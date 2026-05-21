Московские прогулки, ч.84 Детали

Ну вначале хочу показать обледеневшую (а это бывает не часто) Останкинскую телевышку. Это было в конце января, но кадры я обнаружила случайно (как всегда) В Москве обледенела Останкинская телебашня. Фото: Мартышкин Алексей.

Резкий контаст. Снято в январе. Снежная сказка на Чистопрудном бульваре Тропическая зима в Аптекарском огороде Тропическая зима в Аптекарском огороде

Давайте на секунду заглянем в ресторан "Турандот".

Он расположен на Тверской. Весьма пафосный. И цены там заоблочные. Я была там. Но дело все во внутреннем убранстве. Великолепные интерьеры ресторана - это причудливая смесь барокко времён Людовика XIV и шинуазри (или китайского стиля), которым был увлечён его правнук Людовик XV. Получился настоящий дворец, вызывающий восторг даже у искусствоведов-экспертов из Лувра. Всё потому, что здесь нет никакой бутафории: в обстановке множество антикварных вещей, а в одном из залов стены украшены подлинными резными панелями-буазери эпохи «короля-солнце». Что касается неоригинальных элементов декора, то все они выполнены под старину. Мастерам-позолотчикам даже пришлось стажироваться во Флоренции, чтобы добиться нужного оттенка благородной патины на деревянных деталях.

Про особняк Стахеева на Новой Басманной я ставила отдельный материал.⠀Но мне попались прелестные фотографии и я решила их выложить. Особняк являет собой яркий пример эклектики: фасады здания выполнены в «греческом стиле», залы — в стиле классицизма, барокко, «рокайльная» гостиная, «готическая» столовая, «мавританская» курительная. В отделке интерьеров поражает тщательная проработка деталей, прекрасные витражи, инкрустированные паркеты, оригинальные шёлковые обои на стенах, мраморная и лепная отделка.

Впечатляет красотой хитросплетения восточных орнаментов на стенах и потолке «мавританская» курительная комната, оконные откосы в которой выполнены из цельного массива редких пород камня.Особено хорош Белый зал в особняке Стахеева Белый зал в особняке купца-золотопромышленника Николая Стахеева на Новой Басманной также называют Греческой гостиной. Первое, что заставляет замереть и поднять голову, — это потолок. Его ручная роспись — аллегорическое полотно «Торжество на Олимпе». Боги и нимфы, застывшие в танце, смотрят на вас с высоты. Опускаем глаза ниже и любуемся паркетом. Он здесь невероятной красоты, собранный из ценных пород дерева: дуба, ореха, красного и черного дерева, клена. Огромное панорамное окно-фонарь, выходящее на север, создает идеальное, холодное и равномерное освещение. Никаких резких теней, только мягкий, льющийся свет, который подчеркивает каждую деталь фресок и лепнины.

Давайте взглянем на московский Царь-макет, который расположен недалеко от станции метро «ВДНХ». Кстати, совсем недалеко от моего дома. В России в целом в последние годы появляется довольно много подобных затей — достаточно вспомнить Гранд-макет России в Петербурге (я нем рассказывала), либо макет Золотого кольца в Ярославле. Это, помимо Панормы Москвы, которую расположили в отдельном павильоне на ВДНХ. Московский подкупает невероятным количеством пасхалок и вниманием к деталям. Сотни строений в масштабе 1:87. Десятки тысяч деревьев. Сто тысяч человеческих фигурок (из них 15 тысяч на на стадионе в Ростове). В музее не только виды Москвы, но и других городов. Петербург воссоздан вплоть до последней купчинской панельки. Калининградская область — от «Крузенштерна» до моста королевы Луизы. Ленинградские и московские серии домов. Паровозы, суда, трамваи, электрички, поезда (внутри последних можно рассмотреть плацкарт). Зимняя резина, которая хранится на балконе. Разборки братков. Смешарики. С экскурсией, которая подробно охватит все нюансы, нужно бродить часа три. А еще готовится гигантская новая экспозиция, где будут Владивосток, Анадырь, Байкал, Иркутск, Мирный, Камчатка, Сахалин. Царь-макет — это семь лет работы тысячи специалистов. Образ целой страны в одном помещении. Станислав Костицын, однин из создателей Царь-макета. Это лучшие 500 миллионов рублей, вложенные в страну и просвещение. Царь-макет, Москва, ул. Константинова, 11а.

Следующая порция фотографий из особняка Степана Рябушинского в Москве. Это фото времен еще до реставрации. Сегодня. В это доме довольно-таки приличное время проживал горький. Практически до своей смерти. Тему, более развернутую, я тоже тоже в свое время ставила. Просто хочу напомнить. Хрестоматийное здание, детали которого можно разглядывать часами.

А теперь спустимся под землю. В метро.

Станция метро «Римская» — место, где метро встречается с античной легендой. Станция открыта в 1995 году. Единственная в Москве с действующим фонтаном. При строительстве станции пришлось замораживать грунт, чтобы безопасно пройти под Яузой. Рабочие говорили, что условия напоминали археологические раскопки в вечной мерзлоте. Название «Римская» никак не связано с местностью или историей России. Рассматривались варианты названий: «Серп и Молот», «Площадь Ильича», «Рогожская Застава», но станция получила имя в знак культурного диалога между Москвой и Римом, ведь в итальянском метро тоже планировалась станция «Москва», но она так и не появилась. Ну да это их промах, близорукость и упущение. «Капитолийская волчица». Надпись на круге над композицией с волчицей выполнена на латинском: Urbs aeterna. Romulus Martis filius urbem Romam condit — «Вечный город. Ромул, сын Марса, основал Рим».

Архитектура и материалы Архитекторы станции — итальянцы Джампаоло Имбриги и Андреа Куатрокки, а автор керамического декора — российский скульптор Леонид Берлин. «Уста истины» — легендарная маска, говорящая о правде и лжи

На станции расположен единственный в московском метро действующий фонтан — композиция с фигурами младенцев Ромула и Рема, легендарных основателей Рима. Фонтан сделан из чёрного гранита габбро, а стена за ним отделана бесценным каррарским мрамором, добываемым в Итальянских Альпах. Вода не бьёт струями, а стекает ровной прозрачной пеленой, подчёркивая величие композиции. Фонтан «Ромула и Рема» — самый глубоко расположенный публичный памятник в Москве. Говорят, что подземная вода в районе станции ведёт себя капризно, и именно фонтан — не просто украшение, а магический «усмиритель» вод, держащий под контролем стихию в сложных подземных условиях. «Мадонна с младенцем»

Дополнительные скульптурные элементы на станции сделаны из майолики — глазурованной керамики, необычного материала для московского метро. В центральном зале нет стандартных информационных вывесок и указателей — для максимального художественного эффекта и перспективы зала. Вся навигация вынесена за пределы основного пространства станции, чтобы сохранить архитектуру «чистой».

Станция — идеальное место для тех, кто хочет прочувствовать римскую атмосферу посреди Москвы.

Еще одна интересная деталь. Атланты на здании Северного страхового общества. ОнрасположеннаИльинке. Комплекс зданий Северного страхового общества был построен в 1911 году. Фасад его восточного корпуса, того, что завершается, мощной неоклассической ротондой, украшают, пожалуй, самый миниатюрные и неприметные на всю Москву атланты. Крошечные атланты и кариатиды на уровне пятого этажа элементарно теряются на фоне значительных размеров комплекса зданий, занимающего целый квартал. И лишь как следует присмотревшись, можно заметить полтора десятка скульптурных изображений мужчин и женщин, преклонивших колено и поддерживающих ротонду. Куда заметнее другая архитектурная деталь данного комплекса зданий, а именно огромные часы на западном корпусе.

Камин в усадьбе Салтыковых-Чертковых на Мясницкой улице. Опять-таки о самой усадьбе я тоже рассказывала отдельно. Там был и этот камин. зато теперь у меня есть фото с других ракурсов. Камин был создан в 1897 году по проекту Михаила Александровича Врубеля. Герои греческой мифологии Сатир и нимфа окутаны ветвями деревьев и смотрят друг на друга через разделяющее их зеркало, а на потолке «летают» амуры. Камин со всех сторон выглядит по-разному, рассматривать его детали можно очень долго. Кстати, этот камин вы могли видеть в фильме «Семнадцать мгновений весны».

На Бауманской улице в бывшем Девкином переулке сохранилась колокольня - единственная деталь старообрядческой моленной Святой Екатерины, которая уцелела. Она построена в 1915 году по образу колокольни Рогожского переулка. Стоит обратить внимание на то, что со стороны двора на постройке сохранились проломы от снятых большевиками колоколов. Ну хорошо, что саму колоколню хоть не снели, а отреставрировали. Колокольня после реставрации (сентябрь 2024)





Ну и последний на сегодня объект - дом с антилопами Здание было построено в 1902 году архитектором Николаем Ивановичем Жериховым. Выдающейся деталью дома считается опоясывающий его на уровне третьего этажа рельефный фриз с антилопами. Именно этот дом прославил Жерихова, он стал модным архитектором, не имея архитектурного образования.

Остоженка, 20

