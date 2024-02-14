Наши успехи

На верфях Санкт-Петербурга начали строить новейший ледокол «Иван Фролов» Он позволит заменить устаревшие научные суда и вывести исследовательскую работу в Антарктиде на новый уровень. На корабле будут установлены несколько лабораторий для научной работы. Судно можно использовать как ледокол, сухогруз или танкер. Корабль должны спутить на воду к концу 2028 года, предполагается, что он сможет находиться в составе флота 30 лет без модернизации.

Для строительства ледокола будут использоваться исключительно российские комплектующие.

https://t.me/blackponed/803

В Ростовской области построят завод по производству каменной ваты за 7,5 миллиардов рублей На базе этого завода за 2 года будет создан кластер по производству строительных материалов. Проект реализует компания «Технониколь», на которую приходится более 40% рынка каменной ваты в России. Также компания продолжает поставки продукции в Японию и Южную Корею, страны Центральной Азии. Каменная (еще называют минеральной) вата — негорючий материал, который используется для тепло- и звукоизоляции, им обкладывают трубопроводы и оборудования для утепления.

https://t.me/blackponed/806

В России открыли крупнейшее c 1991 года месторождение золота Хорошие новости приходят не только из нефтегазовой отрасли.

Речь идет про рудник Совиное на Чукотке, где подтверждены запасы более 100 т золота. В ближайшее время на базе месторождения и рудных полей в округе начнется создание производственного кластера.

В ближайшее время начнётся строительство горно-обогатительного производства, которое позволит выпускать по 3 тонны золота в виде лигатурных слитков ежегодно.

https://t.me/bolecon/3973

Не только Китай и Индия. Товарооборот России с Африкой вырос более чем на треть Экономика Африки растет быстрее всех других континентов, поэтому её рынок стратегически важен для России. По итогам 2023 года больше всего увеличился экспорт: с 13 до 20 млрд долларов за год. Импорт из Африки в Россию также вырос примерно на 10%.

Африканское направление во многом выгодно России, так как страны континента во многом богаты ресурсами, но имеют слабую технологическую базу.

То есть российская сторона может предложить свой опыт в строительстве и эксплуатации автомобильных и железных дорог, портов, нефтегазопроводов, коммунальных сетей. Не забываем и про продажу оружия.

https://t.me/bolecon/3978

Прощай, эпоха! В РЖД пообещали, что в новых плацкартных вагонах пассажиры не увидят «милые пяточки» попутчиков Плацкартные вагоны повышенных габаритов начнут эксплуатироваться уже в этом году. Это позволит увеличить длину пассажирских полок до 2 метров (сейчас 1,83 м), также станет шире и проход в вагоне. Также в новых плацкартных вагонах будет больше пассажирских мест — 60 вместо 54.

А фото новых вагонов купе и СВ, там всё ещё круче. Действительно, приходят новые времена.

https://t.me/bolecon/3982

Переходим на российское? Продажи отечественных ноутбуков за год удвоились — до 256 000 устройств по итогам 2023 А в деньгах продажи и вовсе утроились — до 8,4 млрд рублей. Доля российских брендов на рынке превысила 8%. Особенно активно заметен рост в ценовом сегменте до 40 тыс.

Из-за того, что многие бренды ушли из нашей страны, россияне в качестве альтернативы выбирают как раз отечественные модели: «Гравитон», «Аквариус», «Рикор» и «Kraftway».

К тому же наблюдается сокращение поставок западных ноутбуков по параллельному импорту, поэтому у российских брендов есть все шансы еще больше увеличить продажи.

https://t.me/bolecon/3985

Только точь-в-точь не списывай... «Яндекс Маркет» запустил свой бренд товаров для дома Pragma, который подозрительно напоминает одну шведскую марку... Под новым брендом уже продают предметы мебели, раковины и унитазы, постельное белье, максимально напоминающие IKEA. Компания даже выпустила каталог товаров в тех же цветах. Сообщается, что продукция производится на российских фабриках: в Иваново, Курске, Нижнем Новгороде и Москве. Кстати, в августе прошлого года Яндекс уже объявлял, что нанял команду бывших сотрудников IKEA для нового проекта...

https://t.me/bolecon/3986

Донецкий завод «Донфрост» в прошлом году увеличил производство холодильников на 13% За год удалось собрать 191,5 тыс. холодильников (в 2022 — 175 тыс.) В планах на 2024 год — 220 тыс. холодильников. Когда в полном объеме будут освоены инвестиции, то завод будет выпускать по 250 тыс. устройств в год.

Рост производства связан с тем, что удалось наладить сбыт продукции — в еще большее количество регионов России. Также идут поставки и в Белорусию.

https://t.me/bolecon/3993

Новый российский круизный лайнер «Владимир Жириновский» будет ходить по маршруту из Сочи в Новороссийск, Батуми и Стамбул Предполагается, что судно будет готово к эксплуатации к осени этого года. Сейчас корабль проходит ходовые испытания в Каспийском море. Лайнер рассчитан на перевозку более 300 пассажиров, которые будут располагаться в 155 каютах различного класса.

Судно начали строить в 2016 году, тогда оно называлось «Петр Великий». В ходе постройки ему дали имя основателя и многолетнего лидера ЛДПР.

https://t.me/bolecon/3995

Россиянам не зашли турецкие сериалы. Онлайн-кинотеатры в них разочаровались, будут больше закупать отечественный контент Российские онлайн-кинотеатры начали массово закупать турецкие и корейские сериалы после ухода западных студий? В итоге оказалось, что они российскому зрителю быстро надоели.

Рост интереса россиян к турецким сериалам в онлайн-кинотетрах не превышает 10%, а к корейским — 5%. Оказалось, что турецкие сериалы могут быть интересны определенным группам зрителей, а отсутствие широкого интереса к корейскому контенту объясняется слишком большой разницей культур.

Как рассказывают в самих онлайн-платформах, россияне в целом переключились на отечественный контент. Теперь кинотеатры направят деньги не на закупку очередного «Великолепного века», а на съемки новых российских фильмов и сериалов.

https://t.me/bolecon/3999

Объем фармацевтического производства в Калужской области вырос за последние 10 лет в 15 раз - с 5 млрд до 75 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике. По его словам, за последние 10 лет в регионе построен один из крупнейших фармацевтических кластеров, он объединяет около 70 предприятий по производству и исследованиям. В настоящее время на территории области производится более 240 наименований готовых лекарственных средств.

https://t.me/ssigny/84344

В Калининградской области запустили крупнейшее в Европе производство оборудования для солнечной энергетики, в открытии принял участие Владимир Путин 26 января в городе Черняховск стартовало производство кремниевых пластин. До 1 апреля там же заработает второй завод, где будут выпускаться солнечные ячейки из кремния — ключевой компонент для электростанций на энергии Солнца.

На реализацию проекта ушло 2 года, частные инвестиции составили около 30 миллиардов рублей. Благодаря запуску заводов, Россия сможет локализовать производство основных комплектующих для солнечных батарей и развивать зеленую энергетику на собственной промышленной базе.

https://t.me/blackponed/808

На Сахалине начинают строительство рыбоперерабатывающего завода за 5 миллиардов рублей

Предприятие в городе Корсаков начнет выпускать продукцию глубокой степени переработки из минтая, трески, горбуши, кеты и сельди. Использоваться будет только рыба, выловленная на Дальнем Востоке.

Комплекс выйдет на полную мощность в 2026 году, что означает около 3000 тонн рыбы ежемесячно. Также завод имеет социальное значение для региона, здесь будет создано более 250 новых рабочих мест. https://minvr.gov.ru/press-center/news/novyy_rezident_tor_yu...

Это что за кризис такой… Россияне рекордно потратались на новые машины — за 2023 год накупили на 3,13 трлн рублей Близко к этому расходы на автомобили подбирались в 2021 году, тогда было потрачено 3,05 трлн. Рекордными оказались и траты в декабре — за месяц на новые машины россияне отдали 385 млрд рублей.

Почти 70% (257,7 млрд) продаж пришлись на машины китайских брендов, на отечественные авто было потрачено 45,7 млрд рублей.

Что тут можно сказать? Все жалуются на цены, но всё равно готовы платить по 2-3 млн за обычную машину. Не всё так плохо в экономике, как ожидали инициаторы санкций?

https://t.me/bolecon/4002

В Ульяновске готовятся перезапустить крупнейший завод по производству шин Производственная площадка раньше принадлежала японцам из Bridgestone, но они нашу страну покинули и передали активы новому российскому собственнику. Он пообещал, что рабочий коллектив будет полностью сохранен, также не изменится и размер зарплаты. На заводе трудилось около 1000 человек.

Сейчас новый собственник ищет новых поставщиков. Кроме того, шины будут выпускаться под новым брендом, поэтому на них будет новый протектор, что потребует технологических усилий со стороны завода. Японцы выпускали на ульяновском заводе 2,4 млн покрышек в год, предполагается, что со временем этот показатель будет превзойден.

https://t.me/bolecon/4003

Дерзко! «Балтика» хочет снова выпускать пиво Carlsberg несмотря на запрет датчан Пиво перестали разливать в России еще весной 2022 года, так как это флагманская марка датской компании, которой не нужны были проблемы с украинцами. «Балтика» входит в состав Carlsberg Group, но с июля 2023 года доля датчан находятся во временном управлении Росимущества.

Юридически правда на стороне наших: лицензия на производство Carlsberg у «Балтики» действует до 2027 года. Датчане в одностороннем порядке эту лицензию забрали, но «Балтика» через российский суд пытается вернуть марку себе.

Продажи именно этого пива составляли основу прибыли компании до 2022 года, и сейчас возобновление продаж помогло бы нарастить производство и вернуть долю рынка. К тому же это даст время российским пивоварам разработать и продвинуть собственную премиальную марку пива.

Проблем с тем, чтобы возобновить производство, у «Балтики» быть не должно — технология уже отработана.

https://t.me/bolecon/4004

Ну это не столько успех, сколько вопрос с понастроенными супер-пупер-мега-гипер-всяких-магазов. Охренительных площадей торговых центров. Новый тренд: в торговых центрах Москвы массово открывают бани Иначе им не выжить — часть покупателей ушла в онлайн на маркетплейсы, часть отвалилась из-за ухода западных брендов (а турецкие и российские не оправдывают ожиданий). Кроме того, сократился поток посетителей кинозалов в ТЦ, там тоже мало новинок.

По статистике, уже 18% всех бань Москвы приходятся на ТЦ. По оценке консультантов по недвижимости, за 5 лет их число может вырасти ещё в 3 раза!

Эти бани на самом деле больше похожи на мини-аквапарки: с бассейнами, горками и саунами. Цены отличаются демократичностью — от 1-1,5 тыс. за 2 часа. Новая экономика..!

https://t.me/bolecon/4006