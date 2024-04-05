НОРД-ОСТ-2. НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ ВОЙНЫ

Валерий Тартаров

Помню, как после терактов в Волгодонске, Буйнакске и на Каширском шоссе в Москве, некоторое время спустя люди от испуга заколачивали все подвалы и проверяли все бесхозные машины во дворах. Потом отпустило... После трагедии в "Норд-Осте" многие на время возненавидели мюзиклы. Потом тоже отпустило. Страхи живут недолго. Всегда есть, чем заглушить их. Вот и сейчас концерты отменят. Распоряжения об этом напишут кровью убитых. У нас так - уже и гром гремит, а мужик все не крестится. Он только, когда на кладбище несут, на Небо смотрит...

Понимаю, что торопиться с выводами нельзя, но мы уже тут, на "гражданке" и без того 2 года и один месяц "не торопимся с выводами"...

Ровно два года назад, в начале марта 2022 года прямо в студию РТР мне прислала смс-ку директор гимназии на Лиговке и отличник народного образования, педагог со стажем: "Не ожидала, что вы одобрите войну". Признаюсь, я крепко удивился. Нет, я не сказал про себя "Вот же сука!"

Но взрослая интеллигентная женщина, руководящая большим школьным педколлективом, учившая детей добру и справедливости, "не видела" войны с 2014-го. "Не видела" гибели донецких деток. "Не заметила" авианалет на Луганск и на детский пляж в Зугрэсе, "проморгала Одесскую Хатынь 2 мая 2014-го... "Не заметила" истерзанную в клочья "Горловскую Мадонну" - Кристину Жук и ее дочку Киру... А тут увидела войну, которую "начала Россия"... Ну, что ты будешь делать?!

Хотел назвать ее имя прямо в эфире на всю страну, но пожалел, подумал, может разберется потом. Может, не сука?...

"Ответил ей тоже смс-кой: "Вы проиграете. На этом свете и на Том".

А потом мне дали слово и я сказал, что раз наши ребята гибнут, то надо перестать петь и ржать. Всей страной надо перестать. Дело серьезное. Мы ведь объявляем траур, когда падают самолеты и гибнут люди во время катастроф и террактов, как гибли в "Норд-Осте". Почему же мы с началом СВО не перестали ржать?

Сегодня "Норд-Ост" повторился. Праздную пятничную публику расстреляли фашисты. Скорее всего, связанные с СБУ. А значит и с МИ-6 и с ЦРУ. Фашисты теперь живут и работают в Лондоне и Вашингтоне. А за несколько часов до расстрела "Крокуса" из Кремля впервые прозвучало "Это война".

Так все таки она?!!

Только сегодня решили назвать войну "войной". И не потому, что погибли уже десятки и, возможно, сотни тысяч наших бойцов (мы точно не знаем, но догадываемся), не потому, что западными ракетами обстреливают уже и Белгород и дроны атакуют Петербург, а потому, что "спецоперация" выглядит по другому: локально, эффективно, точечно и быстро... А то, что мы переживаем, это самая настоящая война, в которой не защищено от вражеских ударов гражданское население .

Но это не Кремль согласился назвать войну "войной". Это Запад нас заставил. Уже открыто, погаными ртами руководства НАТО, сообщил нам: "Да, идем ва-банк. Хотим, чтоб вы сдохли. Мы против вас воюем, чем только можем, а теперь еще собираемся вводить на Украину свои армейские поздразделения".

Возможно, этого как раз и ждал Путин. В дзю-до ведь ждут атаки и используют наступательную инерцию противника. Путин же в душе дзю-доист? Мне кажется, что после московского расстрела зрителей в "Крокусе" он будет жестче. Сколько могут краснеть эти пресловутые "красные линии"?

Ну, невозможно же выносить бомбежки российских городов!.. Мы стали еще ближе к такой Москве, что на фантастической картинке под этим текстом...

Невозможно понять, почему мы, достигая "Кинжалами" Ивано-Франковска и Хмельницкого, позволяем летальному оружию из США и Европы постоянно прибывать к Донбассу...

Бережем их гражданских? Это правильно. И это понятно. А кого еще мы бережем? Своих ведь тоже надо беречь? Обещали же...

Ладно, тут можно и заткнуться, в этом Путин и военные лучше разбираются...

Но, если все же это "война", а не "спецоперация", то надо завязывать торговать с врагом.

ВСУ-шная и НАТО-вская техника работает на нашей солярке. Раз война, то никаких денег за транзит газа, никакого транзита.

Кран надо прикрывать, раз война. Какие барыши? Кому? Раз война, то наши олигархи не должны богатеть во время войны. А они разбогатели. Мало того, что разбогатели. Но нам еще и сообщили, что разбогатели. Из сводки Bloomberg Billionaires Index воюющая Россия узнала, что состояние ее богатейших людей в 2023 году увеличилось на $50,012 млрд. Все подсчитано до цента. На этих деньгах - кровь тысяч солдат. Этого не должно быть, когда страна воюет и хоронит своих сыновей. Значит, кто-то получает с войны прибыль. И ни одна холеная морда не попыталась оправдаться перед воюющей страной... Раз война - то надо эту лавочку прикрывать.

А заодно надо прикрывать и весь этот, насквозь прозападный шоу-бизнес. Вы скажете "мелочь"? Ничуть. В войне побеждают сильные духом. Надо завязывать отвлекать народ и армию осуждением "голых вечеринок". Сопровождать каждый чих Киркорова, Урганта, Галкина и Пугачевой. Это дезориентирует народ.

Врагу - никаких возможностей для провокаций. Никакой двусмысленности. Если за Родину гибнут ребята, то массовые концерты и развлекуха - это издевательство над смертью павших и глумление над горем родных. Неужели нужно напоминать об этом автоматными очередями по очереди на концерт в "Крокус"?...

Мое личное мнение состоит в том, что погибших героев войны надо провожать всей страной. В прямом эфире. На местных и центральных каналах. Чтобы матери и жены чувствали солидарность народа с их горем, чтобы чувствали гордость за сынов и мужей, чтобы страна не расслаблялась. А если мы видим только награждение выживших, то это не совсем честно по отношению к павшим.

Если кому-то и это покажется чересчур, то хотя бы просто прикрутить динамики. Это было понятно еще два года назад. У нас попса орет на всю страну, когда идет война. Это значит, что мы потеряли совесть. Или все-таки бдительность?

Мы разве не знали, что бандеровцы способны на все? Они и сами обещали нам "партизанскую войну". Они терпят сокрушительное поражение на фронте и им остается только подлость. Только удары исподтишка.

И в "Крокусе" враг просто воспользовался предоставленной ему возможностью. И еще воспользуется, если страна будет продолжать делать вид, что не замечает ни похорон своих, ни конечной цели врага, превратившего Украину в бандеровский плацдарм...

Ребята, против нас действует очень мощная, сильная, коварная и жестокая спецслужба. И не одна спецслужба. А спецслужбы нескольких стран, таких, как Англия и США. Они своих не пожалели, устроив 11 сентября и свалив вину на мусульманских фундаменталистов, думаете наших пожалеют?

Наших не пожалеют. Ни одно западное СМИ "не заметило" убитых детей Донбасса. Они не считают нас за людей. Они сбили малазийский "Боинг" только для того, чтобы обвинить нас.

Мы имеем дело с нелюдями. С прямыми потомками тех, кто сбросил атомные бомбы на японские города.

Кого бы ни поймали наши спецслужбы за расстрел "Крокуса", за ними всегда будут торчать рога и уши западного либерального фашизма.

Сегодня они аплодируют ветерану дивизии СС "Галичина", ставят памятники Бандере и сносят памятники советским солдатам. Они делают "президентом" еврея, чтобы отмазаться от подозрений в фашизме.

Они продолжают дело Гитлера, Победу над которым не могут нам простить.

Нам надо просто уяснить, что пощады нам не будет.

Эти нелюди, способны на ВСЕ. Они уничтожают целые народы, а потом говорят, что так надо для "безопасности США"...

Но если идет война с нелюдями, то не нужно стесняться хоронить героев этой войны. Нация сплачивается общим горем.

Кого и чем мы боимся "расстроить"? Кому мы боимся "испортить настроение"? Ковидом испортили - и ничего? В парки ходить запрещали, за хлебушком - только в наморднике. Бизнесменов в тюрьму сажали. Людей из храма выгоняли без маски... Не забыли еще? Так мы почитали фальшивую ВОЗовскую "спецоперацию" по загону людей в стойло. Это была ИХ террористическая "спецоперация". Это были ИХ биолаборатории на Украине. Повторение фашистских методов принудительных медицинских опытов над бесправными людьми. Теперь это ясно, как никогда.

Но ни одна разбогатевшая на страхах наших людей морда не попыталась объясниться, что это было? И почему кончилось сразу, как только началась СВО? Вирус испугался выстрелов?

А тут реальная война - с бомбами и авианалетами, а люди по кабакам и концертным залам, как ни в чем не бывало... И так - два года!..

Ребята, идет Великий Пост. Его первая - самая тяжелая неделя. Пятница - день Распятия...

Резанула первая цифра - 40 убитых в "Крокусе" в День поминовения сорока Севастийских мучеников... Такие совпадения не могут не заставить задуматься. Какие кабаки и концерты?

Тем более, когда война, есть вещи поважнее развлекухи. Например, национальная дисциплина - дисциплина Поста, мобилизация тыла.

Все для фронта - все для Победы. И труд, и песни, и молитвы, и телепередачи. Кто не согласен - на выход. Кадровые перестановки в культуре, образовании и на телеканалах!...

В Лондоне и Вашингтоне не поют наших песен. В Москве и по всей России нас душат англоязычной попсой. Весь русский радиоэфир забит англосаксами. Это пропаганда их ценностей, их мира, их презрения к нам.

Песни врага не поем. Музыку врага не слушаем. Вывески на английском - долой. Их праздники мы не празднуем, как и они наши. Мы не часть западного мира. Мы отстаиваем свой мир и свои ценности.

Наша Победа, для них "день скорби".

С врагом не торгуем. Торгующих презираем. Без российского флага - никаких спортивных соревнований, никакого участия в делах врага. Унижать символы воюющей Родины не дадим.

Ребята за флаг России сражаются и умирают.

Унижать подвиг солдата не позволим...

Выборы Президента состоялись и выбор очевиден. Большинство народа поддержало власть. Дело не в Путине, а в нашей поддержке и понимании того, что происходит. Нынешний терракт - это всем нам месть за выбор Путина, за то, что чтим Победу, за единство народа.

А раз мы понимаем это, то должны понять еще одно. Чудовищный акт терроризма 22 марта в "Крокусе"- это еще и следствие нашей беспечности во время войны. Если урок не усваивается, то жди повторения...

Так обычно Небо разговаривает с беспечным человеком.

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