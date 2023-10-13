Насколько стара традиция русских резных наличников

Украшение русского дома, резные деревянные наличники – уникальное явление, за пределами России и Беларуси таких не найти. Украшение русского дома, резные деревянные наличники – уникальное явление, за пределами России и Беларуси таких не найти.

Но традиция украшать таким образом окна не такая древняя, как можно подумать, она была удачно перенята у европейских архитекторов и воплощена в местных строительных материалах.



Как раз и самый декоративный и привычный нам стиль наличников, с прорезным узором, пошел из 19-го века.

Стекольная промышленность стала развиваться в России лишь с петровских времен, то того стекло привозили из Европы. Но до конца 18-го века стекло все еще было дорогим материалом, так что крестьянское население обходилось подручными средствами для перекрытия проема окошка: слюдой, тонким холстом, натянутым бычьи пузырем. В целом, те наличники, которыми мы привыкли восхищаться, массово появились примерно в середине 19-го века, когда стали доступными не только оконное листовое стекло (и в деревенских домах появились высокие прямоугольные окна), но и инструменты для тонкой обработки дерева.Как раз и самый декоративный и привычный нам стиль наличников, с прорезным узором, пошел из 19-го века.Стекольная промышленность стала развиваться в России лишь с петровских времен, то того стекло привозили из Европы. Но до конца 18-го века стекло все еще было дорогим материалом, так что крестьянское население обходилось подручными средствами для перекрытия проема окошка: слюдой, тонким холстом, натянутым бычьи пузырем.



Обрамление квадратного "красного" окна называлось "окосячка", а само такое окно - косящатое. Вот так примерно выглядели деревенские окна вплоть до 17-го века, только стекол почти ни у кого не было. Соответственно, и окна в деревянных домах были совсем небольшие, узкие горизонтальные с задвижками или квадратные «красные» окна со ставней. Наличников таким не требовалось, поскольку конструктивно наличник понадобился, когда в окнах появились рамы, и надо было закрыть щель между рамой и стеной.



"Царское место" (трон) в Успенском соборе Московского Кремля (середина 16-го века) - пример мастерства русских резчиков по дереву. Однако делать резные деревянные обрамления окон в то время было не принято. Как ни странно, хотя на Руси резьба по дереву была одним из традиционных промыслов, и мастерство резьбы было высочайшего уровня, деревенские окна практически не украшались (ведь и без наличника можно было как-то обозначить окно – но окна были самыми простыми).

Просто не было такого обычая.





Храм Иоанна Предтечи в Коломне, старая часть с окнами-прорезями датируется 14-м веком. Очень редко и скупо украшались и окна каменных храмов – в русской традиции было делать в стенах храмов узкие высокие проемы-прорези, редко с рамкой, чаще – без всяких украшений.

Поэтому предположения, что традиционный декор окон (и карнизов) идет от стремления людей «защитить красотой» те места дома, куда может проникнуть нечистая сила, основаны на совсем недавних примерах декора. В строениях до 17-го века окна, вероятно, никак не украшались, как ни удивительно это звучит сейчас.





Остатки римского дома (1 век н.э.), Верона Хотя в европейской традиции как раз украшенные по периметру окна, это прослеживается от античных строений, окна украшались и во времена готики, и, конечно, в эпоху Возрождения.

Только все это были каменные строения.





Шатровая церковь Вознесения в Коломенском В Россию каменный оконный декор в виде «резного» узора принесли итальянские архитекторы, например, Петр Франциск Анибале, построивший шатровую церковь Вознесения в Коломенском. Этот храм - один из первых примеров резных декораций по периметру окон в европейском стиле, и это начало 16-го века.





Стена Крестовоздвиженского собора в Соликамске, конец 17-го века - декор обрамления окон к концу 17-го века стал очень разнообразным В 16-17 веках применение каменного декора вокруг окон стало общим правилом, и в строительстве храмов, и в городской архитектуре, перенимавшей европейские стили. Дальше, вероятно, украшение окон пошло «в народ» - в селах строились храмы с каменной резьбой вокруг окон, крестьяне начали тоже украшать окна изб, у кого была возможность.







Интересный дом (Брянская область) - у него декором выделена центральная часть, три центральных окна отличаются наличниками арочной формы и отделены узором-полуколонной. Это отражение архитектурного приема раскреповки, когда часть стены выдвигается вперед (характерно для барокко) - то есть вот так "в народ" перетекло копирование какого-то барочного особняка, но в упрощенном виде. Замечено, что в местности, как правило, преобладают один-два стиля наличников, то есть можно говорить о муромских или суздальских наличниках, и даже о стилях отдельных сел, например, в Подмосковье славится Хорлово. Это свидетельствует о том, что люди перенимали у ближайших соседей, в местном храме или усадьбе стиль декора и дальше творили плюс-минус в рамках этого направления.



Очень интересные резные дома можно найти в Сибири, там народ жил побогаче и мог нанимать хороших мастеров для украшения своего жилища. Но эти красивейшие наличники – второй половины 19-го века и позже.

На юге и на Украине, где не строили деревянных домов, а жили в мазанках, не появилось и деревянных наличников, но зато рамы раскрашивались.



Удивительно, что в тех странах Европы, где много деревянных строений, Швеции, например, резной красоты на окнах не придумали. То есть, хотя идея декора вокруг окна и пришла к нам из Европы, развитие и реализация этой идеи в дереве – чисто наше явление, и очень характерная черта русского стиля.

В орнаментах русских резных наличников часто находят «древние», чуть ли не дохристианские символы (вертикальный ромб – символ солнца, горизонтальный ромб – символ пашни и т.п.). На самом деле украшения носят, в общем-то, случайный и фантазийный характер, сильно отличаются в разных местностях, да и в знание древней символики у столяра 19-го века верится с трудом.

То есть резные наши наличники – искусство, а не оберег.