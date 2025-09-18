Стихи о главном 14

"Война, как это не раз бывало в нашей отечественной истории разбудила во многих людских душах высокие чувства. Мы в обычной жизни погружены в заботы разного рода; от самых насущных, до самых мелочных, приземлённо бытовых. Но ДУША НАРОДА не на то Свыше дана, чтобы кружить в базарных лабиринтах.Тем более, что многие видят трагическое несоответсвие, раздвоение.

когда одна, большая часть Народа воюет, работает, не покладая рук, в тылу, а некая частица, к сожалению немалая, предпочитает, нежится в радужной луже упований, что всё неприятное вот-вот завершится, некие "добрые" дяди нас "простят" и можно будет опять вдыхать в обе ноздри кокаин вседозволенности. "Z-ПОЭЗИЯ" собирает вокруг себя всех, кому слово "родина" не просто слово из великого множества русских слов, НО РОДИНА! Поразительно, как много людей сугубо штатских и тех, кто сегодня с оружием в руках изливает душу в поэтических строках.самого высокого накала. Когда-нибудь сведующие и высокопрофессиональные литературоведы будут изучать написанное, как это было сделано после Великой Отечественной, которая дала стране и миру Александра Твардовского, Сергея Орлова, Бориса Слуцкого, Семёна Гудзенко, Константина Симонова, Юлию Друнину, Ольгу Бергольц и многих-многих других замечательных поэтов. Все они в той или другой степени поэтические наследники спецназовца Михаила Лермонтова, проложившего всем нам путь-дорогу своей поэмой "БОРОДИНО" и безвестных авторов давних русских солдатских и казачьих песен, ставших народными."

© Павел Рыков, поэт и прозаик, Заслуженный работник культуры Российской Федерации, член Союза писателей России, член Союза журналистов России СВЯТУЮ РУСЬ НЕ ПРЕДАДИМ!

Бог созидает, дьявол рушит:

И всё вокруг, и наши души...

Но мы отчаянно сражаемся

И перед Божьим ликом каемся..

Бог принимает покаяния,

Не подпуская к нам отчаянья...

И мы, сражаясь за Отчизну,

Готовы души класть на тризну...

Мы в бой идём и снами Бог,

И молим, чтобы дьявол сдох...

Мы землю нашу защитим,

Святую Русь не предадим!

© Татьяна Катина

Стояла зима седая, угрюмый стоял блиндаж,

А в нём сидели ребята, ты двадцать едва им дашь,

И рушили мирозданье осколки над головой,

Один из бойцов недавно закончил письмо домой.

Под звуки разрывов строки: "Мамуля, меня прости,

Своё отважное сердце хотел тебе привезти,

Война обточила норов, бунтарства задув угли,

Я стал там намного лучше, да многие так смогли.

Души маету облегчив, весной, что во мне болит,

Ушел на войну, и звякнул жестокий дверной магнит,

Я знаю, ты освятила слезой мою колыбель,

За слезы твои в прихожей теперь не люблю апрель.

Пора бы с ним примириться, ведь сам шагнул за порог,

Но бьётся раненой птицей сердце, попавши в силок.

Работает по наводке и бьёт прямо в наш блиндаж

Проклятая самоходка, а дальше - на абордаж

Пойдут, но без вариантов мы будем держать укреп,

Не боги и не атланты, мальчишки, что любят рэп.

Я чувствую, что сегодня узнаю, как хорошо

Идти под крылом Господним и видеть, как порошок

Снежинковый, будто смирна, ласкает так горячо

И рацию вне эфира, и тело уже ничье.

Печалятся рядом ивы, согнув над землею стан,

Небесного зверя грива таинственна и проста,

В ковшах подадут мне кашу из звёздных каких-то круп,

Услышу молитвы ваши, летящие с нежных губ".

Он ночью погиб, - и чувства сокрыло письмо навек,

Но выстоял русский бруствер, трёх потеряв человек,

А мать старее на годы, в которые суждено

Пустые встречать восходы, испив потери вино,

Смотря на улыбку сына, наглаживала гранит,

Не верила, хоть и знала, что мальчик её убит.

...Безмолвье зимы нарушив, заплакала вдруг капель, -

Пред матерью повиниться за сына пришёл апрель...

© Анастасия Беннер

Короткая ночь за окном.

Донецка хрипящие бронхи.

Ракета с Андреевской промки,

Шарахнула в дом за углом.



Так рядом, что серая тьма.

Слетела с листвы абрикоса,

И с гарью смешалась без спроса,

Сводя абрикосы с ума.



На взрывы выходит окно.

Скукожилась многоэтажка.

Водой наполняю баклажки

И чайник большой заодно.



Я свет не включаю. К чему?

Нацеливать "Град" на домину?

Но только за миною мину,

Враги посылают к нему.



От страха хлебну из горлá.

У дома глаза в изоленте,

А справа на рваном брезенте -

Соседей погибших тела.

© Андрей Звягин

Движки взревели, солярой пыхнув,

На БээМДэшках сквозь шквал огня

Две сводных роты рванули лихо,

И понесла их вперёд броня.

А там земля затмевала небо,

В металле воздух отяжелел...

Ведь ярость боя сильнее гнева,

Чтобы закончить весь беспредел.

Чтоб люди жили, не беспокоясь -

Когда вернётся мир на Донбасс,

Ушёл братишка в свободный поиск,

Не оглянувшись, в последний раз...

Ушёл, как водится, без транспарантов,

Оставив лозунги болтунам.

Нет невозможного для десанта -

Давно известно об этом нам.

Какие силы скрывают недра

Души солдатской - узнает враг,

Когда по-русски насыпем щедро

С любовью из миномётов благ.

Две сводных роты здесь насмерть встали,

Здесь смерть косу затупила об них.

И были парни прочнее стали,

Надёжнее БээМДэшной брони.

©️ Сергей Ефимов, полковник полиции в отставке, ветеран специального отряда быстрого реагирования «РЫСЬ» МВД России, член Союза писателей России

Какая ширь, какой простор, какие дали!

Здесь наши пращуры Мамая побеждали.

Отсюда дух Москвы и Сталинграда.

Сама Россия - воинам награда!



От этой шири в космос наша трасса!

Отсюда дух великого Донбасса!

© Геннадий Иванов, поэт, первый секретарь Правления Союза писателей России

Разбита шахта и разбит музей,

холодных окон закопчён оскал...

Я вспомню о рабочем с ХБЗ,

который утром встанет у станка.

Забойщику он плоть от плоти брат,

но не на том зарылся рубеже.

Такой сегодня пролетариат,

что ипотека и айфон важней.

Починит танк, который ты подбил,

трудяга, зная тайны ремесла,

по норме вложит в гильзу весь тротил —

он хочет премию и выполняет план.

Жене он купит новое пальто

и в аквапарк поедет в выходной...

Но грустно спросит: «А меня за что?»,

услышав взрывы рядом с проходной.

© Владислав Русанов, член Союза писателей России

Зачем ты подметаешь здесь, отец,

крылечко у разбитого подъезда?

Штурмуют город. Городу конец.

Разобран город. Нет живого места.

Ты что, всерьёз наводишь здесь уют?

Оставь ты это... Никому не надо.

Не приведи Господь, тебя убьют

осколки от укропского снаряда.

Но нет — из всех незавершённых дел

старик был занят самым важным делом.

Он в этот день сражался, как умел,

на крошечном крылечке, под обстрелом.

Он подметал. Оплакивал жену,

лежащую в обугленной квартире.

Он выметал из города войну.

А веник так напоминал о мире.

© Наталья Денисенко

Художник – Луковкин-Крылов

Я против – войны любой,

Но когда ведут на убой

Россию под волчий вой

Гестаповской русофобщины,

Американщины и европщины,

Я – за то, чтобы этот конвой,

Что Россию ведёт на убой, –

Россия отсталинградила,

Не по головке гладила,

Соглашаясь на мир – любой!

Я – против такого мира,

Где Россия себя скормила

Американщине и европщине,

Гестаповской русофобщине,

Освенциму, где – могила,

И варят из трупов мыло!

Я – против такого мира,

А те, кто – не против, пусть

Пройдут гитлерячий путь

От Бабьего Яра – вплоть

До пламени Сталинграда,

Где будет им пекло ада!

Россию не сдаст Господь,

Он – против её распада.

…Россия отсталинградит, когда отхерсонит и отдонбасит…

Юнна Мориц

У нас здесь СВОй, Друзья, корпоратив

И музыка играет до рассвета...

Воды бутылка ровно на троих -

Адреналин пульсирует по венам.

Накат, атака и стрелковый бой

И ду́ши перед штурмом нараспашку...

О, знали б, Вы, как хочется домой,

Увидеть сына, дочку-"обаяшку"...

Мы с Вами, будто, небо и земля -

В одних учились школах, но другие.

Навек меж нами пропасть пролегла,

А может, вы всегда такими были?!...

У нас здесь СВОй, Друзья, корпоратив -

Стена из дронов с вражеским оскалом...

Весь край передний намертво стоит

За Родину, что так нас воспитала.

Вам не понять наш добрый русский мир,

Отчизна ваша там, где больше злáта.

Для нас - в медалях дедовский мундир,

Способность отстоять страну на картах!

Чтоб дети не страдали от войны

И внуки не столкнулись с этим горем.

За сладкие их сказочные сны -

Корпоративим до последней капли крови!

У нас здесь СВОй, Друзья, корпоратив

И музыка играет до рассвета...

Воды бутылка ровно на троих -

На весь отряд, порою, сигарета...

Какие есть, другими нам не стать,

Обычные Российские Ребята!

Мы будем рвать врага и Побеждать -

Придём домой с Победой в Двадцать Пятом!!!

©Юлия Некрасова, 2024. (https://t.me/Yuliya101010)

Вцепившись в родное обмягшее тело,

Он, словно охрипший, отчаянья крик проглотил,

И то, что огромную ценность недавно имело,

Погибло. И сердце внезапно застыло в груди.

Товарищ... Его под огнём тащил три километра

И сам по несчастью смертельный осколок принял.

Солдата жизнь стала вдруг медной разменной монетой,

И сводятся счёты с судьбой в конце каждого дня.

Друг умер в бреду, детей имена повторяя,

А выживший все продолжал шептать их имена.

И хочется здесь сказать "нет, все неправда! ведь так не бывает" -

Бывает... День каждый людей забирает война

Пусть праздник... Поставим свечу за погибших,

Кто нам не знаком, но за Родину жизни отдал.

Пусть мирно спят братья, и каждый во сне пусть услышит,

Что подвиг их жив, и он в наших сердцах навсегда

АНеПоэтЛи 26.12.24

ЖИВОЙ...

Повисли облака над головой,

Как сахарная вата, цвета беж.

Я дома, слава Богу, что живой,

Прошёл войной отмеренный рубеж!

В кровавой бане дьявол пировал,

И ангелы скорбили на краю.

Ты знаешь, мам, в аду я побывал,

Теперь хочу побыть в твоём раю.

Где вкусный борщ и с вишней пироги,

Веселье и семейный наш уют.

Но не до рая мне, пока враги

Дышать и жить спокойно не дают!

И нету места радужным мечтам,

Ночами всё одни и те же сны.

Здесь жизнь течёт размеренно, а там

Взрослеют в одночасье пацаны!

Пусть будет крепок их стальной редут

И вести об оплаченных долгах.

Домой пусть не двухсотыми придут-

С наградами и на своих ногах!

Вздохну немного и туда опять,

Ведь так же, как и батя, я упрям.

Пока враги не повернутся вспять,

Не успокоюсь, ты же знаешь, мам!

Не сгину я от раны ножевой,

От пуль, что хлещут, как с небес дожди.

Ещё услышишь: "мама, я живой,

Вернулся сын твой", только подожди!

© Игорь Фурман

БАЛЛАДА О ЦЕПНЫХ

Кормушки для ветров –

пробоины столетий,

где пепел кроет лбы

убитых мудрецов…

В расширенных зрачках

играют злые дети.

И привкус их затей

до рвотного свинцов.

Они ещё не псы

без племени и рода,

молочные клыки

пока не отнялись,

но им не по нутру

любое время года,

и то, чему виной

отъявленная жизнь.

Неверием полны,

прикормлены войною,

в желании узнать,

за что дрались отцы,

щенки учились выть

под полною луною

да схватками плодить

багровые рубцы.

Забавой сеять рознь

одни сводили счёты,

ваяли кустари

наколки шалых лет.

Других насовращал

делëж Большой Охоты,

пока окрестный мрак

замызгивал просвет.

В истошной вышине

мерещились двустволки,

терпению святых

вот-вот придёт конец.

Как мир в последний раз

погладит против холки,

так мстительный восторг

прочувствует крестец.

Позыв притупит дрожь.

Под мерными прыжками,

переходя на хруст,

поляжет сухостой…

Юнцы готовы рвать.

И тех, что за флажками,

и тех, что напряглись

за облачной верстой.

Безумен этот час,

набравший обороты!

Чем туже битвы круг,

тем бешеней оскал…

Зарвавшиеся псы,

как волки-сумасброды,

которым всё равно,

за что их наповал.

Но только взвесит смерть

воинственные маски,

а Небо разомкнёт

защитные ряды,

победный хлынет свет

на капище развязки,

сметая имена

зачинщиков беды.

© Лаура Цаголова, член Союза писателей России

«Насмотрелся выше крыши…»

Пропиталась потом форма,

Проступила на ней соль.

Дико, что в тылу- здесь норма:

Стоны, смерти, кровь и боль…

У войны нет передышки,

Перекуров на обед.

Всё там чинно, где-то в книжке,

Здесь такого, увы, нет…

Насмотрелся я убитых,

Даже тел без головы…

Кровушкой полей залитых,

Куски плоти среди травы…

Насмотрелся выше крыши,

Век такое б не видать…

Хлеб последний съели мыши,

Будем снова голодать…

Где-то там в краю далёком

Тишь одна да благодать.

Помни же в тылу глубоком:

Братьям надо помогать…

(Георгий 25.06.2025)

https://t.me/Georgiypoems/6063

ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ

По законам военного времени

Мы чеканно смыкаем строй,

Из пропахшего порохом племени

Вырастает новый герой.

Оживают советские лозунги

И молитвенно-строгий канон,

И в кармане прадедовской кожанки

Помещается твой смартфон.

И с прабабкиной старой Библией

Под иконой в красном углу,

Словно исстари, ты незыблемо

Отгоняешь и тьму, и хулу...

Это наша с тобой история,

Это наша с тобою жизнь,

Где в эпической оратории

Вера в Бога и — в коммунизм.

Мы ораторам мутным хлопали,

Но не гнули упрямых спин.

В лихолетья князья с холопами

Вместе бились в рядах дружин…

По законам военного времени,

По веленью молитв и знамён,

За спиною военного племени —

Победители всех времён.

© Нина Попова, поэт, заместитель председателя Правления Союза писателей России, кандидат филологических наук

Гелик на фоне старинного храма,

Сзади святая икона.

Если смотреть с чердака — панорама

Необычайно знакома.

Крыши Москвы и закат живописный,

Помню из детства такое.

Мелким рассматривал город, зависнув,

Глядя на фотообои.

Я в этом храме сегодня на службе,

Встал у кануна смиренно.

Парень какой-то, хотя и сконфужен,

Вижу, опёрся на стену.

Тут на него, поглядев исподлобья,

Забормотала бабуля:

«Слышишь, сынок?» — прозвучало так злобно,

Что все вокруг обернулись.

«Ты бы стоял, как и все, или, может,

Важный и самый уставший?

На прихожанина ты непохожий,

Видно, хлыщёк, не из наших.

Правила есть и под Божьей ладонью.

Трудно? Иди в коридор, сядь.

Ты, паренёк, я смотрю, молодой, и,

Встань, как и все, не позорься!»

Всё возмущалась она, что такие

Люди, как он — «одноразки».

В храм забегают, случись неблагие

Новости, прячась за маску.

Парень, взглянувши на тётку, спокойно

Выпрямился: «Ты послушай,

Мать, я не знал, что стоять непристойно,

Облокотившись на службе.

Ногу оставил в Макеевке, эхо

Страшных событий у Грузской.

Только с войны возвратился, заехал…

Доктор сказал: без нагрузок».

Он поднимает штанину, добавив:

«Новый протез будет вечно

Вместо ноги. Я заехал поставить

Братьям погибшим по свечке.

Ты на меня не бранись, дорогая,

Я постою и уеду».

Тётка опешила, молча моргая,

Сбитая собственным бредом.

Парень ушёл, постояв две минуты,

Горе в глазах отражая.

Так начиналось июльское утро

В центре великой державы.

© Сергей Ведург, член СМЛ "Финист"

Рявкнет очередь с бэтээра,

Вспыхнет весело груда шин –

Полновесною, лютой мерой

Всем отмерится «от души»...

Украина! Да что ж ты «робишь»,

Горе дальнее, но – моё?

Из какой неземной утробы

Вышло в степи твои – зверьё?

Чёрно-красное, как гангрена,

Неразборчивое, как мор...

Гладиаторскою ареной

До каких же ты будешь пор?

Свистнет пуля и мальчик всхлипнет

Об отце, что её «словил»...

Холод смертный легко и липко

Гнёзда в нас этой ночью свил.

© Альгирдас Микульскис, позывной "Воркута", ПВД добровольческого отряда БАРС-20

Усталость бьёт по нервам и инстинктам,

Кто послабее, могут приуныть…

Война не стала стометровым спринтом,

Нам в ней ещё окопы рыть и рыть.

Война другая. Учимся по ходу.

Здесь без учёбы минусуют враз.

Мы бьёмся в ней уже почти три года,

Кому ещё? Никто же, кроме нас.

Война на вшивость провела проверку:

Одни стыдиться за кордон ушли,

Продав навскидку душу человека

И оторвавшись от родной земли.

Зато другие, по-мужицки плюнув,

ВпряглИсь и тащат, не жалея сил.

Здесь всех хватает: и в годах, и юных,

Здесь лишь бы дух в бою не подводил.

Но вот усталость иногда так кроет,

Как миномёт, как козырь или мат…

И каждый должен справиться с собою,

Иначе что? Какой же ты солдат?

Ты, затянувшись долго сигаретой,

Замрёшь на миг и с дымом горечь прочь.

Пора зашить ремень бронежилета

Пока тиха украинская ночь.

© Сергей Ефимов, полковник полиции в отставке, ветеран специального отряда быстрого реагирования «РЫСЬ» МВД России, член Союза писателей России, На фото автор.

Сергей Лобанов: «Накануне Нового 2025 года мне посчастливилось выступить перед братьями по крови в одном из полевых госпиталей.

Вместе вспомнили наших товарищей, шагнувших в бессмертие, погрустили, обратились к врагам в стихах, посмеялись, друг друга поддержали и настроились на дальнейшую работу.

Благодарнее зрителя, чем они – нет!

Слово – тоже оружие!

Вместе всё и всех осилим!

Будем жить, мои дорогие!»

НА ПОКЛОННОЙ ГОРЕ

Адресовано коллективному западу.

Сколько можно болтать, что вы непобедимы,

Что «орда» не страшнее щенка в конуре?

Ну ответьте тогда, а не ваши ль машины

В две шеренги стоят на Поклонной горе?

Нет в них прыти былой, ни заложенной силы,

Лишь покорность и дыры в хвалёной броне.

Мы уже поднимали вас в прошлом на вилы

И под Бородиным, и в Великой войне.

И поднимем сейчас! Вил в России хватает.

Мы ещё с тех времён их для вас берегли.

Наша Правда гремит и салютами в мае,

И костями лежит в каждой пяди земли.

Этой Правдой исписаны стены Рейхстага!

Эта Правда вернула на Родину Крым!

И штыками в боях, и пером на бумаге

Мы её языком за Донбасс говорим!

И поверьте, «друзья», это – только начало.

Вот когда разойдётся наш русский Иван,

Вам не то, что Европы покажется мало,

Вы поймёте, как мал Мировой океан!

© Сергей Лобанов , участник СВО, член Союза писателей России

ПОЭЗИЯ ПОД ЗНАКОМ Z

Поэзия давно уже калека,

Глаза её слепы и голос тих.

С Поэтами серебряного века,

Ушел в небытие последний стих...

Но, вот она, на твердь поставив стопы,

Воскликнула, пронзая рифмой слух:

Она со мной сражается в окопах,

И, на заводах трудится в тылу.

В ней боль и ярость скручены до хруста,

В ней плач, геройство, мрак и тут же свет,

Кто вам ещё поведает о чувствах,

Так искренне и чисто, как поэт?

Кто текст напишет для победных маршей?

Под звуки барабанов и литавр?!

Кто память сохранит, навеки павших,

Прочнее, чем гранитная плита?

Есть всё в стихах, любовь, надежда, драма.

Каскадом чувств они всегда полны.

А вы читали стих, что пишет мама

По сыну не пришедшему с войны?

Да, слог, порой, бывает не высокий,

И в рифме не набитая рука...

Но, люди, вы хоть раз читали строки

Прошедшего сквозь ад фронтовика!

Касался ли печатного листа ты,

Порой, с кустарно согнутым фальцом,

Потрёпанную книгу самиздата,

Написанную тылом для бойцов!

Она так горяча, что можно греться,

И пусть, на корешке неровный шов,

До дрожи бьёт, до замиранья сердца

Поэзия, что пишется душой.

-------

Не всем дано писать, признаем это,

Плести из чувств и рифмы кружева...

Не все из нас великие поэты...

Но... пишем, и поэзия ЖИВА!

© Александр Топильский, участник СВО

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Облака нависают так низко,

И до неба – рукою достать.

Если смерть мне покажется близкой,

Я приеду сюда умирать.

Может, осенью, может, весною...

Я уйду без болезней и мук,

Просто тело горячее вдруг

Затрепещет и станет не мною.

А затем я навеки исчезну.

Наконец-то, свободный душой,

Я уйду в ту же самую Бездну,

Из которой когда-то пришёл.

© Егор Перцев, член Союза писателей России, участник СВО

И смерти нет, и дочка без меня

Уже не верит в Дедушку Мороза.

В Донецке на ветру не мерзнут слезы.

Здесь плюс четыре вот уже три дня.

Наш полк на волевых идет вперёд

(Точнее, то, что от него осталось).

И плечи гнет смертельная усталость,

И завтра не наступит Новый год...

Для пацанов, для тех моих друзей,

Что навсегда остались под Авдосом.

И Дед Мороз с румяным красным носом

Подарок не оставит у дверей,

Но мы сквозь грязь и снег идём вперёд.

Мы – русский мир огня, добра и хлеба!

И тот из нас, кто дольше проживёт,

Расскажет всем, как нам далась Победа.

Дмитрий Филиппов

В ЗУБОДРОБИТЕЛЬНОЙ ТИШИ

В зубодробительной тиши

помянем мы весну и осень

прощенья у зимы попросим,

от лета отдохнём в глуши



Коварный век, жестокий век —

источник жизненных ненастий,

и над судьбой уже не властен

уставший, малый человек.



И не удастся воплотить

на счастье робкую надежду.

Сменяет белые одежды

на латы ангел во плоти.



А жизнь летит, как голубой

пакет, извергнутый из бака.

Кому она пустая драка?

Кому она смертельный бой?



Метельно утро в декабре,

глаза слезятся от мороза,

как свечи белые берёзы...

Последний лист в календаре.

© Владислав Русанов, член Союза писателей России

НОВЫЙ ГОД



В морозной тишине ночной

Гирлянда на окне мерцает

И год, измотанный войной

Свечой оплавленною, тает



А календарь, теряет дни

Пришла декабрьская дата

И в окнах, теплятся огни

Без папы, мужа, сына, брата



Мы помним тех, кто в этот час

Стоит на страже, у границы

Кто защищает молча, нас

И чьи не видим, рядом лица



В снегах афганских перевалов

В руинах грозненских домов

Остались те, кого не стало

Растаял, грохот их шагов



Помянем тех, кто мир оставил

Чьей жизни, нить оборвалась

И под свечами, снег оплавил

Ушёл в бессмертие от нас…



Под бой курантов, в тишине

Мы вспомним всех, кто одиноко

Встречает праздник на войне

От дома милого, далёко

© Максим Кузнецов

Ещё один прошëл. Тяжёлый.

Сколь много в жизни таковых.

Но слава Богу будет новый!

Уверен, лучше остальных.

Весна тепло нам улыбнëтся,

Растает лёд тревожных дней.

Ручьями счастье разольëтся

На натерпевшихся детей.

Я верю - так, а не иначе!

Бог даст - закончится война.

Мы не услышим больше плача.

Вернулся муж, встречай, жена!

Обнимут дети: "Папка, здравствуй!"

И слëзы сами потекут.

Но это будут слëзы счастья

Того, что все сегодня ждут!

© Станислав Ведринцев, член Союза писателей России, участник СВО

Памяти жителей Русского Поречного, замученных укронацистами

За граждан Русского Поречного

Поставлю на помин свечу.

За них, вошедших в Царство Вечное,

Молитву Богу прошепчу.

Они растерзаны, замучены,

Они расстреляны в упор,

И местный лес, и рек излучины

Выносят смертный приговор

Убийцам, что пришли непрошено

И от возмездья не уйдут:

Явились к нам не по-хорошему,

Не по-хорошему умрут.

Не заикайтесь о прощении!

В них, убивающих старух,

Ни капли не было сомнения;

Им ненавистен русский дух!

Седой не пожалели старости!

Но, как бы не был недруг лют,

Потоки нашей светлой ярости

Всё зло его перехлестнут.

Наперекор движенью встречному,

За Русь, что сердцу дорога,

За Суджу, Русское Поречное,

Громите, воины, врага!

© Ольга Гусева

Под Соледаром зябко по-февральски,

снег неглубок, работают аккорды,

И все вокруг готовится к развязке

зимы, войны. Освобожденный город

Латает все пробитые каналы

тавровым швом, впечатывает в кромку,

Я тихо жду в Москве твои сигналы,

Ты шлешь их мне прерывисто и громко

По новостям – скупые репортажи

без лиц, имен и пламенных приветов,

Среди бойцов, прибившихся дворняжек

Ты в доску свой, и общая победа

Уже близка, у самого порога

Я сяду ждать, подкармливая птицу,

И ты придешь по фронтовым дорогам,

чтоб никогда в войну не воротиться...

© Динара Керимова, кандидат филологических наук, заведующая кафедрой журналистики, рекламы и пиара Московского финансово-юридического университета МФЮА

ВМЕСТЕ - ДО КОНЦА!

Два сыночка, две кровинки, два крыла -

Близнецов январских мама родила:

Сколько радости за соколов своих -

За их счастье мать молила всех святых!

Подрастали! В школу сельскую пошли,

Помогали маме, маму берегли!

Было им активности не занимать,

Как любили близнецы в футбол играть!

В школе слушали рассказы о войне -

Тема эта отзывалась в их душе:

Верность Родине, сыновний долг и честь!

Патриотами они росли - как есть!

Колледж транспорта закончили... Диплом!

Всюду вместе, всюду рядышком - вдвоём!

Не нарадоваться матери на них -

На ответственных и дорогих таких!

Закалил мальчишек мурманский морфлот,

Вряд ли думали, что впереди их ждёт!

Вместе начинают путь свой трудовой -

Славить делом край любимый и родной!

А уже Отчизна наша второй год

За Донбасс, за всю страну борьбу ведёт...

Дима с Сашей, обняв мать, ушли туда,

Где огонь, разрывы, гибель, где - беда!

В Новочемоданове мать братьев ждёт,

Только весть печальная туда придёт:

Александр погибнет в мрачном декабре,

Через пару месяцев - Дмитрий... В феврале...

Год двадцать четвёртый... На дворе - апрель...

Лёгкий ветерок, птиц траурная трель...

Схоронил героев Лев-Толстовский край...

Родина! Сынов своих славой величай!

Пригласили в школу маму близнецов,

На линейке - дети, много земляков:

Парту двух героев открывали тут -

Память братьев Конновых свято в школе чтут!

...Свечка у иконы, ордена детей -

Только нет кровинок, кто всего родней...

Сердце почернело, боли не унять

И не хочет верить в это горе мать...

Два сыночка, две кровинки, два крыла...

Плачет мама, что сынов не сберегла,

А они вдвоём в "Бессмертный полк" ушли -

И в пути им светят Вечные огни...



Нина Шеларь, 05.02.2025г.,

***

Светлая память ребятам, принявшим смерть от нацистов по защите русских земель...

Указом Президента РФ братья Александр и Дмитрий Конновы, уроженцы Лев-Толстовского района Липецкой области, награждены орденами Мужества. Посмертно...

МНЕ ОТ РОДУ ВОСЕМЬ

Мне от роду восемь, но я многое знаю

Я вижу, как наш Мариуполь пылает;

Я вижу, как Мамины слёзы по щекам

В единое море ручьями стекают.

Мне от роду восемь, но я многое знаю

Я вижу, как кошки, собаки вздыхают

Как чудом вылазят с кирпичных завалов,

Как жмутся к нам, людям в обжитых подвалах.

Я слышу молитвы случайных прохожих,

И сам заучил невольно их тоже.

Всем тем, кто устал от свинцового града

В такие моменты молитва-отрада!

С ней легче предвидеть опасность в пути,

Твержу я всегда- Господь, огради

От пули шальной, от предательской тоже

Маму мою и братишку Серёжу;

И всех, кто сражается с западной сворой,

Соседей по дому и бабушку Олю,

О папе молюсь, о Победе России,

О тех, кто сражаясь совсем обессилел.

Пусть вовремя будет для нас всех подмога,

До полной Победы осталось немного!

© Владимир Чиров

фото Алексея Носова

НЕБЕСНОЕ ВОИНСТВО

Вновь гаснут молодые жизни —

Безвременно, невозвратимо,

И свечи поминальной тризны

В церквях горят неугасимо.

Сыновий долг с времён исконных:

«За мать! За Родину! За други!» —

Не для понятий толоконных

И тех, кто прячется в испуге.

Но уходящие до срока,

Когда война корёжит время,

Для всех становятся уроком

В заглавной обережной теме.

И в годы скорбных лихолетий,

Подняв хоругви и знамёна,

Идёт чеканно из бессмертья

Небесных воинов колонна.

© Нина Попова, поэт, заместитель председателя Правления Союза писателей России, кандидат филологических наук

ОПОЛЧЕНЦАМ ДОНБАССА

Нам пути обратного не будет.

Полумеры – это не про нас.

Точка не поставлена, покуда

«Точки» прилетают на Донбасс.

Гордо позывные наших братьев

На частотах Вечности звучат:

«Моторола», «Воха», «Гиви», «Батя» —

В небо устремившийся отряд.

И гремят они из поднебесья

Залпами стремительного «Су»,

Изгоняя демонов и бесов,

Сохраняя звёзды на весу.

Рукава задаром не засучит

Сталевар, строитель и шахтер,

Будет провокаторам из Бучи

И котел на завтра, и костер!

Те, кто носит свастику на сердце,

Если там оно, конечно, есть,

Выбор невелик у вас, поверьте:

Лечь сегодня или завтра сесть.

Нам пути обратного не будет.

Полумеры – это не про нас.

Точка не поставлена, покуда

Прилетают «Точки» на Донбасс.

© Михаил Душин, член Союза писателей России, участник СВО

ВОСЕМНАДЦАТЬ СЕКУНД

В Херсонской области в пойме Днепра в июне 2023 г. из-за отсутствия штатных моторных лодок наши бойцы перемещались на старых б/у лодках, из-за чего в момент отплытия от вражеского берега мотор не заводился аж 18 секунд, что позволило укронацистам поразить наших бойцов с беспилотника.

А до смерти – всего восемнадцать секунд.

Восемнадцать секунд – и начнётся обстрел.

И осколки гранат мою грудь иссекут,

И останется мысль: «Не успел!!! Не успел…».

Не успел завести проржавевший мотор,

Не успел до конца дочитать «Отче наш».

Восемнадцать секунд бьют в меня до сих пор.

Восемнадцать секунд не спасут экипаж.

Восемнадцать секунд остаётся дышать,

Восемнадцать секунд остаётся на жизнь.

Из разверстой груди вылетает душа,

И касается неба, и небо дрожит.

...Восемнадцать секунд – это в вечности след.

И в Раю уже воинов ангелы ждут.

…Над Днепром русский Бог, зажигая рассвет,

Не дышал восемнадцать кровавых секунд.

© Татьяна Селезнева, член Союза писателей России

«Прости меня, что я не снюсь»

Прости меня, что я не снюсь,

Хоть редко в твоих снах.

Прости, домой что не вернусь

На полных парусах.

Прости меня, что далеко,

Не встретить, не достать.

Прости, я знаю — нелегко

Детей своих терять…

Прости меня — бессилен я

И сделал всё, что мог.

Уходят в битвах сыновья

Призвал к себе нас Бог.

Прости меня и не теряй

Надежды, мам, на встречу.

Не сомневайся, твёрдо знай

Я за слова отвечу.

Прости меня, что я не снюсь,

Но рядом всегда- знай.

Я за тебя всегда молюсь

Себя, мам, не терзай…

(Георгий 27.06.2025)

https://t.me/Georgiypoems/6073

«Вновь выросли аллеи»

Вновь напряглась душа и с нею жилы,

И сердце застучало больше ста.

На кладбище сплошь новые могилы,

И всё нутро сжимает неспроста.

На фото с лентой — юные мальчишки,

И что ни фото — то как будто лик.

Как рано вы ушли и даже слишком,

А я с цветами к вам пришёл старик.

Стою, рыдаю в кровь, кусая губы,

Ответов на вопросы не найти.

Вновь под гробы доску готовят лесорубы,

Погибших фото свежие в сети.

Стою, рыдаю, слёзы не жалея,

Не прячу их, как будто от стыда.

И из могил вновь выросла аллея,

И за вдовой сюда идёт вдова.

Вновь напряглась душа и с нею жилы,

И сердце застучало больше ста.

На кладбище сплошь новые могилы.

Покойтесь с миром — шепчут всё уста…

(Георгий 27.06.2025)

https://t.me/Georgiypoems/6075