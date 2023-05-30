Самый главный советский агент в американских ВМС за всю "Холодную войну"

Осенним вечером 1967 года в советское посольство в Вашингтоне заявился побитый жизнью мужчина. Проблемы с семьей, долги и желание заработать — с этим он пришел в советскую дипмиссию. Дежурный сотрудник разумно принял его за обычного проходимца или «засланного казачка» американских спецслужб. Но когда странный посетитель достал копию ключей к шифровальной машине особой секретности, сомнения дипломатов развеялись. С того момента в Москву потянулся непрерывный поток бесценной информации о состоянии американского флота, маршрутах подлодок с ядерным вооружением и проблемные места западных спутников.

Была ли история с посольством на самом деле или агент вышел на КГБ другим способом — не столь важно. Куда интереснее разобраться кем был крупнейший советский агент в американском флоте? Что побудило его сотрудничать с СССР? Как он организовал «семейный шпионский подряд» и как его предали самые близкие люди?

Сослуживцы подкинули идею для заработка

Многие западные агенты СССР сотрудничали с Москвой по своим убеждениям. Кто-то неистово верил в идеалы социализма, кому-то не давало покоя наличие атомного оружия только у одного военного блока. Офицер американского флота Джон Энтони Уокер был не из таких. Его к работе на Лубянку привела нужда, преследовавшая его с детства.

Когда-то отец Джона работал на киностудии и семья ни в чем не нуждалась. Но после аварии глава семейства потерял работу, запил и вымещал злость на домочадцах.

В такой депрессивной атмосфере прошло детство Джона Уокера, который вырос трудолюбивым, но хулиганистым парнем.

Он рано начал работать, но также рано ступил на скользкую преступную дорожку. Юного воришку вытащил в жизнь его старший брат Артур, служивший на флоте. Он похлопотал за 18-летнего братца, и того в 1955 году тоже взяли в ряды звездно-полосатых ВМС. Так Джон вместо тюремного срока получил специальность судового радиста. Джон Уокер в молодости

Жизнь молодого офицера наладилась. Джон служил на авианосце «Форрестол», считавшемся гордостью американского флота. Уокер быстро продвигался по службе, женился и стал отцом четверых детей. Казалось бы, вот в его жизни наконец-то настала белая полоса: семья, работа, перспективная карьера.

В 1967 году шифровальщика Уокера перевели в штаб Атлантического флота США. Через него проходили тонны информации, ведь он отвечал за связь со всеми американскими субмаринами в Атлантическом океане.

Кто-то из сослуживцев пошутил, что за такие секреты русские бы хорошо заплатили. И тут у Уокера появилась идея, изменившая его жизнь.

Он давно мечтал о богатой, красивой и беззаботной жизни. Хотел сколотить состояние, вложить в какое-то дело и бросить службу. Но всё заработанное уходило у него либо на семью, либо в собственный бар, который нес сплошные убытки. Именно желание заработать и привело его в советское посольство в Вашингтоне.

Старательный «крот»

Нередко спецслужбы дурят друг друга «липовыми» агентами. Но в этом случае вашингтонский резидент КГБ Борис Соломатин был уверен на все сто. Офицер предоставил слишком серьезную и секретную информацию — ключи к шифровальной машине KL-47. Обычно спецслужбы таким не рискуют, даже если бы в записке был ложный шифр.

За свои услуги Уокер попросил 1000 долларов в неделю, хорошие деньги по тем временам. В следующий раз он передал ключи к другому шифратору, за что получил на руки сразу 5 тысяч долларов.

Позже сотрудники КГБ отказались от встреч с бесценным агентом, обмен деньгами и информацией шел только через тайники.

Американцы с трудом берутся подсчитать урон от деятельности Уокера. Приводя цифру в несколько сотен миллионов долларов, они явно обесценивают работу советского агента.

По мнению историка спецслужб Андрея Казакова, несколько лет «советское командование знало об американцах больше, чем они сами». Джон Уокер.

Лишь один факт красноречиво говорит о масштабе переданной информации. Благодаря Уокеру в СССР смогли вскрыть более 1 миллиона американских шифрограмм.

Они касались секретной информации государственной важности. Союз знал о планах США на случай Третьей Мировой, о передвижении подлодок по океану и даже об анализах военных.

Поразительно, но в Штатах и не догадывались о работе офицера связи штаба флота на Советский Союз. В книге «Кроты в США» Александр Колпакиди и Дмитрий Прохоров приводят безупречную характеристику Уокера. В 1972 году, в самый разгар его шпионского эпопеи, начальство называло Джона «в высшей степени лояльным офицером с обостренным чувством долга».

Любопытно, как пересекаются исторические события с деятельностью «крота». В 1971 году янки, спасая сбитого над Северным Вьетнамом подполковника Хэмблтона, положили 11 человек, еще двое попали в плен. Необъяснимым был и тот факт, что вьетнамцы знали о главных и запасных целях бомбардировщиков B-52 и могли подготовиться к прилетам.

Именно в это время Джон Уокер служил на вспомогательном судне «Ниагара-Фолс» у вьетнамских берегов. Агент КГБ имел доступ к секретным данным, ключам и шифровальным машинам на корабле.

Не исключено, что он как раз Джон Уокер приложил руку к большим неудачам США на заключительном этапе Вьетнамской войны.

На КГБ работали сын, брат и друг, а мать помогала перевозить деньги

Уокер жил на широкую ногу, на что местные спецслужбы не обратили должного внимания. Джон обзавелся дорогим жильем, машиной и яхтой, оставлял в ресторанах щедрые чаевые и ни в чем себе не отказывал.

За 18 лет сотрудничества с советской разведкой американец заработал более 1 миллиона долларов.

В 1974 году Уокера перевели в штаб десантных войск. Через два года он уволился со службы, опасаясь завалить аттестацию. Наверное, так бы и закончилась его история.

Но Джонни вошел во вкус. Он организовал настоящий шпионский подряд, завербовав своего сына, старшего брата и близкого друга. Джон Уокер.

Своего друга-шифровальщика Джерри Уитуорта он убедил, что торгует секретами с Израилем. Якобы Вашингтон не делится информацией с Тель-Авивом, а помогать союзнику не зазорно.

Уитуорт работал в системе спутниковой связи американского флота и также имел доступ к стратегически важной информации.

Помогали Уокеру его брат Артрут, работавший в оборонной фирме, и сын Майкл, матрос на авианосце «Нимиц». Даже собственную мать Джон вплел в свою тайную работу. Этот чертов гений справедливо решил, что тихую старушку никто не будет обыскивать, и она поможет ему вывезти из Европы в Штаты крупную сумму денег.

Семья отвернулась от него

К большому сожалению Уокера, не со всеми домочадцами ему удалось договориться. Это его в итоге и погубило. Дочь Лаура, также кстати служившая в подразделениях связи, категорически отказалась пойти на сделку. Еще Уокер поругался и развелся с женой, которая шантажировала его звонком в ФБР.

При разводе Джон дал ей 10 тысяч долларов за молчание и обязался платить еще 500 каждый месяц. Он даже просил КГБ решить вопрос с Барбарой радикально, но для разведки это был слишком большой риск. В 1984 году бывшая жена Уокера спьяну начала названивать в ФБР с разоблачением бывшего.

Поначалу контрразведка отнеслась к словам женщины несерьезно. Но когда Уокера сдала его дочь Лаура, ФБР вплотную занялись слежкой за «кротом». Джон Уокер (слева) на суде, 1985 год.

Джона Уокера поймали в мае 1985 года, когда тот пришел к тайнику. Ловили невнимательно: советский резидент Ткаченко после встречи с агентом спокойно вернулся в посольство.

От американской Фемиды «шпионский подряд» получил по полной. Сын Майкл получил 25 лет заключения, друг Уитуорт был осужден на 365 лет тюрьмы. Джона Уокера приговорили к пожизненному заключению, а его отпиравшемуся брату Артуру дали аж три пожизненных и 40 лет тюрьмы сверху.

Вероятно, Уокер был самым главным советским агентом в американских ВМС за всю «Холодную войну». К сожалению, вытащить его из тюрьмы или обменять на наших предателей не удалось.

Пожизненно осужденный Джон Энтони Уокер скончался в 2014 году в возрасте 77 лет. Кажется, для него не было ничего невозможного: он даже за решеткой умудрился написать и издать мемуары.

https://dzen.ru/a/Y71LehyLeixHP548