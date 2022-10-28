"Армия и ее пацаны оказались лучше нас".

"Плоды" обработки мозгов. Тысячи дезертиров, результат идеологической оккупациии

«Теперь - о главном впечатлении уходящего дня. Пусть он быстрее пройдет и забудется. Потому, что в нем жил стыд.

Говорят, что на грузинской границе много машин, везущих дезертиров, с питерским и московскими номерами. Машин действительно очень много. Тысячи! Такого никогда здесь не видели...

Эти "очереди русского позора" сейчас с особым садистским удовольствием снимают и показывают пародийные укро СМИ и прочие CNN...

У них пир желчи и разбрасывание праздничного дерьма!

Мол, вот это есть "Рюски мiр", который "свАих не брАсает"?!..

Надо утираться, ребята. Обтекать и утираться.

С другой стороны, - а чего мы хотели?!! Это всем нам привет от много лет работавших над расстлением общества всех федеральных каналов, включая первые, и все эти "музобозы" "тээнтэ" и камеди клабы.

Это всем привет от политики унижения пенсионеров, тех же блокадников, которые ушли в Вечность, так и не получив должного внимания богатейшей страны-победительницы.

Это всем нам привет от разгула порнографии, педерастии шоу-бизнеса, киркоровщины, Дани Милохина и черта Моргенштерна, любовно взрощенных как "лица" крупнейших ТВ-каналов и банков страны.

..Продолжать?... Или вы сами?...Я никак не дойду до фразы, из-за которой я начал этот пост.Так вот. Наша нынешняя армия и ее пацаны оказались лучше общества.Наша армия и ее солдаты оказались на удивление лучше тех, кто их воспитывал и "образовывал". Потому, что они воюют за то, чего им не объяснили.Понимаете? За многие годы, пока они росли, на их глазах над Россией безнаказанно глумились.Им не рассказали и не показали Россию, которой можно гордиться. Им вкатывали в уши только западную музыку и образы, только мысли "Эха Москвы", "Дождя" и "Новой газеты"...Им доказывали, что им "не повезло" в жизни и они родились не в свободном и красивом мире, а в "задрипанной" "совковой" "Рашке".Получается, что они сейчас воюют за Родину, которая их никогда особо не любила.А это очень непросто - воевать за то, чего нет, но должно быть.За идеалы, за веру, за Бога и за Отечество... Ну, как положено в веках русскому солдату. Для меня это так же ясно, как и то, что спецоперация будет приносить все больше жертв, неумолимо превращаясь в Великую Отечественную войну за Россию. Как сказал наш лучший и единственный из оставшихся на ТВ проповедник отец Андрей Ткачев, "Ибо в мирное время нашу кислую многомиллионную банду полу-христиан никак не разбудишь"...Наши парни сегодня воюют за ту Россию, которая должна быть. Которая должна проснуться, одуматься, покаяться и быть.А пока ее нет. Но обязательно будет. Ей Богу, раньше я в это слабо верил. Теперь верю сильнее. Знаете, почему?Потому, что армия и ее пацаны оказались лучше нас»

Дмитрий Певцов

https://t.me/radioARBAT/21478

И туть мне хочется напомнить о Задорнове. Почему именно о нём?

«У нас есть разница между Родиной и государством, которую на Западе никогда не поймут.

Родина связана со словами «род», «родня», «народ».

Родина - то, что мы любим.

А, государство…

У нас с ним все время проблемы.

Государство издевается над Родиной много лет.

Но когда беда приходит, Родина прощает государство и становится на его защиту.

Враг поэтому не может нас победить, он нападает на государство, а получает от Родины.

Он не знает, что у нас Родина за углом дежурит.

Гитлер выучил по картам все дороги нашего государства.

Пришел – а у Родины дорог не было.

Наполеон решил освободить русское государство от крепостного права.

А ты у Родины спросил? Крепостные крестьяне его гнали обратно до Парижа.

Мы с Западом никогда друг друга не поймем, потому что по-разному чувствуем мир».

Это Михаил Задорнов.

Кто бы мог тогда подумать, что эти остроумные шутки, вызывающие у публики смех, окажутся со временем пророческими словами. https://t.me/radioARBAT/21491