Европейцам нравится фашизм, пока он направлен против русских



Осуждённый за терроризм «режиссёр» Олег Сенцов создал очередной «шедевр». Надо же как-то оправдывать многочисленные крики про «посадили режиссёра», а не «осудили террориста». Как и предыдущие его поделки, новый фильм, мягко говоря, не отличается высокой художественной ценностью. Откровенно слабый сценарий, повествующий о бандитских разборках на Украине в «святых девяностых», ужасная операторская работа, отвратительная игра актёров – это, если так можно сказать, фирменный стиль Сенцова.

Несмотря на это фильм повезли на Венецианский кинофестиваль. Впрочем, само по себе это не сенсация – это далеко не первый бездарный фильм на подобных фестивалях.

Суть в том, кто играет главную роль в фильме Сенцова. «Репрессированный гений» и «узник совести» (это я цитирую отзывы о Сенцове в европейской прессе) снял в своём фильме нацистского боевика из полка «Азов» (запрещённой на территории Российской Федерации экстремистской организации) Сергея Филимонова по кличке «Сын Перуна». Филимонов в составе «Азова» участвовал в боевых действиях против населения Донбасса, мародёрствовал вместе с побратымами двери, матрасы и бабушкины панталоны местных жителей.

Не так давно Филимонов рассорился со своими бывшими «побратымами» из «Нацкорпуса» и основал собственную неонацистскую организацию «Гонор». Их группировка, как и группировка Билецкого, по информации украинских СМИ, также активно занимается рэкетом, вымогательством, рейдерскими захватами и другой аналогичной противозаконной деятельностью.

То, что Сенцов на главную роль в своём фильме взял открытого неонациста – это не случайность. На Украине полно профессиональных актёров, прекрасно играющих, харизматичных и характерных, но выбран был именно нацистский отморозок, актёрские таланты которого соперничают с аналогичными у бревна. Сам Филимонов в интервью подтверждает, что Сенцов целенаправленно искал актёров для своего фильма среди нацистских боевиков и футбольных «ультрас» (что на Украине уже давно одно и то же).

Впрочем, подобные действия Сенцова лично меня совершенно не удивляют. Только упоротый нацист мог готовить теракты в Крыму, и поэтому для нас его убеждения не являются секретом. Более значимо другое – фильм Сенцова снят при поддержке Евросоюза. Кинофонд Совета Европы «EURIMAGES» выделил на съёмки данного фильма 270 тысяч евро. Да и другие европейские фонды, в том числе поддерживающие ЛГБТ, также профинансировали данную поделку. Это невольно наводит на определённые мысли. Как там говорил Максим Горький? «Уничтожьте гомосексуализм – фашизм исчезнет»?

И вот теперь бездарный и не имеющий художественной ценности фильм, снятый нацистом и с нацистом в главной роли, приехал на Венецианский кинофестиваль. Как же поступят европейские критики? Возмутятся такому кощунству? Или наградят «гениального режиссёра» по тому же русофобскому принципу, как и Улицкую с Алексиевич? Ведь давно известно, что чем больше русофобии в творчестве, тем больше шансы получить Нобелевскую премию по литературе или другую аналогичную западную награду.

Русофобия в Евросоюзе уже давно фактически является официальной политикой. Гибель русских не считается чем-то плохим (как и гибель сирийцев, ливийцев, афганцев, иракцев и многих других). Русофобские высказывания, разжигающие ненависть, никак не караются (а зачастую и неплохо оплачиваются). Если бы Гитлер не уничтожал ещё и евреев, то его бы уже давно оправдали. Поэтому политика «где вы видели нацистов на Украине?» никого не должна удивлять.

И если Сенцову в этот раз всё-таки не дадут никакой награды, то это исключительно потому, что в его фильме слишком мало «этих ужасных русских».

Александр Роджерс

https://life.ru/p/1434728