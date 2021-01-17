Грозный царь или грозное время?| Разбор сериала «Грозный»

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И, как обычно, текстовая версия:

Просмотр сериала «Грозный» оставляет после себя весьма тягостное чувство.

Хотя некоторые из участников наших обсуждений этого сериала писали «А нам понравилось», это скорее из той же серии, что и «В этом фильме о войне нет злобного НКВДшника, так что его уже можно считать шедевром».

Хотя на самом деле чернуха не на 100%, а на 90% всё равно остаётся чернухой.

Иоанн Васильевич Грозный показан в худших традициях пикулевщины.

Валентин Пикуль – это такой нечистоплотный автор, который за своё многолетнее «творчество» полил грязью множество персонажей российской истории. А очернению Грозного он посвятил целую трилогию.

При этом никогда не работал в архивах и даже не пытался опираться на исторические источники, а нёс отсебятину и похабель, как и другой аналогичный пейсатель – Владимир Сорокин (последний ещё и любит приписывать историческим персонажам свои гомоэротические фантазии).

Вообще многие российские историки ещё со времён Российской Империи и до сих пор оценивают правление Ивана Грозного не опираясь на факты, а как вожжа под хвост попадёт.

Но приступим к разбору самого восьмисерийного сериала.

Факт, что за время правления Ивана Грозного территория России удвоилась, вообще не упоминается.

Казанские походы и взятие Казани – упоминаются три минуты сериального времени.

Астраханские походы и взятие Астрахани – вообще не упоминаются.

Хотя эти два завоевания – Казани и Астрахани – не только увеличили территорию страны, но и создали новые торговые пути, но и обезопасили территорию России, завершив историю нескольких столетий грабительских набегов со стороны степных кочевников.

Война со Швецией (которую начал шведский король Густав I Ваза и в которой он потерпел поражение) не упоминается вообще. Хотя она открыла России морские пути для торговли не только с Ганзейским союзом, но и с Британией.

Завоевание Сибири Ермаком – вообще не упоминается. Да и вообще, сейчас куча самозваных историков вам расскажет, что Ермак завоевал Сибирь «вопреки» царской воле. Хотя он получал от царя подкрепления в виде отрядов стрельцов, артиллерии и пороха – но это всё не считается, ведь Ивана Грозного нужно изображать исключительно картонным опереточным злодеем.

Вообще некоторые летописи шестнадцатого века прямо указывают, что ряд европейских правителей был сильно обеспокоен усилением Московского царства и всячески стремились не дать ему установить устойчивые дипломатические и торговые отношения со странами Северной Европы и Ганзейским союзом, для чего в частности старательно очерняли Иоанна Васильевича и изображали его кровожадным тираном.

То есть можно сказать, что за последние пятьсот лет ничего особо не изменилось.

Между тем государство Российское к этому времени обладало уже достаточно развитой бюрократией (что, в частности, было ранее вызвано необходимостью платить подушную дань), и документы той эпохи позволяют нам иметь достаточно точную картину не только общей демографической ситуации в России того времени, но и чуть ли не пофамильно знать всех жертв репрессий Грозного.

Итого, летописи и переписи дают нам общую цифру осуждённых и казнённых за всё время правления Ивана Грозного в примерно 2400-2500 человек.

Учитывая, что, с одной стороны, ему иногда приходилось подавлять бунты и вполне себе реальные (а не выдуманные, как нас пытаются убедить некоторые авторы) заговоры, а с другой стороны, в одном Париже за одну Варфоломеевскую ночь было убито более 20 тысяч французов (а по всей Франции существенно больше), реальный исторический Иоанн Васильевич предстаёт перед нами в высшей степени мягким и милосердным правителем.

Как учитывая суровые обстоятельства, в которых ему приходилось жить и править, так и кровавые нравы современных ему европейских правителей.

Хотя кого это удивляет? Современные США убили полтора миллиона иракцев и почти четыреста тысяч афганцев, но агрессорами всё равно выставляют Россию и Китай.

Но идём дальше по повествованию про Ивана Грозного.

Раздача хлеба бедноте в неурожайные годы, которая позволила предотвратить тысячи голодных смертей, показана минуту экранного времени.

Введение пограничного карантина для приезжих (одними из первых в мире!), которое не пустило в Россию свирепствовавшую в Европе чуму, показано также вскользь и чуть ли не как придурь сумасшедшего самодура.

О том, что при Иване Грозном в России стремительно развивалась металлургия, а русские пушки считались лучшими и продавались по всей Европе – вообще ни слова.

О Вселенских Соборах и церковных реформах Грозного – молчок.

Нам навязчиво пытаются показывать, что Иоанн Васильевич, первый русский царь – это психически больной параноик с манией преследования, которому везде видятся предатели и заговоры.

Современник тех событий Штаден в своих записках прямо писал «Многие знатные вельможи собрали в Литве и в Польше немалую партию и хотели с оружием идти против царя своего».

Как видим, заговоры и предатели действительно есть, причём в множестве, но это же не повод считать Грозного адекватным правителем! Так вообще можно договориться до того, что Запад желает России зла, а не стремится принести ей молекулы демократии.

Курбский реальный предатель, Шуйские действительно пытались управлять юным Иваном, как марионеткой, Репнин и прочие вели переговоры с Литвой и Польшей, чтобы поддержать иностранное вторжение и свергнуть Ивана, новгородские «элиты» действительно хотели перебежать под Литву – но Грозный - параноик, параноик, параноик! Я вам нэ вирю!

Такие настойчивые попытки изобразить из Ивана Грозного сумасшедшего тирана больше похожи на истерику.

А ещё у него Ливонская война на севере и набеги татар на юге, а он пять лет убивается горем по поводу отравленной жены. Жиза! Безнадёга и тлен, слабоумие и спермотоксикоз.

Давайте смотреть объективно.

1. Создание стрельцов – это одна из первых в Европе (если не в мире) попыток формирования регулярного профессионального войска. Причём вполне успешная. Это при том, что в большей части Европы в это время продолжали использовать крестьянское ополчение и баронские дружины.

2. Земский собор – заложены основы парламентаризма.

3. Судебник – ограничен произвол бояр, которые до этого были вольны судить и казнить любого на своей территории, как им вздумается. Создание единой законодательной системы и системы государственных судов.

4. Стоглавый собор – ограничение власти церкви.

5. Сформирована система государственных министерств (приказов).

Этим список реформ Иоанна Грозного не исчерпывается.

И тут мы приходим к одному из самых важных нововведений Ивана – к опричнине.

Опричнина – это не просто некая средневековая НКВД или ВЧК.

Опричнина – это, прежде всего, введение понятия «государевых земель». Не просто «вотчины» князя, а именно государственных земель, с которых собираются налоги в частности на содержание регулярного войска. И на многое другое, начиная с содержания «людей государевых» (чиновников) и заканчивая особым налогом на выкуп угнанных в рабство русских.

По сути Иван Грозный ввёл двухукладную экономику. Нечто подобное ввёл в Пруссии Фридрих II, получивший за это прозвище Великий. Но Фридрих внедрил это через двести лет после Ивана…

И, как следствие введения государевых земель, Грозный отменяет «кормления» и вводит Уложение о службе.

Кстати, Грозный такой тиран-тиран, что за время его правления сразу несколько сопредельных территорий добровольно попросились в состав России. Видимо, очень не хватало репрессий в организме.

Постойте… ведь и сейчас в состав «тиранической России» хотят войти Приднестровье, Абхазия, Осетия, Донбасс… кик-тик-то?!

По сути всё правление Грозного – это не только завоевательные походы, но и постоянная борьба с феодальной раздробленностью и формирование централизованного государства. Причём зачастую его реформы опережали своё время.

Назовите нам страну, которая бы прошла этот этап без мощнейших междоусобиц и даже гражданских войн. Мы таких не знаем.

Но ни о чём подобном нам сериал не рассказывает. Вместо этого нам навязчиво рассказывают, что внутри Ивана Грозного живёт внутренний зверь и тьма, с которыми он какое-то время справляется благодаря жене и мудрым наставникам из числа священников. Но жену отравляют, и на почве горя Грозный сходит с ума, наставников казнит или ссылает на Соловки.

Ах, да! Грозный же ещё основывает Печатный двор и помогает первопечатнику Фёдорову начать массовую печать книг. Но делает он это тоже только под мудрым руководством молчаливых наставников.

А потом начинается опричнина, и это плохо, плохо, плохо!

Басманов и Вяземский – интриганы, которые играют на паранойе царя, чтобы грабить бедных и несчастных бояр.

Вообще в этой части сериала авторы явно опирались на писанину Курбского «История о великом князе Московском». Сбежав в Литву предатель Андрей Курбский не смог реализовать свои огромные честолюбивые амбиции, и поэтому мелочно мстил своим бывшим согражданам, тщательно поливая их грязью (сегодня Курбский бы явно был бы участником форумов «Открытой России» в Вильнюсе).

Так авторы сериала сначала изображают Фёдора Басманова гомосексуалистом (девки на него смотрят, а он на них нет). На это нет никаких исторических указаний, кроме писанины Курбского, который дописался до того, что заявил, будто Басманов был любовником Ивана Грозного (это при том, что Грозный был известным бабником, активно выступавшим именно по женской части).

А потом они же воспроизводят миф о том, будто Грозный заставил заключённых в тюрьму отца и сына Басмановых драться между собой, пообещав победителю жизнь. Опять же, кроме писанины Курбского это никакими другими источниками не подтверждается.

Курбский к этому времени уже несколько лет как жил в Литве, интернета у него не было, и знать, что там на самом деле происходит в Москве, никак не мог.

Поэтому лично мы считаем его бред тупой ложью обиженки. А вот почему авторы сериала опираются на такие сомнительные источники – это большой вопрос.

В общем, примерно с начала пятой серии смотреть сериал становится чрезвычайно трудно. Потому что ощущение безысходности повествования просто зашкаливает. Всё плохо и будет только хуже и хуже.

Сумасшедший Сольери убивает Моцарта! Ой, простите, это из другого номера КВН…

Грозный всё больше сходит с ума, интриганы вокруг него всё более коварные, репрессии всё более бессмысленные и кровавые. Уровень неполживости всё более зашкаливает и приближается к одному СоЛЖЕницыну.

И даже библиотеку свою злобный тиран приказывает спрятать в тайном месте, а Малюта Скуратов убивает всех своих подчинённых, которые помогали ему её спрятать. Вот какой тиран!

Хотя реальная библиотека Грозного, скорее всего, сгорела во время одного из многочисленных московских пожаров. Но так же не интересно, куча народу десятилетиями делают вид, что её ищут и уже вот-вот скоро найдут – осваивая гранты и получая научные степени.

Ах, да! На всю Россию есть ровно 1 (прописью: один) суперниндзя. Он, значится, и в Казанском походе за линию фронта ходил (куда-куда?). И личным суперагентом Адашева работал. И гонца матери Старицкого перехватил, предотвратив гражданскую войну. И пузырёк со святой водой у Скуратова украл. И убийцу сына Грозного Дмитрия поймал. И, спасая особо ценную немецкую бумагу для Фёдорова, тридцать ливонцев в одиночку разогнал. И сведения о передвижениях татар добыл. И предводителя татар убил.

В общем, как писал товарищ Гоголь, «Дед мой был брехун, но ты и его перебрехал».

При этом, судя по общей корявости движений, актёр, который его играет, брал в своей жизни примерно ноль уроков фехтования.

Лука Бондарев – спаситель России. Иван Грозный – тиран и деспот.

И битву при Молодях русские выигрывают, как уже давно стало традицией рукопожатности, «вопреки» Грозному. И не важно, что сражаются там стрелецкое и опричное войска, созданные Грозным, во главе с опричниками Воротынским и Хворостининым.

Опять же, Курбский из своей норы в Литве писал, что Воротынского обвинили в попытке околдовать царя и сожгли. Но при этом в «Синодике опальных», списке репрессированных Грозным, его нет. И умер князь своей смертью.

Вот и выходит, что судить о временах Грозного по писанине Курбского – это всё равно, что судить о современной России по наркоманскому бреду Славы Рабиновича.

А ещё якобы Иван Грозный хотел сбежать в Британию. Никаких исторических указаний на это не существует, но почему бы не соврать ещё и об этом?

В общем, сериал в очередной раз показывает нам, что вся история России – это мрак и ужас, репрессии и смерть, Соловки и ГУЛАГ, кровавая гэбня и кровавая гэбня. Платить и каяться, каяться и платить.

На подобных «творцов» очень не хватает ребят с мётлами и собачьими головами. Чтобы выгрызали и выметали.

https://alexandr-rogers.livejournal.com/1427485.html