Воронцовский дворец в Крыму

Не так давно, в конце мая, я была в санатории в Алупке. С экскурсией посетила три крымских дворца. Вот о них и поведу свой рассказ. Первый посетила Воронцовский дворец. Сначала немного истории.

Воронцовский дворец расположен в г. Алупке (Крым) у подножия горы Ай-Петри. Построен из диабаза (магматическая горная порода), который там же и добывался.

С 1956 года во дворце находится музей. При Воронцовском дворце находится парк — памятник садово-паркового искусства. С декабря 1824 года по апрель 1851-го Воронцовский парк в Алупке создавал талантливый немецкий садовод-ботаник, главный садовник Южного берега Крыма — Карл Антонович Кебах.

Дворец возводили с 1828 по 1848 год в качестве летней резиденции видного государственного деятеля России, генерал-губернатора Новороссийского края графа Михаила Семёновича Воронцова. Граф был англоманом, образование получил в Англии и поэтому, остановив начатое строительство по традиционному классицистическому плану, заказал проект английскому архитектору Эдварду Блору. В английском искусстве того времени набирало силу движение «готического возрождения» и стиль Нео-Тюдор, апеллирующий к Тюдор-Ренессансу в Англии XVI столетия.

В этом стиле архитектор Блор и выполнил проект, в 1832 году отослав его в Россию. В Алупку он не приезжал и на месте строительством руководил англичанин Уильям Гунт (Уильям Хант).

На первом этапе строительства были заложены фундаменты по проекту — архитекторов Франческо Боффо и Томаса Харрисона. Непосредственным исполнителем работ стал архитектор Ф. Ф. Эльсон.

Архитектор Эдвард Блор никогда не был в Крыму, но ему, по распоряжению Воронцова присылали картины художников с изображением местности и Блор, основываясь на них, составлял эскизы дворца, который вписывался органично в местность.

В строительстве дворца использовался труд оброчных крепостных из Владимирской и Московской губерний. К постройке привлекались потомственные каменотёсы и камнерезы, имевшие опыт строительства и рельефной отделки белокаменных соборов. Все работы производились вручную, примитивными инструментами. А надо заметить, что материал был весьма труден в обработке, поскольку прочность даибаза больше гранита. И вообще - это единственный дворец, построенный полностью из диабаза. Подобного нигде нет.

Самый большой объём земляных работ был осуществлён с 1840 по 1848 год с помощью солдат сапёрного батальона, которые соорудили террасы парка перед южным фасадом дворца. Однако отделочные работы в интерьерах, а также сооружение других корпусов затягивали окончательное завершение проекта. Главный корпус был завершен к 1848 году.

Воронцовский дворец является группой построек, растянувшейся вдоль террасного уступа гористого участка с запада на восток. Неоготический стиль стал основой для Хозяйственного корпуса, северного фасада Шуваловского корпуса и всего Шуваловского проезда (по фамилии дочери владельца Софьи Михайловны Воронцовой, в замужестве графини Шуваловой). Неомавританский стиль более выражен в южном фасаде Главного корпуса с монументальным порталом, отчасти — в его же северном фасаде и оформлении Библиотечного корпуса. В тюдоровском стиле оформлен южный фасад Шуваловского корпуса и некоторые элементы северного фасада Главного корпуса.

Однако, согласно идеологии и эстетике периода историзма, «стиль Тюдоров» смешался с иными источниками, которые диктовала сама местность. Поэтому в законченном облике дворца сказались веяния неомавританского стиля, обусловленного историей Крыма. Так «готические» дымовые трубы напоминают миниатюрные исламские минареты. Благодаря необычному силуэту с «мавританскими» куполами, более похожими на индийские, и башнями дворец органично вписался в окружающий горный ландшафт.

Сам дворец мне не удалось снять, но я покажу снимок из сети. На самом деле камни из которого выполнен дворец серого цвета, а не как тут с желтым оттенком. Главный портал согласно пожеланию заказчика оформлен «в мавританском вкусе». Большая ниша, подобная михрабу мечети или среднеазиатскому пештаку, оформлена подковообразной аркой, наверху — балюстрада из полуготических-полумавританских арочек и башенки-минареты. В орнаментальной резьбе по ганчу в нише переплетаются рисунок тюдоровского цветка и мотив лотоса. Фриз украшает шестикратно повторенная арабская надпись: «И нет победителя кроме Аллаха», заимствованная из дворца в Альгамбре (фото покажу ниже)

Тем более, что сегодня там идет весьма большая реставрация (а дворец еще ни разу со своего строительства не реставрировался) и очень много перекрыто. В частности все львы обнесены стеклом. А вход туристов проходит с другой стороны дворца.

Со стороны Парадного двора открывается великолепная панорама гор, вершина Ай-Петри выглядит «вмонтированной» в своеобразную раму, границами которой служат часовая башня, восточный флигель и подпорная стена с фонтаном в центре. По мере продвижения в глубь комплекса чувствуется постепенное изменение стилей. Обогнув стену дома, из Англии можно попасть в Турцию, а из Средневековья — в Новое время. Художественный образ Воронцовского дворца в 1830-х годах в России воспринимался как чудесная сказка по ассоциации с модными тогда романами Вальтера Скотта и арабскими сказками «Тысячи и одной ночи». Он отражал идеи европейского романтизма и интерес к восточным стилям. Вот тут как раз правильно виден цвет камня. Солце было прямо напротив, поэтому такой цвет. А вот тот самый диабаз, валуны которого хаотично разбросаны рядом со дворцом, материалом который и послужил для строительства. Начинается экскурсия с длинного корридора На стенах справа расположены литографии строительства дворца

Изображение архитектора Эдварда Блора Имена мастеров работавших на строительстве дворца

Первой мы попадаем в парадную столовую дворца

Дубовые двери

Парадные интерьеры дворца почти полностью сохранили свою первоначальную отделку. Каждая из комнат имеет особенный, только ей присущий колорит, отразившийся в названиях: Китайский кабинет, Ситцевая комната, Зимний сад, Голубая гостиная. Парадная Столовая напоминает убранство рыцарских залов в средневековых замках. Стены Столовой, камин и десюдепорты оформлены деревянными резными панелями, как и плафон комнаты, в неоготическом стиле. Резная мебель, также в стиле неоготики, выполнена русскими мастерами в Одессе. Резные деревянные «готические» рамы оформляют четыре больших картины французского пейзажиста-романиста Юбера Робера. Портрет М.С.Воронцова. На стенах кабинета представлены портреты современников Воронцова и его соратников по войне 1812 года.

Портрет Л.А.Нарышкина

Портрет А.Х.Бенкердорфа Портрет Ф.П.Уварова

Далее идет комната жены князя Воронцова. Как раз в ней и расположился Черчилль. Портрет Елизаветы Ксаверьевны Воронцовой, супруги Михаила Семеновича Воронцова. А посмотрите какой удивительный потолок. Портрет Александры Броницкой Камин

Таких светильников несколько штук. У них лишь постаменты разные.

Небольшой тамбур с персидскими вышивками, на которых изображен шах Фати-Али (конец XVIII в.). А потом мы прошли в Голубую гостинную, которая производит большое впечатление.

Неповторимое своеобразие ей придает тончайший лепной орнамент из цветов и листьев, выполненный под руководством крепостного мастера Романа Фуртунова. С отделкой стен прекрасно гармонируют изящный резной камин из белого каррарского мрамора и мебель в стиле позднего русского классицизма.

Сара Черчилль, которая сопровождала отца в Ялту, писала матери: «Мы тут как сыр в масле. Прелесть…»

Стены украшали картины из московских музеев, в шикарных каминах пылали поленья, полы устилали персидские ковры, на обеденных столах сияли крахмальные белоснежные скатерти, управляющие были одеты во фраки с белыми галстуками, а горничные в черные платья с белыми крахмальными воротниками.

Лучшую резиденцию чем Воронцовский дворец было сложно подобрать для английской делегации. Гостинная поделена на две части, одна из которых представляла собой сцену, вторая - зрительный зал. На сцене в Воронцовском дворце выступали Рахманинов, Щепкин, Шаляпин. Цветы, естественно лепились вручную и они не повторяются Белый камин, о котором сказала выше Из голубой гостиницы направляемся в парадную столовую через зимний сад, который появился во дворце в 1838 году. До настоящего времени сохранился вьющийся по стенам фикус-репенс, здесь собраны редкие теплолюбивые растения и цветы. Он небольшой и в нем стоят замечательные скульптуры.

Девочку узнали? Она стоит именно тут. А это вид из окна оранжереи Как раз виден материал для проведения работ по реставрации Далее мв попадаем а парадную столовую, декоративное оформление которой напоминает убранство рыцарских залов в средневековых замках. Она украшена богатейшей резьбой по дереву, монументальными панно известного французского художника Гюбера Робера (1733- 1808). В центре северной стены фонтан в виде камина, над ним – балкончик для музыкантов. В проеме эркера — массивный сервант с поставцом для вина. Мебель для столовой была заказана в Англии, буфеты во Франции, в мастерской мебельщика Гюйона. В столовой дворца заседали министры иностранных дел Советского Союза, Великобритании и США.

Потолок Вопреки тюдоровской классике центром композиции служит совсем не камин, а фонтан, выложенный майоликовой плиткой с изображением райских птиц и драконов, а уже по обе стороны от него, дабы подчеркнуть симметрию комнаты, разместились два диабазовых камина.

Далее идет бильярдная Ну и выход идет через главный портал в мавританском стиле Детали для реставрации Те самые надписи на арабском. Расписанная арка и балкончик Ну и выход на терассу дворца. Увы, показать не могу. Это все сегодня на реставрации. Черчилль писал: «Нас окружал удивительный ландшафт. За виллой, построенной в полуготическом, полумавританском стиле, возвышались горы, покрытые снегом, с самой высокой вершиной в Крыму. Перед нами раскинулось огромное Черное море, суровое, но все же приятное и теплое даже в это время года. Высеченные из камня белые львы охраняли вход в дом, а внутренний двор напоминал парк с субтропическими растениями и кипарисами».

Львы и спят и бдят в коробах за стеклом Ходят слухи, что сэр Уинстон Черчилль небезосновательно обратил внимание на одного из спящих львов.

Черчилль очень захотел купить спящего льва. Но как ни уговаривал он советскую сторону продать ему пришедшуюся по душе скульптуру, товарищ Сталин был непоколебим: «Народным добром не торгую!».

Не помогли и реверансы в стиле, что он считает жизнь Сталина величайшим сокровищем. Ну разве что фонтанчик во дворе И небольшой розарий Южные террасы дворца украшены флорентийскими фонтанами и вазами. На диабазовой лестнице, ведущей к морю, изначально установлены скульптуры львов, изваянные из каррарского мрамора в мастерской итальянского скульптора Бонанни. Экспозиции музея

В Алупкинском музее существует несколько постоянных экспозиций. Девять парадных залов знакомят с бытом первых владельцев дворца и характером дворцовых интерьеров 30—40-х годов XIX века. В бывшем гостевом корпусе работает стационарная выставка «Фамильная галерея Воронцовых». В отдельных залах экспонируется «Дар профессора В. Н. Голубева» (русский и советский авангард), живопись Я. А. Басова «Поэзия пейзажа», художественные выставки «Украинская живопись», «Вдыхая розы аромат» (цветы в живописи). В парковом павильоне «Чайный домик» — выставки «Карты крымского полуострова», «Воронцовы и русские адмиралы», «Морские баталии» XVIII—XIX вв. Наша группа побывала не во всех залах (например с живописью). Так же не посетили «Чайный домик»

Во дворце сохранилась библиотека, небольшая, но ценная коллекция фарфора, собрание картин, а также изделий английской и французской бронзы в стиле ампир.

Ну и продолжу немного истории.

До Октябрьской революции Воронцовский дворец принадлежал трём поколениям семьи Воронцовых. После установления Советской власти Воронцовский дворец был национализирован. В середине 1921 года в Воронцовском дворце был открыт музей.

В 1941 году началась Великая Отечественная война. Эвакуировать экспонаты музея из Алупки, как, впрочем, и из многих других музеев Крыма не успели. Дважды музей подвергался угрозе разрушения, и оба раза спасал его старший научный сотрудник музея С. Г. Щеколдин. Оккупанты вывезли большое количество экспонатов из музея. В 1944 году на допросе Щеколдин предоставил опись похищенного органам НКВД. При этом ущерб в ценах 1944 года был оценен в 4980000 рублей. С 4 по 11 февраля 1945 года, во время Ялтинской конференции, Воронцовский дворец стал резиденцией английской делегации во главе с Уинстоном Черчиллем. Кстати, самим двоцом Черчиль был очарован.

Черчилль считал, что место встречи антигитлеровской коалиции в Крыму самое ужасное место в мире, которое можно было выбрать. Крым в разрухе, дороги нет, свирепствует тиф.

Дорога из аэропорта Саки в Ялту действительно была взорвана немцами. Но за 2 месяца ее восстановили. Более того за 2 месяца восстановили телеграф, построили на всякий случай бомбоубежище, смонтировали холодильные установки, горячее водоснабжение, отопление. Трудно поверить, что это было сделано в такие кратчайшие сроки.

По воспоминаниям адмирала флота США: «Советы сделали удивительную работу, восстановив Ливадийский дворец в течение трёх недель с тех пор, как он был выбран в качестве штабквартиры для американской делегации». Заместитель Народного Комиссара Иностранных Дел И.М. Майский отмечал: «Размещение участников конференции и их окружения представляло в условиях того времени нелёгкую задачу. Крым лишь незадолго до этого был освобождён от немцев. Война оставила здесь много разрушений. Города, дороги, строения, электростанции, железнодорожные и телеграфные линии сильно пострадали. Для приёма конференции нужно было очень многое исправить, привести в порядок. Это была очень большая, сложная и трудная работа".

Все это было продемонстрировано, для того чтобы показать страна после войны восстановится быстро.

В Китайском и Парадном кабинетах, соединённых Ситцевой гостиной, во время Ялтинской конференции останавливалась делегация Великобритании, которую возглавлял Уинстон Черчилль. Часть Китайского кабинета занимает экспозиция, посвящённая британскому лидеру. С 1945 по 1955 годы здание использовали в качестве государственной дачи.

В 1956 году по решению правительства во дворце вновь стал работать музей, с 1990 года — под названием: Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник. А далее мы прошлись по парку, принадлежащему дворцу. Но, пожалуй, это надо поставить отдельно. Итак тема весьма объемная.