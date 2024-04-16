Территория Героев...(130)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. Юрий Александрович Мушенков родился 28 апреля 1994 года в селе Синельниково-1 в Приморском крае. Выходец из многодетной семьи, у него есть брат и две сестры. Детство будущего героя прошло в родном селе. Отец Юрия работал на тракторе в поле, уже в шесть лет Юра научился управлять трактором и пахать землю.

В 2001 году поступил в чернятинскую общеобразовательную школу.Сразу после школы, в 2010 году, поступил на судомеханическое отделение в Морской технологический колледж при Морском государственном университете им. адмирала Г. И. Невельского, который окончил в 2014 году. После обучения был призван на срочную службу в российскую армию. Вскоре подписал военный контракт с Министерством обороны РФ, одновременно поступив в МГУ им. Невельского заочно, сразу на третий курс.

Служит сапёром инженерно-штурмового отделения в сапёрном полку в звании сержант. Носит позывной «Гроза». С первых дней военной спецоперации России по защите Донецкой и Луганской Народных областей от ВСУ принимает в ней участие в составе своего подразделения, успешно выполняя все поставленные боевые задачи.

11 июня 2023 года сержант Мушенков в составе инженерно-штурмовой группы находился на Времевском направление (ДНР). Бойцам была поставлена задача: заминировать подходы к оборонительным рубежам после начала украинского контрнаступления. По пути следования подразделение попало в засаду. Машину Юрия подбили выстрелом из ПТРК. Сразу после этого противник открыл шквальный огонь. Военная техника штурмовиков загорелась, после чего 11 российских военнослужащих укрылись в ближайшем ангаре, заняв там круговую оборону. Укрытия один за другим стали складываться, как карточные домики. В этот момент Мушенков заметил старые окопы за ангаром. В момент опасности сержант, проявив блестящую смекалку и незаурядную отвагу, совершил отвлекающий манёвр и выдвинулся в противоположном направлении, тем самым отвлекая боевиков на себя. Оказавшись в лесополосе, он укрылся в яме. Позже товарищи рассказали ему, что благодаря его мужеству и самоотверженности они смогли выбраться в безопасную зону уже в первую ночь.

С наступлением темноты Гроза отправился назад к ангару для пополнения боекомплекта. Прибыв на место, он обнаружил, что боезапас и провизия уничтожены вместе с техникой во время атаки ВСУ. Сапёр наткнулся на двоих раненых сослуживцев, один из которых был в тяжёлом состоянии, и бойцам приходилось нести его на себе по очереди. Вместе с товарищами он отправились к своим.

В течение трёх дней группа Мушенкова подвергалась различного рода атакам противника. ВСУ применяли фосфор и РСЗО «Град», но российские военнослужащие смогли уцелеть. На третьи сутки с рассветом над группой Мушенкова завис вражеский БПЛА. Российские военнослужащие решили обмануть оператора дрона и притвориться мёртвыми. В результате пролежали так 20 минут, лишь после этого квадрокоптер покинул квадрат. Тогда отряд снова выдвинулся в путь к своему спасению. Но вскоре противник обстрелял их кассетными боеприпасами. Идущий впереди Юрий был ранен и сперва подумал, что ему оторвало ноги, но пострадал меньше, чем его товарищи, которые не могли больше передвигаться. Тогда группа приняла решение, что раненные спрячутся, а Мушенков продолжит путь, чтобы вызвать подмогу.

По найденной у ангара рации путь Грозы корректировал боец с позывным «Апрель». Он его вёл по незнакомой местности, был его глазами. А благодаря полученным от Юрия координатам Апрель корректировал огонь артиллерии, что сдерживало врагов, пока раненный сапёр с перетянутой ремнём ногой пробирался через подразделения противника. Вскоре бойца стали преследовать боевики, загнав его на минное поле, но так как мины устанавливали дистанционно, то растяжки легли сверху травы, и их было видно, что помогло Юрию проползти их без подрыва. Товарищи оказали ему первую помощь и отправили в госпиталь.

Указом Президента («закрытым») за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, сержанту Мушенкову Юрию Александровичу присвоено звание Героя РФ с вручением медали «Золотая Звезда». Юрий по-прежнему в строю, он женат, его семья воспитывает троих сыновей.

https://kontingent.press/post/geroi-z-yurij-mushenkov Арслан Булатович Султанов родился 25 декабря 1999 года в г. Новоузенск Саратовской области. Вырос в с. Киевке Олоновского сельского поселения Новоузенского района. После окончания 9 классов поступил в Новоузенский агротехнологический техникум на специальность экономиста-бухгалтера, которую получил в 2018 году.

По окончании техникума был призван на срочную военную службу, которую проходил в войсках радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) в г. Шиханы (Саратовская область). После демобилизации решил подписать контракт с МО РФ и был направлен в 56-й гвардейскую десантно- штурмовую ордена Отечественной войны Донскую казачью бригаду ВДВ в г. Камышине (Волгоградская область). Через некоторое время перевелся в 7-ю гвардейскую десантно-штурмовую Краснознамённую орденов Суворова и Кутузова дивизию (горную) ВДВ (г. Новороссийск, Краснодарский край). Принимал участие в параде Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве.

С начала военной спецоперации Российской Федерации по защите ДНР и ЛНР от ВСУ успешно принимает в ней участие в составе своего подразделения, мужественно и самоотверженно выполняя все поставленные боевые задачи. В ходе боевых действий неоднократно проявлял себя как достойный боец, за что был награждён медалями Суворова и Жукова.

В августе 2023 года гвардии рядовой Султанов, находясь на одном из важных направлений, сражался против превосходящих сил украинских националистов. Во время боя он смог обеспечить выполнение всех боевых распоряжений, однако был тяжело ранен, после чего отправлен на лечение в госпиталь Ветеранов войн в Москве, где до настоящего времени проходит реабилитацию.

Указом Президента Российской Федерации от 30 декабря 2023 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, гвардии рядовому Султанову Арслану Булатовичу присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением знака особого отличия - медали «Золотая Звезда».

https://kontingent.press/post/geroi-z-arslan-sultanov

Лейтенант Обмоин Владислав Инженер отделения связи лейтенант Владислав Обмоин выполнял боевую задачу по успешной организации связи в районах размещения командных пунктов дивизии на одном из тактических направлений.

В районе линии боевого соприкосновения он попал под массированный артиллерийский огонь со стороны противника. В результате обстрела получил осколочные ранения руки. Также взрывом были повреждены линии связи и ретранслятор. Понимая, что потеря связи может повлиять на дальнейшее выполнение боевой задачи, лейтенант Обмоин оказал себе первую медицинскую помощь, после чего приступил к восстановлению поврежденных элементов. Рискуя жизнью, Владислав восстановил линии связи и произвел замену ретранслятора, а также осуществил его наладку, после чего связь на позициях была восстановлена.

Самоотверженные действия лейтенанта Владислав Обмоина на поле боя позволили восстановить связь и управление войсками, что позволило отразить атаку противника.

https://t.me/rabotaembrat/7920

Рядовой Загиров Эдуард Рядовой Эдуард Загиров, действуя в составе отделения, выполнял боевую задачу по поддержанию наступательных действий мотострелковой роты в ходе освобождения населенного пункта от украинских боевиков.

Находясь в непосредственной близости от поселка, отделение Эдуарда попало под обстрел. Под непрерывным минометным и артиллерийским огнем, проявляя мужество и отвагу, Загиров, используя рельеф местности, вел огонь по позициям противника, чем сковал их действия и обеспечил. беспрепятственный проход штурмовых групп на позиции и захват опорного пункта украинских боевиков. В ходе штурма Загиров лично уничтожил до 10 человек личного состава противника.

Благодаря грамотным и самоотверженным действиям рядового Эдуарда Загирова мотострелковая рота закрепилась на занятых позициях, после чего продолжила наступательные действия вплоть до полного освобождения населенного пункта.

https://t.me/rabotaembrat/7918

Прапорщик Богомолов Антон Прапорщик Антон Богомолов, находясь на боевом дежурстве в составе группы быстрого реагирования, выполнял боевую задачу по охране вооружения и военной техники на позиции своего подразделения.

В ходе наблюдения в лесополосе вблизи к охраняемой территории, часовым поста были обнаружены несколько вооруженных лиц, которые вели наблюдение за прилегающей местностью. Получив приказ, прапорщик Антон Богомолов с группой быстрого реагирования выдвинулся на задержание. Незаметно подобравшись к диверсантам, распределив личный состав и выбрав удобную позицию для наблюдения и ведения огня, прапорщик Антон Богомолов с товарищами внезапно атаковали противника. Застигнутые врасплох боевики сложили оружие и были задержаны.

При первичном досмотре у боевиков были обнаружены взрывчатые вещества и технические средства ведения разведки.

https://t.me/rabotaembrat/7921

Рядовой Закиров Руслан Подразделение, в составе которого действовал рядовой Руслан Закиров, выполняло задачи по охране населенного пункта, освобожденного от украинских боевиков, а также по поиску диверсионно-разведывательных групп, действующих вблизи него.

Вражеские диверсанты, стремясь вернуть утраченные позиции предприняли попытку скрытно выдвинуться и прорвать оборонительные рубежи российских войск. Заметив приближение противника, Закиров вместе с боевыми товарищами, используя условия местности, заняли выгодные позиции и приступил к отражению атаки. Ведя бой с вооруженными диверсантами, Руслан огнем из стрелкового оружия уничтожил пулеметный расчет и часть пехоты противника. Несмотря на численное превосходство, украинские боевики понесли существенные потери и отступили.

Мужественные и самоотверженные действия рядового Руслана Закирова позволили заблаговременно вскрыть действия вражеской ДРГ в зоне ответственности российских бойцов и не допустить захвата наших позиций.

https://t.me/rabotaembrat/7917

Рядовой Поляков Даниил В ходе специальной военной операции телефонист рядовой Даниил Поляков выполнял задачи по организации бесперебойной связи и обмен информацией между батальонной тактической группой российских войск и вышестоящим штабом.

После обстрела украинскими боевиками позиций российских подразделений был уничтожен ретранслятор, что привело к потере управления. Поляков получил задачу по восстановлению связи с подразделениями. Под беспорядочным артиллерийским и минометным обстрелом, рискуя жизнью, Даниил лично установил новый ретранслятор на крыше одного из домов, взамен уничтоженного противником, оперативно настроил его, чем обеспечил устойчивое управление подразделениями в бою.

Самоотверженные действия рядового Даниила Полякова под обстрелом обеспечили командованию бригады управление подчиненными подразделениями, что позволило отразить атаку противника и не допустить прорыва обороны.

https://t.me/rabotaembrat/7933

Гвардии рядовой Глазунов Денис В ходе ведения наступательных действий гвардии рядовой Денис Глазунов в составе расчета артиллерийского орудия выполнял боевую задачу по артиллерийской поддержке российских штурмовых групп.

При выполнении задачи по нанесению поражения вражеской технике и живой силе огневая позиция орудия Глазунова подверглась ответному артиллерийскому огню. Российские артиллеристы продолжили выполнение боевой задачи, быстро перераспределив огонь своего орудия по артиллерийским позициям украинских боевиков.

Благодаря смелым и точным действиям рядового Дениса Глазунова, его умению точно определять дальность до цели, наводить орудие и вести быстрый и меткий огонь, расчетом были уничтожены артиллерийское орудие западного производства, боевая бронированная машина и большая часть пехоты противника.

https://t.me/rabotaembrat/7925

Гвардии рядовой Бабаев Эльман Находясь на боевом дежурстве, расчет артиллерийского орудия, в составе которого действовал гвардии рядовой Эльман Бабаев, своевременно выявил выдвижение автомобильной и бронетанковой техники боевиков в направлении российских позиций.

Получив боевую задачу на уничтожение вражеской колонны, Эльман в кратчайшие сроки определил объем огневых задач и общий порядок огневого поражения противника с учетом возможного варианта его действий, после чего принял решение на порядок стрельбы и поражение целей. Грамотно наводя орудие и ведя огонь, Бабаев точными попаданиями уничтожил вражеский танк и бронетранспортёр. Противник начал поспешно уводить уцелевшую технику из района артиллерийского обстрела. Правильно оценив обстановку, гвардии рядовой Бабаев навел орудие на отступающую БМП врага и точным выстрелом уничтожил ее.

Благодаря действиям гвардии рядового Эльмана Бабаева было остановлено продвижение украинских боевиков на важном участке линии боевого соприкосновения и уничтожено три единицы вражеской бронетехники.

https://t.me/rabotaembrat/7926

Гвардии сержант Гончаров Артём В ходе активных наступательных действий на одном из тактических направлений расчет орудия под командованием гвардии сержанта Артема Гончарова выполнял боевую задачу по артиллерийской поддержке российских мотострелковых подразделений, уничтожению артиллерии, бронетехники и живой силы противника.

Гончаров руководил расчетом, получая задачи, определял установки для стрельбы, вёл бесперебойный и точный огонь по указанным координатам. В ходе боя, несмотря на ответный артиллерийский и минометный огонь с позиций украинских боевиков, расчет Гончарова продолжал ведение боевой работы, уничтожив бронетранспортер и более трех десятков вооруженных боевиков.

Профессиональные навыки гвардии сержанта Артема Гончарова, а также умелые и слаженные действия его подчиненных способствовали прорыву оборонительных позиций противника и продвижению штурмовых групп российских мотострелков вглубь обороны украинских боевиков. По итогам боя, понеся потери, противник оставил занимаемые позиции и отступил.

https://t.me/rabotaembrat/7930

Гвардии рядовой Майборода Максим Старший наводчик боевой машины РСЗО «Ураган» гвардии рядовой Максим Майборода выполнял боевую задачу по артиллерийской поддержке наступающих подразделений ВС РФ.

В ходе ведения артиллерийской разведки российскими военнослужащими было обнаружено скрытное передвижение противника, местоположение которого было оперативно передано на позицию реактивной артиллерии. Получив координаты украинских боевиков, Максим быстро и точно навел боевую машину на цель, что позволило своевременно открыть огонь, не дав возможности укрыться противнику. Расчет произвел залп и накрыл огнем колонну. Враг в спешке начал уводить уцелевшую технику.

Гвардии рядовой Максим Майборода, оценив обстановку, принял решение уничтожить отступающего противника еще одним залпом, навел боевую машину и открыл огонь, в результате чего колонна противника была полностью уничтожена.

https://t.me/rabotaembrat/7931

Гвардии рядовой Логвинов Даниил Гвардии рядовой Даниил Логвинов в ходе специальной военной операции выполнял боевые задачи в составе расчета боевой машины реактивной системы залпового огня.

Находясь на боевом дежурстве на одном из сложных участков фронта, Логвинов вел артиллерийскую поддержку наступающих российских войск. В ходе выполнения очередной огневой задачи, проводя воздушную разведку, Даниил обнаружил вражеский БПЛА, зависший над позициями расчета боевой машины РСЗО. Гвардии рядовой Логвинов открыл огонь из стрелкового оружия и точным попаданием уничтожил БПЛА противника, после чего, оперативно перейдя на запасные позиции, продолжил уничтожать боевиков, удерживающих опорный пункт.

Благодаря бдительности и мужеству гвардии рядового Даниила Логвинова, расчет продолжил огневую поддержку наступления мотострелковых подразделений, что способствовало взятию российскими войсками опорного пункта противника.

https://t.me/rabotaembrat/7934

Гвардии младший сержант Муравский Николай Действуя в составе экипажа ПТРК на одном из напряженных участков фронта, гвардии младший сержант Николай Муравский обнаружил выдвижение техники противника в направлении позиций наших войск.

Экипаж противотанкового комплекса открыл огонь по бронеавтомобилю противника, уничтожив его с первого попадания. Оперативно сменив позицию, гвардии младший сержант вторым выстрелом уничтожил вражеский пикап с личным составом. Потеряв две единицы техники западного образца и до отделения личного состава, украинские боевики отступили.

Точные, быстрые и профессиональные действия гвардии младшего сержанта Николая Муравского не позволили вражеским войскам атаковать позиции ВС РФ.

https://t.me/rabotaembrat/7937

Гвардии прапорщик Космин Иван Старшина батареи гвардии прапорщик Иван Космин выполнял задачу по подвозу боеприпасов и материальных средств на позиции противотанкового подразделения.

В ходе выполнения задачи автомобиль Ивана попал в поле зрения двух ударных беспилотников противника. Обнаружив вражеские дроны, Иван дал команду увести автомобиль в густую лесополосу для сохранения жизни и здоровья личного состава, а также сохранения работоспособности военной техники. Спрятав транспорт в лесополосе, Космин сменил позицию и подавил один летящий БПЛА при помощи противодронового ружья, а второй уничтожил с помощью стрелкового оружия. Убедившись, что личному составу и технике ничего не угрожает, Иван продолжил движение, успешно и без потерь выполнив поставленную задачу.

В результате самоотверженности и уверенных действий гвардии старшего прапорщика Ивана Космина, задача по подвозу материально-технических средств и боеприпасов была успешно выполнена.

https://t.me/rabotaembrat/7938

Гвардии рядовой Титаренко Виктор Находясь на позиции, расчет артиллерийского орудия гвардии рядового Виктора Титаренко выполнял боевую задачу по уничтожению колонны бронированной техники противника, движущейся в направлении позиций российских войск.

Точно и умело наведя орудие, гвардии рядовой Титаренко поразил две боевые машины пехоты из колонны противника. Враг начал уводить уцелевшую технику из района артиллерийского обстрела. Действуя быстро и четко, правильно оценив обстановку, Виктор навел орудие на отступающий бронетранспортёр противника и точным выстрелом уничтожил его.

Благодаря действиям гвардии рядового Виктора Титаренко было остановлено продвижение сил противника, разбито три единицы вражеской бронетехники и уничтожено до 20 боевиков.

https://t.me/rabotaembrat/7944

Рядовой Семёнов Даниил Механик-водитель реактивного артиллерийского дивизиона рядовой Даниил Семенов участвовал в выполнении огневых задач в составе реактивной батареи на одном из тактических направлений.

В ходе очередного залпа со стороны противника боевая машина получила осколочные повреждения от разорвавшегося рядом снаряда, в результате чего вышла из строя и не могла продолжать вести огонь. Семенов, оценив обстановку, принял решение восстановить поврежденную машину. В оперативном порядке Даниил восстановил работоспособность поврежденной боевой машины, после чего расчет продолжил выполнять огневые задачи.

Благодаря мужеству и профессионализму гвардии рядового Даниила Семенова, боевая машина была восстановлена, силами расчета было уничтожено два укрепленных опорных пункта противника и до 10 боевиков.

https://t.me/rabotaembrat/7945

Гвардии младший сержант Романов Иван Находясь на боевом дежурстве на одном из тактических направлений, старший наводчик боевой машины РСЗО гвардии младший сержант Иван Романов выполнял задачи по уничтожению вооружения и военной техники противника.

В ходе очередного залпа противник применил ответный огонь по позиции Ивана. Оценив ситуацию, Иван оперативно вывел боевую машину из-под артиллерийского огня боевиков. Выполнив противоогневой маневр, Иван Романов грамотно и в кратчайшие сроки осуществил быструю и четкую наводку боевой машины и своевременно открыл огонь по позициям артиллерии противника.

Благодаря мужеству и грамотной работе гвардии младшего сержанта Ивана Романова, артиллерийский огонь противника был подавлен, уничтожена вражеская гаубица вместе с расчетом.

https://t.me/rabotaembrat/7951

Военнослужащий Прокопенко Михаил Боец с позывным «Прокоп»

У каждого из участников СВО своя история: кто-то получил повестку и отправился мобилизованным, другие заключили контракт.

Михаил Прокопенко родился и вырос в селе Замостье. Закончил Грайворонскую среднюю школу, затем Борисовский лицей по специальности автомеханика, работал в разных областях.

В 2023 году Михаил принял решение добровольцем уйти на СВО. С боевым настроем встал на защиту нашей страны. Семья поддержала его решение.

Службу «Прокоп» проходил в инженерных войсках ВС РФ. Занимал должность заместителя командира взвода. В составе боевой единицы минировал вражеские поля.

Осенью прошлого года в ходе наступления наших войск на Авдеевском направлении Михаил подорвался на мине. Его боевой товарищ Александр, не смотря на своё серьёзное ранение, оказал своевременную помощь, чем спас ему жизнь. Их обоих доставили в госпиталь города Горловка Донецкой области.

Михаил потерял ноги и прошёл через многочисленные операции. Он не сломался, а наоборот, собрал в кулак всю силу воли и упорство, начал идти к своей цели – стать лучшим.

23 февраля за образцовое исполнение воинского долга и высокие показатели в службе Михаилу Прокопенко торжественно вручили две награды: медаль Жукова и знак отличия «За заслуги».

ЖИЗНЬ С ЧИСТОГО ЛИСТА

Михаил Прокопенко «Прокоп»:

"Война рушит судьбы, подкидывая множество препятствий, забирая последнее и лишая самого дорогого. Кто-то из моих знакомых потерял близких, кто-то имущество, дом...

Кто-то в итоге ломается под этой тяжестью, а кто-то находит в себе силы идти дальше, не смотря на пережитые страдания.

Кто-то, ломаясь сам, тянет за собой других, а некоторые, выбираясь сами из ямы отчаяния, вытаскивают оттуда других.

Ведь жизнь динамична и непостоянна, и при желании можно ее изменить. И если война разрушила жизнь, это не повод падать в пропасть, это повод найти в себе силы пережить прошлое и начать жить с нового листа".

https://t.me/geroirossii/6588 Подвиг рядового Максимова

Военнослужащий армейского корпуса группировки войск «Восток» рядовой Родимир Максимов уничтожил 27 украинских боевиков в ходе захвата и удержания опорного пункта ВСУ в районе Новомихайловки.

Действуя в составе штурмового подразделения при захвате опорного пункта ВСУ в районе н.п. Новомихайловка на Марьинском направлении, рядовой Родимир Максимов сумел обойти врага с фланга и нанести ему огневое поражение, лично уничтожив трех военнослужащих ВСУ, что позволило штурмовой группе зайти на позиции противника. Несмотря на полученные в ходе боя ранения, военнослужащий продолжил выполнение боевой задачи.

Когда противник на бронированной машине силами до отделения предпринял попытку контратаки занятого нашей штурмовой группой рубежа, он, подпустив врага на расстояние гарантированного огневого поражения, огнем из пулемета Калашникова уничтожил атакующую группу ВСУ в полном составе.

В течение двух суток Родимир Максимов, уничтожая подходящую пехоту ВСУ, шквальным огнем из ПКМ сорвал еще три попытки врага превосходящими силами с использованием танков и боевых бронированных машин отбить удерживаемые нашей штурмовой группой позиции и не допустил потери обороняемого опорного пункта.

В одном из эпизодов боя Родимир, превозмогая боль от полученных ранений, огнем из пулемета лично уничтожил спешившуюся из бронетранспортера американского производства «МаксПро» группу военнослужащих ВСУ. Экипаж «Макс Про» начал маневрировать для отхода и попал в зону поражения нашего расчета ПТУР, в результате чего был уничтожен.

До прибытия подкрепления и последующей эвакуации боец продолжал стойко оборонять и удерживать занятый опорный пункт, лично уничтожив до 27 военнослужащих противника.

За героизм и мужество, проявленные в ходе выполнения боевых задач, рядовой Родимир Максимов представлен командованием к высокой государственной награде. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/37355 В зоне СВО для военнослужащих группировки войск «Восток» организована работа полевых православного и буддийского храмов

В любое время военнослужащие различных конфессий могут прийти в храм и обратиться к православному священнику или буддийскому ламе для частной беседы, причастия, обряда защиты или освящения тех или иных предметов.

В храмах военные священники проводят для военнослужащих службы и молебны, осуществляют духовное окормление паствы, консультируют военнослужащих по вопросам религиозного характера. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/33126 В полевых госпиталях военные медики непрестанно спасают человеческие жизни, делают все возможное, чтобы восстановить здоровье российских бойцов. «Были такие длительные периоды, когда мы по несколько дней не выходили из операционной», – вспоминает медсестра Марина Опекунова.

В зоне специальной военной операции ей часто приходилось работать под обстрелами, к чему она со временем привыкла. «Не обращаешь внимания, – говорит военнослужащая. – Наша задача основная – это стабилизировать раненого, то есть мы концентрируем свое внимание на больном. Мы не отвлекаемся на посторонние шумы». См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/37261 Танкисты почти ежедневно совершают подвиги, просто далеко не все они попадают в «эфир», — делится командир танковой роты лейтенант Геннадий Гончаров.

У него на груди нет «юбилейных» медалей, только боевые, и орден Мужества, присвоенный за отвагу и доблесть при выполнении опасных и сложных боевых задач. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/37260 Стрелок Владимир Игошин пошел на контракт добровольно. На фронте ему довелось участвовать в наступлении на Авдеевку, выносить раненых и самому испытать, что такое ранение — к счастью, легкое.

Владимир поделился с нами мечтой о будущем: когда все закончится, он станет заниматься сельским хозяйством, займется мирным трудом на своей земле. Которую пока ему с товарищами предстоит защищать. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/37324 «Мы даем корректировку нашей артиллерии. А уже наша артиллерия дает врагам жару», — говорит о своей работе сержант Максим Гаврилов, командир взвода связи. Он участвует в спецоперации с первых дней, награждён медалью «За отвагу», был ранен и после долгого лечения и реабилитации вернулся в войска.

Дома Максима ждут жена и сынок, который родился совсем недавно. Жизнь должна продолжаться, несмотря ни на что! См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/37352 Рядовой Армен Сохоян по должности — стрелок, и нередко ему приходится поражать не только наземные, но и воздушные цели.

Армен рассказывает, как наши бойцы противостоят дронам противника и какие средства у них для этого есть.

За службу в зоне СВО Армен награжден Георгиевским крестом и медалью «За боевые отличия». Дома его ждёт любимая девушка. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/37443

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

Военнослужащий Кочетов Кирилл Архангельская область простилась со своим уроженцем, который героически погиб во время специальной военной операции на Украине.

Кирилл Андреевич Кочетов родился и жил в селе Ильинско-Подомское Вилегодского района. Служил по контракту снайпером в стрелковой роте.

Кирилл Кочетов посмертно награждены Орденом Мужества.

https://t.me/Tsybulskiy_A/771

Военнослужащий Брюшинин Артём Военнослужащий Абакумов Сергей Два уроженца Архангельской области погибли в ходе проведения спецоперации на Украине.

Артем Алексеевич Брюшинин родился в Каргопольском районе. Он был профессиональным военным, ветераном боевых действий. В 2016 году Артем Брюшинин был награжден медалью «Участнику военной операции в Сирии». В последнее время проходил службу по контракту в Мурманской области.

В Мурманской области служил и Сергей Петрович Абакумов, уроженец Холмогорского района. После прохождения срочной военной службы в ракетных войсках стратегического назначения в Кирове остался служить в рядах Российской Армии по контракту.

Артем Брюшинин и Сергей Абакумов посмертно представлены к награждению Орденом Мужества.

https://t.me/Tsybulskiy_A/885

Военнослужащий Чистяков Кирилл Кирилл Чистяков учился в кадетском классе, окончил автотранспортный техникум, а после ушел в армию. Он всегда хотел стать военным.

Кирилла призвали в город Лугу в сухопутные войска. 19 ноября 2021 года рядовой разведроты заключил контракт с Минобороны, а с начала СВО он в составе подразделения принимал участие в боевых действиях.

Боец перестал выходить на связь с 22 марта 2022 года. По одним данным, Кирилл пропал без вести, по другим — оказался в плену. Мама всё это время не переставала искать своего сына. Спустя два года результаты генетической экспертизы подтвердили, что Кирилл погиб.

Кирилл геройски погиб 25 марта 2022 года, исполняя воинский долг и до конца оставшись верным присяге.

Указом президента России он награжден орденом Мужества посмертно.

Кирилла Чистякова похоронили на почетном участке с всеми воинскими почестями.

https://t.me/geroirossii/6607

Военнослужащий Алексеев Алексей В Череповце простились с Алексеем Алексеевым, погиб 19 января под Артёмовском.

https://vk.com/wall-182617353_367394

Военнослужащий Митрополов Владимир (Кобзон) Владимир "Кобзон" Митрополов был родом из города Минеральные Воды.

Он начинал с ДАП и Спартака, воевал в течение всех этих тяжелых почти десяти лет, был множество раз ранен, его рота брала Авдеевский Коксохим, и вот буквально накануне наш Вова погиб...

Артиллерийский снаряд врага попал в боевую машину, фактически прямиком...

Его хоронят, на нашей малой Родине, в Ставропольском крае...

Кобзон наш брат и наш боевой товарищ, абсолютно заслуженный Человек. Посмертно, от нас, мы передадим семье наш Фронтовой Крест, их будет два, один он должен был получить при жизни, второй он получит посмертно.

https://t.me/Z13_Separ/27130

Военнослужащий Кузнецов Андрей 20 января 2023 года жители Краснопартизанского района Саратовской области проводили в последний путь участника специальной военной операции

Кузнецова Андрея Валерьевича

Андрей родился в поселке Горный, здесь же учился в школе и здесь же, получив аттестат за 9 классов, освоил профессию автомеханика в местном училище. Всегда был скромным, спокойным, дружелюбным, готовым прийти на помощь и поддержать.

С малых лет трепетно относился к своей семье, очень любил младшую сестренку, которая родилась, когда ему было 11 лет.

Мама трудилась одна, видя, как ей тяжело растить двух детей, Андрей старался во всем помогать ей.

Андрей знал, что в каждой семье должен быть мужчина, на котором лежит вся ответственность за благополучие родных. В его семье таким мужчиной стал он…

Отслужив положенный срок в ракетных войсках, в 2012 году Андрей вернулся в родной поселок, в свою семью. Брался за любую работу, трудился в «Магните», подрабатывал на стройке, пытался заработать, уезжая «по вахтам».

Решение участвовать в специальной военной операции принял сам. Он гордился, что наш прадед воевал в Великую Отечественную войну, вернулся живым.

В ходе выполнения воинского долга Андрей Кузнецов погиб 5 ноября 2022 года.

С фотографии, на которой Андрею всего 18 лет, он смотрит на нас светлым и добродушным взглядом. Простой, светлый мальчишка, из простой семьи, совершенно бескорыстный и добродушный. Таким он был и именно таким его запомнили все, кто знал.«Андрей не любил фотографироваться, у нас очень мало его фото», — рассказывают родные.

Источник

Военнослужащий Шоймполов Жаргал В ходе боевых действий в зоне СВО

Шоймполов Жаргал Батоевич

получил ранение несовместимые с жизнью.

Жаргал Батоевич родился 19 июня 1984 года. Закончил Потанинскую среднюю школу (Бурятия), далее был призван в ряды Вооружнных сил, служил в пограничных войсках.

После демобилизации вернулся в родное село, создал семью.

В связи с операцией на СВО был мобилизован 22 сентября 2022 года, дважды был ранен в боевых действиях. Прошёл курс лечения и в марте 2023 года вновь прибыл в зону СВО боевым товарищам.

Жаргал Батоевич был отзывчивым, добросовестным, человеком. Помогал своим землякам, родным и близким. Принимал активное участие во всех мероприятиях родного улуса.

У Жаргала Батоевича остались родители, супруга, сестра и братья.

https://vk.com/wall-31683382_754392

Доброволец Кузнецов Андрей В селе Новозахаркино Петровского района Саратовской области простились с добровольцем Андреем Кузнецовым, погибшим в ходе специальной военной операции.

В селе Новозахаркино Петровского района Саратовской области простились с добровольцем Андреем Кузнецовым, погибшим в ходе специальной военной операции. Андрей Иванович Кузнецов родился 28 июня 1989 года. Его детство прошло в поселке Мирный Петровского района. Окончил школу села Новозахаркино. Срочную военную службу проходил в Москве, в одном из подразделений внутренних войск, где был стрелком.

Участником военной спецоперации стал 30 сентября 2022 года.

Погиб 13 ноября в Артемовске, защищая мирных жителей города и Донецкой народной республики. У Андрея Кузнецова остались мама и сестра. Источник Доброволец Быков Александр В Гимназии №2 г. Ульяновска состоялся торжественный митинг, посвящённый открытию мемориальной доски памяти Александра Быкова. Александр Быков родился 9 сентября 1994 года в городе Белогорске Амурской области. В 2001 году Саша поступил в 1 класс Гуманитарного лицея - в нашу школу. В 2012 году Саша успешно окончил Лингвистическую гимназию, так тогда называлась школа, и как и множество выпускников, поступил в Ульяновский государственный университет. Он стал студентом факультета техносферной безопасности, выбрав для себя очень мужественную специальность. В школе все вспоминают Александра Быкова как доброго, отзывчивого, порядочного юношу, хорошего и надёжного товарища и друга. Он был прилежным и ответственным учеником, всегда очень уважительно относился к учителям и одноклассникам. Дома это был очень любящий и заботливый сын и брат. Когда пришло время, Александр пошёл в армию. Срочную службу проходил в Подмосковье, ему было присвоено звание сержанта. Тревожные события 2022 года не оставили Александра равнодушным. Он принял решение добровольцем участвовать в специальной военной операции. За мужество, проявленное в ходе боевых действий, Александр Быков был награждён Медалью "За отвагу". 29 августа 2022 года в боях под г. Артёмовском Александр героически погиб. Посмертно награждён Орденом Мужества. Источник Азамат Фаильевич Бердиев родился 11 июня 1996 года в с. Осыпной Бугор Приволжского района Астраханской области. Учился в Астраханской средней школе № 19. В 2014 году окончил лингвистическую гимназию, после чего поступил в Суворовское военное училище МВД. В 2015 году был призван на срочную службу в 56-ю отдельную гвардейскую десантно-штурмовой бригаду (ОДШБ) ВДВ в г. Камышине Волгоградской области. После демобилизации окончил Саратовскую государственную юридическую академию, позже поступил в Московский финансово-юридический университет. Занимался общественной деятельностью, участвовал в национально-культурных, воспитательно-патриотических и благотворительных мероприятиях, избирался руководителем общественных организаций «Вектор» и регионального отделения «Российского союза молодежи». В 2019 году был избран депутатом Совета муниципального образования «Село Осыпной Бугор». В 2019 году вернулся в Вооруженные Силы Российской Федерации. Службу по контракту начал в родной 56-й ОДШБ. В 2021 году бригаду переформировали в 56-й гвардейский десантно-штурмовой ордена Отечественной войны Донской казачий полк, а постоянное место дислокации сменилось на г. Феодосию (Республика Крым). С начала военной спецоперации России по защите ДНР и ЛНР от Вооруженных сил Украины участвовал в ней в составе своего подразделения, мужественно и самоотверженно выполняя все поставленные боевые задачи. Участвовал в штурмах на Херсонском и Николаевском направлениях, а также в боях за Антоновский мост. В апреле 2022 года получил ранение, но быстро восстановился и вернулся в зону СВО. Назначен командиром десантно-штурмового взвода. В марте 2023 года ему присвоено офицерское воинское звание гвардии лейтенант. В июне 2023 года при подрыве Каховской ГЭС грамотно провёл эвакуацию своего личного состава. 1 августа 2023 года подразделение под командование гвардии лейтенанта Бердиева выполняло боевую задачу в зоне спецоперации. Во время сражения десантники попали под артобстрел ВСУ, в результате которого были погибшие и раненые. Азамат тоже получил тяжёлое осколочное ранение, но отказался от эвакуации, отдав приказ подчинённым спасать раненых, а сам, не прекращая командовать личным составом, скончался в бою. Указом Президента Российской Федерации от 7 декабря 2023 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, гвардии лейтенанту Бердиеву Азамату Фаильевичу присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). В 2023 году награждён орденом Мужества, медалью «За отвагу», а также медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени с мечами (посмертно).

В 56-м гвардейском десантно-штурмовом полку ВДВ его именем был назван учебный вертолёт. https://kontingent.press/post/geroi-z-azamat-berdiev Сергей Сергеевич Мельников родился 6 апреля 1982 года в с. Красноармейка Павлодарского района Павлодарской области Казахской ССР (ныне - Казахстана). В 1994 году вместе с семьёй переехал в пос. Северо-Любинский Омской области. В 1999 году окончил Северо-Любинскую среднюю школу и поступил в Омский государственный аграрный университет имени П. А. Столыпина. В 2002 году был призван на срочную военную службу в пограничные войска Северного Кавказа. После армии вернулся в Омск и продолжил обучение в университете. С августа 2007 года работал инженером-химиком в ЗАО «Полюс», затем мастером в ОАО «Омсккровля». Обучался заочно в Институте экономики и финансов. В октябре 2022 года был вновь призван в Российскую армию в рамках частичной мобилизации. 25 октября гвардии рядовой Мельников прибыл в зону боевых действий для участия в военной спецоперации России по защите Донецкой и Луганской народных республик от ВСУ. Успешно выполнял все поставленные боевые задачи в составе 137-го гвардейского парашютно-десантного Рязанского Кубанского казачьего полка 106-й гвардейской Тульской дивизии ВДВ в должности разведчика- наводчика. 17 мая 2023 года гвардии рядовой Мельников в составе своего подразделения удерживал оборону опорного пункта рядом с селом Васюковка Артёмовского района ДНР. Утром штурмовая группа ВСУ в количестве 20 бойцов при сопровождении двух БМП атаковали российских десантников. Заметив неприятеля, Сергей среагировал молниеносно и длинной очередью из крупнокалиберного пулемёта уничтожил трёх украинских националистов, заставив отступить весь вражеских отряд. Спустя час противник предпринял вторую попытку, пригнав танк на подмогу пехоте. При взрыве фугаса один из осколков легко ранил Мельникова, но Сергей не оставил боевых позиций. Пока наступательное подразделение ВСУ сдерживалось военнослужащими батальона, разведчик-наводчик гвардии рядовой Мельников передал координаты для удара артиллерии, благодаря чему большая часть личного состава и танк противника были уничтожены. Десятерым украинским военнослужащим удалось закрепиться на подступах к позициям десантников и вести по ним прицельный огонь. Тогда комбат, гвардии подполковник В. К. Димитриев, организовал вылазку штурмового отряда, к которому добровольно решил примкнуть Сергей Мельников. При поддержке артиллеристов российские бойцы подошли вплотную к окопавшимся боевикам и вступили с ними в бой. Националисты были разбиты. Мельников лично уничтожил 5 единиц живой силы противника с помощью РПК-74 и осколочных гранат. Через некоторое время была осуществлена очередная атака группой из 20 военнослужащих, одной машины БМП и одного танка ВСУ при поддержке артиллерии. В ходе отражения этой атаки Сергей ликвидировал десятерых укронацистов. После чего в его квадрат стали бить вражеские миномёты, в результате чего он получил еще одно лёгкое ранение. Оказав помощь в эвакуации других раненых бойцов в безопасную зону, он вернулся на поле сражения и продолжил отражать натиск противника. Во время артобстрела его вновь ранило. Оказавшись в окружении, ему удалось отбить 6 атак, уничтожив стрелковым оружием и гранатами 15 бойцов ВСУ, а также поразить выстрелами из РПГ один БМП противника и бронированный пикап. В ходе долгого кровопролитного боя Сергей получил множественные осколочные ранения и погиб. Проявив мужество и самоотверженность, гвардии рядовой Мельников помог не допустить прорыва обороны села Васюковка. Указом Президента Российской Федерации от 8 ноября 2023 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, гвардии рядовому Мельникову Сергею Сергеевичу присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). https://kontingent.press/post/geroi-z-sergej-melnikov Евгений Петрович Груздев родился 2 апреля 1993 года в г. Борзя Забайкальского края в семье военнослужащего. Учился в школе № 239 (ныне № 41). В 2008 году переехал вместе с семьёй в Омск, где окончил Омский кадетский военный корпус МО РФ. Отучившись, пошёл работать, а через некоторое время был призван на срочную службу в армию, затем служил по контракту в железнодорожной бригаде. Вскоре решил стать офицером, но не смог пройти отбор с первого раза. В 2014 году поступил в Новосибирское высшее военное командное ордена Жукова училище (НВВКУ) на специальность «применение мотострелковых подразделений». Окончив училище, получил распределение в 70-й гвардейский мотострелковый полк 42-й гвардейской мотострелковой Евпаторийской Краснознамённой дивизии 58-й гвардейской общевойсковой армии ЮВО (пункт постоянной дислокации - город Шали, Чеченская Республика). Служил командиром взвода, затем командиром мотострелковой роты. С первых дней специальной военной операции Российской Федерации по защите ДНР и ЛНР от Вооруженных сил Украины принимал в ней участие, успешно командуя своим подразделением. Сослуживцы отмечали его честность и искренность, подчинённые говорили о нём: «золотой человек». За героизм, проявленный в боях против ВСУ, был трижды награждён орденами Мужества. В ходе СВО получил несколько серьёзных ранений, одно из которых не давало ему носить бронежилет. Несмотря на это, командир не оставлял своих бойцов, сражался вместе с ними на передовой. 27 июня 2023 года во время боя с украинскими националистами на Запорожском направлении гвардии старший лейтенант Груздев был смертельно ранен. Евгению было 30 лет. Указом Президента Российской Федерации от 23 сентября 2023 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, старшему лейтенанту Груздеву Евгению Петровичу присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). - Незадолго до гибели он прислал сообщение, там было лишь несколько слов: «Я выбрал свою жизнь сам», - рассказал отец героя. - Звонил нам нечасто, но каждый раз говорил, что мы победим, - поделилась мама Евгения. 7 декабря 2023 года в Омском кадетском военном корпусе была открыта памятная доска Герою. 26 декабря 2023 года на Аллее Героев НВВКУ установлен бюст Е. П. Груздева. https://kontingent.press/post/geroi-z-evgenij-gruzdev Роман Андреевич Блинов родился 3 марта 1986 года в Алейске (Алтайский край). Поступил в Алейскую среднюю школу №2. В 14 лет перевелся в Уссурийское суворовское военное училище МО РФ Приморского края, которое окончил в 2003 году. Сразу после Суворовского поступил в Новосибирское высшее военное командное ордена Жукова училище на специальность «морально-психологическое обеспечение войск». В 2008 году распределился на Северный Кавказ служить в 70-м гвардейском мотострелковом полку 42-й гвардейской мотострелковой дивизии (пункт постоянной дислокации - город Шали, Чечня). Был назначен на должность замкомандира мотострелковой роты по воспитательной работе с личным составом. Участвовал в контртеррористической операции на территории Чеченской Республики и Республики Дагестан. В феврале 2010 года был переведён в 33-ю отдельную разведывательную бригаду (горную) (пункт постоянной дислокации - село Ботлих, Республика Дагестан). Через полтора месяца был уволен в запас в связи с «организационно-штатными мероприятиями». После чего вернулся на малую родину - в алтайский Барнаул, где работал на гражданских предприятиях. В 2014 году решил вернуться в армию. Службу продолжил в составе 60-й отдельной мотострелковой Краснознамённой бригады (ОМСБР) 5-й общевойсковой Краснознамённой армии (пункт постоянной дислокации - село Монастырище, Приморский край) в должности замкомандира мотострелковой роты по военно-политической работе. С декабря 2022 года принимал участие в военной спецоперации Российской Федерации по защите Донецкой и Луганской Народных Республик в составе своего подразделения, успешно выполняя все поставленные боевые задачи. Зона ответственности его бригады находилась на территории ДНР. В ходе СВО изъявил желание войти в состав штурмового отряда «Шторм». 5 июня 2023 года рота старшего лейтенанта Блинова вела бои в лесополосе против украинских националистов недалеко от села Нескучное Великоновосёлковского района. Замполит взял на себя командование взводом и с сослуживцами более шести часов держал оборону опорного пункта от атак 30 бойцов ВСУ и нескольких БМП. За это время российские мотострелки смогли уничтожить взвод противника, включая командира их роты. Однако потери личного состава не остановили врага. Противник отправил резервное подразделение пехоты при поддержке БМП и миномётной артиллерии. Под плотным артобстрелом бойцы Блинова заняли оборону и приняли бой. Проявив смелость и решительность, командир группы с подчиненными обманным манёвром атаковали боевиков. В результате грамотных действий вражеская атака была отбита. Роман лично уничтожил семерых военнослужащих ВСУ. Кроме того, бойцам 60-й ОМСБР удалось захватить секретные сведения, которые указывали на дальнейшие планы противника. Но, несмотря на все успехи отряда, во время миномётного обстрела Блинов получил тяжёлое осколочное ранение, не совместимое с жизнью. Указом Президента РФ от 18 августа 2023 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, старшему лейтенанту Блинову Роману Андреевичу присвоено звание Героя России (посмертно).

14 ноября 2023 года в Приморье на территории Уссурийского суворовского военного училища МО РФ установили бюст Героя. https://kontingent.press/post/geroi-z-roman-blinov Евгений Васильевич Карпенко родился 9 августа 1980 года в селе Кидыш Уйского района Челябинской области. Получил среднее специальное образование. В 90-х служил два года срочной службы в спецназе Главного управления Генерального штаба ВС РФ. Демобилизовался ефрейтором. До участия в военной спецоперации РФ по защите Донецкой и Луганской Народных Республик от ВСУ работал в строительной компании Свердловской области. В сентябре 2022 года в рамках частичной мобилизации вновь призван на службу в российскую армию. По своей военной специальности был направлен в Третью отдельную гвардейскую бригаду спецназа ГУ ГШ ВС РФ в Тольятти. Там Евгения назначили командиром отделения взвода военной разведки. Во время боевых действий не раз проявлял смелость и самоотверженность при выполнение боевых задачи. Благодаря своему профессионализму, мужеству и отваге имел авторитет среди своих товарищей и командования бригады. Получил позывной «Карп». В июле 2023 года был награждёнмедалью «За отвагу». 27 августа 2023 года группа спецназа под командованием гвардии ефрейтора Карпенко получила сигнал о помощи одному из подразделений, попавших в плотное вражеское окружение. По пути к месту эвакуации отряд Евгения попал в засаду. Вступив в бой с противником, командир отделения отдал приказ личному составу рассредоточиться и занять оборону. Превосходящие силы ВСУ стали теснить спецназовцев, после чего Карпенко приказал своим подчинённым отходить и эвакуировать раненных, пока сам он будет отбивать атаки украинских националистов. Проявив смелость и решительность, он спас своих боевых товарищей ценой собственной жизни. «Закрытым» Указом Президента России от 16 декабря 2023 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, гвардии ефрейтору Карпенко Евгению Васильевичу посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации. https://kontingent.press/post/geroi-z-evgenij-karpenko Денис Владимирович Гутаров родился 16 октября 1980 года в Ярославле. В 1997 году закончил среднюю школу № 11. В 1998 году поступил в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова. Позже перевёлся в Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского в Благовещенск (Амурская область). В 2002 году был направлен в 467-й гвардейский окружной учебный центр младших специалистов в Ковров для дальнейшей службы. В этом учебном центре дослужился до командира батальона. Через некоторое время получил должность заместителя начальника учебного центра мотострелковых войск ВВО в Забайкальском крае. Несколько месяцев находился в Латинской Америке, где тренировал военнослужащих Венесуэлы использовать российские БМП-3. В совершенстве овладел английским и испанским языками и окончил курсы наблюдателей ООН. Два года участвовал в миротворческой операции в Приднестровье, где руководил комендатурой района повышенного режима безопасности в Бендерах. Поступил в Общевойсковую академию ВС РФ, которую окончил в 2018 году. После чего получил должность командира танкового батальона 13-го гвардейского танкового полка 4-й гвардейской танковой дивизии ЗВО (пункт постоянной дислокации - Наро-Фоминск, Московская область). Вскоре получил повышение и был назначен начальником оперативного отделения штаба 4-й гвардейской танковой Кантемировской ордена Ленина Краснознамённой дивизии имени Ю. В. Андропова 1-й гвардейской танковой Краснознамённой армии. С начала военной спецоперации России по защите Донецкой и Луганской Народных Республик от ВСУ принимал в ней участие в составе своего объединения, успешно выполняя все поставленные боевые задачи. Его решимость и умелые действия в ходе танкового штурма оборонительных позиций противника позволили нанести стратегическое поражение превосходящим силам противника на одном из важных направлений. 1 октября 2022 года гвардии полковник Гутаров, находясь на линии боевого соприкосновения, осуществлял оперативное управление танковой армией на Херсонском направлении. Во время сражения передовой командный пункт управления подвергся массированному артобстрелу украинских националистов. Не переставая управлять боевыми порядками, Денис Владимирович отдал приказ подчинённым уходить из-под артиллерийского удара, а сам остался командовать, продолжив вести войска вперёд. Вскоре в пункт управления попал очередной снаряд, который смертельно ранил Гутарова. При жизни Денис был награждён орденом Мужества (2022), ведомственными медалями Минобороны РФ, медалями Приднестровской Молдавской Республики. Указом Президента РФ («закрытым») от 14 декабря 2022 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, гвардии полковнику Гутарову Денису Владимировичу посмертно присвоено звание Героя России. 16 октября 2023 года в честь Героя в школе № 11 Ярославля открыли мемориальную доску. https://kontingent.press/post/geroi-z-denis-gutarov Андрей Владимирович Рябцев родился 27 июня 1999 года в Москве. С 2014 года руководил молодёжью в одном из отрядов «Поисковое движение России», деятельность которого направлена на поиск и установление имён солдат и командиров Красной армии, считавшихся пропавшими без вести в годы Великой Отечественной войны. В 2017 году поступил в Московское высшее общевойсковое командное училище, которое окончил в 2021 году. После чего продолжил военную службу по контракту в 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской бригаде (миротворческой) (ОМСБР) 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа в посёлке Рощинский Самарской области. Прошёл путь от командира взвода до командира роты мотострелков.

Награждён орденом Мужества (2023), медалями «За отвагу» и Суворова, а также наградами от Союза ветеранов и Поискового движения России. С начала военной спецоперации Рябцев командовал своим подразделением, успешно выполняя все поставленные боевые задачи. В феврале и апреле 2023 года получил ранения в ноги и правую руку. В сентябре того же года, не полностью восстановившись, добровольно написал рапорт командованию об отправке его на передовую к своей роте. Личный состав под его руководством не раз отличался в сражениях с ВСУ, проявляя смелость и решительность в достижение целей СВО. 26 октября 2023 года подразделение мотострелков под командованием гвардии лейтенанта Рябцева участвовало в штурме Авдеевского коксохима, где находился основной укрепрайон украинских националистов. С этого опорного пункта на протяжении 10 долгих лет враг почти безнаказанно обстреливал мирных жителей Донецка. При передвижении отряда к позициям противника Андрей заметил замаскированную противопехотную мину «МОН-90» и несколько растяжек с гранатами Ф-1. Он лично обезвредил вражеские ловушки, тем самым обезопасив дальнейшее продвижение роты. Через два дня Рябцев с подчинёнными отправился на атакующие позиции для наведения и корректировки ударов артиллерии. Оказавшись вблизи вражеского плацдарма, мотострелки вступили в бой. Во время сражения одного из российских бойцов серьезно ранило. Тогда ротный прорвался к нему сквозь шквальный огонь противника и оказал первую помощь. Когда кровь удалось остановить, командир распорядился эвакуировать раненого. В полдень враг начал артобстрел подразделения 15-й ОМСБР кассетными боеприпасами. Командир роты получил множественные осколочные ранения. Несмотря на это, он продолжил командовать отрядом и корректировать артиллерийский огонь. Через некоторое время Андрей получил второе ранение - оно оказалось смертельным. Президентским «закрытым» Указом от 5 февраля 2024 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, гвардии лейтенанту Рябцеву Андрею Владимировичу посмертно присвоено звание Героя РФ. https://kontingent.press/post/geroi-z-andrej-ryabcev

СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !

Игорь Растеряев. Возвращение Автор слов и музыки - Игорь Растеряев,

операторы - Лёха Ляхов, Николай Елисеев,

монтаж - Василий Кинев,

звукорежиссёр - Александр Майоров.

Спасибо Сергею Зиньковскому за отклик и помощь в создании клипа. Автор слов и музыки - Игорь Растеряев, Предыдущие выпуски:

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