Пока «не добьём гадов».

Посвящается порасдавальщикам всех мастей

Примечание: здесь и далее коснусь только безвозвратных боевых потерь без учёта различных стадий СВО. Всё, естественно, очень и очень оценочно, потому как иначе и не может быть.

Итак, обращаю внимание: 17 месяцев, как идёт специальная военная операция, в ходе которой стороны несут потери, но они не разглашаются. Прежде всего, не разглашаются свои потери – ни украиной, ни Россией.

Тем не менее, тем, кого подмывает заняться подсчётами, напомню: ни в Корее, ни во Вьетнаме, ни за 10 лет операции в Афганистане, пока шли боевые действия, СССР не разглашал свои потери. Результат: ни у кого в здравом уме и памяти не повернётся язык заявить, что Советский Союз потерпел поражения в этих кампаниях. Так что, не буди лихо, пока оно тихо.

Одновременно приведу противоположные примеры: публичное озвучивание и обсуждение потерь армии США во Вьетнаме привело, в конечном итоге, к росту протестных настроений внутри страны и к эпичному поражению в войне. И это при том, что, как они утверждают, США не проиграли ни одного крупного сражения. Наученные опытом, янки уже практически не озвучивали потери в Афганистане, только по итогам официально объявили 2,5 тысячи погибших и 20 тыс раненых за 20 лет. Верится с трудом, но тут другой фактор: позорно ретировались, потому что избегали любых прямых боевых контактов с талибами, а это есть запрограммированный проигрыш, ибо никакая победа не может быть окончательной, пока сапог пехотинца не ступил на землю врага.

А теперь обратимся к совершенно очевидному закону войны: желанию занижать свои потери и завышать потери противника. Здесь всё зависит от аппетитов, однако, насколько я сталкивался с подобными подсчётами, считается более-менее корректным брать коэффициент от 2 до 4 или от 3 до 5. Предлагаю здесь не углубляться и взять усреднённые 3,5 как в одну, так и в другую сторону.

Вот, к примеру, «статистика» потерь российской армии, которую, по данным своего Генштаба, ведёт украинский ресурс УНИАН: округлённо на 31 июля – 250 тыс чел (на остальное внимания не обращаем).

Делите на 3,5 сами, мне лично сильно не хочется это делать. Уверен, аппетит киевской хунты сильно превышает заявленный коэффициент – эти твари имеют нулевое доверие во всём.

Так вот, с учётом того, что (вновь по законам войны) потери обороняющихся всегда в разы ниже потерь атакующих, а в нашем случае (когда есть подавляющее преимущество русской армии в вооружениях), это скорее всего, минимум, в 5 раз, выходим на 350 тысяч потерь ВСУ. Подчёркиваю: это минимум, потому как публично и официально озвученный и повторяемый из раза в раз коэффициент – 10.

При этом, замечу: МО РФ не объявляет не только наши потери, но и не приводит суммарных потерь ВСУ, хотя и сообщает их в ежедневном режиме без нарастающего итога. Почему? По кочану, считайте сами, суммируя данные ежедневных брифингов генерала Конашенкова и будет вам щастие. Лично мне даже не хочется думать про бесславные мясные штурмы едва обученных небратьев, которые ещё вчера были братьями. Но я думаю, что выйдете примерно на эту же цифру. Достаточно перемножить количество дней СВО на 600-700 погибших (в среднем) и получите искомое.

P.S.

Я уже писал про мобилизованных земляков. Ребята там с октября прошлого года и уже давно воюют на передовой, бóльшая часть компактно в 2-х полках, остальные разбросаны по разным подразделениям. Всего с посёлка мобилизовано 150 человек. Так вот, за много месяцев, слава Богу, нет ни одной потери (в соседних районах единичные потери, к сожалению, есть). И это при том, что есть уже молодые парни, отмеченные наградами и орденами за проявленные смелость и мужество.

Вот, блин, почему-то могу бесконечно читать эти скупые строки…

Некоторые уже побывали в отпусках, хотя не все, очень далеко не все. Приезжают уставшие и психологически тяжёлые. Вчера позвонил одноклассникам и услышал такой пересказ: однажды группе наших ребят дали несколько дней отдохнуть, купили мяса, сделали шашлык и… не смогли его есть. «Мясные штурмы», твою мать. Выбросили, короче, взяли рыбу и сварили уху.

Кстати, к вопросу об отпусках: сын моего хорошего знакомого работает попеременно то на С-300, то на «Искандере» – молодой парень, служил в ракетных и тоже мобилизованный в сентябре. В отпуске ни разу не был, изредка, когда выходит на связь, говорит отцу: не хочу в отпуск, и ребята все наши не хотят. Пока не добьём гадов, не жди. Про наши потери говорит сдержанно: есть, но назвать их «огромными» никак нельзя.

Да, гибнут от рядовых до генералов, но статистики никакой не ждите и не надейтесь. И подсчитывать не пытайтесь, особенно в сторону нагнетания паники.

Пока «не добьём гадов».

Александр Дубровский