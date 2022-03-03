На наших глазах творится История или смена мироустройства входит в заключительную фазу

"Россия - региональная держава" - говорили они.

"Влияние России на мировую экономику - ничтожно мало"- говорили они.

"Экономика Россия разорвана в клочья" - говорили они.

А затем эти самые говоруны бежали из Сирии, Ирака, эпически драпали из Афганистана.) Особенно британский спецназ, переодевшись в женские платья.))) А сейчас сбежали с Украины. Ну а кто не успел сбежать с американской базы в Очаково - я не виноват, бо заблаговременно предупреждал! Обидно западлоидам, да. Поэтому Лиз Трасс вновь завела старую шарманку: "Мы уничтожим экономику Россию".

И это заявляет говорящая голова британского МИДа, которая не знает, что экономика ее родной страны производит лишь финансы, то есть бумажную макулатуру под названием "британский фунт". А ведь этот самый фунт на хлеб не намажешь, да и жилье им не отопишь, если только не жечь купюры в комнатном камине, тем более, что и сам хлеб пекут из муки, которую - перемалывают из зерна, а вовсе не из фунта.

И похоже наши "партнеры" после ввода санкций из Ада против России вдруг стали что-то подозревать...

Здесь очень показательна статья Майкла Снайдера. Привожу ее без купюр:

По мере эскалации 3-й мировой войны приготовьтесь к ужасающему разрушению наших продовольственных и энергетических систем

Если вы верите, что ваша жизнь будет продолжаться как обычно, потому что конфликт между Россией и Украиной находится на другой стороне земного шара, вам следует подумать ещё раз.

Мы уже столкнулись с худшим энергетическим кризисом с 1970-х годов, прежде чем началась военная операция, и Россия является одним из самых важных производителей энергии на всём земном шаре. По мере того, как энергетические рынки будут погружены в дальнейшие потрясения, цены на энергоносители достигнут беспрецедентных высот. И, как я неоднократно документировал в последние месяцы, глобальный продовольственный кризис только продолжает углубляться, поскольку глобальные поставки продовольствия продолжают становиться всё более и более проблемными. Обычно Россия и Украина экспортируют огромное количество продовольствия в остальной мир, но военные действия изменят это. Мы действительно сталкиваемся с ужасающим разрушением наших продовольственных и энергетических систем, и это затронет каждого мужчину, женщину и ребёнка на всей планете.

Давайте начнем с того, что посмотрим на влияние, которое этот конфликт окажет на поставки продовольствия. Даже Washington Post признаёт, что военные действия на Украине, скорее всего, “подтолкнут цены на продовольствие в США вверх”.…

"Вторжение России в Украину может подтолкнуть цены на продовольствие в США ещё выше, поскольку регион является одним из крупнейших в мире производителей пшеницы и некоторых растительных масел. И сбои могут затянуться на месяцы или даже годы, поскольку производство сельскохозяйственных культур в этом районе может быть остановлено и потребуется много времени, чтобы его перезапустить.

Этот новый инфляционный шок происходит в то время, когда мировые рынки остаются крайне напряжёнными из-за сбоев, связанных с пандемией. Изменения повлияли на цены на сырьевые товары в последние дни и вскоре могут привести к повышению цен в продуктовых магазинах и ресторанах."

Цены на продовольствие уже очень агрессивно растут во всём мире, и это подтолкнуло миллионы и миллионы бедных людей в нижней части экономической пищевой цепочки к голоду.

Но теперь эта война угрожает подтолкнуть этот кризис к опасному новому уровню, потому что Россия и Украина обычно производят “почти четверть мирового объёма пшеницы”.…

"Россия и Украина вместе производят почти четверть объёма мировой пшеницы, кормя миллиарды людей продуктами в виде хлеба, макарон и упакованных продуктов. Страны также являются ключевыми поставщиками ячменя, подсолнечного масла и кукурузы, среди прочего."

Итак, если экспорт из этих двух воюющих стран сократится или полностью прекратится, как мы сможем заместить этот объём производства ? У кого-​нибудь есть ответ ?

В совокупности на Россию и Украину обычно приходится “29% всего экспорта пшеницы и 75% мирового экспорта подсолнечного масла”.…

"Украина является четвёртым по величине экспортёром кукурузы и пшеницы в мире. Это также крупнейший в мире экспортёр подсолнечного масла, важного компонента мировых поставок растительного масла. Вместе Россия и Украина поставляют 29% всего экспорта пшеницы и 75% мирового экспорта подсолнечного масла, сказала Келли Гофари, старший аналитик Gro-​Intelligence, платформа данных по сельскому хозяйству."

Это действительно плохо.

Ранее я писал о том, как мировое сельскохозяйственное производство снизится по всему миру в 2022 году, потому что цены на удобрения начали выходить из-​под контроля. Фактически, только в Африке прогнозируется, что в этом году не будет выращено достаточно продовольствия, чтобы прокормить 100 миллионов человек, из-за возмутительной стоимости удобрений.

Ну и, угадайте, что?

Оказывается, Россия является одним из крупнейших мировых экспортеров удобрений…

"Россия является ключевым мировым игроком в области природного газа, как основы производства удобрений. Более высокие цены на газ и сокращение поставок ещё больше повысят цены на удобрения. Россия является одним из крупнейших экспортеров трёх основных групп удобрений (азотных, фосфорных и калийных). Физическое сокращение поставок может ещё больше взвинтить цены на удобрения."

Один эксперт, опрошенный Washington Post, признал, что мы “идём к кризису поставок, который будет трудно разрешить”. Это одно из самых больших преуменьшений, которые я слышал за долгое время.

Ещё до начала боевых действий некоторые виды удобрений подорожали вдвое, другие - втрое, а некоторые - вчетверо.

Несколько недель назад я поделился тем, что один инсайдер отрасли рассказал мне о ценах на удобрения. Он предупредил, что многие фермеры по всей территории США просто не смогут вырастить кукурузу в этом году, потому что это будет невыгодно из-за высоких цен на удобрения.

И теперь цены на удобрения, вероятно, станут намного выше. Это действительно кошмар. Через шесть месяцев мы, вероятно, увидим продовольственные бунты по всему миру.

Тем временем глобальный энергетический кризис вступает в очень тревожную новую фазу.

По данным USA Today, 30% всего природного газа, который использует Европа, обеспечивается Россией…

"На Россию приходится более 30% европейского газа для отопления домов, промышленности и производства электроэнергии, а другие потенциальные источники поставок недостаточно подготовлены для преодоления дефицита, если российский газ будет сокращён, говорят аналитики Rystad Energy."

Европа абсолютно зависима от российского газа, и без него нормальная жизнь во многих европейских городах быстро остановится. Некоторые предполагают, что импорт СПГ из Соединенных Штатов может помочь, пока бушует война…

"Поставки сжиженного природного газа, доставленного кораблём из США, помогли этой зимой частично облегчить нехватку газа в Европе, но это дорого. Между тем, по данным Rystad, цены на природный газ в США примерно на 60% выше, чем год назад."

К сожалению, цены на природный газ во всем мире будут продолжать расти. Как и цены на пропан. Как и цены на уголь. И цена на нефть скоро преодолеет порог в $100 за баррель навсегда.

Джо Байден публично заявляет, что сделает всё возможное, чтобы снизить цены на бензин, но тем временем его администрация чрезвычайно усердно работает над тем, чтобы “заморозить новые контракты на бурение нефтяных и газовых скважин”.…

"Поскольку цены на нефть продолжают расти, теперь им помогает конфликт России с Украиной, администрация Байдена всё ещё изо всех сил пытается заморозить новые договоры аренды на бурение нефтяных и газовых скважин - даже после того, как суд вынес решение против администрации за использование показателя для оценки “социальной стоимости выбросов углекислого газа”, чтобы оправдать свой шаг.

Несмотря на решение суда, администрация Байдена прекратила новые договоры аренды и федеральные разрешения на бурение нефтяных и газовых скважин, сообщает MSN на этой неделе."

Поэтому, когда вы скоро будете платить семь долларов за галлон бензина, просто вспомните, кто это сделал с вами. Всё меняется и предстоящие месяцы будут чрезвычайно сложными.

Я думаю, что Майк Адамс очень хорошо подвёл итог нынешнему положению дел, когда предупредил, что мы движемся к “полному краху”.…

"В целом, эти факторы объединяются (продовольствие, война, топливо, инфляция, валюта и т.д.), Чтобы создать полный коллапс мира, который мы когда-​то знали. Забудьте о доступной еде или своевременной доставке чего-​либо. Мир вот-​вот станет чрезвычайно неудобным, дорогим и сломанным. С этого момента сбои в цепочке поставок станут НАМНОГО хуже, и преступность будет абсолютно расти из-за отчаяния. Ожидайте увидеть флеш-​мобы, ограбления продуктовых магазинов средь бела дня. Угоны автомобилей будут стремительно расти. Вторжения в дома станут обычным явлением, даже за пределами городов, поскольку мародёрствующие банды поражают пригороды."

Ещё в 2013 году я выпустил роман под названием “Начало конца”, в котором я специально описал безумную социальную среду, в которой мы скоро окажемся. Так много вещей, о которых я и другие предупреждали в течение стольких лет, начинают происходить прямо на наших глазах.

Мы действительно идём к кошмарному разрушению общества, и все мы будем потрясены до глубины души, когда это произойдет.

***

Вы понимаете, о чем поют американские дрозды, то есть финансовые аналитики США? Да-да, они поют, что ВСЁ, крышка, допечатались хозяева денег этих самых денег до цугундера. Теперь Гиперок в потухшем граде на холме со всеми вытекающими последствиями - это не сказка российской пропаганды, а неизбежность для США. И подтолкнул Америку к неизбежному краху Путин с помощью миротворческой операции на Украине, чтобы уже НАВЕРНЯКА западлоиды ввели все возможные санкции против России.

А ведь наш президент это сделал не просто так, а потому что у него был заранее продуманный план, цель которого - СЛОМ СТАРОЙ ФИНАНСОВЫЙ СИСТЕМЫ, которая была инструментом того самого "нового дивного мира" под управлением США! Йес!!!

И всё это сегодня происходит на наших глазах. Наконец-то мы дождались этого момента!

Сейчас более подробно напишу, КАК мы вынесем покемона и его ручную систему с Большой шахматной доски.

Вот к примеру западлоиды ограбили наш ЦБ на половину резервов - на 300 млрд долл, и были уверены, что этим шагом утопят нашу национальную валюту. А что мы видим на деле, а не в их больном мозгу?

Да-да, рубль вчера просел, причем не так чтоб критично, как было в 2014 году (даже не сравнить! тогда обвал - сейчас просел), а сегодня БАЦ - и снова укрепился!

Западным даунам остается только хлопать глазами и шлепать губами, потому что они на подобное не рассчитывали.)

Ну а кто западным Буратинам обещал, что в войне против России им будет легко и приятно, а не больно и кроваво? Тараканы в их голове подобную глупость старичкам в деменции нашептали? Ну так пусть они с этих самых тараканов и спрашивают, как так вышло, что они обчистили нас на 300 млрд долл, введя санкции против нашего ЦБ, а мы на следующий же день их ограбили на:

- 480 млрд долл Внешнего долга России, так как ВПР России запретило отдавать Западу все ранее взятые кредиты. Доскакались в санкционном угаре, карапузики?!) Да, жесток теРРан, но справедлив. Взял и простил всем, кому мы должны.)

- ВСЕ активы западных инвесторов, так как ЦБ России их просто взял и арестовал. И снимет арест только тогда, когда ВСЕ санкции Запада против России будут сняты, в том числе и против самого ЦБ РФ. Вот теперь объясняйтесь с собственными банкирами и другими толстосумами, которые потеряли в 1 день СОТНИ миллиардов! И это только начало конца... Так как следующий шаг ЦБ России - национализация ВСЕХ западных активов, если чё.

- Минус десятки миллиардов долларов ежегодного оттока капитала, которые утекали из российской финансовой системы в западную, потому что вывозить валюту из России отныне ЗАПРЕЩЕНО.

Зацените красоты игры?))) Они в очередной раз хотели ограбить нас, но вдруг что-то пошло не так. Мы взяли и одним росчерком пера ограбили их на сотни миллиардов!

Однако, уверена, что это была всего лишь Путинская оплеуха, чтобы окончательно в ступор западное дурачье ввести. Потому что Главная цель - СЛОМ СТАРОЙ СИСТЕМЫ. Причем ломать они ее будут сами, мы лишь немного западлоидам в этом процессе поможем.

Россия - надежный поставщик, выполняющий свои обязательства по ранее заключенным контрактам. Но кто сказал, что выполнять мы их будем в той системе, которая нас постоянно пытается ограбить? Никто подобного НЕ обещал. Поэтому счета за ВСЕ наши ресурсы, удобрения, металлы, уран, зерно и тд теперь надо оплачивать в РУБЛЯХ. Они ж сами превратили для нас доллары, евро, йены, фунты в фантики, а значицца они нам НЕ нужны. А если не захотят, то вот ТОГДА - отключим газ, свет, еду, отопление. И мы в трагедии Запада не будем виноваты, да.) Сами - всё сами...

Но и это еще не все.

Кто захочет покупать у нас за рубли всё то, что мы на сегодняшний день можем предложить, ну чтоб не сдохнуть в средневековье, тот теперь переходит в российскую юрисдикцию. Точка. Бо Стокгольмский Арбитраж и другие западные суды нас всегда внаглую обманывали, обчищая как липку Газпром. А это - наше народное достояние, а не какой-то там отдельный капиталистический институт, работающий в собственных интересах. Поэтому, западлоиды, теперь все риски будут страховать российские компании, а арбитражем заниматься российские суды.

Теперь улавливаете, К ЧЕМУ все идет? Ведь только на международных судах в российской юрисдикции мы не остановимся. ВАДА, МОК, ООН и тд - всем вам уже стоит напрячься.

Но и это еще не все.)

Какие там российские банки попали под санкции? Сбер, говорите? Ну так вот он и будет принимать деньги за российский экспортный продукт. И так как мы признаем ваше право на санкции, то перевод средств будет осуществляться по российской платежной системе СПСФ. Занавес!

Ну а те, кто не хочет из своей - уже сдохшей виртуальности возвращаться в новую - полную жизни реальность, то значит - судьба у него такая... В учебниках истории будем их вспоминать, как еще одних мамонтов, вымерших в момент взрыва старой финансовой системы, которая засыпала их своими обломками.

Но и это еще не все.) Так как для некоторых попадание в историю мы можем ускорить. Не зря же наш МИД заявил, что те западные нацисты, кто помогает сейчас оружием украинским нацистам, геноцидящих русских людей на Донбассе, ОТВЕТЯТ нам за это!

"Поставки ФРГ вооружений на Украину заставляют задуматься, насколько был завершён процесс денацификации в самой Германии" - заявила Мария Захарова.

Вот пусть теперь думают, ПО КОМУ мы сначала бахнем, а кого оставим на закуску. Бахнуть можем и не зарядами ядерной триады вовсе, а отключением от аппарата жизнедеятельности, путем перекрытия ВСЕГО. Это крайняя мера, но мы ее обязательно применим, тем самым поможем западлоидам сдохнуть раньше времени, если они в данный момент в чувство не придут.

За русофобию всегда нужно платить самую ВЫСОКУЮ ЦЕНУ! Вон террористы в Сирии на стенах домов писали: "Сегодня - Сирия. Завтра - Россия.". И где сейчас все эти террористы? То-то и оно.

Евромрази тоже будут демилитаризированы и денацифицированы, не иначе. А затем будут платить и каяться, платить и каяться. Отзеркалим им их же хотелки. Они ведь по-доброму по-добрососедски не понимают, поэтому придется пользоваться их же методами. И это был не наш выбор. Сами напросились, карапузики. Быть Поротыми, не кормленными и на коленях - такая селяви у современной Европы.

И самое смешное во всей этой трагикомедии, что всё случилось из-за Украины. Хохлы - сущие ведьмаки! С кем свяжутся, того следом за собой на дно утащат. Карма такая ... Особенно для американского Вия. Веки ему уже точно никто не поднимет...

Вон Байден убеждает собственный лохотрат не бояться ядерной войны, бо она не случится. Я бы на его месте не была бы такой категоричной. Вон я тоже была уверена, что ПЕРВЫМИ мы декоммунизировать Украину, то есть возвращать свои исконные земли, НЕ пойдем. А оно воно как получилось, Михалыч! Поэтому теперь уже смотрю на нашу Аляску, которую мы вовсе не продали американцам, а в аренду сдали, и что-то меня начинают уже глодать сомнения. Бахнем или не бахнем? Быть или не быть? 50% на 50%. Я ж не знаю планов Путина.)

Так что пусть не расслабляется Хижина дяди Сэма. Лучше пусть посмотрит на останки своей военной базы в Очаково... А затем САМЫМ ВНИМАТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОМ СЛУШАЕТ КАЖДОЕ СЛОВО ПУТИНА! Как только он в негативном контексте упомянет какой-либо американский город или штат, то все. Кирдык вашей Америке!

Но у вас, вашингтонский обком, еще есть выбор. Его я подсказала с помощью заглавной картинки.

А там уж думайте сами, решайте сами...

Как только суицидальные настроения вас покинут, то сначала придется приехать в Кремль, поклониться Государю Российскому, принеся ему вассальную клятву, и не забыть кучу ништяков, нужных нам, с собой захватить. То есть оплатить СЧЕТ за геноцид русских, за все наши издержки, понесенные от нелегитимных санкций, за моральные ущерб, нанесенный вами Государству Российскому.

Отзеркалим вам, западлоиды, ваши же хотелки, поэтому будете платить и каться, платить и каяться.

Ай-да Путин! Ай-да молодец! Это жжж ГЕНИАЛЬНО!

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