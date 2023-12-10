В Великой Отечественной войне у нас даже повара воевали так, что немцы и на танке ничего не могли, а вернее, не успевали сделать. Вот это люди.

Повар Иван Середа

Кому могло прийти в голову, что парень из обыкновенной крестьянской семьи, учащийся кулинарного техникума, на самом деле самый настоящий воин. Герой. Такое сделал, что здоровые мужики недоумевали - откуда в поваре столько ярости и отваги.

Иван Середа в июле 1941 года числился поваром в составе 91-го танкового полка 46-й танковой дивизии 21-го механизированного корпуса. Из вооружения при нем была только винтовка. Сам Середа на всякий случай держал при себе наточенный топор.

В тот день, когда все произошло, красноармеец Середа дежурил на полевой кухне и готовил обед. Услышал за спиной рев двигателя танка.

- "Рановато", - отметил про себя, зачерпнул похлебку из котла, чтобы снять пробу, обернулся. Мать честная - немцы! Танк двигался медленно, видимо, присматривался, какое тут охранение. Середа спрятался за котлом, закинул винтовку за спину и пополз к танку, прихватив топор. Немецкий танк приблизился к дымящейся кухне. Остановился. Приоткрылся верхний люк.

-"Принюхиваются. Пожрать захотели, свиньи. Сейчас вы у меня пожрете".

Люк откинулся, из него показался немецкий танкист. Середа с топором в руке заскочил на броню, замахнулся. Немец обернулся и, увидев занесенный топор, нырнул вниз, успел захлопнуть лук. Середа стал дубасить обухом по броне. Немцы открыли неприцельный огонь из пулемета - не понимали куда стрелять, предполагая, что попали в засаду. Середа приноровился и несколько раз со всей силы рубанул топором по стволу пулемета. Потом метнулся вниз, схватил кусок брезента и стал закрывать смотровые щели. Секунду посоображал, что делать дальше и снова продолжил дубасить обухом топора со всей мочи по броне и командовать:- Гранаты! Гранаты давай! Вылезай, фриц! Хенде хох!

Через некоторое время люк приоткрылся. Из него показалась белая тряпка.

-"Нихт тшизен! Нихт тшизен!" (не стреляйте -нем.)

Середа сзади приставил к затылку немца ствол винтовки, бросил в люк кусок веревки. Немцы все поняли. Вылезали по одному с завязанными руками. Чтобы те не сообразили, что он один, укладывал прикладом очередного и сбрасывал с брони. Всех перевязал снова и вернулся к готовке обеда.

Бойцы стрелкового подразделения, увидев немецкий танк возле кухни, залегли цепью, потом услышали спокойный голос Середы:

- Хорош валяться, обед остынет.

Не может быть

Когда командиру 21-го мехкорпуса генерал-майору Лелюшенко доложили о случившемся, он не поверил. Доказательства в виде плененного экипажа немецкого танка и самого танка с раскуроченным пулеметом потрясли еще больше:

- Кому расскажи - не поверят!

Позже однополчане показывали всем желающим "тот самый топор", который хранили у себя долгое время, как талисман. Об этом рассказывал однополчанин И. П. Середы В. Безвительнов.

Еще одна версия

В описаниях удивительных фронтовых подвигов встречается еще один вариант подвига повара Середы. Все тоже самое, за исключением некоторых деталей.

В районе Даугавпилса, где находился полк, в котором Середа числился поваром полевой кухни, шел бой. Середа со своим помощником находились неподалеку и видели, как на помощь немцам с другой стороны двигался немецкий танк. Немцы, увидев свой танк, пошли в контратаку.

- От зараза! Подавит наших ребят! Стой тут! - крикнул Середа своему помощнику, схватил топор, побежал к танку.

Стал подбираться поближе, танкисты его заметили, открыли огонь из пулемета. Середа дернулся и замер. Помощник, который наблюдал за происходящим, подумал, что Середа погиб. Немцы, видимо, тоже так решили. Когда танк поравнялся с "убитым", Середа "ожил", заскочил на броню и обухом топора несколько раз ударил по стволу пулемета. Это увидели и красноармейцы, и немцы, которые рванули назад, а красноармейцы - на помощь Середе и тогда уже закрыли щели брезентом, потом захватили в плен экипаж.

Уже разведчик

Пока разбирались с этим случаем, устанавливали детали, подвиг обрастал еще большим числом невероятных подробностей. Этому во многом способствовал сам Иван Середа.

После истории с танком, бывший повар оказался в составе разведгруппы, выполнял боевое задание в тылу у немцев. Группа напоролась на немецкую колонну из танка и мотоциклистов. Разведчиков заметили, по ним открыли огонь, стали окружать. Середа схватил связку гранат и пополз к танку. Подорвал его. Разведчики стали расстреливать мотоциклистов из пулемета. В результате вернулись с тремя пленными "языками" (ранеными немцами).

Награждение

Несмотря отчаянные поступки Ивана Середы, он не был заговоренным - в июле и августе его дважды ранило (второй раз тяжело). После госпиталя состоялось награждение - Ивану Середе присвоили звание героя Советского Союза и вручили Орден Ленина и Золотую Звезду Героя№507.

Официальная версия

В документах на представление красноармейца Середы к награде, которое было составлено в штабе мехкорпуса, описание подвига отличается от того, что рассказывали однополчане Середы.

Возможно, было принято решение "упростить" подвиг, чтобы он не казался слишком уж невероятным и потому неповторимым для обычного человека.

Повар Середа - миф..?

Несмотря на яркость подвига, о нем как-то подзабыли. Хотя изначально подвигу повара Середы были посвящены агитационные плакаты, которые распространяли на фронте и в тылу у немцев. Целенаправленные поиски помогли обнаружить документальные доказательства и узнать еще про один эпизод из жизни повара Середы. Еще до истории с танком и с разведкой, Середа предотвратил захват штаба полка. Увидев, что немцы собираются окружить штаб, в котором находилось несколько офицеров, Середа подобрался ближе и бросил в группу немцев связку гранат. Оглушил прикладом винтовки тех, кто был ранен. Связал. Выяснилось, что среди пленных было несколько офицеров.

В наградных списках рассекреченных в соответствии с приказом Министра обороны РФ от 8 мая 2007 года №181 "О рассекречивании архивных документов Красной Армии и Военно-морского флота за период Великой Отечественной Войны 1941-1945 годов" на стр 16 под номером 61 значится следующее:

Герой Советского Союза гвардии старший лейтенант Середа Иван Павлович. Помощник начальника продфуражного и хозяйственного довольствия 8-го гвардейского кавалерийского Краснознаменного полка, 2й Гвардейской кавалерийской дважды Краснознаменной дивизии.

По этим архивным документам удалось также уточнить даты подвига: 22.06.1941 - 10.07.1941. Иван Середа

Таким образом достоверно установлено, что "повар Иван Середа" не был фронтовой легендой и выдумкой. Это реальный человек, простой советский парень. Если бы не война, возможно, стал бы поваром. Но жизнь распорядилась иначе. Оглядываешься назад в прошлое и не перестаешь удивляться - что за люди были наши деды и прадеды, в мирное время землепашцы и пекари, а в войну становились не просто героями, а мифом, в который трудно поверить. Современный плакат по теме

"За что Сталин дал повару Звезду Героя".

Сталин Звезду Героя не давал. Имеется ввиду, что подвиг Ивана Середы был Сталину известен. Зная отношение Сталина к народным героям русского эпоса (ценил, уважал, часто приводил в пример), можно предположить, что Сталину принадлежит идея - использовать этот удивительный пример подвига простого солдата для поднятия боевого духа армии в первые месяцы войны, когда положение на фронте было наиболее тяжелым. Смысл и наглядный пример в том, что советский солдат умеет воевать и главное - побеждать, даже топором. Так повар разбил обухом своего топора миф о непобедимости немцев.

К сведению: есть короткометражный фильм "Повар" (Повар и танк).

В 1945 году в звании старшего лейтенанта Иван Середа был уволен в запас. Работал председателем сельского совета в селе Александровка Донецкой области. 18 ноября 1950 года Иван Середа ушел из жизни.

Не он один О подвиге Дмитрия Овчаренко расскажу в другой раз