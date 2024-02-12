Чемпион из народа, или Почему сорвался бой Тайсона с советским тяжеловесом

Дончанин Александр Ягубкин остался в истории советского бокса единственным чемпионом мира среди тяжеловесов. Спортсмен завоевал все возможные на тот момент кубки, но так и не побывал на Олимпийских играх. Ягубкину предлагали выход в ринг с Майком Тайсоном, а на кону стоял миллионный гонорар в долларовом исчислении. Но и этого не произошло. И дело было вовсе не в уровне мастерства. Свободолюбивый, прямолинейный и принципиальный Александр не вписался в модель поведения примерного советского чемпиона.

Скромный паренек и первая тренировка Первые громкие победы не заставили себя ждать. /Фото: avatars.mds.yandex.net

Ягубкин появился на свет на донбасской земле. Родители познакомились в Донецке на шахте, приехав на заработки. Отец Александра был забойщиком, мать работала машинистом на шахтном подъеме. Мальчик рос активным ребёнком, пробуя себя во всевозможных видах спорта. Александр всегда равнялся на старшего двоюродного брата, делавшего успехи в боксерской секции авторитетного советского тренера Котова. Так рослый подросток и попал в сентябре 1974-го в донецкий зал бокса.

Позже тренер рассказывал, что паренек обратил на себя внимание скромностью, несмотря на внушительные физические данные. Он стеснялся и не отличался общительностью, но при этом не пропускал ни одного занятия и делом доказывал серьезность своих намерений. Первая тренировка вообще не далась Александру, который не мог ни подтягиваться, ни взбираться по канату. Но уже через месяц упорных занятий тогда еще молодой тренер четко понял: в его руках будущее звезды боксерского мира.

Пропущенные Олимпийские игры и щедрый дар Эквадору Ягубкин с юными поклонниками. /Фото: sun9-14.userapi.com

И прогнозы Котова вскоре сбылись. Ягубкин очень быстро постиг азы и начал демонстрировать успехи. Прозанимавшись около полугода, он стал обыгрывать на тренировочных спаррингах титулованных боксеров. Вскоре юношу настигли крупные успехи. В 1978-м, в 17-летнем возрасте, Саша берет золото на первенстве СССР среди юных спортсменов, а следом уже покоряет всесоюзный молодежный чемпионат. К 1980-му имя Александра Ягубкина звучало на всю огромную страну. Еще оставаясь в праве выступать на молодежных чемпионатах, Ягубкин замахнулся на Абсолютный чемпионат по боксу СССР, уверенно завоевав золото. Чуть раньше Спорткомитет не счел уместным участие Александра в домашней Олимпиаде. На столичные Игры решили отправить опытного Пётра Заева, вот только до золота он не дотянулся. Так что своей победой уровнем выше всех предыдущих Ягубкин ярко ответил не верившим в него чиновникам.

Все последующие годы Александр снова и снова демонстрировал, что именно ему должно быть предоставлено первое место в сборной. За период 1982-83 Ягубкин завоевал три золота среди тяжеловесов на уровне первенства Союза. Параллельно дважды победил на европейских чемпионатах. Олимпийские игры, казалось бы, совсем близко. Но в 1984-м Москва проигнорировала главные спортивные старты, отвечая на подобный бойкот Олимпиады-80. Но даже при более удачных обстоятельствах Ягубкину не было гарантировано участие в соревнованиях высочайшего уровня. К тому моменту боксер уже не раз успел отличиться перед спортивными чиновниками своим неукротимым и независимым нравом, раздражая власть имущих.

В 1983-м Ягубкин в компании тренера Котова отправились в Эквадор для инструктажа тяжеловеса Луиса Кастильо. Такая командировка была оплачена в размере 400 тысяч долларов, которые Ягубкин пожертвовал пострадавшим от наводнения местным жителям. А свой поступок объяснил тем, что дома могут отобрать, а так хоть деньги – в дело.

Разгромная публикация и срыв боя с Тайсоном Ягубкина всю жизнь окружали друзья. /Фото: im0-tub-ua.yandex.net

Тренер Ягубкина в своих интервью утверждал, что его подопечный мог и мировое чемпионство еще не раз подтвердить, и на Олимпиаде лидировать. По мнению опытного наставника, равных Ягубкину на тот момент в СССР попросту не было. Несмотря на стычки боксера со спортивными чиновниками, претензии к нему ни во что серьезное до поры до времени не выливались. Он показывал высокие результаты, что нивелировало его буйный характер. В 1985-м донецкий спортсмен попал в первую строчку участников Кубка Мира и покорил европейский чемпионат. Уровень побед внушал ему уверенность и давал надежду на сеульские Игры 1988-го. Но за год до этого Ягубкина настиг досадный провал в финале первенства Европы, чем и воспользовались недолюбливающие боксера чиновники. Так, ничем завершился и второй олимпийский шанс.

В 1989-м Ягубкину поступило предложение от американских промоутеров, в среде которых советский спортсмен имел вес. Александр с готовностью отреагировал на идею проведения в Токио поединка с самим Майком Тайсоном. К слову, донецкий чемпион-любитель оказался лишь 4-м в истории, кому предложили отстоять титул профессионала в первом же бою. Александр начал интенсивную подготовку и оформление документов на вылет за границу. Но тут «Советский Спорт» опубликовав статью о нелицеприятном хобби Ягубкина. Читателям всей страны поведали, что знаменитый боксер зарабатывает на жизнь «напёрсточником». Это подняло скандальную волну, и выезд в Японию был отменен. Когда впоследствии комментировал тот инцидент сам боксёр, дыма без огня, оказалось, не было. Он действительно позволял себе иногда такого рода развлечения. Запрещающий игры закон отсутствовал, а из рекомендаций имелись лишь расклеенные на столбах предупреждения. Несколько раз наперстки приводили спортсмена в отделение милиции, что заканчивалось штрафом.

Извинения от журналиста и верность Родине Своенравность боксеру прощали за победы. /Фото: f11.pmo.ee

Разгромная публикация сделала свое дело, и Ягубкина сделали невыездным. «Тайсону повезло», — шутил Александр. Но на ринг больше выходить не захотел, несмотря на поступавшие предложения. Позже в Донецк приезжал автор той роковой статьи и приносил боксеру свои извинения. Но дело было сделано.

На пике карьеры Ягубкину доводилось принимать участие в сборах в США. Предлагали и остаться. Но Ягубкин видел свою жизнь исключительно на Родине, в Донецке. Он не пропускал случая упомянуть родной город в беседах всех уровней, гордясь своим происхождением.

Сегодня нет смысла предполагать, как бы повернулась судьба Ягубкина, выиграй он тот профессиональный бой. Возможно весь мир увидел бы уникальную технику Александра. Ведь по множественным свидетельствам боксеров советского поколения, уровень тяжеловеса в 80-е был сопоставим с легендарным Мохаммедом Али.

https://kulturologia.ru/blogs/080521/49796/