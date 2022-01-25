Агрессия, которую нужно остановить

Нет! Хватит! Я больше не могу молчать и делать вид, будто ничего не происходит!

Уже несколько лет страна с населением около тридцати миллионов человек подвергается иностранной агрессии! Нелегитимный президент этой прекрасной свободолюбивой страны сбежал за границу. После чего в стране были проведены демократические выборы, на которых победил истинно народный лидер, поддерживаемый подавляющим большинством населения.

В отместку соседняя страна, правящий режим который не просто тоталитарный и мракобесный, но, не побоюсь этого слова, деспотичный (не для красного словца, а строго в соответствии с определением из учебника политологии), развязала против молодой демократии кровавую войну. Вторгнувшись с целью вернуть на трон отвергнутого бывшего президента. Оккупировав часть страны и подвергая непокорные регионы регулярным бомбардировкам и обстрелам. Десятки тысяч погибших, огромные разрушения – и всё это при молчании ООН и бездействии НАТО!

Название этой гордой свободолюбивой страны – Йемен (а вы что подумали?).

Преступный деспотичный режим Саудовской Аравии несколько лет атакует территорию Йемена. Этот режим угнетает женщин, жестоко убивает политических диссидентов, практикует публичное отрубание голов и забивание камнями до смерти.

Это вам не вымышленные «преследования чеченских геев» или ещё более бредовый «геноцид уйгуров». Это доказанная реальность.

И никаких санкций! Никто не арестует счетов саудовских монархов. Никто не запрещает въезд на свою территорию многочисленным саудовским принцам. Никто не призывает отказаться от кровавой саудовской нефти, в которой совершенно точно нет молекул демократии.

Журналиста Джамаля Хашогги похитили, жестоко пытали, убили и расчленили прямо на территории саудовского посольства в Турции. Без всяких «хайли лайкли», без «Петровых и Бошировых», без неработающих «боевых отравляющих газов». Есть куча доказательств, включая аудиозаписи из посольства. Исполнители известны, заказчик известен, преступление раскрыто. И тишина. Никаких «списков Хашогги», никаких законопроектов о санкциях от американских конгрессменов.

Скрипали живы (Навальный тоже), Хашогги мёртв, всем плевать. Русские ужасные, саудиты молодцы.

В Российской Федерации демократически избранный президент, в Саудовской Аравии – наследственная абсолютная монархия (классическая деспотия). Но авторитарный режим в России, смотри не перепутай.

С саудовской агрессией против Йемена аналогично. Все о ней знают, саудовские самолёты открыто бомбят территорию соседней страны, саудовские войска не скрываясь ведут боевые действия и обстреливают йеменские города. Российских войск на Украине никто не видел за все восемь с лишним лет «агрессии», но агрессор всё равно Россия.

Где осуждение саудовской агрессии? Где кредиты и помощь йеменским защитникам Родины? Где передача йеменскому правительству боевых катеров и противотанковых комплексов? Где военные инструкторы из США, Британии и Канады, тренирующие йеменских солдат? Где призывы к включению Йемена в состав НАТО, в конце концов?

Где ежедневные рассказы по CNN и BBC об ужасах саудовской агрессии? Где публикации карт со стрелочками планов захвата Йемена саудовской тиранией? Где призывы к режиму в Эр-Рияде отвести войска к Арару и Сакаке?

Всё мировое демократическое сообщество озабочено наличием российских войск на территории России (и я не опечатался!). Всему мировому демократическому сообществу плевать на саудовские войска на территории Йемена.

Всё «мировое демократическое сообщество» перекосило от лицемерия, двуличия и неприкрытой русофобии.

https://jpgazeta.ru/aleksandr-rodzhers-agressiya-kotoruyu-nuzhno-ostanovit/