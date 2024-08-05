Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 115

С Днём тыла вооруженных сил России!

1 августа в стране отмечается День тыла вооруженных сил Российской Федерации. Праздник официально установлен в 1998 году, однако свое начало тыловые формирования берут еще со времен Петра I.

С 2010 года МТО является единой системой органов управления, специальных войск и организаций, обеспечивающих техническое и тыловое обеспечение всех видов и родов ВС РФ.

Его задача — полностью предоставить частям все необходимое для повседневной деятельности и выполнения задач.

На фоне последних громких уголовных дел при слове «тыловик» возникают не самые приятные ассоциации. Как бы то ни было, грамотные и компетентные специалисты МТО на вес золота и способны удовлетворить потребности войск, что прямо влияет на их боеспособность.

Не исключено, что последние перестановки положительно повлияют на работу служб материально технического обеспечения. Что приведет к масштабным изменениям тыла вооруженных сил и искоренению давно известных проблем.

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С Днём Воздушно-десантных войск!

2 августа 1930 года на учениях под Воронежем состоялась первая в СССР высадка на парашютах группы десантников. Этот день и считается датой основания отечественных Воздушно-десантных войск.

За 94 года ВДВ прошли горнило едва ли не всех выпавших на долю России всех войн и вооруженных конфликтов, зачастую находясь на самом острие. С началом Cпециальной военной операции славных страниц в истории «крылатой пехоты» стало гораздо больше.

Бойцы в голубых беретах высаживались в Гостомеле и Вознесенске, освобождали ЛНР, удерживали оборону под Херсоном. Они зачищают острова на Днепре, наступают в Часов Яре, ведут бои на Харьковщине. Нет ни одного стратегического направления, где десантники бы не отметились.

Нынешние реалии вынуждают пересматривать многие господствующие до СВО установок и концепций, требуя определенных изменений. И пусть в случае ВДВ они будут приводить к росту их боевых возможностей и потенциала.

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Другие события:

Сквер имени Героя России Эдуарда Дьяконова из Иркутска открыли в Мариуполе. Там же установили бюст бойца.

Эдуард Дьяконов — старший радист-разведчик 57-й отдельной роты спецназначения, который принимал участие в СВО с первого дня.

24 марта 2022 года группа, в которую входил Эдуард, выполняла боевую задачу в Мариуполе. Боец совершил подвиг — ценой жизни спас боевых товарищей от взрыва гранаты, накрыв ее собой. За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Эдуарду Дьяконову было посмертно присвоено звание Героя России.

https://t.me/rabotaembrat/8552

Праздничные мероприятия, посвященные 94-й годовщине образования Воздушно-десантных войск, проходят в Москве и во всех регионах РоссииНа улице Ильинка и Красной площади состоялся праздник «Ильин День – День ВДВ», посвященный Ильину Дню и 94-й годовщине образования Воздушно-десантных войск. Действующие офицеры, воины, воспитанники военно-патриотических клубов и ветераны ВДВ, участники СВО собрались на улице Ильинке, чтобы отправиться с Крестным ходом по древней улице на главную площадь столицы и помолиться на Лобном месте.По окончании праздничного молебна была зачитана поздравительная телеграмма Президента Российской Федерации – Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина личному составу Воздушно-десантных войск.После письменного обращения Министра обороны РФ Андрея Белоусова, Мэра Москвы Сергея Собянина и видеообращения командующего ВДВ Героя России Михаила Теплинского, перед присутствующими прошли показательные выступления по строевой подготовке курсантов роты почетного караула Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова, прохождение торжественным маршем роты почетного караула Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища и представителей военно-патриотических клубов десантного профиля.https://t.me/mod_russia/41720

Об истории ВДВ и службе в этих прославленных войсках рассказывают работы мастеров студии военных художников имени Грекова:

Трошин С.Н. Вяземская воздушно-десантная операция (1943 год). 2014 г.

Ананьев Д.А. Советские десантники 2019 г.

Дроздов А.Ю. В.Ф. Маргелов в кругу молодых десантников. 2014 г.

Камынина Е.В. Выброска десанта 2022 г.

Камынина Е.В. Удачное приземление 2022 г.

Корнеев Е.А. Тяжело в учении. 2020

Крившинко И.П. Высадка десанта 2020 г.

Ананьев А.М. Марш-бросок. Десантники. 2018 г.

Камынина Е.В. Высадка десанта. 2022 г.

Штрикман Л.Л. Воздушно-десантные войска. 2017 г.

От других художников

Всех причастных поздравляем с днем ВДВ! Арт от @madisonartС днём ВДВ от @alekperovaGRAFIKAАнгел Смерти Автор рисунка @irinakhars_art

Заа его спиной не стршно TatiKleverПоле с маками. Лето 2024. Я вижу

Творчество Александра СтепановичаПортал ZаПобеду

Некоторые шевроны:И конечно немного юмораА почему бы и нет?Вон оно как!ПомощникВсе можно переиначить.Не баян, а классика)Про ОлимпиадуЭто про залетных Любимый мем про мужчин и их ловкость

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