — уже готов) выйти из заключенного на рубеже 20 и 21 столетий негласного элитного договора, по которому в обмен на политическую лояльность представители крупного бизнеса получали значительную свободу в экономическом плане. Два десятилетия этот договор соблюдался, но сейчас пришло время его пересмотра и очевидно даже отмены, исходя из новой реальности. А она сейчас весьма непростая и во многом даже весьма суровая.

Значительная часть российской элиты нарушила условия консенсуса

И когда следует принимать решения, исходя именно из нее, многие пытаются «съехать с темы» и делают вид, что происходящее их совершенно не касается. Но если раньше это еще могло прокатить, то сегодня уже нет — никому не нужны в своем тылу всякие мутные личности, способные в самый ответственный момент ударить тебе в спину. А это означает, что такая возможность должна быть исключена, не говоря уже о том, что этот самый договор сейчас приобретает явно одностороннюю направленность. И это в условиях глобального противостояния вполне логично ведет к осознанию необходимости очищения от ненужного и даже вредного балласта. Вопрос здесь заключается только в том, насколько глубокой будет уже неизбежная чистка и в какие сроки она станет проводиться. Хотя понятно, что затягивать с ней не станут, ведь промедление здесь означает новые потери и трудности в самых разных сферах.

Запад ставит перед олигархами выбор - выступить против России или потерять свои активы

Тем более, что российский президент и так давал уже элите почти целый год на принятия решения насчет соблюдения своей части соглашения. Это время прошло и оказалось, что очень многие из тех, кого по привычке называют олигархами, предпочитают договариваться с Западом относительно снятия с них санкций в обмен на определенные уступки или даже раскачивания недовольства в стране действиями ее руководства. И скорее всего, перед ними вскоре будет поставлен вопрос ребром — хотите сохранить свои активы, тогда публично и во всеуслышание отказывайтесь от любых связей с Россией. А еще - открыто высказывайтесь против Путина, который всем мешает.

«Большая чистка» верхушки уже неизбежна

Это означает, что значительная часть элиты готова к бегству и единственный вариант здесь — ее капитальная чистка, причем, отличающимися от прежних вариантов способами. Теперь компромиссы уходят в прошлое и те, кто не в состоянии работать на благо страны, должны быть удалены из системы ее управления. По сути, им должно быть представлено три варианта — включение в реализацию нового президентского курса, передача всех находящихся в России активов в собственность государства с последующим выездом из страны или в случае отказа начало уголовного преследования по целому ряду статей. Альтернатив этому быть не должно — время полумер закончилось и вернуть все назад, в состояние до 24 февраля 2022 года уже невозможно. Сейчас все просто — ты или со страной, или против нее.

У Кремля не остается иного выхода. кроме Большой чистки российской элиты

Да, система очистки элиты от нежелательных элементов существовала и раньше, но теперь жизненно необходимо ужесточить ее. Теперь те, кто сделал выбор в пользу «цивилизованного Запада», должны лишаться своих российских активов, что бы не иметь рычагов влияния на ее развитие. И времен для этого будет немного — кардинальная перестройка экономики уже начинается, а провести ее необходимо в максимально сжатые сроки. Поэтому чистки стали неизбежными, тем более, что руки у президента теперь развязаны — другая сторона нарушила соглашение, а значит, он имеет полное право на аналогичный ответ в отношении нее. И это означает скорое начало масштабной национализации с одновременным запуском процесса новой индустриализации. Ждать этого, судя по всему, осталось уже недолго.

https://dzen.ru/a/Y3xEu8ymoSxVUE5w