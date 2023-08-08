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Пока «не добьём гадов»

Пока «не добьём гадов»

Посвящается порасдавальщикам всех мастей 

Примечание: здесь и далее коснусь только безвозвратных боевых потерь без учёта различных стадий СВО. Всё, естественно, очень и очень оценочно, потому как иначе и не может быть. 

Итак, обращаю внимание: 17 месяцев, как идёт специальная военная операция, в ходе которой стороны несут потери, но они не разглашаются. Прежде всего, не разглашаются свои потери – ни украиной, ни Россией. 

Тем не менее, тем, кого подмывает заняться подсчётами, напомню: ни в Корее, ни во Вьетнаме, ни за 10 лет операции в Афганистане, пока шли боевые действия, СССР не разглашал свои потери. Результат: ни у кого в здравом уме и памяти не повернётся язык заявить, что Советский Союз потерпел поражения в этих кампаниях. Так что, не буди лихо, пока оно тихо.

Одновременно приведу противоположные примеры: публичное озвучивание и обсуждение потерь армии США во Вьетнаме привело, в конечном итоге, к росту протестных настроений внутри страны и к эпичному поражению в войне. И это при том, что, как они утверждают, США не проиграли ни одного крупного сражения. Наученные опытом, янки уже практически не озвучивали потери в Афганистане, только по итогам официально объявили 2,5 тысячи погибших и 20 тыс раненых за 20 лет. Верится с трудом, но тут другой фактор: позорно ретировались, потому что избегали любых прямых боевых контактов с талибами, а это есть запрограммированный проигрыш, ибо никакая победа не может быть окончательной, пока сапог пехотинца не ступил на землю врага.

А теперь обратимся к совершенно очевидному закону войны: желанию занижать свои потери и завышать потери противника. Здесь всё зависит от аппетитов, однако, насколько я сталкивался с подобными подсчётами, считается более-менее корректным брать коэффициент от 2 до 4 или от 3 до 5. Предлагаю здесь не углубляться и взять усреднённые 3,5 как в одну, так и в другую сторону.

Вот, к примеру, «статистика» потерь российской армии, которую, по данным своего Генштаба, ведёт украинский ресурс УНИАН: округлённо на 31 июля – 250 тыс чел (на остальное внимания не обращаем).

Пока «не добьём гадов»

Делите на 3,5 сами, мне лично сильно не хочется это делать. Уверен, аппетит киевской хунты сильно превышает заявленный коэффициент – эти твари имеют нулевое доверие во всём.

Так вот, с учётом того, что (вновь по законам войны) потери обороняющихся всегда в разы ниже потерь атакующих, а в нашем случае (когда есть подавляющее преимущество русской армии в вооружениях), это скорее всего, минимум, в 5 раз, выходим на 350 тысяч потерь ВСУ. Подчёркиваю: это минимум, потому как публично и официально озвученный и повторяемый из раза в раз коэффициент – 10.

При этом, замечу: МО РФ не объявляет не только наши потери, но и не приводит суммарных потерь ВСУ, хотя и сообщает их в ежедневном режиме без нарастающего итога. Почему? По кочану, считайте сами, суммируя данные ежедневных брифингов генерала Конашенкова и будет вам щастие. Лично мне даже не хочется думать про бесславные мясные штурмы едва обученных небратьев, которые ещё вчера были братьями. Но я думаю, что выйдете примерно на эту же цифру. Достаточно перемножить количество дней СВО на 600-700 погибших (в среднем) и получите искомое.

P.S.
Я уже писал про мобилизованных земляков. Ребята там с октября прошлого года и уже давно воюют на передовой, бóльшая часть компактно в 2-х полках, остальные разбросаны по разным подразделениям. Всего с посёлка мобилизовано 150 человек. Так вот, за много месяцев, слава Богу, нет ни одной потери (в соседних районах единичные потери, к сожалению, есть). И это при том, что есть уже молодые парни, отмеченные наградами и орденами за проявленные смелость и мужество.

Пока «не добьём гадов»Пока «не добьём гадов»

Вот, блин, почему-то могу бесконечно читать эти скупые строки…

Некоторые уже побывали в отпусках, хотя не все, очень далеко не все. Приезжают уставшие и психологически тяжёлые. Вчера позвонил одноклассникам и услышал такой пересказ: однажды группе наших ребят дали несколько дней отдохнуть, купили мяса, сделали шашлык и… не смогли его есть. «Мясные штурмы», твою мать. Выбросили, короче, взяли рыбу и сварили уху.

Кстати, к вопросу об отпусках: сын моего хорошего знакомого работает попеременно то на С-300, то на «Искандере» – молодой парень, служил в ракетных и тоже мобилизованный в сентябре. В отпуске ни разу не был, изредка, когда выходит на связь, говорит отцу: не хочу в отпуск, и ребята все наши не хотят. Пока не добьём гадов, не жди. Про наши потери говорит сдержанно: есть, но назвать их «огромными» никак нельзя.

Да, гибнут от рядовых до генералов, но статистики никакой не ждите и не надейтесь. И подсчитывать не пытайтесь, особенно в сторону нагнетания паники.

Пока «не добьём гадов».

Александр Дубровский

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