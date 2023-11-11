Москва. Было — стало - 39

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей почти 120 лет. В январе 1930 года на 3-й Рыбинской улице завершилось строительство клуба рабочих фабрики «Буревестник» Союза кожевенников. Архитектор Константин Степанович Мельников.

Проект сильно опережал технические инженерные и строительные способности тех лет (особенно круглая башня, вся из стекла), потому исполнители работ стремились упростить замысел Мельникова. Но в итоге клуб был завершён, пусть и с незначительными отступлениями. До сих пор смотрится как современный.

Члены профсоюзов промпредприятий и рабочие фабрики могли посещать клуб совершенно бесплатно. В поздние советские годы Дом культуры был точкой притяжения жителей района. Сейчас здание в частных руках и закрыто для свободного посещения. Памятник архитектуры.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 90 лет. Мы обещали вам показать Смоленский универмаг в его изначальном варианте. Нашлась фотография 1929 года. Итак, Смоленская площадь. Угол с Арбатом. В 1928-м архитектор Георгий Константинович Олтаржевский завершает строительство нового здания рядом со Смоленским рынком. Фасад раскрашен авангардно, в белый цвет. Края подчёркивает красная кайма. В 1931 году дом был надстроен на один этаж. Архитектор Владимир Матвеевич Маят несколько изменил фасад.

С момента открытия здесь работал кооператив «Московское объединение», затем универмаг №100, потом Торгсин (Всесоюзное объединение по торговле с иностранцами). Именно сюда после пожара и перестрелки с милицией в «нехорошей квартире» на Садовой пришли Коровьев и Бегемот. После долго работал гастроном №2. Теперь «Азбука вкуса».

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 94 года. Весной 1932 года в кинотеатре «Художественный», что на Арбатской площади, крутили фильм «Голубой экспресс». Фасад кинотеатра был украшен лозунгами к IX Всесоюзному съезду профсоюзов: «Рабочие и колхозники, довершим дело ликвидации кулачества как класса».

«Художественный» приобрёл свой классический вид в 1913 году, когда его перестроил на основе старого здания Фёдор Осипович Шехтель. Кинотеатр здесь открылся в ноябре 1909 года, а в 1930-е «Художественный» едва не снесли.

Позади него видна не реклама оператора МТС, а транспарант о росте числа моторно-тракторных станций (МТС) в колхозах. На старой фотокарточке видны ворота на Арбатский рынок. Ещё стоит храм Тихона Амафунтского. Он будет снесён в 1934 году из-за строительства станции метро «Арбатская».

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 91 год. Типичный старомосковский дом с шестиколонным портиком и мезонином. Стоял на Новинском бульваре. Здесь жил Александр Александрович Алябьев и его жена Екатерина Александровна (в девичестве Римская-Корсакова).

Алябьев уникальный русский композитор. В двух словах не рассказать. Почитайте о нём. Но все знают его музыку. Например, «Вечерний звон», «Соловей мой, соловей».

Дом был возведён после Великого пожара — деревянный, оштукатуреный (так дешевле). Он простоял чуть меньше двух веков. В 1990-х повреждён пожаром и снесён. Хотя у здания был охранный статус. Но кто тогда обращал внимание на какие-то статусы. Теперь на месте памятника обычная парковка.

На втором плане двух снимков жилой дом по адресу Новый Арбат, 23. Он - ориентир и указатель, что обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 80 лет. Вход в Бабушкинский парк культуры и отдыха. 1968 год. Парк открылся после реконструкции 1955-го, когда город Бабушкин (бывший Лосиноостровск) ещё не был частью Москвы.

В начале 1950-х были построены красивые парковые ворота. На центральной аллее встала самая известная парковая скульптура тех лет: Сталин навещает Ленина в Горках. Чуть правее маленький кинопавильон.

В августе 1960 года город Бабушкин вошёл в состав Москвы. В 1967-м рядом был построен кинотеатр «Арктика». Из-за чего правый пилон ворот был снесён. В наше время пилон воссоздан, в вот «Арктика», похоже, погибла. Не работает с 2007 года.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 55 лет. На проспекте Мира стоит бывший дом Надежды Викуловны Кузнецовой (в девичестве Митюшиной). Она была женой «фарфорового короля» Матвея Сидоровича Кузнецова, известного московского промышленника, владельца Товарищества производства фарфоровых и фаянсовых изделий М.С. Кузнецова.

Дом был частью большой усадьбы Кузнецовых на 1-й Мещанской улице. Построен в 1896 году как флигель по проекту Фёдора Осиповича Шехтеля. Сейчас флигель называют особняком Кузнецовой, но это не совсем точно. Усадьба была только записана на имя Надежды Викуловны (сия традиция по сей день жива в России у богатых людей).

После революции дети Кузнецовых эмигрировали. Усадьба была национализирована в первые советские годы. Дом разбит на коммунальное жильё. В 1930-е годы здание надстроено на два этажа, из-за чего пропали фронтон и остроконечная готическая кровля.

В 1950-х при строительстве вестибюля станции метро «Ботанический сад» (сейчас «Проспект Мира») большая усадьба Кузнецовых сгинула под ковшами бульдозеров. Сохранились только флигели. Теперь здесь детский центр.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 120 лет. Петровские провиантские склады на Зубовском бульваре. 1910 год. Обратите внимание, что трамвайные рельсы идут по нынешней пешеходной части улицы. Почему так, напишите в комментариях.

Провиантские склады почти на всех старых московских картах обозначены как магазин. Это был большой склад продовольствия для военных частей, что квартировали в Хамовнических, Спасских, Лефортовских казармах.

Склады построены с 1729-го по 1835 год по типовому проекту петербургского зодчего Василия Петровича Стасова. Проект взял за основу Фёдор Михайлович Шестаков и чуть изменил — «привязал» к месту. В советские годы здесь был гараж Генштаба. Сейчас площадка Музея Москвы.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 113 лет. Новинский переулок в 1956 году. На первом плане здание Новинской женской тюрьмы УМВД по Московской области. На этом месте выстроен высотный корпус СЭВ (ныне здание Правительства Москвы, Новый Арбат, 36).

В одноэтажном корпусе, что на первом плане старой фотографии, когда-то работала Московская школа тюремных надзирательниц. Она открылась в марте 1899 года в присутствии Великой княгини Елизаветы Фёдоровны. В первом наборе шесть учениц (их называли сёстрами). Обучение двухгодичное. Выпускницы получали диплом тюремной надзирательницы и специально установленный знак.

Рядом со школой в 1907 году учреждена Новинская женская тюрьма. В 1909 году из неё сбежали 13 женщин-заключённых, в том числе две участницы покушения на премьер-министра Петра Аркадьевича Столыпина. Один из организаторов побега будущий великий поэт Владимир Владимирович Маяковский. После Великой Отечественной тюрьма была закрыта и превращена в общежитие для надзирателей Таганской и Сокольнических тюрем. Снесена в начале 1960-х.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 67 лет Городская центральная электростанция возведена между 1904-м и 1907 годом на территории Винно-соляного двора.

Проектировал Василий Николаевич Башкиров, архитектор Третьяковской и Цветковской галерей. Станция питала трамвайное движение. Ток шёл через электроподстанции (Лубянскую, Миусскую и Краснопрудную и т.д.) Основной вид топлива — мазут — поставлялся по трубопроводу со склада у станции Симоново.

В первые советские годы приобрела известное имя Государственная электростанция №2 (ГЭС-2). Вырабатывала энергию 99 лет, но была закрыта.

С 2014 года над бывшей электростанцией трудился известный архитектор Ренцо Пьяно, автор лондонского тучереза Shard и центра Помпиду в Париже. Теперь здесь галерея современного искусства. Только жаль, что на башенку не вернули часы.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 111-112 лет. В 1914 году Эмилий Готье-Дюфайе снял Крестовоздвиженский переулок со стороны Знаменки. Спустя 109 лет наш канал повторил кадр.

В советские годы переулок носил имя Янышева. Справа видна часть фасада знаменитой гимназии Поповой за каменной оградой. Это была первая в Москве гимназия, где вместе учились мальчики и девочки. Дети рассаживались в классе как хотели, учителя оценок не ставили, экзаменов тоже не было, уроки были построены в виде игры. Русский эксперимент в образовании, значительно обогнавший своё время. Потом здесь разместилась средняя школа (сначала 34-я, потом 64-я). Ныне это школа имени Гнесиных.

Слева видна часть жилого дома, где в 1869-м жил Пётр Ильич Чайковский. Осенью 1977 года дом был расселён, а затем снесён вместе с целым кварталом. На этом месте возведён корпус Генштаба.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Советская Москва. Улица Николаева со стороны улицы Рочдельской. Май 1961 года. Чёрно-белая фотография сделана всего через месяц после легендарного полёта Юрия Алексеевича Гагарина. На дальнем плане высится гостиница «Украина». Она была открыта 25 мая 1957 года, то есть четыре года назад. Слева жилой дом Мострамвайтреста на Рочдельской. Он был сдан в 1940 году, а в 1951-м пристроен ещё одним корпусом. В этом уголке Москвы почти ничего не изменилось. Только деревья сильно выросли.

Современный кадр повторён с той же точки 62 года спустя. Универмаг №7 на 1-й Богатырской улице (ныне Краснобогатырская). Бывшее село Богородское. Оно вошло в состав Москвы в 1902-м, но в ещё в первые годы Советской власти пребывало в статусе рабочего посёлка.

В 1928 году в посёлке открылся универмаг Сокольнического общества потребителей. Архитектор Лев Борисович Великовский создал типичный образец конструктивизма. Универмаг обслуживал рабочих завода «Красный богатырь», который стоял как раз напротив. В народе его так и называли: «Богатырь». Из-за чего в него по ошибке приезжали за одеждой большого размера.

Внутри была роскошная круговая мраморная лестница с широкими деревянными лакированными перилами. На первом этаже — гастроном. На втором — одежда, обувь, галантерея, культтовары и хозтовары. Слева от входа — фабрика-кухня. В поздние советские годы — гастроном №19. В 2000-е проведена реконструкция. Исторический облик потерян безвозвратно.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей 95 лет. Довольно редкая фотография Иверских ворот 1930 года. В ночь с 28-го на 29 июля 1929-го была снесена часовня Иверской иконы Божией Матери, что стояла впритык к воротам. Вместо неё встала фигура рабочего с молотом — символ победившего класса-гегемона. Сама фигура тоже представляет интерес. Она выполнена в стиле несколько демоническом. Влияние правящего тогда в искусстве супрематизма

«Темпы уличного движения в Советской Москве эти старые ворота уже определенно тормозили. Тщетно их пытались реконструировать, сняв Иверскую часовню и расширив проезды», — писал журналист советской газеты. Через два года после сноса часовни, в 1931-м, Иверские ворота были разобраны, а в 1994-м воссозданы почти в том же облике. Тогда же была восстановлена часовня.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 93 года. Храм Великомучеников Фрола и Лавра, что стоял на улице Мясницкой, у Мясницких ворот. Сначала был деревянный. Кирпичный возведён в 1650-е годы. Храм дал второе название Мясницким воротам Белого города — Фроловские ворота, соседний Фролов переулок тоже назван по храму. Пятиглавый, миниатюрный, с такой же маленькой шатровой колокольней, он до сих пор удивляет изящностью. Фрол и Лавр считались покровителями ямщиков. Они раз год приводили к храму своих коней, из-за чего у Мясницких ворот образовывался большой затор.

С началом строительства метрополитена храм был приговорён к уничтожению. Какое-то время Наркомпросу удавалось сохранять его, но в 1934 году храм был спешно снесён — нужно было место для технических служб Метростроя. Уже много лет ведётся разговор о восстановлении храма; мэрия, ещё лужковская, одобрила проект, и освобождённый участок пустует, но дело так и не двигается. Слева виден край дома Юшкова, где сегодня Глазуновская академия живописи.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей что-то около 120 лет. Исчезнувший квартал на Тургеневской площади. На дальнем плане виден строящийся вестибюль станции «Кировская» (она же ныне «Чистые пруды»). 1934 год.

В конце квартала виден красивый доходный дом Веры Ивановны Гонецкой-Фирсановой, одной из богатейших домовладелиц в старой Москве. Дом возведён в 1901-м по проекту Сергея Михайловича Калугина, известного архитектора московского модерна. Он же построил для Фирсановой новые Сандуновские бани и Петровский пассаж, который на момент постройки назывался Фирсановским.

Судьба Веры Ивановны сложилась драматично. После революции и национализации она была выселена в комнатушку в коммуналке; работала гримёршей (благо имела отношение к театру). В конце 1920-х Фёдору Ивановичу Шаляпину, которому Фирсанова в своё время много помогала, удалось эвакуировать Веру Ивановну в Париж, где она и скончалась в 1930-е. Дом её вместе с прилегающим кварталом был снесён в 1972 году.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 89 лет. Новаторское здание архитектора Фёдора Осиповича Шехтеля на Биржевой площади. Поверить трудно, что в этом году ему исполнилось 120 лет. По фасаду между каждым этажом шли надписи:

— Т-во Окуловских писчебумажных фабрик —

— Товарищество Мануфакт. П.М. Рябушинского —

— Банкирский дом братьев Рябушинских.

Изначальный замысел Шехтеля был искажён поздними надстройками. В 1913 году был возведён дополнительный этаж, а в конце 1920-х надстроен ещё один. После революции, в начале 1920-х, здесь размещался Госплан СССР. В середине 1930-х Госплан переехал в Дом Совета труда и обороны, что на Охотном ряду. Сейчас здесь Министерство финансов РФ.

Обе фотографии с одной точки с разницей около 110 лет. Варварские, или Всехсвятские ворота и башня со стороны Варварки. В проём ворот видна Варварская площадь (ныне Славянская). За стеной проглядывают верхние этажи Делового двора. 1925 год.

Ворота, башня и вся Китайгородская стена были возведены в 1530-х годах под руководством итальянца Петра Франческо Анибале (русское прозвище — Петрок Малой). При Александре II стены и башни были отреставрированы, а в 1934 году без жалости снесены ради проезда транспорта. Впрочем, под землей частично сохранилось основание Варварской башни. Некогда под ней был целый подземный этаж. Зодчие даже выложили огромные камеры — «слухи» — слушать, не делает ли неприятель подкоп. Если спуститься в подземный переход, можно увидеть старинные камни башни.

От самой Китайгородской стены остались единичные фрагменты. Но часть стены далее по Китайскому проезду (сейчас он называется Китайгородский) возвели уже в наше время. Этот новодел тянется в сторону Москворецкой набережной.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 98 лет. Центральный дом культуры железнодорожников на Комсомольской площади. Через три года здание отметит вековой юбилей (строительство было завершено в 1927-м).

Сначала здесь располагался образцовый рабочий клуб-театр имени Октябрьской революции профсоюза железнодорожников. С ноября 1937-го открылся собственно Центральный ДК железнодорожников.

Щусев Алексей Викторович проектировал в духе невероятной эклектики. На фасаде можно увидеть даже элементы нарышкинского барокко. Инженером здания и фактическим соавтором Щусева выступал Генрих Георгиевич Карлсен.

Есть легенда, что ЦДКЖ — прообраз того самого клуба железнодорожников из романа Ильфа и Петрова «12 стульев», построенного на драгоценности тёщи Кисы Воробьянинова мадам Петуховой. Г

Обе фотографии сделаны с одной точки. Серпуховская площадь. Вид в сторону Большой Ордынки. 1892 год. Чёрно-белая фотография, вероятнее всего, сделана с маленькой часовни «Нечаянная Радость», что стояла у Серпуховских ворот до конца 1920-х.

На чёрно-белом снимке два объекта, представляющих для нас интерес. Вагон конно-железной дороги и водоразборная, или бассейная башня (красивое здание на втором плане).

В марте 1883 года Московская гордума приняла решение о строительстве второй сети конно-железных дорог. В том числе, по направлению от Серпуховских ворот через Большую Калужскую до Калужской заставы. В 1900 году через площадь уже проектировали маршрут электрического трамвая.

Бассейные башни городского водопровода стояли на многих московских площадях и заставах. Здесь водовозы наполняли свои бочки. Это хорошо, кстати, видно на старинной фотографии, если увеличить.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 131 год. Угол Охотного Ряда и Большой Дмитровки. Дом Благородного собрания. 1914 год.

Когда-то здесь стояла усадьба князя Михаила Васильевича Долгорукого. Он был главнокомандующим в Москве. Уже после его кончины, в 1784-м, усадьба была выкуплена Благородным обществом, а затем перестроена по проекту Матвея Фёдоровича Казакова.

В Отечественную войну 1812 года дом сильно пострадал, а в 1814-м был восстановлен архитектором Алексеем Никитичем Бакаревым. В 1903−1908 годах снова чуть перестроен Александром Фелициановичем Мейснером.

Здесь Фёдор Михайлович Достоевский произнес свою великую речь о Пушкине: «Быть русским значит стать братом всех людей». Здесь же выступал с речью об отмене крепостного права император Александр II.

При советской власти Благородное собрание было разогнано. Дом Союзов стал местом, где проходили все сколь-нибудь значимые события Советской России. Начиная с похорон Ленина до съезда Союза писателей СССР и знаменитых сталинских судебных процессов.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет. Кинотеатр «Арктика», что на улице Менжинского, недалеко от метро «Бабушкинская». Чёрно-белая фотография сделана в 1969-м, два года спустя, как кинотеатр был построен. Во время строительства был снесён правый пилон главных ворот в Бабушкинский парк. В наше время ворота были восстановлены.

«Арктика» — один из немногих уцелевших в Москве советских кинозалов. Хотя уже 16 лет как закрыта и не эксплуатируется. В 2020-м было объявлено, что здание передано на баланс парка «Яуза» и будет реконструировано к 2024 году. Современный кадр сделан в начале минувшего августа.

Кстати, в декабре 1968-го в «Арктике» провёл один из своих первых больших концертов Владимир Семёнович Высоцкий. Памятное место!

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей 54 года. Городская бесплатная читальня имени Ивана Сергеевича Тургенева на нынешней Тургеневской площади, в конце Сретенского бульвара. Одна из главных потерь старой Москвы. Снесена в октябре 1972 года, то есть ровно 51 год назад.

Это была первая доступная всем библиотека в Москве. Здание архитектора Дмитрия Николаевича Чичагова построено в 1885 году на деньги Варвары Алексеевны Морозовой. Кроме расходов на строительство библиотеки Морозова пожертвовала 10 тысяч рублей на её содержание. Пять тысяч — на приобретение книг, ещё пять тысяч сформировали фонд, на проценты от которого читальня приобретала газеты, журналы и книги. Морозова также обязалась оплатить содержание читальни в первые пять лет.

Здание было снесено по указанию тогдашнего руководителя Москвы, 1-го секретаря МГК КПСС Виктора Васильевича Гришина. Тогда начинали строить Новокировский проспект (ныне проспект Сахарова), и, по мнению Гришина, библиотека диссонировала с новой архитектурой.

Что это была за архитектура хорошо видно на современной фотографии. Девятиэтажный корпус Министерства радиотехнической и электронной промышленности СССР. Его строительство началось в 1975 году. Возводил известный архитектор кинотеатра «Россия», что на Пушкинской площади, Дмитрий Сергеевич Солопов с соавторами Абрамейцевым и Ивановым.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 120 лет. Корпус фабрики «Большевичка» на Каланчёвской. Каким он был и стал. Чёрно-белый снимок — довоенный. В начале 1960-х корпус был надстроен на два этажа и безвозвратно потерял свой облик, обернувшись безликой, утилитарной коробкой времён борьбы с архитектурными излишествами.

Здание проектировал в 1905 году замечательный архитектор Карл Карлович Гиппиус по заказу Торгового дома «С. В. Перлов и И. И. Кузнецов». До революции здесь располагалась фабрика электрической развески чая. После — Каланчёвская биржа труда. 16 ноября 1929 года торжественно открылась «Большевичка». Пиджачный, брючный и ещё один цех по пошиву пальто. Фабрика до сих пор здесь.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Знаменитая каланча в Сокольниках. 1913 год. Современный кадр повторён с той же точки ровно 110 лет спустя.

Сокольнический Полицейский Дом с пожарной частью на Сокольническом шоссе (ныне Русаковская улица) был возведён на деньги жителей Сокольников. Они по рублю и копейке собрали 20 тысяч. Большая сумма по тем временам.

Архитектором выступил Максим Карлович Геппенер. Его проект победил в конкурсе. Строительство было завершено в 1884-м, так что в будущем году у каланчи юбилей — 140 лет. В старой Москве — это вторая по высоте смотровая башня после Сухаревской. Каланча служила для наблюдения за пожарной обстановкой и для передачи информации. С помощью цветных шаров и флагов сообщали горожанам, где возник пожар, какая температура и т.д. Старинное выражение «ночевать под шарами» значит попасть под винтилово и угодить в полицию.

Пожарные жили здесь же. Рядом содержались три десятка лошадей. В 1999-м дом был перестроен. Теперь это управление главной пожарной службы ВАО и пожарная часть №12. Памятник архитектуры. Редкая фотография, сделанная на Тверском путепроводе в 1928 году.

Путепровод был проложен в 1907-м над веткой Московско-Брестской железной дороги. На его левой и правой сторонах белые башенки-фонари. Пожалуй, нет во всей России более красивых уличных фонарей, чем эти. Проектировал замечательный архитектор Иван Иванович Струков.

На фотокарточке можно разглядеть сразу три храма. Слева частично Воздвижения Честного Креста Господня при Ямских училищах. Был снесён. На дальнем плане старообрядческий Николы Чудотворца у Тверской заставы. Уцелел. За Николой темнеют купола недостроенного огромнейшего храма Александра Невского. Он тоже снесён.

Прямо через дорогу деревянный павильон Московского автоклуба. Над ним великолепная реклама Автопромторга. Было в первые годы Советской власти государственное акционерное общество: занималось импортом автомобилей, мотоциклов и велосипедов в СССР.

Современный кадр повторён почти с той же точки 95 лет спустя. Перрон станции «Красносельская» в год её открытия. Это одна из 13 станций, что распахнули свои вестибюли 15 мая 1935 года в составе первой очереди Московского метрополитена на линии «Сокольники» — «Парк культуры» с ответвлением «Охотный Ряд» — «Смоленская».

Рабочее название станции было «Гаврикова площадь». Изначально планировалось, что главный павильон станции будет на Гавриковой улице. Там рассчитывали построить большую магистраль и площадь. Но потом планы изменились. Остался единственный вестибюль на углу Верхней Красносельской, и название станции поменялось.

В облицовочном камне колонн можно найти древний коралл и многочисленные раковины. Судя по всему, эти окаменелости относятся к последнему, меловому периоду мезозойской эры.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Виндавский вокзал (ныне Рижский) и Крестовские водонапорные башни. 1909 год.

Крестовские башни высотой в 40 метров были соединены между собой чугунным мостом. Их строительство завершено в 1892 году у Крестовской заставы (ныне Рижская площадь). Архитектор Максим Карлович Геппенер.

По сути, это был пятиэтажный комплекс из жилых и конторских помещений с гигантскими резервуарами на верхнем ярусе. В одной из башен располагался даже Музей московского городского хозяйства.

Воду в резервуары объемом 1895 кубометров каждый качали с Алексеевской водонапорной станции, что в районе Новоалексеевской улицы. Далее самотёком она поступала в водопроводные магистрали города. В 1939 году, после введения в эксплуатацию Восточной водопроводной станции, башни потеряли своё значение и были снесены.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около 114 лет. Охотный Ряд. 1925 год. Посреди улицы большой двухэтажный храм во имя Параскевы Пятницы, возведённый ещё князем Василием Васильевичем Голицыным в 1680-х годах. Церковь соединялась проходом с палатами Голицыных (они стояли неподалёку) и была фактически их домашним храмом. Параскеву не единожды перестраивали. В последний раз в 1876 году по проекту Николая Николаевича Васильева. При Советской власти, в мае 1928 года, было принято решение о сносе храма, само разрушение состоялось в самом конце июня 1928 года, то есть 95 лет назад.

В 1932 году здесь началось строительство здания Совета Труда и Обороны. На месте Параскевы теперь один из подъездов Госдумы. От старого пейзажа остались только старый университет и гостиница «Националь» (они видны на дальнем плане). По ним вычислено старое место съёмки.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 98 лет. Вид на Казанский переулок. 1913 год. Снято от Житной улицы.

За минувшие 110 лет переулок изменился неузнаваемо. О былом пейзаже, к сожалению, не напоминает теперь ничего. На дальнем плане старинной фотокарточки можно разглядеть звонницу храма Спаса Преображения в Наливках. Он стоял по 1-му Спасоналивковскому переулку, но в советские годы был снесён. Также была разобрана Якиманская полицейская часть и дом пожарной команды с каланчой и вся старинная застройка Казанского переулка. На этом месте встали два высотных корпуса МВД и Минюста.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Автор старинного снимка Эмилий Готье-Дюфайе. Советская Москва. В Серединский переулок с улицы Гиляровского поворачивает трамвайный вагон Tatra модели Т-3, следующий по маршруту №7 (от Рижского вокзала). Налево уходил трамвай №50. Вероятно, это самое начало 1970-х.

На втором плане храм Филиппа Митрополита. В ту пору там размещалась контора или автобаза. Если присмотритесь, увидите слева у церковной стены зелёную будку. Там сидела дежурная — переключала трамвайную стрелку, а зимой чистила и смазывала её.

Вся старинная застройка переулка была снесена во время подготовки Москвы к Олимпиаде-80. В начале 1980 года навсегда исчезли эти обшарпанные старинные домики. Вокруг храма образовался огромный асфальтовый плац. В 1994 году городские власти по просьбе РПЦ перенесли трамвайные пути от стен храма. В результате вокруг Филиппа вырос палисадник и появилась каменная ограда.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около полувека. Петербургское шоссе. Въездные ворота ипподрома Императорского Московского общества охотников конского бега. На пилонах — скульптуры «Диоскуры, укрощающие коней». Это точные копии прославленных коней Петра Карловича Клодта, что украшают Аничков мост в Петербурге. Копии выполнил в 1899 году внук Клодта — Константин Александрович в соавторстве с Сергеем Михайловичем Волнухиным.

Въезд на бега украшали чугунные ворота, увенчанные двуглавым орлом, но в начале 1960-х ворота были демонтированы. Дальнейшая судьба их неизвестна.

На втором плане современного кадра — жилой дом, возведённый в 1940 году. Здесь жил прославленный советский поэт Константин Симонов.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 110 лет. Царский павильон. 1899 год. Построен к маю 1896 года. Проектировал Генрих Викторович Войневич, штатный архитектор управления Николаевской железной дороги.

Планировалось, что царский поезд, следующий из Петербурга, прибудет в Москву именно сюда. На май 1896-го была намечена коронация императора Николая II. Чуть позже протокол что-то изменил в расписании, и 6 мая 1896 года царский состав прибыл на Смоленский вокзал, где архитектор Кекушев построил новый императорский павильон. Возводили срочно, потому использовали дерево, а не кирпич. Уже после коронации Николай II всё же прибыл в павильон Войневича.

В советские годы здесь находился райсовет Железнодорожного района. Позже он стал частью станции Каланчёвская и остаётся таковой по сей день. Выявленный объект культурного наследия.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 126 лет. Улица Серафимовича (до 1933-го Всехсвятский переулок). Кинотеатр «Ударник». Разница между снимками ровно 90 лет.

«Ударник» распахнул двери в ноябре 1931 года, к 14-й годовщине Октябрьского переворота. Проектировали Борис Михайлович Иофан и его брат Дмитрий Михайлович. На чёрно-белом снимке отлично читается афиша фильма «Тихий Дон». Он был снят в 1930-м, но озвучен в 1933 году. «Ударник» был первым в СССР кинотеатром, где крутили звуковые картины. У «Тихого Дона» тут случилась премьера. Здесь же в 1935 году состоялся первый советский кинофестиваль. В 1987-м «Ударник» вошёл в реестр памятников. Кинотеатр давно уже не работает. Но в этом году там началась реконструкция, после обещают, что он откроется вновь с пятью кинозалами. Рядом с палатами Аверкия Кириллова, что на Берсеневской набережной, стоит красивый старинный храм Николая Чудотворца, или Никола на Берсеневке. Он был возведён в 1650-х по заказу хозяина усадьбы, думного дьяка Аверкия Степановича Кириллова. Горел в Великом пожаре 1812 года; был восстановлен. Вместо уничтоженной огнём трапезной в 1820-х была возведена новая, в классицистском стиле (она сильно выделяется по архитектуре). В 1853 году была заложена новая колокольня по проекту архитектора Николая Всеволодовича Дмитриева. Старая звонница разобрана по ветхости.

Храм был закрыт и едва уцелел при Советской власти. На его сносе настаивал архитектор Борис Михайлович Иофан. Ему нужен был участок земли для строительства. С 1920-х палаты Кириллова и храм занимали Центральные государственные реставрационные мастерские. В 1932 году реставраторы настояли на сносе колокольни — она мешала хорошему освещению. В наше время здесь снова идут службы.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 141 год. _______

Ну, пока остановимся, продолжение следует...

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