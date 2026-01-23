Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 191

Другие события:

ДНР чествует героев: открыты мемориальный комплекс и памятник Владимиру Жоге В Донецке на Аллее Героев кладбища «Донецкое море» торжественно открыт военно-мемориальный комплекс. На средства из Резервного фонда Президента России по поручению Владимира Путина создано пространство памяти, где чтят подвиги защитников Донбасса.

В церемонии приняли участие глава ДНР Денис Пушилин, первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога, зампредседателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко, а также военнослужащие и школьники. Комплекс увековечивает память Александра Захарченко, Арсена Павлова, Михаила Толстых, Владимира Жоги, Олега Мамиева, Ольги Качуры и многих других героев Донбасса. Их подвиги стали частью истории региона, нашли отражение в книгах и фильмах, а сегодня служат примером для подрастающего поколения — как мужество и верность Родине могут стать источником силы и вдохновения. В Волновахе одновременно открыт памятник Герою России и ДНР Владимиру Жоге, погибшему 5 марта 2022 года, прикрывая эвакуацию мирных жителей. Денис Пушилин вместе с Сергеем Кириенко и Артемом Жогой возложили цветы к подножию монумента, а жители города почтили память героя, который навсегда вписан в историю освобождения Донбасса. Мемориальный комплекс и памятник станут важными точками памяти и воспитания будущих поколений. В ближайшее время в Волновахе планируется благоустройство прилегающей территории и создание сквера, чтобы к монументу можно было прийти и выразить уважение и благодарность Герою и защитнику Донбасса.

https://t.me/OstashkoNews/195029

В Волновахе открыли памятник Владимиру Жоге (позывной "Воха"), который командуя батальоном "Спарта" в 2022 году погиб при освобождении Волновахи спасая гражданских. В 2014 году знал его совсем молодым, когда он начинал у "Мотора". Помню, брал у него в сентябре 2014 года интервью в Москве. Тогда конечно не предполагал,, что простой парень напротив станет Героем России и ему будут ставить памятники. Он был с Донбассом с самого начала и до последнего вздоха.

https://t.me/boris_rozhin/185574

В Вологде установили памятник Ивану Грозному. Осталось установить такой же в Великом Новгороде. Замечательная традиция - ставить памятники русским царям, полководцам, государственным деятелям, подчеркивая память и уважение к нашей истории и нашим традициям.

Очень ждем восстановления памятника князю Игорю рядом с Луганском, а также установки памятников таким незаслуженно забытым князьям, как Рюрик, Олег Вещий, Игорь и Святослав Храбрый в крупных российских городах.

https://t.me/dshrg2/4017

Памятник открыли в День Народного Единства. - Сегодня мы с вами стали свидетелями исторического события — открытия памятника царю Иоанну Васильевичу Грозному. Потому что история нашей областной столицы напрямую связана с именем великого государя, а мы продолжаем культивировать силу русского духа, русского оружия и русских смыслов.

В День народного единства открыли обновлённую Кремлёвскую площадь в Вологде. Все работы выполнены с уважением к историческому облику центра Вологды и в духе современного градостроительства. Это подарок областной столице к её предстоящему 880-летию от компании «ФосАгро» — нашего стратегического партнёра и примера социально ответственного бизнеса.

Отмечу, что за счёт средств областного бюджета в этом году мы благоустраиваем 452 объекта в Вологде, 339 в Череповце и 51 в Великом Устюге. - сказал в своем выступлении губернатолр Вологодской области Георгий Филимонов

https://t.me/filimonov_official/26496?single

Яндекс Карты вернули исторические русские названия городам на территории Украины, в том числе Днепропетровску и Елизаветграду Отныне по нормам русского языка никакого Днепра/Днипро, а Днепропетровск, никакого Кропивницкого, а Елизаветград, Надо уважать собственную историю и собственный язык. И не обезьянничать, копируя дурацкие решения украинских националистов, — заявлял ранее Мединский

https://t.me/boris_rozhin/185736

В Иркутске на площади Декабристов в День Народного Единства открыли мемориальный комплекс «Аллея Памяти». Одной из главных композиций стала скульптура «Дед, отец, сын», отражающая преемственность поколений в защите своей Родины.

https://t.me/rabotaembrat/10652

В Москве открыли памятник «Военным разведчикам, исполнившим свой долг перед Родиной до конца» 5 ноября 2025 года, в День военного разведчика, на территории Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации был открыт памятник «Военным разведчикам, исполнившим свой долг перед Родиной до конца».

Церемония открытия памятника проходила в торжественной обстановке с участием представителей Администрации Президента РФ, руководства Министерства обороны РФ, Русской православной церкви, ветеранов и военнослужащих Главного управления.

Созданный студией военных художников памятник отражает подвиг военнослужащих ГРУ, отдавших свою жизнь, защищая государственные интересы в ходе войн и вооруженных конфликтов, специальной военной операции, выполнения задач за рубежом.

Этот первый и уникальный в России памятник посвящен всем героям военной разведки и служит зримым символом их мужества и отваги, беззаветной преданности воинскому долгу, высочайшего патриотизма и готовности выполнить боевую задачу в любых условиях обстановки.

https://t.me/mod_russia/58196

Картины и рисунки художников:

Ко Дню Народного единства художники команды "Рыбарь" подготовили арты, посвященные этому дню.

Этот праздник хоть и сравнительно молод, но в последние годы его смысл и важность только возрастают. После начала СВО все стали чаще думать о том, как важно сохранять сплочённость перед лицом внешнего давления — когда Запад пытается посеять рознь, раздуть межнациональные противоречия и подтолкнуть регионы к раздору.

Россия всегда шла другим путём. Здесь разные народы не только жили рядом, но и вместе строили общее будущее, помогая друг другу и сохраняя достоинство. Наш подход был и остаётся куда более человечным, чем у тех, кто любит поучать нас о «ценностях».

Сегодня на передовой плечом к плечу стоят люди всех национальностей. Там, где решается судьба страны, никого не делят по происхождению — важна лишь верность общему делу.

А в тылу растет новое поколение — дети тех, кто сейчас защищает Родину. Они перенимают главное: чувство долга, любовь к своей земле и уважение друг к другу.

В этом и есть подлинная суть народного единства.

Арты в высоком разрешении:

Россия молодая

Вместе веселее

Память предков

Своих не бросаем

Народный сбор

По зову сердца

https://t.me/rybar/74939

Праздник Крещения — это символ силы, которая помогает выстоять, даже когда кажется, что силы исчерпаны. В окопах и на линии огня особенно остро ощущается потребность в вере, которая очищает душу и укрепляет дух. Крещение — это момент внутреннего обновления, который даёт возможность сбросить с себя груз сомнений и страха, чтобы идти вперёд.

На войне лишаешься многого: времени, здоровья, близких. Но этот день напоминает, что есть то, что невозможно уничтожить — внутренний свет, который горит, даже если его не видно сквозь хаос и боль. Для бойцов Крещение Господне становится символом связи с чем-то большим, чем их собственная борьба, с силой, которая поддерживает и направляет, когда больше не на что опереться.

Пусть этот день принесёт нашим защитникам ясность и внутренний покой. Даже в самых сложных обстоятельствах Крещение учит, что свет не только снаружи — он внутри каждого, кто продолжает верить и бороться. С праздником поздравляет Рыбарь! Великое освещение

Крещенские купания

Крестный ход

https://t.me/rybar/76836

В честь Дня инженерных войск художники "Рыбаря" подготовили свои аарты с поздравлениями!

Хотя первые мастера отечественной военной фортификации появились еще во времена Руси, официальным днем рождения инженерных войск считается 21 января 1701 года: в тот день царь Петр I подписал указ об открытии Школы Пушкарского приказа.

Сегодня эти спецвойска отвечают за наведение и понтонных переправ, и разминирование местности, создание фортификационных сооружений, установку минных заграждений.

А в последние месяцы в их непосредственные задачи вошло и применение наземных роботизированных комплексов, которые все чаще можно встретить на передовой. Функционал расширяется, а жертв среди личного состава становится меньше.

Опасная работа

Роботы идут в бой

Огня по опорникам!

https://t.me/rybar/76885 «Лето 2024 Грайворонское направление»

Художник art_arta



Дым, 155-я отдельная гвардейская Курская орденов Жукова и Суворова бригада морской пехоты имени 2-ы Героя РФ генерал-майора М. Е. Гудкова

Художник art_arta

Иллюстрация к книге "Ломая горизонт"

Художник я вижу

Крестный ход в день Собора Московских святых. Москва, 7 сентября 2025.

Художник я вижу

Циколина, "Машины рисовашки"

"Мы все попадем в ад, но в аду мы будем лучшими"

художник СВО и Мы

Позывной Грут рисунок от Миши,13 лет Позывной Сирота.

Художник Алекперова Ирина

Ну и несколько картин от Валентины Ильиных

Шевроны фронта:



И закончим традиционно страничкой юмора: На случай, если что-нибудь закажете из другой галактики

Все темы можно посмотреть в обновляемой библиотеке ссылок: Обновляемая библиотека ссылок