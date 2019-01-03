Новый Год в изобразительном искусстве

Подборка картин советских художников посвященных Новогодним праздникам…Тараканова Екатерина Николаевна (Россия, 1932) «Перед Новым годом» 1951Незнайкин Иван Петрович (Россия, 1916) «Ёлка с Ильичём. Белый слон»Незнайкин Иван Петрович (Россия, 1916) «Стихи для Ленина» Незнайкин Иван Петрович (Россия 1916) «Ёлка» 1950-е Незнайкин Иван Петрович (Россия 1916) «За ёлкой» 1950-е Колупаев Дмитрий Антонович (Россия, 1883 -1954) «Новогодняя елка в школе» 1950-е Неизвестный художник «Ленин и дети» Пичугин Сергей Иванович (Россия, 1881 -1971) «Пушкинская площадь» 1947 Хмелева Елена Владимировна (Россия 1966) «Рождественская ёлка» Бобышев Михаил Петрович (Россия, 1885-1964) «Новогодняя елка на Манежной площади» 1947 Решетников Федор Павлович (Россия, 1906 - 1988) «Прибыл на каникулы» 1948 Фомин Михаил Петрович (Россия, 1925) «Новогодний праздник» 1960 Долинина Антонина Александровна (Россия, 1925 - 2004) «Новый Год. Под ёлкой» Дунчев Сергей Яковлевич (Россия, 1916 - 2004) «Под Новый год» 1951 Михаил Леонидович Анчаров (Россия, 1923 - 1990) «Новый год» Гуляев Александр Георгиевич (Росия, 1917 - 1995) «Новый Год» 1967 Щербань Владимир Яковлевич (Россия, ) «К новому году» Прокошев Николай Иванович (Россия, 1904-1938) «Новый год» 1937 Зеброва Тамара Александровна (Россия, 1941) «Детский праздник» 1972 Васнецов Юрий Алексеевич (Россия, 1900 - 1973) «Елочка» 1930 Устинов Николай Александрович (Россия, 1937) «Новогодний маскарад» 1960 Неизвестный художник «Дети на елке» 1940 Жуков Николай Николаевич (Россия, 1908 - 1873) «Ёлка» Попов Алексей Васильевич (Россия, 1900 - 1974) «Ёлка» (для Дворца Культуры г. Улан-Удэ) Васильев Николай Сергеевич (Россия, 1899-1986) «Празднование Нового года в Москве« 1940-е Синицын Борис Георгиевич (Россия, 1935) «У елки» 1970 Ткаченко Евгений Николаевич (Россия, 1923 – 2002) «Новый год» 1959 Богаевская Ольга Борисовна (Россия, 1915 - 2000) «Детский праздник» 1980 Хохловкина Эльза Давидовна (Россия, 1934) «Дети у елки» 1970 Суворова Анна Петровна (Россия, 1925 - 2007) «Елка в узбекском детском саду» 1980 Неизвестный художник «Под новый год» журнал «Мурзилка» 1935 год Орлова Вера Александровна (Россия, 1904-1993) «Елка в Горках» 1951 Юрий Петрович Кугач (Россия, 1918) «С новым годом» 1988
Новый Год в изобразительном искусстве
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