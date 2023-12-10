В Великой Отечественной войне у нас даже повара воевали так, что немцы и на танке ничего не могли, а вернее, не успевали сделать. Вот это люди.
Повар Иван Середа
Не может быть
Когда командиру 21-го мехкорпуса генерал-майору Лелюшенко доложили о случившемся, он не поверил. Доказательства в виде плененного экипажа немецкого танка и самого танка с раскуроченным пулеметом потрясли еще больше:
- Кому расскажи - не поверят!
Позже однополчане показывали всем желающим "тот самый топор", который хранили у себя долгое время, как талисман. Об этом рассказывал однополчанин И. П. Середы В. Безвительнов.
Еще одна версия
В описаниях удивительных фронтовых подвигов встречается еще один вариант подвига повара Середы. Все тоже самое, за исключением некоторых деталей.
В районе Даугавпилса, где находился полк, в котором Середа числился поваром полевой кухни, шел бой. Середа со своим помощником находились неподалеку и видели, как на помощь немцам с другой стороны двигался немецкий танк. Немцы, увидев свой танк, пошли в контратаку.
- От зараза! Подавит наших ребят! Стой тут! - крикнул Середа своему помощнику, схватил топор, побежал к танку.
Стал подбираться поближе, танкисты его заметили, открыли огонь из пулемета. Середа дернулся и замер. Помощник, который наблюдал за происходящим, подумал, что Середа погиб. Немцы, видимо, тоже так решили. Когда танк поравнялся с "убитым", Середа "ожил", заскочил на броню и обухом топора несколько раз ударил по стволу пулемета. Это увидели и красноармейцы, и немцы, которые рванули назад, а красноармейцы - на помощь Середе и тогда уже закрыли щели брезентом, потом захватили в плен экипаж.
Уже разведчик
Пока разбирались с этим случаем, устанавливали детали, подвиг обрастал еще большим числом невероятных подробностей. Этому во многом способствовал сам Иван Середа.
После истории с танком, бывший повар оказался в составе разведгруппы, выполнял боевое задание в тылу у немцев. Группа напоролась на немецкую колонну из танка и мотоциклистов. Разведчиков заметили, по ним открыли огонь, стали окружать. Середа схватил связку гранат и пополз к танку. Подорвал его. Разведчики стали расстреливать мотоциклистов из пулемета. В результате вернулись с тремя пленными "языками" (ранеными немцами).
Награждение
Несмотря отчаянные поступки Ивана Середы, он не был заговоренным - в июле и августе его дважды ранило (второй раз тяжело). После госпиталя состоялось награждение - Ивану Середе присвоили звание героя Советского Союза и вручили Орден Ленина и Золотую Звезду Героя№507.
Повар Середа - миф..?
Несмотря на яркость подвига, о нем как-то подзабыли. Хотя изначально подвигу повара Середы были посвящены агитационные плакаты, которые распространяли на фронте и в тылу у немцев.Целенаправленные поиски помогли обнаружить документальные доказательства и узнать еще про один эпизод из жизни повара Середы.Еще до истории с танком и с разведкой, Середа предотвратил захват штаба полка. Увидев, что немцы собираются окружить штаб, в котором находилось несколько офицеров, Середа подобрался ближе и бросил в группу немцев связку гранат. Оглушил прикладом винтовки тех, кто был ранен. Связал. Выяснилось, что среди пленных было несколько офицеров.
В наградных списках рассекреченных в соответствии с приказом Министра обороны РФ от 8 мая 2007 года №181 "О рассекречивании архивных документов Красной Армии и Военно-морского флота за период Великой Отечественной Войны 1941-1945 годов" на стр 16 под номером 61 значится следующее:
Герой Советского Союза гвардии старший лейтенант Середа Иван Павлович. Помощник начальника продфуражного и хозяйственного довольствия 8-го гвардейского кавалерийского Краснознаменного полка, 2й Гвардейской кавалерийской дважды Краснознаменной дивизии.
По этим архивным документам удалось также уточнить даты подвига: 22.06.1941 - 10.07.1941.Иван Середа
Таким образом достоверно установлено, что "повар Иван Середа" не был фронтовой легендой и выдумкой. Это реальный человек, простой советский парень. Если бы не война, возможно, стал бы поваром. Но жизнь распорядилась иначе. Оглядываешься назад в прошлое и не перестаешь удивляться - что за люди были наши деды и прадеды, в мирное время землепашцы и пекари, а в войну становились не просто героями, а мифом, в который трудно поверить.Современный плакат по теме
"За что Сталин дал повару Звезду Героя".
Сталин Звезду Героя не давал. Имеется ввиду, что подвиг Ивана Середы был Сталину известен. Зная отношение Сталина к народным героям русского эпоса (ценил, уважал, часто приводил в пример), можно предположить, что Сталину принадлежит идея - использовать этот удивительный пример подвига простого солдата для поднятия боевого духа армии в первые месяцы войны, когда положение на фронте было наиболее тяжелым. Смысл и наглядный пример в том, что советский солдат умеет воевать и главное - побеждать, даже топором. Так повар разбил обухом своего топора миф о непобедимости немцев.
К сведению: есть короткометражный фильм "Повар" (Повар и танк).
В 1945 году в звании старшего лейтенанта Иван Середа был уволен в запас. Работал председателем сельского совета в селе Александровка Донецкой области. 18 ноября 1950 года Иван Середа ушел из жизни.
Не он одинО подвиге Дмитрия Овчаренко расскажу в другой раз
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