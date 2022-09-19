Мины в заливе. Назад в будущее?

В ХХ веке Балтийское море дважды становилось ареной ожесточенных боёв. В обеих мировых войнах широко применялось минное оружие. Во время Второй мировой войны немцы не просто заминировали выход из Финского залива, но и перегородили его противолодочной сетью. Моряки-балтийцы придумали очень точное выражение, описывающее воды Балтики – «Суп с клецками» Под клёцками понимались морские мины. Они дорого обошлись Балтийскому флоту.

Всего в Великую Отечественную войну на Балтике погибло 49 советских подводных лодок, из них больше половины погибли при форсировании минно-сетевых заграждений в Финском заливе. Сегодня опять ведутся разговоры о перекрытия залива. В этой статье мы попытаемся оценить возможности сторон при осуществлении этих планов.

Первая мировая война

После русско-японской войны 1904 – 1905 годов военно-морской флот Российской империи оказался в сложном положении. Оно усугублялось тем, что в 1906 году в Великобритании был построен линкор нового типа HMS «Dreadnought». Его появление обнулило мощь всех флотов мира, и имя корабля стало нарицательным.

Вторая мировая война

В 20-е – 30-е годы ХХ века политическая ситуация на берегах Балтики была сложной. Страны-лимитрофы (так в СССР называли страны, территория которых ранее входила в состав Российской империи – Литва, Латвия, Эстония, Финляндия и Польша) проводили активную антисоветскую политику. Одним из проявлений такой политики стала договоренность о перекрытии Финского залива для Балтийского флота СССР в случае начала гипотетической войны с Советским Союзом. Финляндия и Эстония восстановили старые царские башенные 12-ти дюймовые береговые батареи. Между двумя странами было достигнуто соответствующее соглашение. Между островами Аэгна и Куйвассаари был проложен подводный телефонный кабель для взаимной корректировки артиллерийского огня. Вход в Финский залив снова оказался заперт. От этого плана отказались с вхождением Эстонии в состав Советского Союза.

Все новые линкоры стали называть дредноутами. Путем огромных усилий, к 1914 году в России было построено 4 линейных корабля-дредноута для Балтийского моря. На Чёрном море с 1915 по 1917 годы были введены в строй три дредноута, четвертый был разобран на стапелях после революции. Но все равно, мощь кайзеровского Флота Открытого моря и Балтийского флота Российской империи была не сопоставима. Понимая это, в Главном Морском штабе приняли решение о создание на побережье Балтики Морской крепости Императора Петра Великого. Под этим названием подразумевались многочисленные батареи береговой обороны, вооруженные орудиями крупного и среднего калибра, расположенные по всему российскому побережью Балтийского моря – от Либавы (ныне Лиепая), Ревеля (ныне Таллин) и Гельсинфорса (ныне Хельсинки) до Кронштадта. Эти батареи и приморские крепости прикрывались многочисленными минными заграждениями. Идея, в конечном итоге, оправдала себя. Многочисленный флот кайзеровской Германии за всю войну не смог подойти к столице Империи – Санкт-Петербургу. В состав Морской крепости Петра Великого входили башенные батареи с орудиями калибра 305 мм, расположенные на острове Аэгна недалеко от Ревеля и на острове Куйвассаари недалеко от Гельсинфорса и большого минного заграждения между этими городами в Финском заливе. Расстояние между Хельсинки и Таллиным около 80 км, дальность стрельбы 12-ти дюймовых орудий Обуховского завода – около 30 км. Учитывая, что батареи находились на островах недалеко от финского и эстонского берега, Финский залив на линии Гельсинфорс – Ревель простреливался тяжелыми орудиями полностью. К этому надо добавить, что именно по этой линии были установлены российские минные заграждения.

Третье перекрытие Финского залива произошло в 1941 году. До конца года немцами были созданы в Финском заливе минные поля и сетевые заграждения, по сути, закрывшие весь залив по линии Таллин – Хельсинки. Всего на этом небольшом участке акватории Германией было выставлено более 12 000 морских мин. Плотность минных полей поражала – на некоторых из них расстояние между установленными минами не превышало 30 метров. За минными полями (если идти из Ленинграда), была установлена сплошная противолодочная сеть. Положение сети на поверхности моря указывали сотни металлических поплавков. Если подводная лодка попадала в такую противолодочную сеть и запутывалась в ней, то поплавки в этом месте уходили под воду. Вдоль сети круглосуточно несли дозор противолодочные катера. Когда они видели притопленные буи, то просто сбрасывали в этом месте на обреченную лодку глубинные бомбы. Как мы уже говорили, при форсировании этих заграждений пропали без вести (то есть погибли) более 24 советских подводных лодок. В 1942 и 1943 годах противолодочный рубеж на выходе из Финского залива практически сводил на нет боевые действия Балтийского флота. Для понимания масштабов минной войны в Финском заливе можно привести только одну цифру. Германия, Финляндия и СССР суммарно установили в заливе около 67 000 морских мин! К этой цифре надо прибавить скромные 1 500 мин, сброшенных с самолетов Люфтваффе в воды залива. Разминирование Балтийского моря завершилось только через 12 лет после Победы – в 1957 году.

XXI век. Угроза возвращается

Минный заградитель Pohjanmaa (фото: Wikimedia Commons/MKFI)

В этой статье мы не будем рассказывать о сегодняшней военно-политической ситуации в мире – об этом написано много, и каждый день приходит всё новая информация. Коснемся только одного аспекта – вступления Швеции и Финляндии в НАТО, и возрождении старой идеи лимитрофов о блокаде Балтийского флота в Финском заливе. Правда, в нынешних условиях, эта блокада должна решить две задачи – не только блокаду кораблей Балтийского флота в Санкт-Петербурге и недопущения их в акваторию Балтийского моря, но и блокаду снабжения Калининградской области. Судя по всему, блокада российского анклава является главной целью.

Морской тральщик-искатель мин Александр Обухов (фото: kremlin.ru)

Всё происходит так же, как и сто лет назад. Военные Эстонии и Финляндии, совершенно не стесняясь освещения в СМИ, обсуждают технические аспекты новой блокады в Финском заливе. Разница только в том, что главной целью объявлена блокада снабжения Калининградской области. Технически обсуждается возможность перекрытия залива с помощью береговых противокорабельных ракетных комплексов, и установке минных заграждений. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур сформулировал задачу чётко, по-военному: «Интеграция противоракетной обороны Финляндии и Эстонии позволяют закрыть Финский залив для российских военных кораблей….нам нужно объединить системы береговой обороны. Дальность полета эстонских и финских ракет превышают ширину Финского залива. Теперь нужно системы объединить, начать делиться друг с другом всей имеющейся информацией». Идея телефонного кабеля, соединяющего береговые батареи двух стран жива, и творчески развивается. Рассмотрим более подробно эти планы и возможности стран по их реализации.

Минный заградитель «Hämeenmaa» (фото: Wikimedia Commons/Vitau)

Ракетные комплексы «берег – корабль»

ВМФ Эстонии мал, и по большому счету, влиять на оперативную ситуацию в Балтийском море не может. Флот пополняется старыми кораблями, переданными из состава флотов стран-членов НАТО. Основа флота состоит из трех бывших английских тральщиков-искателей мин типа «Sandown», нескольких патрульных катеров и кораблей обеспечения. Часть кораблей флота в последнее время были списаны из-за финансовых ограничений. Но в 2021 году Эстония закупила в Израиле партию противокорабельных ракет «Blue Spear» 5G SSM для оснащения береговых ракетных частей эстонского флота. Фактически, это экспортная модификация новой израильской ракеты «Gabriel 5».. Начало поставок планируется на 2026 год. Первоначальная стоимость контракта составила 46,3 миллиона долларов, с возможным дальнейшим увеличением. Берегового ракетного комплекса пока нет (есть только ракета «Gabriel 5»), его будут проектировать специально для береговой обороны Эстонии. Максимальная дальность стрельбы около 290 км, скорость около 1 000 км/ч. Ракета малочувствительна к средствам РЭБ. Оружие серьезное.

Финский тральщик-искатель мин Katanpää 06 (фото: en.wikipedia.org/MKFI)

В ВМФ Финляндии противокорабельные ракеты стоят на вооружении давно. 4 ракетных катера типа «Rauma» имеют по 6 пусковых установок для ракет RBS-15 шведского производства, 4 катера типа «Hamina» имеют по 4 пусковые установки для таких же ракет. Дальность управляемого полета RBS-15 превышает 200 км. Эти же ракеты используются с подвижных пусковых установок Sisu SK242 MTO85M в береговой обороне страны.

В Финляндии реализуется программа «Флот 2030» в рамках этой программы в состав ВМФ будут введены 4 многоцелевых корвета, вооруженных, в том числе, новыми противокорабельными ракетами «Gabriel 5», которые заказала и Эстония. Кроме этого, планируется закупка этих ракет для использования в береговых ракетных войсках.

Что может противопоставить ракетной угрозе Балтийский флот? Только разведывательные и ударные возможности. Единственный возможный вариант – выявить расположение береговых пусковых установок и нанести по ним упреждающий ракетный удар. Балтийский флот располагает такими возможностями, тем более, что с помощью «Gabriel 5» теоретически можно наносить удары и по Большому порту Санкт-Петербург.

Минная блокада

С минным оружием все значительно сложнее. На вооружении ВМФ Финляндии стоят очень неплохие морские мины нескольких типов. Наиболее современными являются мины РМ04 и РМ16, созданные в конце ХХ – начале XXI века. Эти мины позволят функционировать как в классическом, так и в управляемом варианте (когда мина подрывается не потому, что над ней прошел корабль, по команде от внешнего источника с берега). Корабельный состав финского флота способен к массированной минной постановке. В состав ВМФ входит 6 минных заградителей – 3 больших и 3 малых. Они одновременно могут выставить до 1 000 морских мин. Кроме этого, мины могут ставить все ракетные катера, тральщики и часть вспомогательных судов. По некоторым оценкам, финский флот одновременно может поставить до 2 000 морских мин. Это не считая уже выставленных оборонительных управляемых минных заграждений. Сегодня над ними спокойно проходят торговые суда, но в случае войны они будут активированы и станут опасными. Относительно недавно ВМФ Финляндии провел учения по отработке постановки минных заграждений с вертолета NH-90.

Эстонский флот закупил большую партию финских морских мин. Интересно то, что в настоящий момент в составе эстонского флота нет кораблей, способных к минным постановкам. Три тральщика типа «Sandown» являются чистыми тральщиками-искателями мин, то есть они несут подводные телеуправляемые аппараты для дистанционного поиска мин, имеют на своем борту боевых пловцов-минеров, но с них технически невозможно ставить мины – они не оборудованы для минной постановки. Для чего эстонцам морские мины, и как они их планируют ставить – по большому счету вопрос открытый. Возможен вариант установки мин с вертолетов NH-90, но производительность вертолетов-минных заградителей мала.

Для Балтийского флота это настоящая угроза. Дело в том, что строительство современных морских (в части источников упоминается как базовых) тральщиков-искателей мин проекта 12700 шифр «Александрит» в стране началось сравнительно недавно. Головной корабль «Александр Обухов» заложили в 2011 году. На сегодня построены 7 тральщиков и ещё 3 строятся. Это на все 4 флота станы. На Балтике сейчас один тральщик проекта 12700. Когда началось строительство серии, руководство ВМФ говорило о том, что флот должен к 2030 – 2050 году получить 40 кораблей такого типа. Пока же, кроме «Александра Обухова», на Балтийском флоте несут службу 5 базовых тральщика проекта 1265, 6 рейдовых тральщиков проекта 10750, 5 речных радиоуправляемых тральщиков проекта 13000 и два катера управления к ним. Все эти корабли еще советской постройки и очень сильно, если не безнадежно, устарели. Надо понимать, что перечисленные тральщики на весь Балтийский флот, то есть большая часть из них базируется в Балтийске, а меньшая – один базовый, два рейдовых, три речных тральщика и катер управления – в Кронштадте. До недавних пор в Кронштадте было два базовых тральщика, но один из них был списан.

Для справки. В ВМФ Финляндии входят 16 тральщиков различных классов. Самые крупные – три современных тральщика-искателя мин типа «Katanpää». Они оснащены телеуправляемыми подводными аппаратами и имеют на борту боевых пловцов-минеров. Остальные тральщики рейдовые и катерные. Шесть (из них два в резерве) рейдовых тральщиков-искателей мин типа «Kuha» и семь рейдовых катерных тральщиков типа «Kiiski». То есть в ВМФ Финляндии на сегодняшний день 7 тральщиков-искателей мин, в составе Балтийского флота – один. Разница между тральщиком-искателем мин и обычным существенная. Обычный тральщик использует все виды тралов – контактный, электромагнитный, акустический. При тралении он подвергается риску подорваться на мине. Тральщик-искатель мин вооружен телеуправляемым подводным аппаратом или катером, которые обнаруживают мины на безопасном расстоянии. Уничтожение мин производится двумя способами. Телеуправляемый подводный аппарат укладывает рядом с обнаруженной миной заряд, который потом дистанционно подрывают, или мину уничтожают боевые пловцы-минеры. Вероятность подрыва такого тральщика практически нулевая.

Выводы

В этой ситуации выиграет тот, кто сделает первый ход, то есть, кто заминирует выход из Финского залива в Балтийское море. Потом все операции тральщиков будут под прицелом береговых ракетных комплексов.

Для Балтийского флота пока просматривается один вариант – нанесение превентивных ракетных ударов по береговой инфраструктуре – склады минного оружия, аэродромы, с которых может взлететь авиация на минные постановки, военно-морские базы, где находятся минные заградители, или другие корабли, способные ставить мины. Второй удар должен быть нанесен по береговым ракетным комплексам, чтобы они не мешали тралению выставленных мин. Другого варианта нет. Хотя есть. Попытаться донести до властей Эстонии и Финляндии мысль о том, что Россия для обеспечения связи со своим анклавом должна будет уничтожить часть их военной инфраструктуры. А это будет уже глобальная, Третья мировая война, которую, по большому счету, никто не хочет.