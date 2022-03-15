Макдоналдс - покойника два раза в дом не носят

Тут коллеги огорчились (https://t.me/ludobreniya/3432) уходу Макдоналдса из России. Аргументы такие: Макдоналдс — это 167 млрд рублей налоговой выплаты в бюджет; 850 ресторанов в 60 субъектах России; 60 тысяч рабочих мест в самом Макдоналдс и больше 100 тысяч у поставщиков; 7% отечественного рынка общепита; $2,5 млрд инвестиций в российскую экономику.

Но дорогие друзья, во-первых, решение временное. Увы, навсегда уйти из России они никогда не решатся. Всё-таки 850 ресторанов – это вам не фунт изюма. Во-вторых, надо различать бренд и производственно-технологические цепочки. Что такое Макдоналдс? Это френчайзинговая вывеска. Собственники ресторанов – россияне. Схемы поставок – у них. Арендовались лишь запатентованные технологии и рецептура. Как поступить в таком случае? Да проще пареной репы. Меняете в меню пару составляющих и пару букв на вывеске, патентуете – и всё. И работайте дальше. Все поставщики вам в помощь.

В принципе сохранить сектор легче лёгкого. Под эгидой Минпромторга и ТПП провести конференцию бывших френчайз-партнёров Макдоналдса. Предложить запатентовать новый общий бренд, поменяв одну букву в названии. Дать им помощь на период реорганизации. Помочь с патентами своих блюд.

Налоговые каникулы на срок, пока шеф-повар изобретёт замену вещества в котлете и одного соуса на другой. МакДак (упрощённая версия Макдоналдса) так работает в России сто лет – и не жужжит. Френчайзов, подражающих Макдоналдсу, в России тьма. Им теперь будет лишь ещё лучше. Фастфуд России — это отряд, который не заметит потери бойца и «Яблочко» песню допоёт до конца.

Френчайз – это право на вывеску раскрученного бренда. Только и всего. Сфера права, а не бизнес-процесса. Уникально! Они сами ушли из сферы права и оставили все наработки! Никоих претензий по патентам! Бывшие Макдоналдсы в России вполне смогут при желании быстро среагировать и продолжать как ни в чём не бывало. Помочь им немного рекламой – и всё. Была бы воля собственников. А их, прошедших через 90-е, учить ничему не надо. Помочь легко, а не мешать ещё легче.

Ушла фирма ОБИ, но её нишу легко займут конкуренты Бауцентр и тот же Леруа Мерлен. Торговый формат «Сделай сам» уже сложился. Уход Кока и Пепси Колы надо сделать национальным праздником – большей отравы, чем разные колы и прочая их линейка лимонадов, не сыскать. Дерьмо и яд в упаковке для дебилов. Так ведь не уйдут до конца, вот в чём вся беда. Пересидят и вернутся.

Все эти Колы в России тоже френчайзы. Заводы наших собственников. Шоколадно-лимонадная смесь запатентована Фирмой и тут её секрет. Уходит Кола? Да перо ей в зад для лёгкости. Мы что, разливочные мощности другим лимонадом загрузить не сможем? Да это надо быть просто тупым ленивым котом, который сел на свои яйца, а встать лень. В русском бизнесе таких отродясь не водилось.

Надо сказать: уход таких марок из России – это уникальный шанс для вполне способных работать без них наших производителей. Они уже накачали мышцы и нарастили компетенции. Им нужна помощь небольшая и большая реклама. Второго такого подарка судьбы у нас не будет. Не пугаться надо, а ликовать. Закатали рукава и быстренько за работу. Кто первым сейчас рынок застолбит для передела, тот и все пенки снимет, и на сто лет выйдет в лидеры отрасли. Кто первый встал, того и тапки. А плачут пусть те, кто ушёл с такого рынка. Назад вернуться не выйдет – умерла так умерла. Покойника два раза в дом не носят.

Александр Халдей

ТГ-канал "Русский демиург"