Наборы оригинальных обоев, плакаты и муралы в городах России

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Об этом сообщил мэр Антон Иванов в Telegram-канале.

«Практически сразу после установки скульптуры бабушки со знаменем у кинотеатра «Победа» нам пришлось искать другое место для ее размещения. Дошло до попыток вскарабкаться на скульптуру. Убрали», — написал мэр.

По словам Иванова, городские власти займутся поиском другого места, без возможности, чтобы люди могли дотрагиваться до скульптуры. В Мариуполе появился памятник бабушке Анне со Знаменем Победы ш