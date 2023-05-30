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Самый главный советский агент в американских ВМС за всю "Холодную войну"

Осенним вечером 1967 года в советское посольство в Вашингтоне заявился побитый жизнью мужчина. Проблемы с семьей, долги и желание заработать — с этим он пришел в советскую дипмиссию. Дежурный сотрудник разумно принял его за обычного проходимца или «засланного казачка» американских спецслужб.Самый главный советский агент в американских ВМС за всю "Холодную войну"Но когда странный посетитель достал копию ключей к шифровальной машине особой секретности, сомнения дипломатов развеялись. С того момента в Москву потянулся непрерывный поток бесценной информации о состоянии американского флота, маршрутах подлодок с ядерным вооружением и проблемные места западных спутников.
Была ли история с посольством на самом деле или агент вышел на КГБ другим способом — не столь важно. Куда интереснее разобраться кем был крупнейший советский агент в американском флоте? Что побудило его сотрудничать с СССР? Как он организовал «семейный шпионский подряд» и как его предали самые близкие люди?

Сослуживцы подкинули идею для заработка

Многие западные агенты СССР сотрудничали с Москвой по своим убеждениям. Кто-то неистово верил в идеалы социализма, кому-то не давало покоя наличие атомного оружия только у одного военного блока. Офицер американского флота Джон Энтони Уокер был не из таких. Его к работе на Лубянку привела нужда, преследовавшая его с детства.

Когда-то отец Джона работал на киностудии и семья ни в чем не нуждалась. Но после аварии глава семейства потерял работу, запил и вымещал злость на домочадцах.
В такой депрессивной атмосфере прошло детство Джона Уокера, который вырос трудолюбивым, но хулиганистым парнем.

Он рано начал работать, но также рано ступил на скользкую преступную дорожку. Юного воришку вытащил в жизнь его старший брат Артур, служивший на флоте. Он похлопотал за 18-летнего братца, и того в 1955 году тоже взяли в ряды звездно-полосатых ВМС. Так Джон вместо тюремного срока получил специальность судового радиста.Самый главный советский агент в американских ВМС за всю "Холодную войну"Джон Уокер в молодости

Жизнь молодого офицера наладилась. Джон служил на авианосце «Форрестол», считавшемся гордостью американского флота. Уокер быстро продвигался по службе, женился и стал отцом четверых детей. Казалось бы, вот в его жизни наконец-то настала белая полоса: семья, работа, перспективная карьера.

В 1967 году шифровальщика Уокера перевели в штаб Атлантического флота США. Через него проходили тонны информации, ведь он отвечал за связь со всеми американскими субмаринами в Атлантическом океане.
Кто-то из сослуживцев пошутил, что за такие секреты русские бы хорошо заплатили. И тут у Уокера появилась идея, изменившая его жизнь.

Он давно мечтал о богатой, красивой и беззаботной жизни. Хотел сколотить состояние, вложить в какое-то дело и бросить службу. Но всё заработанное уходило у него либо на семью, либо в собственный бар, который нес сплошные убытки. Именно желание заработать и привело его в советское посольство в Вашингтоне.

Старательный «крот»

Нередко спецслужбы дурят друг друга «липовыми» агентами. Но в этом случае вашингтонский резидент КГБ Борис Соломатин был уверен на все сто. Офицер предоставил слишком серьезную и секретную информацию — ключи к шифровальной машине KL-47. Обычно спецслужбы таким не рискуют, даже если бы в записке был ложный шифр.

За свои услуги Уокер попросил 1000 долларов в неделю, хорошие деньги по тем временам. В следующий раз он передал ключи к другому шифратору, за что получил на руки сразу 5 тысяч долларов.
Позже сотрудники КГБ отказались от встреч с бесценным агентом, обмен деньгами и информацией шел только через тайники.

Американцы с трудом берутся подсчитать урон от деятельности Уокера. Приводя цифру в несколько сотен миллионов долларов, они явно обесценивают работу советского агента.
По мнению историка спецслужб Андрея Казакова, несколько лет «советское командование знало об американцах больше, чем они сами».Самый главный советский агент в американских ВМС за всю "Холодную войну"Джон Уокер.

Лишь один факт красноречиво говорит о масштабе переданной информации. Благодаря Уокеру в СССР смогли вскрыть более 1 миллиона американских шифрограмм.
Они касались секретной информации государственной важности. Союз знал о планах США на случай Третьей Мировой, о передвижении подлодок по океану и даже об анализах военных.

Поразительно, но в Штатах и не догадывались о работе офицера связи штаба флота на Советский Союз. В книге «Кроты в США» Александр Колпакиди и Дмитрий Прохоров приводят безупречную характеристику Уокера. В 1972 году, в самый разгар его шпионского эпопеи, начальство называло Джона «в высшей степени лояльным офицером с обостренным чувством долга».

Любопытно, как пересекаются исторические события с деятельностью «крота». В 1971 году янки, спасая сбитого над Северным Вьетнамом подполковника Хэмблтона, положили 11 человек, еще двое попали в плен. Необъяснимым был и тот факт, что вьетнамцы знали о главных и запасных целях бомбардировщиков B-52 и могли подготовиться к прилетам.

Именно в это время Джон Уокер служил на вспомогательном судне «Ниагара-Фолс» у вьетнамских берегов. Агент КГБ имел доступ к секретным данным, ключам и шифровальным машинам на корабле.
Не исключено, что он как раз Джон Уокер приложил руку к большим неудачам США на заключительном этапе Вьетнамской войны.

На КГБ работали сын, брат и друг, а мать помогала перевозить деньги

Уокер жил на широкую ногу, на что местные спецслужбы не обратили должного внимания. Джон обзавелся дорогим жильем, машиной и яхтой, оставлял в ресторанах щедрые чаевые и ни в чем себе не отказывал.
За 18 лет сотрудничества с советской разведкой американец заработал более 1 миллиона долларов.

В 1974 году Уокера перевели в штаб десантных войск. Через два года он уволился со службы, опасаясь завалить аттестацию. Наверное, так бы и закончилась его история.
Но Джонни вошел во вкус. Он организовал настоящий шпионский подряд, завербовав своего сына, старшего брата и близкого друга.Самый главный советский агент в американских ВМС за всю "Холодную войну"Джон Уокер.

Своего друга-шифровальщика Джерри Уитуорта он убедил, что торгует секретами с Израилем. Якобы Вашингтон не делится информацией с Тель-Авивом, а помогать союзнику не зазорно.

Уитуорт работал в системе спутниковой связи американского флота и также имел доступ к стратегически важной информации.

Помогали Уокеру его брат Артрут, работавший в оборонной фирме, и сын Майкл, матрос на авианосце «Нимиц». Даже собственную мать Джон вплел в свою тайную работу. Этот чертов гений справедливо решил, что тихую старушку никто не будет обыскивать, и она поможет ему вывезти из Европы в Штаты крупную сумму денег.

Семья отвернулась от него

К большому сожалению Уокера, не со всеми домочадцами ему удалось договориться. Это его в итоге и погубило. Дочь Лаура, также кстати служившая в подразделениях связи, категорически отказалась пойти на сделку. Еще Уокер поругался и развелся с женой, которая шантажировала его звонком в ФБР.
При разводе Джон дал ей 10 тысяч долларов за молчание и обязался платить еще 500 каждый месяц. Он даже просил КГБ решить вопрос с Барбарой радикально, но для разведки это был слишком большой риск. В 1984 году бывшая жена Уокера спьяну начала названивать в ФБР с разоблачением бывшего.

Поначалу контрразведка отнеслась к словам женщины несерьезно. Но когда Уокера сдала его дочь Лаура, ФБР вплотную занялись слежкой за «кротом».Самый главный советский агент в американских ВМС за всю "Холодную войну"Джон Уокер (слева) на суде, 1985 год.

Джона Уокера поймали в мае 1985 года, когда тот пришел к тайнику. Ловили невнимательно: советский резидент Ткаченко после встречи с агентом спокойно вернулся в посольство.

От американской Фемиды «шпионский подряд» получил по полной. Сын Майкл получил 25 лет заключения, друг Уитуорт был осужден на 365 лет тюрьмы. Джона Уокера приговорили к пожизненному заключению, а его отпиравшемуся брату Артуру дали аж три пожизненных и 40 лет тюрьмы сверху.

Вероятно, Уокер был самым главным советским агентом в американских ВМС за всю «Холодную войну». К сожалению, вытащить его из тюрьмы или обменять на наших предателей не удалось.

Пожизненно осужденный Джон Энтони Уокер скончался в 2014 году в возрасте 77 лет. Кажется, для него не было ничего невозможного: он даже за решеткой умудрился написать и издать мемуары.

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