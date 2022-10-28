"Армия и ее пацаны оказались лучше нас".

"Плоды" обработки мозгов. Тысячи дезертиров, результат идеологической оккупациии
«Теперь - о главном впечатлении уходящего дня. Пусть он быстрее пройдет и забудется. Потому, что в нем жил стыд.
Говорят, что на грузинской границе много машин, везущих дезертиров, с питерским и московскими номерами. Машин действительно очень много. Тысячи! Такого никогда здесь не видели...
Эти "очереди русского позора" сейчас с особым садистским удовольствием снимают и показывают пародийные укро СМИ и прочие CNN...
У них пир желчи и разбрасывание праздничного дерьма!
Мол, вот это есть "Рюски мiр", который "свАих не брАсает"?!..
Надо утираться, ребята. Обтекать и утираться.
С другой стороны, - а чего мы хотели?!! Это всем нам привет от много лет работавших над расстлением общества всех федеральных каналов, включая первые, и все эти "музобозы" "тээнтэ" и камеди клабы.
Это всем привет от политики унижения пенсионеров, тех же блокадников, которые ушли в Вечность, так и не получив должного внимания богатейшей страны-победительницы.
Это всем нам привет от разгула порнографии, педерастии шоу-бизнеса, киркоровщины, Дани Милохина и черта Моргенштерна, любовно взрощенных как "лица" крупнейших ТВ-каналов и банков страны.
Продолжать?... Или вы сами?
...Я никак не дойду до фразы, из-за которой я начал этот пост.
Так вот. Наша нынешняя армия и ее пацаны оказались лучше общества.
Наша армия и ее солдаты оказались на удивление лучше тех, кто их воспитывал и "образовывал". Потому, что они воюют за то, чего им не объяснили.
Понимаете? За многие годы, пока они росли, на их глазах над Россией безнаказанно глумились.
Им не рассказали и не показали Россию, которой можно гордиться. Им вкатывали в уши только западную музыку и образы, только мысли "Эха Москвы", "Дождя" и "Новой газеты"...
Им доказывали, что им "не повезло" в жизни и они родились не в свободном и красивом мире, а в "задрипанной" "совковой" "Рашке".
Получается, что они сейчас воюют за Родину, которая их никогда особо не любила.
А это очень непросто - воевать за то, чего нет, но должно быть.
За идеалы, за веру, за Бога и за Отечество... Ну, как положено в веках русскому солдату. Для меня это так же ясно, как и то, что спецоперация будет приносить все больше жертв, неумолимо превращаясь в Великую Отечественную войну за Россию. Как сказал наш лучший и единственный из оставшихся на ТВ проповедник отец Андрей Ткачев, "Ибо в мирное время нашу кислую многомиллионную банду полу-христиан никак не разбудишь"...
Наши парни сегодня воюют за ту Россию, которая должна быть. Которая должна проснуться, одуматься, покаяться и быть.
А пока ее нет. Но обязательно будет. Ей Богу, раньше я в это слабо верил. Теперь верю сильнее. Знаете, почему?
Потому, что армия и ее пацаны оказались лучше нас»
Дмитрий Певцов
https://t.me/radioARBAT/21478
И туть мне хочется напомнить о Задорнове. Почему именно о нём?
«У нас есть разница между Родиной и государством, которую на Западе никогда не поймут.
Родина связана со словами «род», «родня», «народ».
Родина - то, что мы любим.
А, государство…
У нас с ним все время проблемы.
Государство издевается над Родиной много лет.
Но когда беда приходит, Родина прощает государство и становится на его защиту.
Враг поэтому не может нас победить, он нападает на государство, а получает от Родины.
Он не знает, что у нас Родина за углом дежурит.
Гитлер выучил по картам все дороги нашего государства.
Пришел – а у Родины дорог не было.
Наполеон решил освободить русское государство от крепостного права.
А ты у Родины спросил? Крепостные крестьяне его гнали обратно до Парижа.
Мы с Западом никогда друг друга не поймем, потому что по-разному чувствуем мир».
Это Михаил Задорнов.
Кто бы мог тогда подумать, что эти остроумные шутки, вызывающие у публики смех, окажутся со временем пророческими словами. https://t.me/radioARBAT/21491
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