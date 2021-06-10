«Сопротивление против советских войск должно продолжаться». Почему война продолжалась и после Победы



Берлин капитулировал 2 мая, за два дня до этого покончил жизнь самоубийством Гитлер. Казалось бы, война должна закончиться, но она продолжалась официально ещё неделю, а реально - 11 дней. Основные события развернулись на территории Чехии.

Немцы опасались, что в случае пленения Красной Армией сильно поплатятся за свои преступления в СССР. Главнокомандующий вооружёнными силами нацистской Германии гросс-адмирал Карл Дёниц отдал приказ:

«Сопротивление против советских войск должно продолжаться. Оно имеет целью спасение немцев от захвата их советскими войсками».

Самая крупная вражеская группировка, группа армий «Центр», находилась в Чехии и насчитывала 1,2 миллиона солдат и офицеров. Командующий генерал-фельдмаршал Фердинанд Шёрнер и министр по делам протектората Чехия-Моравия обергруппенфюрер СС Карл Герман Франк рассчитывали удержать Чехию и дождаться прихода англичан, американцев и французов. Они не знали, что в соответствии с Ялтинскими соглашениями Чехословакия была признана зоной влияния СССР, а потому войска союзников входить на её территорию не собирались.

Тем не менее Англия готовилась к будущей конфронтации с Советским Союзом.

Премьер-министр Уинстон Черчилль отдал фельдмаршалу Бернарду Лоу Монтгомери распоряжение:

«Старательно собирать германское оружие и складывать его, чтобы легче было снова раздавать германским солдатам, с которыми нам пришлось бы сотрудничать, если бы советское наступление продолжалось».

США пока что не поддерживали эти устремления Лондона — им требовалось содействие Красной Армии в войне против Японии.

Тем временем, в том числе и при поддержке заброшенных с территории СССР офицеров советских спецслужб и опытных партизан, на территории Чехии началось массовое партизанское движение. Готовилась к восстанию столица Чехословакии — Прага.

В этих условиях началась разработка Пражской наступательной операции советских войск, решение о проведении которой Сталин принял 1 мая.

Планировалось, что в наступление перейдут три фронта: 1-й, 2-й и 4-й Украинские. После потерь, понесённых на Курской дуге, Битве за Днепр, в других операциях, они основательно пополнились за счёт призывников с территории Украинской СССР.

1-й Украинский фронт (командующий маршал Советского Союза Иван Степанович Конев) должен был наносить свой удар с севера, из района Дрездена, а 2-й Украинский (командующий уроженец Одессы маршал Советского Союза Родион Яковлевич Малиновский) — с юго-запада, из района Брно. Фронтам предстояло наступать по направлениям, сходившимся в районе Праги.

Чехия изначально находилась в полукольце советских сил, и таким образом сразу создавалась угроза окружения вражеских войск, державших оборону в западной части региона. С востока из недавно освобождённой Словакии в наступление переходил 4-й Украинский фронт (командующий уроженец Луганской области генерал армии Андрей Иванович Ерёменко).

Основной таранный удар наносился на участке 1-го Украинского фронта силами 3-й гвардейской танковой армии (гв. ТА) уроженца Харьковской области генерал-полковника Павла Семёновича Рыбалко и 4-й гв. ТА уроженца Области Войска Донского украинца Дмитрия Даниловича Лелюшенко. Они должны были действовать в боевых порядках 3-й, 5-й гвардейских и 13-й общевойсковой армий (А).

Начало операции запланировали на 7 мая. Танковые армии получили в среднем по 2 боекомплекта, 3 заправки горючего для танков и 3,5 для автотранспорта, 10 сутодач продовольствия. 5 мая поступил приказ начать наступление на день раньше. Причиной тому стало радиообращение с просьбой о помощи восставших в этот же день пражан.

К утру 6 мая 4-я ТА своими главными силами заняла исходный рубеж в 50 км северо-западнее Дрездена, вблизи района сосредоточения находились войска американцев. Соединения провели разведку немецких оборонительных порядков. Сплошной оборонительной лини у врага не было. Было принято решения нанести по выявленным опорным пунктам короткий 5-минутный артналёт и, не дожидаясь авиации, переходить в наступление. В случае, если в глубине вражеских порядков окажется подготовленный оборонительный рубеж, первые атаки послужат разведкой боем. Если же нет (что было более вероятно), в прорыв уйдут основные ударные силы 1-го Украинского фронта.

На участке армии Лелюшенко артналёт начался в 8:30, после чего перешли в атаку передовые подразделения 13-й А и 150 танков. Наступали они углом вперёд. Такое построение позволяло в случае фланговой контратаки быстро перестроиться, помогало эффективнее бороться с противотанковыми батареями и нести меньшие потери на минных полях.

На КП армии на бронетранспортере подъехал командир 10-го гвардейского танкового корпуса (гв. тк) Иван Лаврентьевич Андреенко. Он доложил обстановку, и отправился обратно. Не успел он далеко отъехать, как шальной снаряд разворотил бронетранспортёр. Все, находившиеся в нём, погибли.

Вскоре на КП доставили трофейные карты, из которых следовало, что сплошной обороны у немцев на этом участке нет — немцы думали, что перед ними американцы, которые наступать не будут. Тем лучше. В 11:20 комфронта Конев отдал приказ вводить в бой главные силы 4-й гв. ТА.

Тем временем в события в Праге разворачивались стремительно — в ночь на 6 мая чешский Национальный совет обратился к пражанам с призывом, срочно возводить баррикады. За ночь их появилось 1600. 30 тысяч жителей города заняли оборону. Оружие они или захватывали на складах, или им его отправляли партизаны.

Командир партизанского соединения приднестровский украинец капитан Красной Армии Евгений Олесинский освободил от вражеского присутствия целый Пршибрамский район и отправил пражанам два боевых отряда.

Пришла в Прагу помощь и с ещё одной неожиданной стороны — вечером 5 мая в город вошли части 1-й дивизии РОА. Командовал власовцами потомок казаков Сумского слободского казачьего полка, уроженец Курской губернии генерал-майор Сергей Буняченко. В надежде дождаться прихода американцев и своей помощью чехам заслужить лояльное к себе отношение, его подчинённые бросились в бой с недавними своими хозяевами. Они ещё не знали, что из-за Ялтинских договорённостей «Большой тройки» фактически обречены.

Несмотря на энтузиазм защитников Праги и помощь власовцев немцам удалось в течение 6 мая захватить ряд баррикад и пробиться к центру города. Чешский диктор зачитал по радио на русском языке воззвание о помощи:

«Внимание! Внимание! Говорит чешская Прага! Говорит чешская Прага! Большое количество германских танков и авиации нападает в данный момент со всех сторон на наш город. Мы обращаемся с пламенным призывом к героической Красной Армии с просьбой о поддержке. Пришлите нам на помощь танки и самолеты, не дайте погибнуть нашему городу Праге!»

К вечеру 6 мая войска 4-й гв. ТА, преодолев 65 километров, захватил город Фрайбург — до Праги им оставалось 150 километров. Передовые отряды взяли под контроль узлы дорог, дефиле и перевалы, не позволяя немцам подготовить рубежи обороны.

За следующий день танки преодолели ещё 50-60 км и оседлали в Рудных горах все перевалы. 10-й гв. тк освободил город Теплице-Шанов — до Праги ему оставалось 90 километров.

Чехи встречали своих русских освободителей с восторгом. Можно было бы написать, что в частях сражались и украинцы, и белорусы, и грузины, и представители десятков других национальностей, но всех их и освобождённые чехи, и разгромленные немцы называли русскими.

Большую трудность вызывало преодоление танками почти отвесных каменистых склонов, поросших редким лесом. Но, как известно, «голь на выдумки хитра». Механики-водители переставили на гусеницах траки — через один они переворачивались гребнем наружу — получились своеобразные самодельные зацепы. Благодаря им, танки преодолели это естественное препятствия без потерь.

В Рудных горах компасы отказывались показывать правильное направление — из-за залежей магнетита их стрелки плясали, как бешенные. Приходилось ориентироваться с помощью бинокля по расположение редких деревень. Немного сбивали с толку трубы заводов, которые на картах указаны не были. Позже выяснилось, что немцы за последние годы успели перебросить в Чехию значительную часть своей промышленности. Вызвано это было тем, что союзники не подвергали её ковровым бомбардировкам. Для сохранения секретности построивших новые цеха заключённых концлагерей нацисты уничтожили.

Во второй половине дня 7 мая чуть не погиб штаб 4-й гв. ТА — на восточной окраине Фрайберга, где он находился, появились немецкие танки.

Начальник штаба генерал-майор Карл Иванович Упман приказал своим подчинённым занять круговую оборону. Выручили вовремя подошедшие танки 7-го гв. тк — он шёл во втором эшелоне наступления. Разгромив противника и выручив штаб своей армии, корпус двинулся дальше.

В ночь на 8 мая передовая 10-я гв. механизированная бригада (гв. мбр) 5-го гв. мк освободила город Жатец. В полумраке танкисты заметили длинную колонну вражеских автомашин и с ходу атаковали её. Это оказался штаб группы армий «Центр» генерал-фельдмаршала Фердинанда Шернера. Как раз накануне, осознавая угрозу окружения, он отдал своим войскам приказ об отступлении на запад навстречу американцам.

Буквально за несколько минут танковые взводы уроженца Луганской области старшего лейтенанта Василия Деревянко и уроженца Харьковской — лейтенанта Степана Бедненко намотали штабную колонну группы армий на гусеницы. За учинённый разгром противника оба офицера стали Героями Советского Союза.

Над дорогой началось что-то вроде бумажной метели — это над ней закружились вихри штабных документов из разбитых машин. Большинство немцев сдалось в плен, в том числе 9 генералов. Ещё какую-то часть, с помощью местного населения, удалось выловить. Фердинанд Шернер, к сожалению, смог уйти и сдаться американцам. Он успел переодеться в гражданскую одежду и благодаря хорошо владевшему чешским адъютанту пробрался на запад. Теперь, после потери командования, судьба группы армий «Центр» была предрешена.

Утром 8 мая стало известно, что Германия капитулировала, но капитулировала не перед всеми. С одной стороны, Гросс-адмирал Карл Дёниц, отдал официальный приказ: «9 мая в 00 часов 00 минут всем видам вооруженных сил, всем театрам военных действий, всем вооруженным организациям и отдельным лицам прекратить боевые действия против прежних противников».

Однако одновременно в Пльзен, где, как предполагал гросс-адмирал к тому времен должен был находиться штаб Шёрнера, вылетел самолёт с офицером генерального штаба полковником Вильгельмом Мейер-Детрингом. Он вёз приказ, согласно которому группе армий «Центр» приказывалось продолжать боевые действия, чтобы дать возможность как можно большему количеству немцев сдаться войскам союзников.

Тем временем в ночь на 9 мая передовые танки 4-й гв. ТА ворвались в Прагу. За сутки до этого из чешской столицы ушли части 1-й пехотной дивизии РОА генерала Буняченко — он наконец понял, что американцев не будет, и отдал запоздалый приказ об отходе на запад.

В первой половине 8 мая, умаявшись сражаться с чешскими повстанцами, немецкое командование договорилось с Чешским национальным советом, что войскам нацистов дадут пройти через город на запад без боя. В 19:15 8 мая 1945 года Международный Красный Крест передал по пражскому радио на чешском и немецком языках следующее сообщение:

«Согласно соглашению с чешской Народной Радой, должны прекратиться военные действия в Праге и её окрестностях. Такой же приказ был дан чешским соединениям и гражданам. Кто этот приказ не будет выполнять, подлежит суду. Подписано командующим немецкими войсками в Чехии и Моравии. Прага. Чехословацкая радиостанция».

Но полностью избежать боёв немцам не удалось — слишком мало времени у них оставалось на полный вывод из Праги своих войск.

Ночью на улицы города ворвались советские танки из 1-го батальона 63-й гв тбр 10-го гв. тк. В авангарде шла «тридцатьчетвёрка» уроженца Сумской области гвардии лейтенанта Ивана Гончаренко. Пражане радостно приветствовали танкистов и показали дорогу к переброшенному через Влтаву Манесову мосту. Гончаренко выполнял поставленную перед ним задачу — предупредить уничтожение противником мостов.

У самой реки танк вступил в свой последний неравный бой с батареей вражеских самоходных орудий. Экипаж сжёг две и подбил одну самоходку, и покинул танк только, когда орудие окончательно заклинило, а все члены экипажа и проводник — Франтишек Соучек — получили ранения. Гв. лейтенант Гончаренко погиб.

Немцы взорвать мост так и не успели — подоспела вся рота уроженца Полтавской области ст. лейтенанта Владимира Полегенького. «Тридцатьчетвёрки» добили оставшиеся самоходки и устремились через мост к центру Праги. Погибшему в последний день войны лейтенанту Ивану Гончаренко позже присвоили звание Героя Советского Союза (посмертно). Пражане в память о сложившем за них голову украинце назвали в его честь одну из улиц своего города.

К полудню 9 мая Прага была полностью зачищена от противника, войска 4-й гв. ТА устремились на запад, в погоню за отступающими вражескими войсками. Когда стало известно, что войска фельдмаршала Шернера и генерал-полковника Велера вопреки капитуляции сдаваться не собираются, к представителям американской и английской военных миссий обратился начальник Генерального штаба Красной Армии генерал армии Алексей Антонов. Он попросил их, капитуляцию у соединений этих групп не принимать.

Союзники просьбу выполнили.

9 мая Москва салютовала в честь победы над гитлеровской Германией, а в Чехии всё ещё продолжались бои. Основная часть группы армий «Центр» после её окружения сдалась только 10 мая. К американцам удалось прорваться отдельным частям сражавшейся на фланге Чешской группировки группы армий «Австрия».

Возле демаркационной линии в районе сёл Милин, Сливице и Чимелице, буквально в нескольких километрах от контролируемого партизанами капитана Евгения Олесинского Пршибрама 10 мая закрепились эсэсовцы из сводной группы бывшего начальника Управления СС в Богемии и Моравии обергруппенфюрера Карла-Фридриха фон Пюклер-Бургхауса. Они закопали в землю имевшиеся у них самоходки и танки, подготовили траншеи, блиндажи и ДзОТы. Партизаны Олесинского 11 мая попытались их атаковать, но только понапрасну потеряли 46 человек.

В ночь на 12 мая сюда подтянулись войска 2-го гв. механизированного корпуса 25-го стрелкового корпуса. С утра на позиции эсэсовцев обрушился шквал гаубичных снарядов и залпов гвардейских миномётов — легендарных «Катюш». Экономить боеприпасы смысла не было, так что огонь вёлся весь день.

С противоположной стороны демаркационной линии лупила по нацистам артиллерия 3-й армии союзников. В небе над позициями эсэсовцев практически «висели» штурмующие траншеи самолёты 112-го гвардейского истребительного авиаполка.

Около трёх часов ночи 13 мая начали сдаваться первые «сверхчеловеки». К середине дня в плену уже были все, кто к тому времени выжил. Пюклер-Бургхаус подписал капитуляцию и застрелился. Пражская наступательная операция закончилась.

https://ukraina.ru/history/20210510/1031312571.html