Мы из Советского Союза

13 863 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    И что тут удивительного? Да  любой  город в РФ возьмите и посмотрите, сколько изменилось в нём за  70-80 лет. А уж  в...Казань. Было-стал...
  • Лариса Голубицкая
    Читала мемуары,не переписанные в 90ые,а настоящие, многих генералов-ни один не отозвался о Сталине плохо! Нормальный ...Летчик-сталинец. ...
  • Геннадий Свешников
    Спасибо Вам Светик❗👍🌹❤️💋Невыполнимых зада...

Новый Год в изобразительном искусстве

1_thumb[1]Подборка картин советских художников посвященных Новогодним праздникам…Тараканова Екатерина Николаевна (Россия, 1932) «Перед Новым годом» 1951Тараканова Екатерина Николаевна (Россия, 1932) «Перед Новым годом» 1951Незнайкин Иван Петрович (Россия 1916) «Ёлка с ИльичёмНезнайкин Иван Петрович (Россия, 1916) «Ёлка с Ильичём. Белый слон»Незнайкин Иван Петрович (Россия, 1916) «Стихи для Ленина»Незнайкин Иван Петрович (Россия, 1916) «Стихи для Ленина» Незнайкин Иван Петрович (Россия 1916) «Ёлка» 1950-еНезнайкин Иван Петрович (Россия 1916) «Ёлка» 1950-е Незнайкин Иван Петрович (Россия 1916) «За ёлкой» 1950-еНезнайкин Иван Петрович (Россия 1916) «За ёлкой» 1950-е Колупаев Дмитрий Антонович (Россия, 1883 -1954) «Новогодняя елка в школе» 1950-еКолупаев Дмитрий Антонович (Россия, 1883 -1954) «Новогодняя елка в школе» 1950-е Неизвестный художник «Ленин и дети»Неизвестный художник «Ленин и дети» Пичугин Сергей Иванович (Россия, 1881 -1971) «Пушкинская площадь» 1947Пичугин Сергей Иванович (Россия, 1881 -1971) «Пушкинская площадь» 1947 Хмелева Елена Владимировна (Россия 1966) «Рождественская ёлка»Хмелева Елена Владимировна (Россия 1966) «Рождественская ёлка» Бобышев Михаил Петрович (Россия, 1885-1964) «Новогодняя елка на Манежной площади» 1947Бобышев Михаил Петрович (Россия, 1885-1964) «Новогодняя елка на Манежной площади» 1947 Решетников Федор Павлович (Россия, 1906 - 1988) «Прибыл на каникулы» 1948Решетников Федор Павлович (Россия, 1906 - 1988) «Прибыл на каникулы» 1948 Фомин Михаил Петрович (Россия, 1925) «Новогодний праздник»1960Фомин Михаил Петрович (Россия, 1925) «Новогодний праздник» 1960 Долинина Антонина Александровна (Россия, 1925 - 2004) «Новый Год. Под ёлкой»Долинина Антонина Александровна (Россия, 1925 - 2004) «Новый Год. Под ёлкой» Дунчев Сергей Яковлевич (Россия, 1916 - 2004) «Под Новый год» 1951(2)Дунчев Сергей Яковлевич (Россия, 1916 - 2004) «Под Новый год» 1951 Михаил Леонидович Анчаров (Россия, 1923 - 1990) «Новый год»Михаил Леонидович Анчаров (Россия, 1923 - 1990) «Новый год» Гуляев Александр Георгиевич (Росия, 1917 - 1995) «Новый Год» 1967Гуляев Александр Георгиевич (Росия, 1917 - 1995) «Новый Год» 1967 Щербань Владимир Яковлевич (Россия, ) «К новому году»Щербань Владимир Яковлевич (Россия, ) «К новому году» Прокошев Николай Иванович (Россия, 1904-1938) «Новый год» 1937Прокошев Николай Иванович (Россия, 1904-1938) «Новый год» 1937 Зеброва Тамара Александровна (Россия, 1941) «Детский праздник»Зеброва Тамара Александровна (Россия, 1941) «Детский праздник» 1972 Васнецов Юрий Алексеевич (Россия, 1900 - 1973) «Елочка» 1930Васнецов Юрий Алексеевич (Россия, 1900 - 1973) «Елочка» 1930 Устинов Николай Александрович (Россия, 1937) Новогодний маскарад 1960Устинов Николай Александрович (Россия, 1937) «Новогодний маскарад» 1960 Неизвестный художник «Дети на елке» 1940Неизвестный художник «Дети на елке» 1940 Жуков Николай Николаевич (Россия, 1908 - 1873) «Ёлка»Жуков Николай Николаевич (Россия, 1908 - 1873) «Ёлка» Попов Алексей Васильевич (Россия, 1900 - 1974) «Ёлка» для Дворца Культуры г. Улан-УдэПопов Алексей Васильевич (Россия, 1900 - 1974) «Ёлка» (для Дворца Культуры г. Улан-Удэ) Васильев Николай Сергеевич (Россия, 1899-1986) «Празднование Нового года в Москве« 1940-еВасильев Николай Сергеевич (Россия, 1899-1986) «Празднование Нового года в Москве« 1940-е Синицын Борис Георгиевич (Россия, 1935) «У елки» 1970Синицын Борис Георгиевич (Россия, 1935) «У елки» 1970 Ткаченко Евгений Николаевич (Россия, 1923 – 2002) «Новый год» 1959Ткаченко Евгений Николаевич (Россия, 1923 – 2002) «Новый год» 1959 Богаевская Ольга Борисовна (Россия, 1915 - 2000) «Детский праздник» 1980Богаевская Ольга Борисовна (Россия, 1915 - 2000) «Детский праздник» 1980 Хохловкина Эльза Давидовна (Россия, 1934) «Дети у елки» 1970Хохловкина Эльза Давидовна (Россия, 1934) «Дети у елки» 1970 Суворова Анна Петровна (Россия, 1925 - 2007) «Елка в узбекском детском саду», 1980Суворова Анна Петровна (Россия, 1925 - 2007) «Елка в узбекском детском саду» 1980 Неизвестный художник «Под новый год» журнал «Мурзилка» 1935 год (2)Неизвестный художник «Под новый год» журнал «Мурзилка» 1935 год Орлова Вера Александровна (Россия, 1904-1993) «Елка в Горках» 1951Орлова Вера Александровна (Россия, 1904-1993) «Елка в Горках» 1951 Юрий Петрович Кугач (Россия, 1918) «С новым годом» 1988Юрий Петрович Кугач (Россия, 1918) «С новым годом» 1988
Ссылка на первоисточник
знаменательная датафотоностальгия

Картина дня

наверх