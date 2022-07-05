Рука Кремля дотянулась до американского ВПК

Алюминий, столь необходимый американской военной промышленности, перестал производить завод в Хоусвилле, штат Кентукки. Причиной руководство компании Century Aluminium назвало беспрецедентный рост цены на электроэнергию. В сложившейся ситуации Невидимой Руке Рынка просто невыгодно продолжать производство. И потому она оставила без алюминия тех, кто клепает «вундерваффе» ради попытки сохранения рассыпающейся американской гегемонии.

Пока либеральные заокеанские СМИ пытаются отыскать «руку Кремля» в решении Верховного суда США об отмене безоговорочного права на аборты…

https://vk.com/video3485515_456244916

…Есть и другие события, до которых явно дотянулся упомянутый орган. Например, вот такое.

«Крупнейший поставщик алюминия для американского ВПК, Century Aluminium, останавливает работу завода в городе Хоусвилль, потому что антироссийские санкции работают как надо и цена на электричество за относительно короткий период уже утроилась (по словам СЕО компании).

Пока что будут сокращены 628 рабочих. Завод, по предварительным оценкам, встанет примерно на год, а дальше зависит от цен на энергоносители.

Продукция компании используется в самолётах F-16, Боингах 747, боевых кораблях и в космической отрасли».

https://t.me/orda_mordora/12468

1 мая в Клубе экспериментальной истории, к которому можно присоединиться по ссылке в описании этого материала, был опубликован текст о реиндустриализации.

https://sponsr.ru/ruslanostashko/14372/Reindustrializaciya/

В нём я рассматривал версию, согласно которой целью накачки бандеровцев оружием является не только и не столько попытка задержать российскую СВО, сколько реализация намерения по восстановлению промышленного потенциала США за счёт европейских стран НАТО, принуждённых к обновлению своих арсеналов.

Если кратко, то ВПК, по сути – это единственная отрасль, которую американские элитарии ещё не профукали в рамках процесса замены действительных разработок имитацией оных.

Ну, почти не профукали, учитывая громкие прожекты «более треугольных» самолётов и тому подобное.

https://vk.com/video3485515_456242640

Так вот, учитывая новость об остановке производства алюминия, выходит, что у плана по реиндустриализации США есть не только те препятствия, о которых я упоминал в тексте для Клуба экспериментальной истории, но и другие препОны.

В том числе – стремительный рост ценника на энергию, в котором Байден пока что не назначил виноватым Путина, но обязательно назначит.

В начале июня, напомню, американский чудо-дед ввёл чрезвычайное положение из-за нехватки электричества…

https://www.kommersant.ru/doc/5393111

…Распорядившись создать новые мощности по производству электроэнергии, а также нарастить закупки солнечных батарей в Азии. Однако, эти грандиозные планы наверняка споткнутся о неуступчивую действительность, как сам Байден регулярно делает на трапе президентского самолёта.

Причины банальны: это лишь в маня-мирке российских хипстеров заводы и электростанции появляются на карте, если просто кликнуть мышкой в нужное место, истратив на это кусочек Святой Рыночной Капитализации. Во взрослом мире же, кусочек которого всё хотел показать нам один свидомый блогер, но так и умер без показа, создание новых энергетических мощностей занимает месяцы и годы.

А дефицитная энергия нужна прямо сегодня. Европейцы, вон, в курсе, и потому бросились расконсервировать угольные электростанции.

https://vk.com/video3485515_456244886

Отдельный юмор ситуации заключается в том, что энергокризис вызвали явления, которые обеими руками поддерживала западная либерда – например, та же «зелёная энергетика» и майнинг криптовалют.

А теперь вызванный ними кризис коврОво бомбардирует всё без разбора – от компаний-поставщиков американского ВПК до любителей сказок о вечно растущем биткоине.

«Майкл Робертс, американский экономист, замечает, что затраты на мАйнинг одного биткОина теперь составляют около 25 тысяч долларов, а это уже выше рыночной стоимости. Два разнонаправленных процесса превратили криптовалюту в бессмысленный компьютерный код – спрос стремительно снижается, а стоимость электроэнергии и комплектующих для мАйнинга, наоборот – растут.



На электроэнергию завязана вся сфера услуг США (к слову, 80 % ВВП страны), что неизбежно вызовет новый виток инфляции. При этом компенсировать дорогую энергию просто нечем. Байден пришёл к власти как «зелёный» президент и всем обещал будущее без углеводородного топлива. Получите и распишитесь – сейчас чистая электроэнергии слишком дорога даже для зажиточных американцев».

https://topwar.ru/198088-komu-v-ssha-zhit-ploho-amerikancy-nedovolny-bajdenom.html

Бессмысленный компьютерный код – так можно назвать не только просевшую крипту, но и американскую «экономику сервисов» в целом.

Шансы на то, что она осилит реиндустриализацию – низкие и продолжают падать.

Что, конечно же, хорошо для России и тех, кто поддерживает наши усилия по развитию многополярного мира, рождающегося в ходе СВО на Украине.

https://ruslanostashko.livejournal.com/951204.html?utm_refer...