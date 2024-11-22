Юрий Поляков - Новым героем нашего времени будет человек, прошедший горнило СВО

— Более двух лет идёт специальная военная операция. По вашему мнению, сформировалось ли в русской литературе направление, которое в будущем назовут литературой эпохи СВО или другим подобным названием?

— Думаю, литература эпохи СВО находится в стадии формирования. Мы уже знаем фронтовиков — поэтов и прозаиков, публицистов, чьи имена войдут в русскую литературу наряду с именами писателей Великой Отечественной войны.

К слову, в 1970–1990‑е годы, общаясь с поэтами-фронтовиками, я узнал, что многие пронзительные стихи о войне, которые их авторы смогли опубликовать только в оттепель, были написаны ещё на передовой или в медсанбатах. Я предполагаю, что те талантливые поэты, прозаики, сценаристы, режиссёры, которые явят нам в художественной форме нынешнее время, уже сформировались как личности и теперь формируются как мастера. Поэзия — это запечатлённая эмоция, а вот проза и драматургия требуют глубокого осмысления увиденного, да и пишутся дольше, чем стихотворение. Поэтому к настоящему времени поэтов — участников СВО больше, чем прозаиков, но в перспективе ситуация выровняется. У различных жанров «внутриутробный период» разной продолжительности. Впрочем, поэзия уже отразила новую реальность — после начала СВО вышло немало и коллективных, и авторских сборников, и в них есть очень сильные стихи. Прежде всего хочу отметить работу Союза писателей России (председатель — Николай Иванов) и издательства «Вече» (генеральный директор — Леонид Палько), они уже выпустили массовыми тиражами около десятка поэтических антологий стихов, вдохновлённых героикой и суровой реальностью СВО.

— Какая литература о СВО нужна читателю?

— А литература о современной армии и о боевых действиях нужна разная. Есть героические, романтические, духоподъёмные тексты. Есть окопная проза и поэзия. Есть военно-исторические романы, в том числе панорамного плана, соединяющие в себе как «генеральский», так и солдатский взгляд на войну. Есть правда тыла, иногда неприглядная. В народе же не зря говорят: кому война, а кому мать родна. У каждого жанра своя задачи и своя природа. Главное — талант. В своё время, в конце советской власти, кризис так называемой воениздатовской литературы начался с того, что пафос и «правильная позиция» стали заменять авторам художественный дар, знание предмета, искренность, а читатель этого не прощает.

Когда я в 1977‑м году вернулся со срочной службы с большим циклом стихотворений об армии, у меня их буквально выхватили из рук (а напечататься в ту пор молодому автору было непросто): «Ну вот, — восклицали редакторы. — Наконец что‑то живое!» После полосы стихов в «Юности» Андрея Дементьева (февраль 1978‑го) я получил всесоюзную известность. Но нужно отдавать себе отчёт в том, что наш зритель и читатель, которого полвека воспитывали в духе гедонистического пацифизма, не всегда готов принять нынешнюю жёсткую, подчас кровавую реальность. Поэтому нашей литературе и искусству предстоит освоение, осмысление и отображение боевых действий и тех социально-нравственных мутаций, которые привели к появлению агрессивного нацистского государства на Украине. И это будет неприятное, шоковое знание. Я жду нового героя литературы, рождённого испытаниями и целями войны за Донбасс, за Русский мир. Люди, рисковавшие жизнью во имя Родины, «за други своя», поправшие смерть, обладают особым нравственным и гражданским опытом, у них совсем другая шкала ценностей и степень ответственности. Именно таких людей нам не хватает в нынешнем управленческом слое, в СМИ, в культуре, в системе просвещения, погрязших в пороках старой компрадорской элиты, которая, конечно, сделает всё, чтобы не пустить чужаков во власть.

Думаете, после той войны такого сопротивления не было? Было. Перечитайте «Тишину» Юрия Бондарева! Но тогда Кремль принял верное решение. Сталин как мудрый волюнтарист нашёл выход: фронтовики стали активно получать образование, их принимали в любые вузы без экзаменов, а потом широко вовлекали в госструктуры, в силовые ведомства, в науку, в культуру, сильно потеснив, а то и вытеснив довоенную элиту, в том числе остатки раскаявшихся троцкистов, хотя и она не отсиживалась в эвакуации. Уверен: и восстановление страны, и последующих рывок в космос — всё это во многом питалось волей, энергией и бескорыстием фронтовиков. Я их ещё застал: удивительные люди, мощные, честные, справедливые, с могучим державным мышлением.

Крах Советского Союза был предопределён ещё и тем, что руководитель страны Михаил Горбачёв опирался уже на другой человеческий тип — на поколение, решившее передохнуть после испытаний, выпавших отцам. С первых дней СВО я говорил: если наша власть после победы не обопрётся на людей, прошедших горнило Донбасса, она многое потеряет, точнее, всё потеряет. И меня радует, что сейчас по поручению президента России реализуется программа развития для участников специальной военной операции «Время героев», включающая подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в государственных компаниях.

— Эта программа каким‑то образом ориентирована на фронтовиков, ярко проявивших себя в изящной словесности?

— Пока мне об этом ничего неизвестно. Но для того чтобы появились новые Симоновы, Твардовские, Бондаревы, Друнины, должен быть мощный, активный сектор патриотически сориентированной литературы, шире — культуры. А его, по сути, нет. Однако если всё пустить на самотёк, попытки большинства «толкнуться» в литературу закончатся разочарованием и обидой, а читатель так и не получит честных, дышащих жизнью книг. Государство может быть и врагом, и другом литературы, всё зависит от позиции — и литературы, и государства…

— Отсюда следует закономерный вопрос: какие меры государственной поддержки военной литературы вы бы предложили?

— Президент России Владимир Владимирович Путин об этом ясно сказал ещё два года назад, 29 июня 2022 года, на пресс-конференции по итогам VI Каспийского саммита в Ашхабаде: «Ребята, которые там выполняют боевые задачи, воюют, подвергают свою жизнь опасности, некоторые уходят из жизни вообще, жертвуют собой для достижения тех целей, ради которых они там выполняют задачи в рамках этой военной операции. Они защищают людей, которые живут на Донбассе, они защищают интересы России, обеспечивая безопасность нашей страны… Они заслуживают того, чтобы о них говорила страна, знала страна… Я думаю, что и песни надо слагать, и стихи писать, и памятники им ставить, они герои» (официальный сайт Президента Российской Федерации, http://kremlin.ru/events/president/news/68783). Из этих слов следует, что должна быть создана система, которая на государственном уровне позволит донести до народа лучшие произведения в поддержку СВО в литературе, кино, театре, музыке, изобразительном искусстве и архитектуре. Для этого я предлагаю создать в составе Министерства культуры России — естественно, после возвращения в его лоно «Роспечати» — отдел военной литературы и искусства, который должен:

формировать государственный заказ на создание военно-патриотических произведений, в том числе в поддержку СВО;

оказывать государственную поддержку издания военно-патриотических книг массовыми тиражами и обеспечивать их поступление в региональные и муниципальные библиотеки страны, подведомственные Минкультуры (их в стране более 40 тысяч), а частично — в книготорговую сеть;

популяризировать лучшую военно-патриотическую литературу, в том числе в юбилейные годы. Нельзя считать нормальной ситуацию, когда в нынешнем году в стране проходят почти незамеченными 100‑летние юбилеи со дня рождения классиков фронтовой литературы Виктора Астафьева, Владимира Богомолова, Юрия Бондарева, Василя Быкова, Бориса Васильева, Булата Окуджавы и Юлии Друниной (в предыдущие годы ситуация была аналогичной);

обязать региональные органы культуры аналогичным образом поддерживать произведения военно-патриотической направленности.

Конечно же, военно-патриотическая литература должна вернуться на центральные каналы телевидения (это уже прерогатива Министерства цифрового развития). В федеральной общеобразовательной программе по русскому языку и литературе должны появиться лучшие произведения о специальной военной операции, хотя бы в качестве внеклассного чтения (это прерогатива Минпросвещения). Но основная работа по поддержке и популяризации военно-патриотической литературы, в том числе в поддержку СВО, на мой взгляд, должна осуществляться в Минобороны России. Считаю правильным создать при Главном военно-политическом управлении Вооружённых Сил Российской Федерации издательство «Военная литература» («Военлит») с компактным штатом профессиональных писателей и редакторов. Речь веду именно о чистом издательстве, без полиграфических мощностей, поскольку допечатную подготовку, изготовление тиражей могут делать как редакционно-издательский центр «Красная звезда» Минобороны России, так и коммерческие издательства.

Основными задачами будущего «Военлита» я вижу:

отбор лучших произведений военно-патриотической направленности (в том числе для антологий стихов и малой прозы) и их издание массовыми тиражами с передачей в библиотеки воинских частей и гарнизонных домов офицеров и в крупнейшие региональные библиотеки, а также в книготорговые сети;

возобновление выпуска книг в рамках серии «Библиотека патриотической литературы», в которую вошли 100 лучших произведений в русской литературе об армии и защитниках Отечества. Напомню, что ещё в 2007 году, будучи заместителем председателя Общественного совета Министерства обороны, я предложил для улучшения ситуации с обнищавшими гарнизонными библиотеками издать специальную солдатскую библиотечку из 100 названий, связанных с ратным трудом. Список этой книжной серии был составлен офицерами Главного управления воспитательной работы Вооружённых Сил Российской Федерации совместно с лучшими современными писателями. Но, насколько мне известно, работа по изданию этих книг не была доведена до конца, да и издавались книги малыми тиражами (по одной тысяче экземпляров), что крайне мало в масштабах Вооружённых Сил;

возобновление выпуска массовым тиражом книжной серии «Военная библиотека школьника», которая выходила с 10 июля 1941 по 1990 год в издательстве «Детская литература»;

рецензирование по просьбе Минкультуры России сценариев фильмов и пьес военно-патриотической направленности, претендующих на государственную поддержку;

проведение ежегодного всероссийского литературного конкурса для выявления новых талантливых военных писателей;

проведение всеармейского совещания писателей один раз в два-три года, на которое приглашать и начинающих военных писателей, и мастеров слова. Я лично участвовал в качестве почётного гостя в работе трёх таких совещаний и могу ответственно сказать, что благодаря им мы открыли несколько имён для русской военной литературы;

организация работы военно-литературных курсов для начинающих военных писателей с привлечением в качестве преподавателей лучших профессиональных писателей;

возобновление выпуска военно-литературного приложения к одной из массовых газет, как это было в 2008–2009 годах, когда выходило ежеквартальное приложение к «Литературной газете» «С пером и шпагой» (4 страницы формата А2), издание которого финансировало Главное управление воспитательной работы (ныне — Главное военно-политическое управление) Вооружённых Сил Российской Федерации.

Беседовал Игорь ВИТЮК, писатель, полковник запаса

https://izborsk-club.ru/26312

