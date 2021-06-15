Прощальный салют русофобии - чтобы никогда не скучать по ней

«Новая газета» опубликовала потрясающую в своей безвкусице и оскорбительности пародию на российскую историю.

В последние годы понятие «русофобия» прочно вошло в мейнстрим политической лексики. Чаще всего его употребляют применительно к внешнеполитической позиции западных стран по отношению к РФ, но с равным основанием термин применим и к любой идейной позиции, основанной на ненависти к России, русскому народу, его культуре и истории.

И тут, конечно, границы русофобии не помеха – ненавидеть и презирать нашу страну можно как извне, так и изнутри. Но внутри это как-то делать стараются потише, поскромнее и посдержаннее – времена поменялись, патриотизм в обществе окреп, запроса на такую чернуху нет, да и небезопасно подобное больше для особо ретивых ненавистников.

И тем больше шокирует тот буквально термоядерный взрыв русофобской бомбы, который произошёл на сайте «Новой газеты». Да, кто же спорит, издание – специфическое, но тут, кажется, они отравились чем-то украинским, импортным. Степень упоротости зашкаливает настолько, что даже странно: неужели настолько плюнули на инстинкт самосохранения?!

Короче: идём сюда и любуемся на то, как вся история нашей страны показана в предельно (запредельно!) глумливом виде. Это нечто такое отвратительное, что даже слов поначалу не находится.

Итак, русский народ карикатурно представлен в форме бобров. Видимо, долго искали идеальный образ чего-то несуразного, корявого и агрессивного – в итоге, нашли животное с огромными зубами, идиотскими перепончатыми лапами и дурацким хвостом, а также со стойкой репутацией вредителя. Другого ответа на вопрос «Каким боком бобры стали символом России?

» найти невозможно – да и вообще,и чуть было не попал на её герб вместо кленового листа. Но то – бобры цивилизованные, просвещённые, а не вот эти вот, которые… которые… Тут вместо ряда унизительных прилагательных надо просто показывать сами картинки.

Вот русские бобры получают грамоту от Кирилла и Мефодия. Бобры, разумеется, предельно антропоморфны – ровно настолько, чтобы было отвратительно. Выражения морд гопнические. Половые органы – человеческие. Мутанты.

(приводим фрагмент карикатуры на обретение славянами письменности)

Бобры выбирают православную веру – точнее, алкоголизм:

Примерно тут хочется зловещим негромким голосом сказать: «Та-а-ак…» и задумчиво побарабанить пальцами по столу, размышляя о том, что со всем этим нужно немедленно сделать – и с сайтом, и с художниками.

В картинке татаро-монгольского ига присутствует бобровая обнажёнка и порнография, поэтому мы её пропустим. Ну, а как иначе русофобу показать ничтожество русских рабов, холопов и терпил по жизни как не через символическое сношание их захватчиками? Но вот очень любопытная картинка – про Ледовое побоище! Оказывается, мир вокруг бобров населён людьми:

Таким образом красиво иллюстрируется идея: люди – могут быть только за границей. А в России – только вот эти вот, зубасто-косорылые. Дальше это будет и в картинке про вполне себе человеческого Наполеона. И про поляков в Смутное время. «Бобры-русские» против Людей-Европейцев!

Однако это ещё не все открытия! Оказывается, бобры имеют классовую природу: вот, они убивают императора Александра Второго. Человека.

Так, контуры становятся всё отчетливее: комикс не просто про Россию, а про особую породу русских людей – звероподобных, диких, агрессивных варваров, которыми рисуется весь русский народ. Свидомые украинцы радостно подсказали бы другие синонимы: «свинособаки», «козломордые» или «колорады».

Что интересно, между коллективизацией и смертью Сталина никаких событий по версии авторов комикса не произошло. Ни-ка-ких! Ну, вы понимаете…

Абсолютно понятно, какие заготовлены оправдания у русофобов для своей поделки: это, де, метафора, это сатирический приём, который многократно применялся в мировой культуре от древнегреческой «Войны мышей и лягушек» до каких-нибудь книжек типа «Ветра в ивах», где тоже действуют антропоморфные звери. Но эти оправдания не помогут!

Потому что стоит задать простой вопрос: представьте себе историю арабов, которые изображены в виде свиней. Или собак. Или комикс про историю евреев, где они станут тараканами. Что, «как-то не очень», да? Не хочется такого, нет? И правильно! И никому не хочется подобного! Французам не захочется, чтобы их изобразили лягушками, японцам – макаками, а негры – гориллами. Нет, попробовать, конечно, можно. Выпустите комикс про историю собак-арабов в ОАЭ или про негров-горилл в ЮАР. И чтобы гориллы соседствовали с белыми людьми, для выразительности и контраста. И посмотрим, что дальше будет. Ждать придётся недолго. Очень недолго.

И, завершая, поражает какая-то дикая «неуместная уместность» этого опуса: сейчас, когда либеральная оппозиция в России исчезает, напоследок она пытается сделать всё, чтобы её получше запомнили. Запомнили именно такой, чтобы никто о ней не жалел и не скучал.